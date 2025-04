+++ Take Back the Night 2025 +++

FLINTA* Unite - Take Back The Night!

Gegen Staat, Nation und Patriarchat

2024 waren wir mit fast 2000 FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter-, Nicht

Binären, Trans- und Agender-Personen) in Hamburg (und bundesweit) auf

der Straße und erkämpften uns die Nacht zurück, die für uns sonst so oft

ein gewaltsamer, cis-männlich dominierter Ort ist.

In einer Zeit, in der weltweit die Rechte und antifeministische Kräfte

wie die AfD Erfolge feiern, müssen wir umso entschlossener handeln.

2024 war das Jahr der rechten und queerfeindlichen Gegenmobilisierungen

gegen CSDs, wie in Bautzen und Essen. Gleichzeitig gab es über 200 CSDs

in Deutschland - so viele wie nie zuvor. Die Feinde der Emanzipation

haben Angst vor queerer Sichtbarkeit und das sollten sie auch. Denn wir

sind Viele und wir sind laut!

Der Marsch für das Leben, welcher radikale Abtreibungsgegner*innen von

organisierten Nazis über christliche Fundamentalist*innen bis CDU

zusammenbringt, und die Gewalt, die von diesen Gegner*innen der

Emanzipation ausgeht, sind keine isolierten Phänomene – sie sind Teil

eines größeren Netzwerks, das den antifeministischen und

menschenfeindlichen Diskurs aufrechterhält. Wir haben das Recht, selber

über unsere Körper zu entscheiden, und fordern Zugang zu sicheren

Abtreibungen auf der ganzen Welt, jetzt!

Die im Kapitalismus angelegten Ausbeutungs- und Herrschaftsstrukturen

werden häufig über Rassismus und Nationalismus legitimiert. Während sich

die CDU kaum noch inhaltlich von der AfD unterscheidet, stimmen auch die

anderen Parteien mit ein, wenn es um die Entrechtung von migrantisierten

und geflüchteten Menschen geht. Von Rassismus betroffene und

migrantisierte FLINTA* sind einem besonders großen Risiko ausgesetzt

patriarchale Gewalt zu erfahren, ihre spezifischen Erfahrungen bleiben

im aktuellen politischen Diskurs jedoch meist unsichtbar. Wir sind

solidarisch mit allen von Rassimus Betroffenen und stehen geschlossen

gegen Rassimus, gegen die rassistische Hetze und gegen die

menschenverachtende Migrationspolitik. Denn kein Mensch ist illegal!

Gleichzeitig kommt es mit dem Erstarken reaktionärer, antifeministischer

Kräfte auch zum Erstarken von Antisemitismus. Rechte fantasieren sich

jüdische Personen als Feindbild ihrer gewaltvollen Ideologie, der

vermeintliche Herrschaftsanspruch wird legitimiert durch antisemitische

Verschwörungserzählungen. Dabei gehen Antisemitismus und Antifeminismus

oft Hand in Hand.

Wir sind solidarisch mit allen Juden*Jüdinnen und stehen geschlossen

gegen Antisemitismus.

Unterdessen wird in Debatten um immer weitere Asylgesetzverschärfungen

vermehrt auf Antisemitismus als Abschiebegrund gepocht. Dabei werden

Antisemtismusvorwürfe in einem rassistischen Diskus instrumentalisiert

und befeuern den ohnehin schon um sich greifenden antimuslimischen

Rassismus in Deutschland.

Wir lassen Antisemitismus und Rassismus nicht gegeneinander ausspielen

und stellen uns klar gegen beides!

Die höchste Form der patriarchalen Gewalt sind Femizide. Jeden Tag

versucht ein Mann (s)eine (eine) Frau zu ermorden, an jedem dritten Tag

gelingt es ihm. Am 03.01.25 wurde eine Frau in Hamburg Groß Borstel von

ihrem Ehemann ermordert. Das ist der erste Femizid dieses Jahres in

Deutschland. 2024 starben allein in Deutschland 101 von uns aufgrund von

patriarchaler Gewalt. Weltweit wird von etwa 85000 FLINTA* ausgegangen,

doch die Dunkelziffer ist höher. Gleichzeitig sind Frauen*häuser

unterfinanziert, überfüllt und müssen Schutzsuchende regelmäßig

abweisen. Diese Gewalt gehört bekämpft. Ni una menos, nicht Eine

weniger!

