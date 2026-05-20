(Ukraine) Der Krieg dauert schon fünf Jahre. Zur Verschärfung der Straßenkämpfe
Wenn in "Vorkriegszeiten" wirksame antimilitaristische Strategien erprobt werden, lohnt sich der genaue Blick in tatsächliche Kriegsgebiete.
Wie dort gegenseitige Hilfe gelebt wird - oder wie vereinzelt Menschen kämpfen müssen, wenn diese kollektiven Möglichkeiten nicht sichtbar sind.
Wer vereinzelt kämpft, wird fast immer vom Staat gefunden und verhaftet. Erst der Zusammenschluss der Menschen ermöglicht kraftvolle und sichere Aktionen.
März 2026
Seit fast 1.500 Tagen und Nächten schwebt der Schatten des Todes über unserer Slobozhanshchina, und die Sichel des Krieges hat die Ernte des Lebens eingefahren. Trotz der Vorhersagen vom Zusammenbruch der Front im letzten Jahr – manche aus Angst, andere in der Hoffnung, dass endlich alle das Gebiet verlassen könnten – steht sie immer noch in der Nähe von Woltschansk, Tschasow Jar, Pokrowsk (Krasnoarmejsk) und Guljajpole. Die Frist für ein hypothetisches Abkommen wurde erneut auf den späten Frühling verschoben. Keine Sanktionsdrohungen gegen die Kiewer Behörden seitens der faschistischen Trump-Regierung, die stolz zugibt, Kinder zu vergewaltigen, wenn es „ein sehr gutes Geschäft wäre, das ihnen helfen würde, großartig zu werden“. Auch die UNO hat es nicht eilig, in der Ukraine eine vorübergehende Verwaltung unter ihrer Schirmherrschaft nach dem Vorbild von Osttimor zu installieren. Die Rettung des Ertrinkenden bleibt sein eigenes Werk.
Den breiten Widerstand gegen die Wehrpflicht in der Ukraine haben wir kürzlich in einem früheren Artikel mit dem Widerstand gegen die ICE verglichen: „Von Minneapolis bis zur Ukraine: Nur der Widerstand auf der Straße kann die staatliche Menschenjagd stoppen“. Das Problem ist, dass er, wie in den Vereinigten Staaten, nicht stark genug ist, um die Gesamtsituation zu ändern. Nach der vollständigen Zerstörung unseres revolutionären Feldes durch den Stalinismus verschwand die Tradition der massenhaften Straßenbewegungen in der Ukraine, außer zur Unterstützung einiger rechter Politiker: 1991, 2004, 2014… Der Wiederaufbau von Grund auf erfordert viel Zeit und ist nun seit zwei Jahren im Gange, seit am 11. April 2024 das Gesetz zur Verschärfung der Mobilisierung verabschiedet wurde.
Seit Ende 2025 ist jedoch ein neuer Trend zu beobachten: Kriegsgegner gehen von Selbstverteidigung zu Gegenangriffen über. Fast täglich gibt es Nachrichtenberichte über bewaffnete Angriffe auf Polizei oder Einberufungsgruppen, meist in Hinterlandregionen wie Odessa oder der Westukraine. Das erinnert nicht mehr an die heutigen Vereinigten Staaten, sondern eher an die Zeit des Vietnamkriegs!
Insbesondere am ersten Morgen im Februar gab ein Passant in Winnyzja mehrere Schüsse auf eine Gruppe eines territorialen Rekrutierungszentrums ab und floh. Niemand wurde verletzt, und am 4. Februar wurde der Verdächtige, ein Mann aus der Gegend, festgenommen. Am Morgen des 2. Februar wurde eine 44-jährige Einwohnerin von Lemberg Zeugin des Mobilisierungsprozesses, zog eine Schreckschusspistole und begann, mit der Waffe gegen das Fenster eines Kleinbusses zu schlagen, in dem sich Mitarbeiter des Territorialen Rekrutierungszentrums (TRC) und Polizisten befanden. Als das Fahrzeug losfuhr, schoss die Frau darauf. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen des Verdachts auf Rowdytum erstattet. (Siehe Titelbild.) Am 4. Februar kam es in der Nähe der Mechnikov-Straße in Odessa, während TRC- und Polizeibeamte eine Razzia durchführten, laut Pressedienst zu einem Vorfall: Ein Mann, den sie einziehen wollten, setzte Tränengas ein und stach auf einen TRC-Beamten ein, bevor er floh. Am 7. Februar berichtete der Pressedienst der Polizei, dass im Charkower Stadtteil Saltowka ein 31-jähriger Mann während einer Identitätskontrolle zwei TRC-Beamte mit einem Messer attackierte und ihnen nach einem Fluchtversuch nicht durchdringende Stichwunden an Kopf und Oberkörper zufügte. Sie erlitten nicht durchdringende Schnittwunden an Kopf und Oberkörper, der Verdächtige wurde ebenfalls festgenommen. Am 14. Februar ereignete sich in der Nähe der Musikkommandantur in Odessa ein ähnlicher Vorfall: Eine Einberufungsgruppe hielt einen Bürger zur Identitätskontrolle an, woraufhin dieser ein Messer zog und auf einen der Beamten einstach. Während seine Kollegen Erste Hilfe leisteten, floh der Passant. Am 16. Januar hielten TRC-Soldaten und Polizisten in der Brigade-Straße in Odessa ein Auto an und stellten fest, dass der 49-jährige Fahrer seit September 2025 gesucht wurde. Während eines Gesprächs eröffnete der Mann das Feuer mit einer Traumatikpistole. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt: einer in der Brust, der andere am rechten Oberschenkelinneren. Außerdem wurde eine Scheibe des Dienstfahrzeugs beschädigt. Der Fahrer wurde festgenommen.
