Baumhaus-Besetzung in Solidarität mit dem Hambacher Forst

Der Hambacher Forst ist ein 12.000 Jahre alter Wald in Nordrhein-Westfalen und soll für die darunter liegende Braunkohle von RWE gerodet werden. Seit 6 Jahren widersetzen sich dort verschiedenste Aktivist*innen dieser Ausbeutung der Natur und der Vernichtung von Lebensräumen, indem sie beispielsweise Baumhäuser in den Baumkronen errichtet haben. Seit etwas über 3 Wochen werden nun die Baumhäuser und die dazu gehörenden Bodenstrukturen gewaltsam von der Polizei geräumt, um der kapitalistischen Verwertung von Natur und Lebensraum einen Weg zu bahnen. Im Kampf um den Hambacher Forst geht es nicht nur darum, einen Wald vor seiner Zerstörung zu bewahren, das Klima zu retten und RWE zu stoppen. Er ist ein Symbol geworden für Kämpfe, in denen kapitalistische Ökonomie aufgedeckt und angegriffen wird.

Und so ist für uns klar:

Ihr könnt die Baumhäuser räumen, aber nicht unseren Widerstand.

Ihr könnt versuchen, uns im Hambacher Forst in den Boden zu stampfen, aber an 1000 neuen Orten wird unser Widerstand erneut aus dem Boden sprießen. Die Wurzeln des Hambacher Forsts reichen bis nach Hannover und unsere Solidarität reicht um den Globus.

Unser Widerstand ist überall, ob im Wald in NRW oder in den Bergen Kurdistans!

Unser Widerstand geht weiter, solange bis ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle möglich ist.

Schließt euch unserem Protest an.

Fahrt in den Hambacher Forst oder baut Baumhäuser wo ihr seid.

Überprüft eure Stromanbieter und wechselt sie.

Hambi bleibt und Hambi ist überall! Auch in Hannover!

Wir grüßen die Gefangenen! Free them all!

Aktionsgruppe „Hambi in Hannover“