Weltweit finden reaktionäre Angriffe auf emanzipatorische, feministische

Projekte statt. Während die Türkei unter Erdoğan Rojava und die

Medya-Verteidigungsgebiete seit Monaten militärisch angreift, kämpfen

die Zapatistas und andere autonome Gemeinden in Chiapas gegen staatlich

geduldete, gewaltsame Vertreibungen und eine sich zuspitzende

Sicherheitslage. Auch im Iran und in Afghanistan hält die staatliche

Repression gegen den feministischen Widerstand weiterhin an. Wir

solidarisieren uns mit allen weltweiten emanzipatorischen,

feministischen Kämpfen gegen repressive und autoritäre Kräfte.

Das kapitalistische Patriarchat formt jede Sphäre unseres Lebens und

nimmt uns Emanzipation und Freiheit. Religiöser Fundamentalismus ist auf

dem Vormarsch. Wir verteidigen uns aber nicht nur gegen die

antifeministischen Angriffe, sondern gehen selbst in die Offensive!

Wir streben nach einer Welt in der alle haben, was sie brauchen und ohne

Angst verschieden sein können. Unsere Kämpfe sind miteinander verwoben.

Wir stehen Schulter an Schulter – gegen jede Form der Unterdrückung!

Kommt in der Nacht auf den ersten Mai mit uns auf die Straße, wir werden

laut und kämpferisch sein – für uns und für die, die nicht dabei sein

können. Wir kämpfen für universelle feministische Solidarität und gegen

selektiven Feminismus! Wir sind solidarisch mit FLINTA*, Queers und

allen, die sich außerhalb der endo-cis-heteronormativen patriarchalen

Geschlechterordnung bewegen.

Wir sind systembedingt nicht sicher - Nieder mit dem System!

___________________________

English version:

FLINTA* Unite - Take Back The Night!

Against State, Nation and Patriarchy 2024, we took to the streets with

almost 2000 FLINTA* (women, lesbians, inter-, non-binary, trans and

agender people) in Hamburg (and nationwide) and fought to take back the

night, which is otherwise so often a violent, cis-male dominated place

for us.

At a time when the right and anti-feminist forces such as the AfD are

celebrating successes worldwide, we must act all the more decisively.

2024 was the year of right-wing and anti-queer counter-mobilisations

against CSDs, such as in Bautzen and Essen.

At the same time, there were over 200 CSDs in Germany - more than ever

before. The enemies of emancipation are afraid of queer visibility, and

they should be. Because we are many and we are loud!

The March for Life, which brings together radical anti-abortion

activists from organised Nazis to Christian fundamentalists to the CDU,

and the violence emanating from these opponents of emancipation are not

isolated phenomena - they are part of a larger network that perpetuates

the anti-feminist and anti-human discourse. We have the right to make

our own decisions about our bodies and demand access to safe abortions

around the world, now!

The structures of exploitation and domination inherent in capitalism are

often legitimised through racism and nationalism. While the CDU hardly

differs from the AfD in terms of content, the other parties also join in

when it comes to the disenfranchisement of migrantised and refugee

people.

FLINTA* affected by racism and migrants are at a particularly high risk

of experiencing patriarchal violence, but their specific experiences

usually remain invisible in the current political discourse. We are in

solidarity with all those affected by racism and stand united against

racism, racist agitation and inhumane migration policies.

Because no human being is illegal!

At the same time, the rise of reactionary, anti-feminist forces is also

leading to a rise in anti-Semitism. Right-wingers fantasise about Jewish

people as the enemy of their violent ideology, and their supposed claim

to power is legitimised by anti-Semitic conspiracy narratives.

Anti-Semitism and anti-feminism often go hand in hand.

We are in solidarity with all Jews and stand united against

anti-Semitism.

Meanwhile, in debates about ever stricter asylum laws, anti-Semitism is

increasingly being cited as a reason for deportation.

grounds for deportation.

In the process, accusations of anti-Semitism are being instrumentalised

in a racist discourse and fuelling the already rampant anti-Muslim

racism in Germany.

We will not allow anti-Semitism and racism to be played off against each

other and clearly oppose both!

The highest form of patriarchal violence is femicide.

Every day a man tries to murder a woman, every third day he succeeds. On

3 January 2020, a woman was murdered by her husband in Hamburg Groß

Borstel.

This is the first femicide in Germany this year. In 2024, 101 of us died

in Germany alone due to patriarchal violence. Around 85,000 FLINTA* are

estimated worldwide, but the number of unreported cases is higher.

At the same time, women's shelters are underfunded, overcrowded and

regularly have to turn away people seeking protection. This violence

must be combated. Ni una menos, not one less!