Am 23. Februar berichteten Augenzeugen aus der Stadt Kozyatyn in der Region Winnyzja, dass ein Mann während der Mobilmachung geschlagen wurde und die Polizei mehrere Schüsse abgab, als Passanten versuchten, ihn zu befreien. Ein weiterer Mann wurde festgenommen, weil er versucht hatte, einem Streifenpolizisten die Waffe zu entreißen. Zur gleichen Zeit wurde in Odessa ein Mitarbeiter des TRC von Passanten festgehalten und festgenommen, nachdem er von seinen Kollegen aus einem Kleinbus zurückgelassen worden war. Am nächsten Tag feuerte ein Mann in Luzk mehrere Schüsse auf eine Warngruppe ab, traf jedoch niemanden. Der Schütze wurde festgenommen und seine Waffe wurde ihm abgenommen. Ebenfalls am 24. Februar wurde in der Stadt Krivoy Rog ein TRC-Soldat am Bein niedergestochen, als hilfsbereite Menschen einem Passanten zu Hilfe kamen, den sie angehalten hatten, weil er wegen Wehrdienstverweigerung gesucht wurde. Der Angreifer entpuppte sich als ein Mann, dessen Vater von ihnen sehr hart ins Gesicht geschlagen worden war (bis er das Bewusstsein verlor) und dessen Schlüsselbein gebrochen war. Dabei schrie er: „Fasst meinen Vater nicht an, er ist krank!“ Der ältere Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
In einigen westlichen Regionen kommt es bereits zu einer Reihe bewaffneter Zusammenstöße. Am 6. Februar blockierten in der Stadt Riwne zwei Zivilfahrzeuge einen Kleinbus mit mobilisierten Soldaten und halfen diesen bei der Flucht. Das örtliche TRC bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass einer ihrer Mitarbeiter bei diesem Angriff verletzt wurde. Am 30. Januar meldete ein etwa 30-jähriger Soldat der Polizei der Region Riwne, dass sein auf dem Gelände des Übungsplatzes geparkter Fiat Doblo gestohlen worden sei. Am selben Tag fanden Polizisten das gestohlene Auto in der Nähe von Riwne.
Die folgenden Fotos stammen aus der Stadt Iwano-Frankiwsk. Laut dem Stadtpräsidenten Ruslan Martsinkiv wurde die Müllabfuhr am 8. und 9. März in verschiedenen Stadtteilen eingestellt, da dem Unternehmen mit 85 Mitarbeitern die Arbeitskräfte ausgingen. „Bei der Neubesetzung erschienen einige Mitarbeiter nicht zur Arbeit. Diese Probleme, insbesondere in der Dontsov-Straße, konnten über Nacht gelöst werden. Die Müllabfuhr wird in den Gebieten, in denen es Beschwerden gab, deutlich besser funktionieren“, sagte er am 10. März.
Am 12. März schloss sich unsere Nachrichtenagentur der spontanen Boykottkampagne gegen die Monobank an, nachdem deren CEO, Oleg Gorokhovsky, ein in Deutschland lebendes Mädchen aus Charkiw öffentlich schikaniert hatte, weil sie angeblich während einer Videoüberprüfung eine russische Flagge an ihrer Wand gezeigt hatte. (Sie bezeichnet diese Flagge als slowenisch und betont, dass sie die Ukraine liebt.) Wir erinnerten das Publikum auch daran, dass dieser Banker zuvor dazu aufgerufen hatte, für ihn für Atomwaffen für die Ukraine zu spenden, und dass das Unternehmen seine Mitarbeiter genauso behandelt wie seine Kunden. Zwei Tage später stand unser Beitrag bereits an der Spitze der Google-Suchergebnisse für die Suchanfrage „Boycott Monobank“:
Am 12. März blockierten in Lemberg einige Soldaten die Fahrt eines TRC-Kleinbusses, schossen in die Luft und durch die Windschutzscheibe und zwangen die Entführer anschließend mit vorgehaltener Waffe, seinen Bruder freizulassen. Das Gericht ordnete bis zum 10. Mai Untersuchungshaft ohne Kaution an. Über den Vorfall berichtete „Lviv Media“, offizielle Pressestellen äußerten sich nicht dazu. Am 16. März reagierte die Streifenpolizei in Saporischschja auf einen Notruf wegen einer Schlägerei und eines versuchten Raubüberfalls. Am Tatort griffen zwei Soldaten einen Polizisten an. Laut offizieller Pressemitteilung zog einer der Angreifer einen pistolenähnlichen Gegenstand und verhielt sich aggressiv. Der Polizist erschoss ihn. Ein weiterer Mann versuchte, Pfefferspray gegen sie einzusetzen, und wurde dabei verletzt. Beide Angreifer befanden sich im Status der SZCh. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits etwas früher: Am 25. Dezember kam aus Dnipro die Nachricht, dass ein vom TRC entführter Mann angeblich von ihnen getötet worden sei, als er Widerstand leistete. Sein Name ist Sergei Loktionov, und er lebt tatsächlich noch. Er wurde auf der Straße angehalten und, ohne dass seine Papiere überprüft wurden, in einen Kleinbus gezwungen. Dort stach er auf einen der TRC-Mitarbeiter ein, der das Feuer eröffnete und dabei einen weiteren Einberufungsbeamten verwundete, den der Selbstverteidiger als Deckung benutzt hatte. So wurden zwei Angreifer auf einmal verletzt. Jetzt befindet sich Sergei in Untersuchungshaft. Ende Februar wurde seine Haft um zwei Monate verlängert.
