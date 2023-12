Heute ist der 42. (!) Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal

Der ihm untergeschobene Polizistenmord von 1981 ist eine fabrizierte Geschichte, für die es keine haltbaren Beweise gibt. Seit 2018 ist zusätzlich bekannt, dass die beiden damaligen Hauptbelastungszeugen entweder mit Geldversprechen oder Strafnachlass für ihre Gerichtsauftritte geködert wurden. Ähnlich wie bei dem indigenen Aktivisten Leonard Peltier glauben noch nicht einmal diejenigen an Mumias Tatschuld oder den ihm untergschobenen "Polizistenmord", die ihn 1982 in den Todestrakt gebracht haben. Einzig und allein der politische Wille, eine (ehemals?) heiß umkämpfte politische Auseinandersetzung nicht verlieren zu wollen, bringt Justiz und Polizei in Philadelphia dazu, Mumias Leben und das seiner Angehörigen zerstören zu wollen.

Nach Mumias umfangreicher journalistischer Arbeit gegen Rassismus, Polizeigewalt, Ausbeutung und Krieg auf Prison Radio, seiner geschichtlicher Buchreihe "Murder Incorporated" zusammen mit Stephen Vittoria - ebenfalls von Prison Radio heraus gebracht oder auch seiner neuesten deutschsprachigen Veröffentlichung "Texte aus dem Todestrakt - Essays eines politischen Gefangenen" (Westend, 2023) lässt sich erahnen, welche politischen Ängste Ende März 2023 zu der Vorgabe an Richterin Lucretia Clemons in Philadelphia geführt haben, damit die juristisch glasklare Präzidenz ignoriert und die Neuverhandlung von Mumias Fall auch nach 42 Jahren weiterhin blockiert wird. Sie wollen ihn mit allen Mitteln so lange in Haft behalten, bis er dort stirbt.

Weder er noch seine Unterstützer*innen sind davon jedoch sonderlich überrascht. Der erfolgreiche Kampf gegen Mumias Hinrichtungen 1995, 1999 und 2011 hat uns gezeigt, dass öffentlicher Widerspruch noch immer in den USA wahrgenommen wird. Als die Gefängnisbehörde von Pennsylvania 2017 Mumia in Haft an medizinischer Nichtversorgung sterben lassen wollten, konnte nicht nur für ihn sondern auch für ca. 7000 weitere Gefangene eine kostspielige und damals lebensrettende Behandlung im US Bundestaat Pennsylvania durchgesetzt werden. Ähnlich war es kurz darauf, als er eine Augenoperation benötigte, um nicht zu erblinden und seinen Beruf als Journalist fortsetzen zu können. Rückblickend sind wir der Meinung, dass die Mumia-Solidaritätsbwegung nicht nur Hartnäckigkeit über einen langen Zeitraum bewiesen hat, sondern auch schon Dinge durchsetzen konnte, die in anderen Fällen leider nicht immer gelingen.

Zweifellos liegt die Messlatte für Mumias Freiheit deutlich höher als bei anderen Gefangenen in den USA. Nicht nur die inzwischen sprichwörtliche "Mumia Ausnahme", also das Aussetzen von verfassungsmäßig garantierten Grundrechten ist damit gemeint. Selbst Reformstaatsanwälte wie Larry Krasner aus Philadelphia trauen sich nicht, in Mumias Fall irgendetwas von dem umzusetzen, was sie in anderen Fällen ambitioniert machen. Seine politische Flanke gegen rechts, allen voran der Polizei Lobbyorganisation F.O.P. hat Krasner damit abgesichert, dass er ihre Argumentation gegen Mumia übernahm. Für seine Reformbemühungen wirft er Mumia gemäß einem US Sprichwort für Verrat "unter den Bus". Aber auch er weiß: "An Injury to one is an Injury to all - no Justice - no Peace!".

Der 9. Dezember ist trotz des meist unfreundlichen Wetters seit Jahren ein länderübergreifender Aktionstag für Mumias Freiheit. Außerhalb der USA gibt es heute Proteste und Veranstaltungen in Mexico City, Paris, London und Berlin:

FREE MUMIA - FREE THEM ALL!

Termine in Berlin:

Sa. 9. Dezember 2023 – Berlin, US Botschaft 17 – 18:00 Uhr

Kundgebung: Free Mumia – Free Them All!

Aufruf und Infos

US Botschaft, Pariser Platz 2, 10117 Berlin, S+U5-Brandenburger Tor

So. 10. Dezember 2023 – Berlin, Kiezladen Sonnenallee 154

Am 10. Dezember serviert Deine LieblingsVoKü ab 19 Uhr im Kiezladen Sonnenallee 154 einen saftigen veganen Braten und zahlreiche weitere Leckereien zur Weihnachtszeit. Zudem wollen wir - inspiriert durch Mumia Abu-Jamal (s.u.) - an die zahlreichen Gefangenen in den Knästen dieser Welt erinnern. Lasst sie uns befreien, in dem wir ihre Text vorlesen. Kommt vorbei und lest selbst einen Text einer Gefangenen vor, die euch am Herzen liegt! Ob Mumia, Leonard Peltier, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan oderhistorische Gefangene wie Rosa Luxemburg, Bobby Sands, Erich Mühsam,Nelson Mandela oder Mahatma Ghandi... Der Phantasie sind wenig Grenzengesetzt. Nur die Zeit solltet ihr etwas im Blick haben, so dass allelesen können, die wollen.

Kiezladen, Sonnenallee 154, 12059 Berlin-Neukölln, Bus M41-Hertzberg-Pl.

So. 31. Dezember 2023 – Berlin, JVA Moabit 22:30 Uhr

Silvester zum Knast! Freiheit für alle Gefangenen!

Aufruf dt – english - francaise