Reactionary attacks on emancipatory, feminist projects are taking place

around the world. While Turkey under Erdogan has been militarily

attacking Rojava and the Medya defence areas for months, the Zapatistas

and other autonomous communities in Chiapas are fighting against violent

expulsions tolerated by the state and a worsening security situation.

State repression against feminist resistance also continues in Iran and

Afghanistan. We show solidarity with all emancipatory, feminist

struggles against repressive and authoritarian forces worldwide.

Capitalist patriarchy shapes every sphere of our lives and deprives us

of emancipation and freedom. Religious fundamentalism is on the rise.

However, we are not only defending ourselves against the anti-feminist

attacks, but are going on the offensive ourselves!

We strive for a world in which everyone has what they need and can be

different without fear. Our struggles are intertwined. We stand shoulder

to shoulder

- against every form of oppression!

Join us on the streets on the night of the first of May, we will be loud

and combative - for us and for those who cannot be there. We are

fighting for universal feminist solidarity and against selective

feminism!

We are in solidarity with FLINTA*, queers and all those who move outside

the endo-cis-heteronormative patriarchal gender order.

We are not safe because of the system

- Down with the system!

____________________

Aufruf in einfacher Sprache:

FLINTA* Unite – Take back the Night

Gegen Staat, Nation und Patriarchat

2024 waren fast 2000 FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-binäre,

Trans- und Agender-Personen) in Hamburg für eine Demonstration auf der

Straße. Gemeinsam eroberten wir die Nacht zurück – einen Raum, der oft

von männlicher Gewalt geprägt ist.

Während rechte Kräfte, wie die AfD, immer mehr Erfolg haben, müssen wir

entschlossen dagegenhalten! 2024 gab es so viele CSDs (Cristopher Street

Days - Demonstrationen für die Rechte von queeren Menschen) wie nie

zuvor, doch gleichzeitig wurden diese von rechten Gruppen angegriffen.

Sie haben Angst vor unserer Sichtbarkeit – und das zu Recht! Wir sind

viele und wir sind laut!

Rechtsradikale Angriffe auf unsere Rechte Abtreibungsgegner*innen,

Fundamentalistinnen und Nazis arbeiten zusammen, um uns unsere Rechte zu

nehmen. Doch wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir mit unseren

Körpern tun! Wir fordern weltweiten Zugang zu sicheren Abtreibungen –

jetzt!

Auch Rassismus und Nationalismus verschärfen die Ausbeutung im

Kapitalismus. Migrant*innen und rassistisch betroffene FLINTA* sind

besonders von Gewalt bedroht – ihre Erfahrungen werden jedoch oft

ignoriert. Wir stehen solidarisch mit allen Betroffenen und sagen: Kein

Mensch ist illegal!

Gleichzeitig nimmt auch Antisemitismus zu. Rechte verbreiten

Verschwörungsmythen und machen Jüdinnen*Juden zum Feindbild. Doch wir

lassen uns nicht spalten – wir stellen uns klar gegen Antisemitismus und

Rassismus!

Männergewalt tötet

Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von einem Mann

ermordet. Allein 2024 starben hier 101 Frauen durch patriarchale Gewalt.

Weltweit sind es Tausende. Doch Frauenhäuser sind überfüllt und

unterfinanziert. Das muss sich ändern – Ni una menos, nicht eine

weniger!

Weltweiter Widerstand

Überall greifen rechte Kräfte feministische Bewegungen an:

* In der Türkei werden kurdische Gebiete mit Waffen angegriffen.

* In Chiapas kämpfen die Zapatistas gegen gewaltsame Vertreibungen.

* Im Iran und Afghanistan geht die Gewalt gegen Feminist*innen weiter.

Wir solidarisieren uns mit allen, die für eine gerechte Welt kämpfen!

Wir geben nicht nach – wir greifen an!

Das kapitalistische Patriarchat ist ein System, das sowohl Männer an

der Macht hält als auch Menschen im Kapitalismus ausbeutet, und Frauen

und queere Menschen unterdrückt. Es bestimmt unseren Alltag – wer Geld

und Einfluss hat, wer unterdrückt wird. Doch wir lassen uns das nicht

gefallen! Wir kämpfen für eine Welt, in der alle sicher und frei leben

können. Unsere Kämpfe sind verbunden – gemeinsam gegen jede Form der

Unterdrückung!

Kommt in der Nacht auf den 1. Mai zur Demonstration auf die Straße! Wir

sind systembedingt nicht sicher, nieder mit dem System!