Coronavirus – Draußen der Sarg, drinnen der Fernseher. Das geöffnete Fenster, auf eine geschlossene Welt!

Der göttliche Fluch war eine nützliche Ergänzung der Macht. Zumindest bis zum Lissabonner Erdbeben von 1755, als der Marquis de Pombal, ein Freund Voltaires, das Erdbeben nutzte, um die Jesuiten zu massakrieren, die Stadt nach seinen Plänen wieder aufzubauen und seine politischen Rivalen durch "protostalinistische" Prozesse glücklich zu liquidieren. "Wir werden Pombal nicht beleidigen, so abscheulich es auch sein mag, indem wir seinen diktatorischen Staatsstreich mit den miserablen Maßnahmen vergleichen, die der demokratische Totalitarismus weltweit bei der Coronavirus-Epidemie anwendet.

Wie zynisch ist es, die Ausbreitung der Geißel auf die beklagenswerte Unzulänglichkeit der eingesetzten medizinischen Mittel zu schieben! Jahrzehntelang wurde das öffentliche Wohl untergraben, und der Krankenhaussektor war das Opfer einer Politik, die finanzielle Interessen auf Kosten der Gesundheit der Bürger begünstigt. Es gibt immer mehr Geld für die Banken und immer weniger Betten und Betreuer für die Krankenhäuser. Welche Eskapaden werden noch länger verbergen, dass dieses katastrophale Katastrophenmanagement dem global dominierenden Finanzkapitalismus, der heute weltweit im Namen des Lebens, des Planeten und der zu rettenden Arten gekämpft wird, inhärent ist.

Ohne in dieser wiederauflebenden Idee der göttlichen Bestrafung zu verfallen, die in darin besteht, dass die Natur den Menschen als unwillkommenes und schädliches Ungeziefer loswerden will, ist es nicht nutzlos, daran zu erinnern, dass die Ausbeutung der menschlichen und irdischen Natur seit Jahrtausenden das Dogma der Anti-Physik, der Anti-Natur auferlegt hat. Das 1997 veröffentlichte Buch von Eric Postaire, Les épidémies du XXIe siècle, bestätigt die katastrophalen Auswirkungen der anhaltenden Denaturierung, die ich seit Jahrzehnten anprangere. In Anspielung auf das Drama des "Rinderwahnsinns" (von Rudolf Steiner bereits 1920 vorhergesagt) erinnert uns der Autor daran, dass wir nicht nur angesichts bestimmter Krankheiten entwaffnet werden, sondern uns auch bewusst werden, dass der wissenschaftliche Fortschritt selbst diese Krankheiten verursachen kann. In seinem Plädoyer für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Epidemien und deren Behandlung belastet er das, was der Präfekt, Claude Gudin, die "Kassenschubladen-Philosophie" nennt. Er stellt die Frage: "Wenn wir die Gesundheit der Bevölkerung den Gesetzen des Profits unterordnen, bis hin zur Umwandlung von pflanzenfressenden Tieren in Fleischfresser, riskieren wir dann nicht, tödliche Katastrophen für die Natur und die Menschheit zu provozieren? "Wie wir wissen, haben die Regierungen bereits mit einem einstimmigen JA geantwortet. Was spielt das für eine Rolle, da das NEIN der finanziellen Interessen weiterhin zynisch triumphiert?

Brauchte es das Coronavirus, um den Engstirnigsten zu demonstrieren, dass die Denaturierung aus Rentabilitätsgründen katastrophale Folgen für die allgemeine Gesundheit hat - die Gesundheit, die ohne Entwaffnung einer Weltorganisation verwaltet wird, deren wertvolle Statistiken das Verschwinden der öffentlichen Krankenhäuser ausgleichen? Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und dem Zusammenbruch des globalen Kapitalismus. Gleichzeitig ist es nicht weniger offensichtlich, dass das, was die Coronavirus-Epidemie verdeckt und überwältigt, eine emotionale Plage ist, eine hysterische Angst, eine Panik, die sowohl die fehlende Behandlung verdeckt als auch das Übel durch die Erschrecken des Patienten verewigt. Während der großen Pestepidemien der Vergangenheit haben die Menschen Buße getan und ihre Schuld verkündet, indem sie sich selbst gegeißelt haben. Haben die Manager der globalen Entmenschlichung nicht ein Interesse daran, die Menschen davon zu überzeugen, dass es keinen Ausweg aus dem elenden Schicksal gibt, das ihnen zugefügt wird? Dass ihnen nur noch die Auspeitschung der freiwilligen Knechtschaft bleibt? Die gewaltige Medienmaschine wiederholt nur die alte Lüge des undurchdringlichen, unausweichlichen himmlischen Erlasses, in dem das wahnsinnige Geld die blutrünstigen und launischen Götter der Vergangenheit verdrängt hat.

