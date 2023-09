Stoppt AUF1: Rechten TV-Sender abschalten!

Kein Sendeplatz für Rechte

Fake News, rassistische Hetze und Hass auf Jüd*innen – das ist das Erfolgsrezept des rechten österreichischen Senders AUF1. Der Online-Kanal will im Fernsehen seine Reichweite vergrößern. Jetzt hat sich AUF1 einen deutschen TV-Platz erschlichen und spült seine Propaganda in Millionen Haushalte. Wir fordern von der deutschen Medienaufsicht: Stellt den rechten Sender ab!

Unterzeichne jetzt gegen Hass und Hetze im Live-TV https://aktion.campact.de/rechtsextremismus/auf1-sendelizenz/teilnehmen

Hallo Carolin-Helga,

rechte Hetze für ein Millionenpublikum – und das von morgens bis abends: Das ist das Ziel von AUF1. Der erfolgreichste rechte Online-Sender aus Österreich will jetzt das deutsche Fernsehen aufmischen.[1] Die Gefahr: Hat der Kanal sich erstmal etabliert, steigt seine Reichweite enorm. Seit wenigen Tagen sendet AUF1 seine Propaganda live im deutschen Fernsehen – und will rechtsextremes Gedankengut so salonfähig machen.

Ob Faschisten wie der AfD-Mann Björn Höcke, Verschwörer wie Hans-Georg Maaßen oder Klimawandel-Leugner*innen: AUF1 hilft ihnen, ihre gefährlichen Ideen zu verbreiten. So stieg der Sender in kürzester Zeit zum größten Online-Medium der rechten Szene auf.[2,3] Jetzt plant AUF1 den „Großangriff“ [4] – mit einem Fernsehkanal nach Vorbild des US-Senders Fox News, der Trump zum Aufstieg verhalf. Doch noch können wir den Erfolg von AUF1 im deutschen Fernsehen verhindern.

Dafür wenden wir uns an die Medienaufsicht – denn sie kann AUF1 abschalten. Damit auch TV- und Radiosender sich ans Grundgesetz halten, entscheidet die Behörde, wer in Deutschland senden darf. Doch das Phänomen der rechten Fake-News-Sender ist neu, die Medienaufsicht könnte die Gefahr unterschätzen. Damit sie AUF1 dichtmacht, wollen wir sie mit einem Appell aufrütteln. Carolin-Helga, jetzt kommt es auf Dich an: Mach mit und stell Dich gegen rechte Hetze im TV.

Unterzeichne jetzt gegen Hass und Hetze im Live-TV https://aktion.campact.de/rechtsextremismus/auf1-sendelizenz/teilnehmen

Für den Sprung ins deutsche Fernsehen nutzt AUF1 einen Trick, um sich Sendezeit zu erschleichen. Der Kanal sendet sein Programm über einen bisher unbedeutenden Satellitensender – und schickt seine braune Propaganda so in deutsche Wohnzimmer.

Auf dem Platz eines anderen Senders die eigene Hetze verbreiten – diese Taktik ist für AUF1 nicht neu. In Österreich probierte es der Fake-News-Kanal bei einem kleinen Regionalsender, wurde jedoch durch die Medienbehörde schnell wieder ausgeschaltet.[5] Nun versucht er es in Deutschland.

Helles Studio, ein Sprecher im Anzug, professionelle Kameraführung – auf den ersten Blick wirkt der Sender seriös. Doch die Inhalte sind gespickt mit rechter Propaganda: Hetze gegen Jüd*innen, übler Rassismus, Leugnung des Klimawandels. Die Strategie ist brandgefährlich. AUF1 kopiert klassische Nachrichtenformate und erschleicht sich so Vertrauen, damit die rechte Agenda nicht sofort auffällt und sich rasant verbreitet.

Bevor der Sender eine riesige Reichweite aufbaut, müssen wir ihn aufhalten. Deswegen wollen wir jetzt schnell handeln und AUF1 abschalten. Mit dabei: Unsere Schwesterorganisation #aufstehn aus Österreich, die sich auch gegen AUF1 stark macht. Gemeinsam mit Dir setzen wir uns gegen rechte Stimmungsmache im Fernsehen ein. Unterzeichne jetzt den Appell an die Medienaufsicht.

Unterzeichne jetzt gegen Hass und Hetze im Live-TV https://aktion.campact.de/rechtsextremismus/auf1-sendelizenz/teilnehmen

Herzliche Grüße

Dein Campact-Team

PS: AUF1-Gründer und Chefredakteur Stefan Magnet hat einen stramm rechten Lebenslauf: ehemaliger Kader einer nationalsozialistischen Organisation, enge Kontakte zur FPÖ, per Du mit Holocaust-Leugner*innen.[6] Jetzt will er seine Hetze im deutschen TV verbreiten. Das darf ihm nicht gelingen – die Medienaufsicht muss den rechten Sender abschalten.

Unterzeichne jetzt gegen Hass und Hetze im Live-TV https://aktion.campact.de/rechtsextremismus/auf1-sendelizenz/teilnehmen

[1] „Rechter Sender AUF1 sendet laut eigenen Angaben auch via Satellit”, Der Standard Online, 4. September 2023

[2] „Geschäftsmodell Rechtsextremismus: Wie sich AUF1 und Identitäre finanzieren”, Der Standard Online, 21. Juli 2023

[3] „Angeblicher ,Klima-Schwindel’: AUF1 verbreitet mehrere falsche Behauptungen zum Klimawandel”, Correctiv Online, 5. April 2023

[4] „TV-Kanal ,AUF1’: Wie kommt ein Verschwörungssender ins Fernsehen?”, RND Online, 6. September 2023

[5] „Medienrevolution von gestern, rechte Hetze von morgen”, Correctiv Online, 27. April 2023

[6] „Desinformation ohne Lizenz?”, ARD „Faktenfinder” Online, 28. April 2023

Campact e. V. · Artilleriestraße 6 · 27283 Verden