(…)
Wie dem auch sei, die wichtigste Form des Widerstands gegen den Krieg ist das unerlaubte Fernbleiben vom Dienst (SZCh). Dies erfordert keine umfassende Organisation und führt weitaus seltener zu Strafen als Straßenaktionen. Am 26. Januar gab eine der bekanntesten ukrainischen Kriegsprofiteure und Propagandistinnen, Alina „Mercedes“ Mykhailova, zu, dass die meisten der monatlich einberufenen Soldaten desertieren: „Es ist niemand mehr da, den man in diese Schützengräben, in diese Unterstände stecken könnte, und vor allem niemand, der diese Verteidigungslinie hält. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem des Jahres 2025. Man kann sich die Zahl der SZCh vom letzten Monat ansehen – ich möchte diese Zahlen nicht nennen, aber sie sind für jeden einsehbar. Wenn man sich ansieht, wie viele Menschen pro Monat mobilisiert wurden, gingen 70 % von ihnen zur SZCh. Wir haben 10.000 von denen, die – auf krumme, indirekte Weise – zumindest irgendwie eine grundlegende kombinierte Waffenausbildung erreichen, und diejenigen, denen es nicht gelungen ist, einfach hinter den Zaun zu fliehen. Daher wird diese Zahl steigen, und es wird weiterhin noch schlimmer werden.“
Warum verteidigen andere weiterhin ihr Gefängnis? Aus denselben Gründen, aus denen manche Zivilisten den Krieg unterstützen: das Stockholm-Syndrom (das habt ihr vielleicht schon oft bei den Anarchisten gesehen), ein naiver Glaube an die Versprechen einer anderen Karriere als der des Angriffs, die alltägliche Gewohnheit, jeder Autorität zu gehorchen… Inna aus Saporischschja zeigte am 14. Februar am Beispiel der Sturmtruppen des Agrarunternehmers Wsewolod Koschemjako aus Charkiw, wie das funktioniert:
„Mein Sohn hatte für das Frühjahr eine Reise [ins Ausland] geplant, aber daraus wurde nichts. Anfang Januar hat ihn die TRC wie einen Hund an Armen und Beinen gepackt. Er verbrachte zwei Wochen in der Region, und am 26. Januar wurde er nach Kiew gebracht. Er fing an, sich wie ein Zombie zu verhalten und sagte: ‚Alles ist in Ordnung, sie werden uns nicht an die Front schicken.‘ Ich verstehe nicht, was mit ihm los ist. Er ist in Khartiia. Er sagt mir weder seine Einheitsnummer noch den Namen des Kommandanten … Früher ging es nur um Zuhause und Arbeit; er ist fast durchgedreht, und jetzt heißt es ‚Kommunikation‘. Alle nennen sich ‚Brüder‘, aber in Wirklichkeit ist jeder Dritte ein Verräter. Ich weiß nicht, was ich tun soll… Vor allem, da Syrskyi eine Gegenoffensive vorbereitet und sagt, dass wir in der Defensive nichts erreichen werden. Jetzt ist er in den Wäldern bei Kiew, im Trainingslager. Er hat mit einem Freund vereinbart, zu den Flugabwehrraketentruppen zu wechseln, ich weiß nicht, ob das klappen wird oder nicht. Anfangs war alles in Ordnung. Es bricht schon ein Aufstand aus, weiß jemand die Nummer der Hotline?? Ich muss meine Beschwerden vorbringen. Es gibt kein Toilettenpapier, der Internetzugang ist auf zweimal 20 Minuten pro Woche beschränkt, sie lassen keine Pakete zu, sie kaufen auf persönliche Anfrage nicht einmal das Nötigste ein … und so weiter. Ich habe noch keinen Cent Geld erhalten, und es sind 600 km bis nach Hause. Ich glaube, er ist klug genug, zu einem günstigeren Zeitpunkt herauszukommen – alles hat seine Zeit.“
Ein anonymer IT-Spezialist aus Kamenskoye (Dneprodzerzhinsk) äußert sich zu dieser Geschichte, nachdem er im vergangenen Jahr geflohen ist und die ukrainische Grenze überquert hat:
„Dort versprechen sie jedem das Blaue vom Himmel … Und viele, viele Menschen fallen darauf herein. ‚Geh einfach nicht zur SZCh und absolviere die militärische Grundausbildung, dann nehmen wir dich auf jeden Fall wieder auf, du wirst bei uns im Hauptquartier sein.‘
Und da ist er nun, in der Phase, in der alles in Ordnung ist, eine vielversprechende Karriere, sie schicken dich nicht an die Front, ja, ja… Aber versuch mal, diese Versprechen in den Einsatzbefehlen oder gar in der Dienstliste des Kommandanten zu finden… und da sieht es ganz anders aus…
Ich habe das alles auch durchgemacht und mit eigenen Augen gesehen. Wundere dich jetzt nicht über seine Worte.
