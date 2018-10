7. gerichtliche Anhörung um neues Verfahren für Mumia Abu-Jamal

Die Freilassung politischer Langzeitgefanger im US Bundesstaat Pennsylvania ist dabei derzeit keine völlig utopische Forderung. Mike Africa, einer der MOVE 9 Gefangenen wurde am 23. Oktober 2018 nach 40 Jahren Haft endlich frei gelassen. Er ist damit der zweite der neun MOVE Gefangenen, die ihre Freiheit in diesem Jahr wieder erlangen konnten. Zwei seiner Gefährt*innen starben im Gefängnis, während fünf weitere noch immer in Jaft sind.

Mumia Abu-Jamal hatte 1978 den Prozess gegen die MOVE 9 als Pressevertreter verfolgt und deutliche Worte für die politische Repression gefunden, die er damals in Philadelphias Gerichtsaal beobachtete. Diese und folgende Beiträge brachten ihn selbst ins Fadenkreuz von Polizei und Politik, allen voran des autoritären damaligen Bürgermeisters Rizzo. Nur drei Jahre später, am 9. Dezember 1981 wurde Mumia selbst Opfer dieses zutiefst korrupten und rassistischen Apparates. Sein manipulierter Prozess begann 1982 und ist bis heute nicht beendet.

Richter Tucker sagte am Ende der gestrigen Anhörung, dass er seine Entscheidung, ob es nun endlich ein neues Berufungsverfahren geben wird, am 3. Dezember 2018 bekannt geben werde, außer Mumias Verteidigung würde vorher noch maßgeblich neue Beweise vorlegen, die eine erneute Anhörung notwendig machten.

Knapp 37 Jahre nach der Festnahme des afroamerikanischen Journalisten bewegt sein Fall nach wie vor die Gemüter in Philadelphia, wie erst kürzlich die Abschaltung von Fernsehanzeigen eines Kandidaten der Demokratischen Partei zeigte, der von der FOP beschuldigt wird, ca. 3 Millionen US $ an den unabhängigen Fernsehsender Democracy Now gespendet zu haben, in dem u.a. auch Mumia Abu-Jamal zu hören ist. Wie so oft bei rechten Kampagnen gab es allerdings keinerlei Beweise für die behaupteten Anschuldigungen. Trotzdem nahmen diverse TV Stationen die Anzeigen aus dem Programm.

Am 9. Dezember 2018 ist Mumias 37. (!) Haftjahrestag. In Berlin rufen Unterstützer*innen zu einer einstündigen Solidaritätskundgebung vor die US Botschaft auf:

So. 9. Dezember 2018 – Berlin, US Botschaft – 14:00 Uhr

Kundgebung an Mumias 37. (!) Haftjahrestag: FREE MUMIA – Free Them ALL!

US Botschaft, Pariser Platz 2/Brandenburger Tor - 10117 Berlin-Mitte - U+S-Brandenburger Tor

FREE MUMIA - Free Them ALL!