Der Ausbruch der Polizeibarbarei gegen friedliche Demonstranten hat deutlich gezeigt, dass das Militärrecht das einzige ist, was effektiv funktioniert. Sie schließt nun Frauen, Männer und Kinder in Quarantäne ein. Draußen der Sarg, drinnen der Fernseher, das offene Fenster zu einer geschlossenen Welt! Es handelt sich um eine Konditionierung, die in der Lage ist, das existenzielle Unwohlsein zu verschlimmern, indem sie sich auf Gefühle stützt, die von der Angst gehäutet werden, indem sie die Blindheit der ohnmächtigen Wut noch verschlimmert.

Aber selbst das Lügen weicht dem allgemeinen Zusammenbruch. Die staatliche und populistische Verblödung hat ihre Grenzen erreicht. Sie kann nicht leugnen, dass ein Experiment im Gange ist. Der zivile Ungehorsam breitet sich aus und träumt von radikal neuen Gesellschaften, weil sie radikal human sind. Solidarität befreit von ihren individualistischen Schafsfell-Individuen, welche keine Angst mehr haben, selber zu denken.

Das Coronavirus ist zur Offenbarung des Versagens des Staates geworden. Das ist zumindest etwas, worüber die Opfer der Zwangseinsperrung nachdenken müssen. Als meine bescheidenen Vorschläge an die Streikenden veröffentlicht wurden, sagten mir einige Freunde, wie schwierig es sei, auf die von mir vorgeschlagene kollektive Verweigerung der Zahlung von Steuern und Abgaben zurückzugreifen. Nun aber zeugt der nachgewiesene Bankrott des Gaunerstaates von einem wirtschaftlichen und sozialen Verfall, der die kleinen und mittleren Unternehmen, den lokalen Handel, die bescheidenen Einkommen, die Familienbauern und sogar die so genannten freien Berufe absolut zahlungsunfähig macht. Der Zusammenbruch des Leviathans hat es geschafft, uns schneller zu überzeugen als unsere Entschlüsse, ihn zu Fall zu bringen.

Das Coronavirus schnitt sogar noch besser ab. Die Einstellung der produktivistischen Ärgernisse hat die globale Umweltverschmutzung verringert, sie erspart Millionen von Menschen einen programmierten Tod, die Natur atmet, Delfine kehren in Sardinien zum Toben zurück, die vom Massentourismus gereinigten Kanäle von Venedig finden wieder klares Wasser, die Börse bricht zusammen. Spanien beschließt die Verstaatlichung privater Krankenhäuser, als ob es die soziale Sicherheit wiederentdeckt, als ob der Staat an den von ihm zerstörten Wohlfahrtsstaat erinnert.

Nichts wird als selbstverständlich angesehen, alles beginnt. Die Utopie krabbelt noch immer auf allen Vieren. Überlassen wir ihrer himmlischen Dummheit die Milliarden von Banknoten und hohlen Ideen, die über unseren Köpfen kreisen. Wichtig ist, dass wir "unser eigenes Geschäft machen", indem wir die Geschäftsblase zerplatzen und implodieren lassen. Hüten wir uns vor mangelnder Kühnheit und mangelndem Selbstvertrauen!

Unsere Gegenwart ist nicht die Beschränkung, die uns das Überleben auferlegt, sondern die Öffnung zu allen Möglichkeiten. Unter der Wirkung der Panik ist der oligarchische Staat gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die er erst gestern für unmöglich erklärt hat. Wir wollen auf den Ruf des Lebens und der Erde, die wiederhergestellt werden soll, antworten. Die Quarantäne ist eine Zeit der Reflexion. Die Enge schafft die Präsenz der Straße nicht ab, sondern erfindet sie neu. Lassen Sie mich, cum grano salis, denken, dass der Aufstand des täglichen Lebens therapeutische Tugenden hat, die wir uns nie vorgestellt haben.

17. März 2020

Raoul Vaneigem

[1]

Eine Erläuterung findet sich in „L’insurrection de la vie quotidienne“, Edition Grévis – Raoul Vaneigem