Die meisten der eifrigen und furchteinflößenden Deserteure glauben naiv alles und fangen an, ihren Kommandanten zu dienen… Und viele schließen sich sogar den Schnellreaktionsgruppen an – das sind Abteilungen, die diejenigen jagen, die aus ihren Einheiten fliehen.
Mit der Zeit wird er merken, dass er getäuscht wurde… Manche merken es rechtzeitig, manche, wenn es schon zu spät ist… aber sie werden jeden schicken.
Dann wird er von seinen eigenen Waffenbrüdern in seinem Bataillon, in seiner Brigade, davon hören… Mit der Zeit wird er beginnen zu verstehen, was alles auf ihn wartet… Die einzige Frage ist, ob er es rechtzeitig versteht oder erst, wenn es zu spät ist, um noch etwas zu ändern…
In meiner Kompanie während der militärischen Grundausbildung waren von 140 Personen 100 % mobilisiert. Wir wohnten in derselben Turnhalle wie die TRC. Es gab etwa 40 Betten für uns, und neben uns befanden sich 15 Betten für die TRC. Alle aßen am selben Tisch, und niemand schimpfte mit irgendjemandem. Das war in der Westukraine. Spätwinter 2025. Zwei Leute waren von Anfang an wirklich gegen die Mobilmachung und bereit zu fliehen. Der Rest glaubte alle an die Taktik „Ihr werdet nicht an die Front geschickt“. Aber aus irgendeinem Grund gab es immer noch Gitter vor den Fenstern und am Eingang. In jedem Zelt gab es 4–5 Leute, die sich bereit erklärt hatten, der Schnellreaktionsgruppe beizutreten (die, die Flüchtlinge fangen). Sie bekamen einen Jeep, jeweils zwei Drohnen und Nachtsichtgeräte. Und sie hielten nachts Wache, um sicherzustellen, dass niemand floh… Das heißt, sie jagten im Grunde genommen ihre eigenen Leute, genau wie die TRCs… Ich konnte es selbst kaum glauben… Aber so wird man einer Gehirnwäsche unterzogen…
Erst als Nachrichten von ihren eigenen Kameraden eintrafen, dämmerte es ihnen, dass sie getäuscht worden waren. Und da wurde ihnen klar, was als Nächstes wirklich passieren würde… Da strömten alle massenhaft zur SZCh…
Es gibt also immer noch jede Menge naive Leute… „Die schicken niemanden an die Front… du wirst Antennen für die Kommunikation aufstellen, vielleicht höchstens 40 km von der Frontlinie entfernt… näher kommst du nicht ran, das sag ich dir, Kumpel.“ Und die Tatsache, dass du als Granatwerfer auf der Gehaltsliste stehst – „Das ist nur vorübergehend… mach dir keine Gedanken, wir ersetzen dich später.“ Und so glauben es alle. Eine süße Lüge ist besser als die bittere Wahrheit. Und jetzt wirst du ihm wahrscheinlich nichts mehr beweisen können… Ich schätze, er hat sich schon eine gute Position im Hinterland und die Romantik des Militärs in den Kopf gesetzt… Abenteuer und so weiter und so fort. Da ist alles geschickt durchdacht…
Die Militärwissenschaft ist Jahrtausende alt. Und es gibt viele Wege, einen Menschen dazu zu überreden, in den Tod zu gehen…“
Komplett und ungekürzt hier:
https://libcom.org/article/war-has-entered-its-fifth-year-intensificatio...
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Fundraising for deserters and war refugees:
Weitere Beiträge:
(Assembly) Im langen heißen Sommer brachen ukrainische und russische Soldaten Rekorde bei der Zahl der Desertionen
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Ergänzungen
@ machno schreibt quatsch mit soße
siehe zb https://communaut.org/de/von-winnyzja-bis-berlin
der verweis auf vietnam bezieht sich auf den widerstand in der usa zu der zeit (so nehme ich an)
Wir kämpfen gegen Russland, sind aber keine Kriegspartei
Wir produzieren Raketen und Marschflugkörper, wir programmieren das Gelände und die Ziele des Anschlags ein und liefern diese in die Ukraine. Wir sind keine Kriegspartei, weil den roten Startknopf hat ein bei uns ausgebildeter ukrainischer Soldat gedrückt.
In einem Atomkrieg wird nur die Südhalbkugel überleben und krebsfrei bleiben, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt.
Haben unsere Kriegshetzer, Politiker, Generäle und die Oberschicht Fluchtburgen, Ersatzwohnsitze in Südamerika?
Die Auswirkungen von Atombombenabwürfen werden zumeist falsch eingeschätzt. Hiroschima und Nagasaki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswirkungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atombomben zum Einsatz kommen?
Atombomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explosivkraft eine größere Reichweite. Die Druck- und Hitzewelle kann ihre Wirkung über viele Kilometer entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abgeschirmt von Bauwerken oder natürlichen Erhebungen. Der Wirkradius wäre stark eingeschränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseuchung um ein Vielfaches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefährlichen radioaktiven Partikeln. Warum ist das so?
Die Bilder von „Atompilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitzeentwicklung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräftiges Tiefdruckgebiet. Die dadurch zur Aufwärtsbewegung gezwungene Luft mit all den radioaktiven Partikeln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilometern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilometer wurden beobachtet bei der Zündung der sowjetischen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schrecklich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ultimative Waffe abgeworfen und beobachtet hatte, hat fortan sein Leben verändert und niemals wieder ein Bombenflugzeug geflogen.
Diese Bombe hätte ganz Paris inklusive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druckwelle der Explosion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Interessant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nordmeer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radioaktivem Fallout betroffen war. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Sprengkraft dieser Höllenmaschine absichtlich auf etwa die Hälfte des Möglichen reduziert war. Mehr darüber finden Sie hier:https://de.wikipedia.org/wiki/AN602
Der Unterschied zwischen Atombomben und Kernkraftwerken
Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atombombe die Zerstörungen unterhalb der Zündung, also am sogenannten „ground zero“, katastrophal sind, die radioaktive Verseuchung jedoch geringfügig. Das eben, weil die radioaktiven Partikel von dem von der Explosion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abgesaugt und in die obere Atmosphäre transportiert werden. Dort werden sie von den Höhenwinden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halbkugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frankreich ihre oberirdischen Atomtests im Südpazifik durchgeführt haben? Insgesamt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 oberirdische Atombombenzündungen, bis man sich einigte, diese nur noch unterirdisch durchzuführen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radioaktiven Fallout mehr zu produzieren.
In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tschernobyl ein, dessen Havarie angeblich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruchteil dessen frei geworden, was jede oberirdische Explosion in die Atmosphäre geschleudert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tschernobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wildtiere auf radioaktive Kontamination zu untersuchen. Diese Ergebnisse wurden dem Unfall in Tschernobyl zugeordnet und das ist falsch.
Nahezu alles, was an radioaktiven Partikeln den Boden verseucht hat, stammt von den oberirdischen Atombombentests. Das aber will man natürlich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verantwortung übernommen werden. Tschernobyl müsste neu bewertet werden und die Diskussionen über Kernkraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Allerdings ist es bei einem GAU in einem Kernkraftwerk anders, als bei der Explosion einer Bombe. Die radioaktiven Partikel werden nicht in die obere Atmosphäre geschleudert, sie gehen Mangels der Absaugung durch eine Explosion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tschernobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.
10.000 Atombomben werden einen nuklearen Winter auslösen
In den Arsenalen der Atommächte befinden sich mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlagabtauschs zum Einsatz vorgesehen. Wir wissen nun, wie die 688 oberirdischen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalbkugel gezündet. Das ist übrigens die wahre Ursache für vermehrt aufgetretene Hautkrebserkrankungen in Australien, nicht das sogenannte „Ozonloch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwissenheit gehalten.
Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atomkrieg käme. Alle Atomwaffen befinden sich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die vorgesehenen Ziele ebenfalls. Abgesehen von den direkten Verwüstungen, würde sich der radioaktive Niederschlag beinahe gleichmäßig über die gesamte Nordhalbkugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteorologe im ersten Semester, dass praktisch kein Austausch der Luftmassen zwischen der Nord- und Südhalbkugel stattfindet. Am Äquator, in den Zonen der Passatwinde, sind die Luftströmungen getrennt. Dort gibt es praktisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Richtung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atombomben zum Einsatz kämen, von dem tödlichen Fallout auf der Südhalbkugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?
Wird Afrika Flüchtlinge aus Europa willkommen heißen?
Die Zivilisationen auf der Nordhalbkugel würden aufhören zu existieren. Es würde unendliche Migration geben, vom gepriesenen Wertewesten, dem aktuellen Ziel für Migranten aus Afrika, Richtung Südhalbkugel, dem verbliebenen Rest an unverseuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwanderern verfahren werden, wie unsere Gutmenschenregierungen, ist zu bezweifeln. Es wird nämlich auch im Süden dramatische Einbrüche geben. Es werden nicht nur Düngemittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatzteile, die nicht nur die Landwirtschaft benötigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympathie zu finden sein wird.
So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atomkriegs zwar keine sofortigen, direkten Auswirkungen auf die Südhalbkugel geben wird, aber die Sekundärschäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reorganisation zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elektronik produzieren, werden eine völlig neue, dominante, Stellung einnehmen. Die Mehrzahl der verbliebenen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahrlässig vom Einsatz von Atomwaffen spricht, sollte darüber nachdenken, was die Folgen sein werden.
