07.07.18 All together now! Bundesweite Demo gegen das neue Polizeigesetz - One Struggle one Fight!

Appelliert wird von der Fanhilfe in Richtung der Borussia Dortmund-Fans und von den Kölner Ultràgruppierungen in Richtung der 1. FC Köln-Fans, sich an der Demonstration in Düsseldorf zu beteiligen und am Samstag in Düsseldorf alle Rivalitäten ruhen zu lassen. Während die Fanszene des 1. FC Köln geschlossen in weißer Kleidung auftreten will, hat man sich in Dortmund darauf geeinigt, keinen Dresscode vorzugeben. Die mit Dortmunder und Kölner Ultras verfeindeten Ultras Gelsenkirchen kündigten bereits an, geschlossen in Blau nach Düsseldorf zu reisen (Faszination Fankurve berichtete). Dort werden sich verfeindete Fanszenen, wie die von Dortmund und Schalke oder aus Köln und Düsseldorf über den Weg laufen, doch die Rivalitäten werden an dem Tag ruhen.

„Der Kölner Block tritt einheitlich in Weiß auf. Vor Ort nur Material, welches zum Thema passt. Persönliche Eitelkeiten und Rivalitäten bleiben an diesem Tag zu Hause, denn die Maßnahmen die sich einige Politiker mit dem neuen Polizeigesetz ausgedacht haben, betreffen uns alle!“, heißt es von Wilder Horde und Coloniacs. Die Kölner Ultras treffen sich am Samstag um 10:30 Uhr hinter dem Kölner Hauptbahnhof, von wo aus es um 11:06 Uhr in Richtung Düsseldorf gehen soll.

Ähnliche Worte sind auch aus Dortmund zu hören. Dort erklärte die Fanhilfe Dortmund heute:„Während die hiesige Regierung dem breiten Widerstand Tribut zollen musste, die Verabschiedung des neuen Polizeigesetzes vorerst verschob und Änderungen ankündigte, sitzen in Bayern bereits die ersten Menschen als vermeintliche Gefahr in den Gefängnissen des sogenannten Freistaates, bei denen es sich überraschenderweise nicht um staatsgefährdende Terroristen handelt. Hier zeigt sich, dass das neue Polizeigesetz nicht eine drohende, sondern eine konkrete Gefahr für unsere Freiheit und Rechte als Fußballfans und Menschen darstellt. Wir dürfen uns nicht von den angekündigten, kleinen Änderungen einschläfern lassen, vielmehr ist es wichtig weiterhin den Druck auf die Politik in unserem Land aufrechtzuerhalten und wenn möglich noch zu vergrößern. Dies sehen nicht nur viele Fußballfans von Borussia Dortmund so, auch Fans von anderen nordrhein-westfälischen Vereinen werden sich anderer Demonstration beteiligen, sei es als geschlossener Block oder als Einzelpersonen. Wir möchten daher ausdrücklich betonen, dass Rivalitäten jeglicher Art an diesem Tag nicht gepflegt werden dürfen. Weiterhin weisen wir daraufhin, dass wir uns an die Regeln des Veranstalters zu halten haben und uns dem Demokonsens verpflichtet fühlen. Wir haben uns in Dortmund in Gesprächen darauf geeinigt, keinen farblich geschlossenen Block zu organisieren, sondern die Wahl der Kleidung freizustellen. Selbstverständlich sind unsere Vereinsfarben aber trotzdem gerne gesehen um ein farbenfrohes Bild abzugeben und zu zeigen, dass Schwarz-Gelb nicht nur für eine Landesregierung steht, welche unsere Freiheit und Privatsphäre eklatant einschränken will.“.

Die Demo startet am Samstag um 13:00 Uhr vor dem DGB Haus in Düsseldorf, wo sich Demonstranten bereits ab 12:00 Uhr treffen können. Auf einer Zwischenkundgebung auf dem Graf-Adolf-Platz soll um 14:30 Uhr ein Vertreter der Ultras Düsseldorf eine Rede halten und dabei das neue Polizeigesetz aus Sicht von Fußballfans beleuchten. Die Demo endet mit einer Abschlusskundgebung auf den Landtagswiesen.

Kommt ALLE nach Düsseldorf!

