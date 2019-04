(Interview) Neue juristische Entwicklungen im Fall von Mumia Abu-Jamal

Michael Schiffmann vom Bundesweiten FREE MUMIA Netzwerk erklärte uns in einem Interview die Bedeutung beider Eingaben und skizzierte das mögliche kommende Szenario in dem nun schon 37 Jahre währenden Kampf um die Freiheit von Mumia.

Das Interview ist hier zu hören.

-----------------------------