Die atomare Erstschlagdoktrin der USA
Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atombomben eingesetzt haben und die sich mit ihrer Militärdoktrin atomare Erstschläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russland, Putin, immer unmissverständlich gesagt hat, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf fremde Atomangriffe eingesetzt werden. Das ist glaubhaft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in englischer Tradition, wie vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, untergehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südamerika schon jetzt niemand die Amerikaner mag. Und eigentlich auf der gesamten Südhalbkugel, außer Australien und Neuseeland. Es wird also für Amerikaner und den Rest der Nordhalbkugel kein Willkommen auf der Südhalbkugel geben...wenn es dann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, irgendwohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atomkrieg ist galoppierender Wahnsinn, der nur von Hirnamputierten auch nur angedacht werden kann.
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen.
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Unangenehme und politisch unkorrekte Wahrheit wird als Desinformation bezeichnet. Wer die Wahrheit verträgt, der soll sich des-informieren. Deutschland ist gespalten, die einen informieren sich aus dem Regierungsfunk ARD&ZDF, die anderen benutzen ihre Gehirne. Wer Nachrichten aus dem Ausland abschaltet, blockiert und zensiert, der will uns etwas verschweigen. Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland, bekommt dazu von der EU viel Geld, viele Waffen und ZielKoordinatenkoordinaten. Mit diesem Stellvertreterkrieg und mit ewigen selbstschädigenden Sanktionen soll Russland geschwächt und sturmreif gemacht werden. Wann zieht Putin die nukleare Notbremse? Jetzt soll Iran einen Stellvertreterkrieg gegen den Westen führen und den Westen wirtschaftlich ruinieren, bekommt dazu von Russland und von China viele moderne Raketen, Marschflugkörper und ZielKoordinatenkoordinaten. Erpresser Donald Trump will US-Soldaten von Deutschland abziehen? Sehr gut! Alle diese Besatzer und Kriegsverbrecher sollen endlich verschwinden! Seit 1945 ist Deutschland besetztes Land. Nukleare Teilhabe ist kein Schutzschirm, im Gegenteil, die US-Atomwaffen in Deutschland sind primäres Angriffsziel, müssen im Kriegsfall zuerst eliminiert werden. Wann zieht Putin die nukleare Notbremse? Mit endlosen selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland die eigene Witschaft abwürgen und Einwohner in bittere Armut stürzen? Wem nutzt das? Wer will das? Wozu soll das dienen? Sollen wir wegen Sanktionen frieren, kalt duschen, Inflation ertragen, Job verlieren, mit Fahrrad bei jedem Wetter in die Arbeit fahren? Sind unsere Politiker krank im Kopf? AfD hilf uns! Wie würden die USA auf Militärpakt Mexikos mit Russland oder mit China mit Bau von Militärbasen mit Atomwaffen und mit Großmanövern an US-Grenze reagieren? 1962 Kubakrise: US-Frist, Sowjetische Atomraketen von Kuba sofort abziehen, sonst starten Pershings in Richtung Moskau. Die russische Freiheit wird in der Ukraine verteidigt. Sonst wird die NATO bis vor die Tore Moskaus wie ein Krebsgeschwür wachsen. Auf den Wirtschaftskrieg des Westens könnte Russland mit militärischen Mitteln antworten. Frist zur Beendigung der Sanktionen setzen und nach Ablauf dieser Frist sollte eine atomar bestückte Hyperschallrakete starten. Mal sehen, ob die Leute im Westen bereit sind wegen Ukraine zu sterben. Der Klügere gibt solange nach bis er am Ende der Dumme ist (Putin). Eine nuklear bestückte Hyperschallrakete muß wohl starten, damit der aggressive Westen aufwacht und Russland ernst nimmt. Sonst wird Russland nach der Salamitaktik langsam zum Tode stranguliert. Das EU-Politbüro hat auf amerikanischen Druck "immer mehr Verantwortung für die Ukraine übernommen", ist in den letzten Jahren zweitgrößter Zahler des Ukraine-Kriegs und der Ukraine-Staatsfinanzen geworden, hat die Mitgliedsstaaten zu immer höheren Kriegsleistungen angestachelt und der Ukraine sogar den Wiederaufbau nach dem Kriege mit 720 Milliarden Euro versprochen. Weitere 50 Milliarden Kriegskostenunterstützung waren vorübergehend von Orban blockiert, sind aber widerrechtlich von den G7-Ländern freigegeben worden.
Nachdem die Amerikaner die Lust am Ukraine-Krieg verloren haben (weil die NATO den Krieg nicht gewinnen konnte), soll nach dem Willen des US-Präsidenten "Europa nun mehr Verantwortung übernehmen", also den Krieg weiterführen und nicht nur die Kriegskosten, sondern auch die Staatskosten der Pleite-Ukraine übernehmen.
