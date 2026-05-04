Buchvorstellung: Indigene Kämpfe in den Americas

Am 11. Mai wird der herausgebende Autor Michael Koch in Berlin über das Buch "Indigene Kämpfe in den Americas" berichten, dass gut ein Jahr nach der präsidialen Begnadigung des politischen Leonard Peltier in den USA heraus kommt. Peltier hatte zuvor fast 50 (!) Jahre für vermeintliche Mittäterschaft an einem angeblichen Mord an zwei FBI in Haft verbracht.

Wir interviewten Michael Koch vom Tokata e.V. zu Peltier und dem neuen Buch, was eine Fortsetzung und Erweiterung der 2024 veröffentlichten Broschüre "Indigener Widerstand in den Americas" darstellt.

Dieses Interview könnt ihr bei den Freien Radios hören:

https://www.freie-radios.net/142267

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