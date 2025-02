08.02.2025 Demo Ahaus bleibt bunt - Aktionen vor CDU Parteibüro

Das Bündnis „Ahaus bleibt bunt“ ruft auf zu einer Menschenkette für Demokratie und Vielfalt am Samstag, 8. Februar, ab 11 Uhr. Startpunkt ist am Rathausplatz mit vielstimmigen Redebeiträgen. Anschließend soll eine Menschenkette von dort bis zur Kirche St. Mariä Himmelfahrt gebildet werden. In Zeiten der Unsicherheiten und der aufgeheizten politischen Debatten möchte das Bündnis deutlich machen: Es ist ein hoher Wert in einer demokratischen Gesellschaft zu leben; für ein friedliches Zusammenleben ist gegenseitiger Respekt unerlässlich; es ist wichtig, allen Formen des Rassismus und der Diskriminierung entgegenzutreten. Eine vielfältige Gesellschaft verlangt hohe Kompromissbereitschaft aller demokratischen Kräfte. Alle Freundinnen und Freunde der Demokratie und eines bunten Zusammenlebens in Ahaus sind aufgerufen, sich an der Menschenkette zu beteiligen. Dem offenen Bündnis „Ahaus bleibt bunt“ gehören u. a. die im Rat der Stadt vertretenen Parteien an, die katholische, evangelische und alevitische Gemeinde, die Caritas, der Runde Tisch Nachhaltigkeit Ahaus, die FEFA (Forum Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe Ahaus), die Volkshochschule und viele weitere Initiativen und Einzelpersonen.

Uns als Antifaschisten reicht es nicht, nur gegen Rassismus in Form einer Menschenkette zu demonstrieren. Wir werden durch Aktionen zeigen, was wir von Rassisten und der CDU halten.