Eine Aufnahme der Ukraine würde jedoch die EU sprengen, denn:
1. Die Ukraine ist pleite, hat mehr als 1 Billion Schulden (mehr als allein 100 Milliarden Dollar für die Kriegslieferungen der USA), hat mit Donezk und Donbass sein Industriegebiet verloren und kann als Agrarland seine Schulden allein nie mehr abzahlen, würde also Dauerkostgänger der EU bleiben. Das amerikanische Großkapital – vor allem Soros – hat schon einmal 2014 600 Mrd. Dollar Ukraine-Schulden zu Billigkurs von ca. 20% aufgekauft und diesen Preis alleine schon durch Zinsen in wenigen Jahren verdient. Sie verhindern auch jetzt eine Abwertung der Ukraine-Schulden und erwarten volle Rückzahlung durch die Hilfen der EU. Allein Deutschland hat als größter Schenker von Kriegsmaterial und Staatshilfen die Ukraine uneigennützig mit 93 Mrd. Euro finanziert, sogar für 5 Jahre die Zahlung der Renten mit je 5 Milliarden jährlich übernommen, weil die Ukraine zahlungsunfähig ist. Mit dem Export an Landwirtschaftsprodukten allein kann die Ukraine nicht überleben. Sie wird also entweder Staatsbankrott erklären und Verarmung erleben oder voll von der EU subventioniert werden müssen. Das wären jährlich für die EU ca. 50 Milliarden Finanzzuschüsse, welche Selenskyj schon als künftige Dauerzahlungen von der EU abgefordert hat, deren Zahlung die anderen EU-Mitgliedsländer wohl kaum zu eigenen Lasten mitmachen werden. 2. Die Ukraine war schon vor dem Krieg vom angelsächsischen Großkapital aufgekauft. Mehr als die Hälfte des Schwarzerdebodens gehört BlackRock, Vanguard und anderen US-Konzernen. Ebenso gehört die Industrie dem angelsächsischen Großkapital. Die Ukraine war also schon vor dem Krieg ausverkauft und ist jetzt wirtschaftlich durch die Kriegszerstörungen so geschwächt, so dass sie für die EU ein langfristiges Subventionsfass wäre, wenn sie dieses Land als Mitglied übernähme, was sie nach der Satzung nicht dürfte. 3. Die Ukraine ist aber auch ausgeblutet. Von den mehr als 40 Millionen Einwohnern sind durch Verlust der Donbass-Gebiete und Flucht ins Ausland weniger als 20 Millionen geworden. Würde die Ukraine durch Aufnahme freie Grenzen zur EU haben, würden weitere Millionen Fachkräfte das zerstörte Land verlassen, weil sie anderswo günstigere Überlebenschancen hätten. Die Restbevölkerung wird also langfristig ein Armenhaus Europas bleiben, den für einen Beitritt notwendigen Lebensstandarddurchschnitt nicht erreichen. 4. Die Ukraine erfüllt aber vorerst auch keine europäischen Rechtsnormen. Sie ist das korrupteste Land Europas in der Hand einer Oligarchen-Gang um den Oligarchen Selenskyj. Diese Bande hat sich als Treuhänder des angelsächsischen Großkapitals die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Führungspositionen gesichert, sich an den einheimischen Ressourcen, vor allem aber an den seit zwei Jahren üppig fließenden Kriegsgeldern schamlos bedient. Allein Selenskyj hat Villen und Latifundien in Israel, auf Zypern, in Italien, USA und Millionen in der Steueroase Jungferninseln angesammelt. Bestechung ist so üblich und so allseitig, dass nach Ansicht der CIA 50% der vom Westen gelieferte Kriegswaffen inzwischen in der ganzen Welt auftauchen, also von den Oligarchen weiterverkauft worden sind. Das Korruptionsausmaß in der ganzen ukrainischen Gesellschaft und vor allem in seiner wirtschaftlichen und politischen Elite dürfte alleine schon langfristig eine Aufnahme in die EU ausschließen. 5. Gegen eine Aufnahme der Ukraine würden auch die Subventionsinteressen vieler europäischer Mitgliedsländer stehen. Wäre die Ukraine EU-Mitglied, würde sie mehr als ein Viertel aller Landwirtschaftssubventionen beanspruchen können, gerieten dadurch hunderttausende von Landwirten in den übrigen Mitgliedsstaaten in Existenzschwierigkeiten. Und in den amerikanischen Konzernen gehörenden Landwirtschaftsbetrieben der Ukraine werden Genprodukte hergestellt, die mittelfristig nicht umzustellen wären, aber in der EU nicht erlaubt sind. Wie 1989 die DDR, hat die Ukraine auch durch den Krieg ihren russischen Absatzmarkt für Industriegüter verloren und wird gleichwertigen Ersatz im Westen schon aus qualitativen Gründen vorerst nicht zurückgewinnen können. Die EU müsste also auch den industriellen Aufbau massiv unterstützen, um das Land überhaupt wieder mitgliedsreif werden zu lassen, wofür allerdings die EU kein Geld hat, weil sie selbst in zunehmende Finanzschwierigkeiten gerät.
Die Beitrittshoffnung der Ukraine zur EU ist deshalb nur langfristige Hoffnung, kurzfristig und mittelfristig nicht erfüllbar. Würde das EU-Präsidium trotz dieser Ausschlussgründe eine Aufnahme der Ukraine mit Tricks erreichen, würde der Finanzbedarf der Ukraine und sein militärisches Risiko an der Grenze zu Russland die EU sprengen können. Warum sollten die Mittelmeerländer, die selbst hoch verschuldet sind, noch ein hohe Subventionen forderndes zusätzliches Pleite-Land aufnehmen, für das sie dauerhaft zahlen müssten und zusätzlich noch in eine Feindschaft mit der größten europäischen Rohstoffquelle Russland getrieben werden?
