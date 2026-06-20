Der Tod Ferhat Mayoufs in der JVA Moabit

Kritiker*innen bezeichneten die verweigerte Hilfe für Ferhat Mayouf als Mord, die Justiz als Selbstmord. Diese von Medien hin und wieder übernommene Darstellung ignoriert jedoch, dass es in einer Zwangsanstalt, in der jede Handlung von außen gesteuert ist, gar keinen selbstbestimmten Suizid eines Gefangenen geben kann. Jährlich finden seit dem Gedenkdemonstrationen am Todestag Ferhat Mayoufs in Berlin Moabit statt, um zum einen die Aufklärung seines Todes einzufordern und zum anderen die Rechte von Gefangenen zu unterstützen. Auch am 23. Juli 2026 startet wieder um 18:00 Uhr eine solche Demonstration vom U-Bhf Turmstr. - Informationen in mehreren Sprachen.

In der heutigen Sendungen hören wir Berichte von Ferhat Mayoufs Rechtsanwalt sowie von einem ehemaligen Mitgefangenen, der in der Todesnacht Zeuge wurde. Die Berichte wurden im Sommer 2025 bei einer Veranstaltung in der Rigaerstr. 94 (Berlin Friedrichshain) aufgenommen.

Beitrag im Juni 2026 in den Freien Radios Berlin Brandenburg (fr-bb.org) ausgestrahlt

Mitschnitte hören:

Teil 1 https://archive.org/details/2026-06-03-16h-radio-aktiv-ferhat-mayouf-pt-01

Teil 2 https://archive.org/details/2026-06-17-16h-radio-aktiv-ferhat-mayouf-pt-02

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