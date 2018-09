Athen - In Solidarity with Hambacher Forst

Solidarität weltweit!



Am 25.9. fand eine Veranstaltung für den Hambacher Forst am Polytechnio in Athen statt. Zu dieser fanden sich ca. 80 Personen in der Technischen Universität ein um sich zu informieren und einen Dokumentarfilm über den Wald und den Kampf für dessen Erhalt zu sehen. Mit einer Telefonschaltung direkt in den Wald konnten sich die Anwesenden direkt ein Bild über die aktuelle Situation machen und ihre Solidarität in den Wald schicken. Zudem fand heute am 28.9. eine Kundgebung vor der deutschen Botschaft in Athen statt. Zu dieser fanden sich trotz früher Stunde und Regen ca. 40 Personen ein um Flyer zu verteilen und sich lautstark gegen die Räumung zu äußern.Weitere Informationen: https://hambacherforst.org/ Schreibt den Gefangenen: https://abcrhineland.blackblogs.org Für Sonntag, den 30.9.2018 ruft Ende Gelände außerdem zu einem großen, dezentralen Aktionstag unter dem Motto „Hambi bleibt! Kohleausstieg jetzt!“ auf. Seid kreativ!