Länderübergreifender Kampf um Gesundheitsversorgung für Mumia Abu-Jamal

Wir dokumentieren nun den Aufruf in deutscher Übersetzung:

AUFRUF für Mumia Abu-Jamal #AM 8335 - Ende Februar 2024

Am 19. April 2021 hatte Mumia Abu-Jamal eine doppelte Bypass-Operation am Herzen. Sein Arzt verschrieb ihm zur Genesung ausdrücklich eine Herzdiät und regelmässige Übungen. Bis heute - fast drei Jahre später - hat das Gefängnis ihm beides nicht gegeben. Im Gegenteil - der Gefängnishof ist oft geschlossen und ihm wurde verboten, im Tagesraum umher zu laufen. Mumia ist sehr geschwächt. Seine schwere Hautentzündung ist wieder aktiv, die ständig schmerzhaft juckt und ihm starkes Unbehagen bereitet. Sein Herz und seine gesamte Gesundheit sind schwer beeinträchtigt. Die Ernährung im Gefängnis und die eingeschränkte Bewegung stehen in völligem Widerspruch zur ärztlichen Anordnung und den Behandlungsstandards von Herzkrankheiten. Und es ist eine Menschenrechtsverletzung, betagte Menschen im Gefängnis festzuhalten.

Werdet aktiv!

Es ist höchste Zeit, eine geeignete Ernährung für Mumias Herz zu fordern: Er braucht dreimal täglich frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte und darf kein stark vorbehandeltes Essen mit viel Zucker, Salz und Konservierungsmitteln essen. Ausserdem muss ihm der Zugang zu Trainingsmöglichkeiten und Physiotherapie ermöglicht werden.

Der Tod auf Raten durch lebenslängliche Inhaftierung muss abgeschafft werden.

Freiheit für Mumia Abu-Jamal!

Bitte schreibt an folgende oder eine der folgenden Einrichtungen:

Dear Lady, dear Sir,

We urge you to let Mumia Abu-Jamal #AM 8335 having a healthy heart diet that includes fresh fruit and vegetables, whole grains and legumes, and limited highly processed foods, and we demand access for Mumia to do regular exercise every day. He urgently needs it to get well again.

Thank you very much,

Yours sincerely

Zuständige Behörden:

Superintendent, Bernadette Mason:

Fon: 001 -570-773-2158

Email: bmason@pa.gov

Post: SCI Mahanoy

PA Dept of Corrections

301 Grey Line Drive,

Frackville, PA 17931

USA

- Secretary of PA Dept of Corrections, Laurel Harry

Fon: 001 - 717-728-4109

Email: ra-crpadocsecretary@pa.gov

Online Kontakt Formular: https://py-forms-prod.powerappsportals.us/DOCContactUs/

Post: Laurel Harry

Secretary of PA Dept of Corrections

1920 Technology Parkway

Mechanicsburg, PA 17050

USA

- Acting Deputy Secretary Eastern Region, Morris Houser

Fon: 001 – 717-728-4122 ext. 4123

Email: mhouser@pa.gov

weitere Infos: Prison Radio

FREE MUMIA - FREE THEM ALL!