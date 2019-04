Staatsanwalt zieht Widerspruch gegen Mumias neues Verfahren zurück

Wann das Verfahren in Pennsylvania beginnen wird und wie viel weitere Instanzenzüge darauf möglich sind, lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Allerdings geht es jetzt endlich um die mögliche Freiheit von Mumia Abu-Jamal, der seit 1981 für einen untergeschobenen Polizistenmord in Haft ist. Es gibt keine belastbaren Beweise, die gegen ihn verwandt werden könnten. Allerdings ist sein Fall stark politisiert, denn bei seiner Verurteilung ging es stets um seine Haltung als revolutionärer Journalist, der Rassismus, tödliche Polizeigewalt und behördliche Korruption (damals wie heute) als das benannt hatte, was sie sind. Mumia hat starke Gegner*innen in der us-amerikanischen Rechten, allen voran die Polizei-Lobby-Organisation F.O.P.

Die heutige Rücknahme des Staatsanwaltes ist ein Eingeständnis, dass sie Mumias Kampf um Freiheit auch 2019 nicht ignorieren können. Es ist ein großer Erfolg für die Solidaritätsbewegung, die ihre Arbeit nie eingestellt hat und fortsetzt.

#FREE #MUMIA – Free Them #ALL !

Hier die heutige Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft aus Philadelphia im Original:

https://medium.com/philadelphia-justice/statement-philadelphia-district-...

erste Pressemeldungen vom Tag:

(Philadelphia Inquirer) Philly DA to drop challenge in Mumia Abu-Jamal case, clearing appeal to reach high court (April 17, 2019) https://www.philly.com/news/mumia-abu-jamal-appeal-larry-krasner-withdra...

(AP) Prison activist Mumia Abu-Jamal to get new appeals hearing (April 17, 2019) https://apnews.com/27fe016a390b4d98b2964aea78b8f925