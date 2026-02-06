ICE: Gekaufte Kongreßabgeordnete in den USA

ICE-Cold Cash: Private Prison Companies Have Donated More Than $1 Million to Members of Congress (Feb 04, 2026) https://theappeal.org/ice-cold-cash-private-prison-congress-donations/

Über 70.000 Menschen wurden in den vergangenen Monaten von ICE gewaltsam entführt und in Gefängnisse gesperrt. 38 davon starben in den vergangenen Wochen in Haft, die überwiegende mehrheit davon in Privatgefängnissen. Unter Trumps Anleitung wurden Gesetzesverschärfungen durchgebracht, die das inhaftieren von Migrant*innen verschärften. Die GEO Group und CoreCivic sind die Hauptvertragspartner und Nutzniesser dieser Terrorwelle. Die Inverstitutionen scheinen sich gelohnt zu haben.

Überall dort, wo das Wegsperren von Menschen profitabel wird, steigen Inhaftierungesraten und sinkt der Skrupel, Menschenrechte zu brechen. Kombiniert mit dem Einsatz rassistischer Banden in Polizeiuniform setzen die faschistoiden Digitalfürsten das um, was sie im Wahlkampf 2024 versprochen haben. Der Zusammenhalt und Widerstand großer Teil der US Bevolkerung dagenen ist mutig und beeindruckend. Er verdient Unterstützung, denn mit der Verteidigung von Gefangenenrechten verteidigen wir unsere eigenen Grundrechte im zunehmend totalitär agierenden Kapitalismus.