Eine EU, die sich inzwischen selbst mit über 2,5 Bio. Euro verschuldet hat, ohne eigene Einnahmen dafür zu haben (nur Beiträge der Mitgliedsstaaten) und die dann noch das größte Pleite-Land Europas aufnehmen will, überschätzt ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und wird finanziell scheitern.
Die Gesprächsaufnahme über einen Beitritt der Ukraine werden deshalb voraussichtlich so verlaufen wie die mit der Türkei: Je länger sie dauern, desto mehr Probleme tauchen auf, desto mehr zeigt sich, dass sich die EU durch weitere Aufnahmen selbst zerstört und ihre Mitgliedsländer mehr schädigt, als deren Bevölkerungen zu tragen bereit sind.
Die Existenzkrise der Ukraine würde, wenn diese aufgenommen würde, zur Existenzkrise auch der EU führen.
Schon jetzt regt sich in den Mitgliedsländern immer mehr Widerstand gegen die Politik der EU, souveräner Zentralstaat über die Mitgliedsländer zu werden und deren Souveränität bis zum Provinzstatus zu reduzieren . Der wachsende nationale Widerstand in den Mitgliedsländern und politischer Rechtsruck richtet sich vor allem gegen die "EU-Diktatur".
Die Misswirtschaft und Schuldenexplosion der EU seit von der Leyen könnten allerdings durch Platzen der EU selbst das Problem der Mitgliedschaft der Ukraine noch überholen.
Ukraine ruiniert DE-Staatshaushalt mit immer neuen "Krediten"
Unbequeme Wahrheiten werden als Desinformation bezeichnet. Mit endlosen selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland die eigene Witschaft abwürgen und Einwohner in bittere Armut stürzen? Wem nutzt das? Wer will das? Wozu soll das dienen? Bald kein Benzin und kein Diesel an den Tankstellen, deswegen Kraftstoff-Diebstähle aus Fahrzeugen und Baumaschinen. Bald kein Gas für Krematorien und für Gaskraftwerke. Ohne Atomstrom aus Frankreich und aus CZ drohen Stromabschaltungen. Sollen wir wegen dem Israelischen Angriffskrieg und wegen antirussischen Sanktionen frieren, kalt duschen, im Dunkeln sitzen, Inflation ertragen, Job verlieren, mit Fahrrad bei jedem Wetter in die Arbeit fahren? Sind unsere Politiker krank im Kopf? AfD bitte hilf uns, rette uns!! USA-Rüstungskonzerne verdienen mit Waffenexporten uzählige Milliarden. Berliner Karrieristen bezahlen diese Waffen mit "Sondervermögen", mit Sozialabbau und mit Steuern, Abgaben und Gebühren. Sogar die Rentenzahlungen in der Pleite-Ukraine muß die Deutsche Rentenversicherung Bund übernehmen. Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne Blau-Gelb. Deswegen wird in der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder mit Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuchdiplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäusen wegen Insolvenzen für immer schließen müssen. Weitere "Sondervermögen" und "befristete" Solidaritätsabgabe Ukraine werden kommen. Mineralölsteuer wird mit PKW-Auflade-Strom-Steuer ergänzt. Vollen Mehrwertsteuersatz auf rezeptpflichtige Medikamente und auf Bestattungen, Grundsteuer, Versicherungssteuer, CO2-Steuer, Tageskurtaxe, Bettensteuer und Zweitwohnsitzsteuer haben wir schon. Bei Erbschaften erbt der Fiskus mehr als die eigentlichen Erben. Es fehlen nur noch Vermögenssteuer, Methan-Furz-Steuer und Atemluft-Steuer.
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt Aggressive expansive NATO bedroht die Existenz der Menschheit. Der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst, die NATO wächst in Richtung Moskau wie ein Krebsgeschwür. Die russische Freiheit wird in der Ukraine verteidigt, damit die NATO nicht bis nach Moskau kommt. Dem gutgläubigen Gorbatschow hat man wiederholt versprochen, dass die NATO nicht erweitert wird. Den einfachen Menschen kann es egal sein wem die Karrierepolitiker dienen, der undemokratischen EU, den Amis, den Russen oder den Chinesen. Die Angreifer sprechen immer über Frieden und Verteidigung, aber unter falscher Fahne provozieren sie den nächsten großen Krieg. Jetzt müssen eigene Drohnen russische Drohnen spielen, damit die Bevölkerung Angst bekommt, damit alle Aufrüstung wollen, auch wenn deswegen die Staatsschulden unheimlich stark zunehmen, die Abgabenlast zunimmt, das Sozialnetz abgebaut wird, die Brücken einstürzen und unterfinanzierte Krankenhäuser schließen müssen. Vor einer Auslieferung der Marschflugkörper Taurus ohne Reichweite-Begrenzung an Volodymyr Zelensky bitten wir um Jodtabletten und Zyankali-Kapseln gegen unnötig langes Leiden vor einem sicheren Tod. Präventiver Enthauptung-Schlag mit Marschflugkörper Taurus. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau sterben. Weil, wenn Marschflugkörper Taurus die Generalität in Moskau tötet, dann werden die regelmäßigen Lebenszeichen der Generalität an Perimeter ausbleiben, danach leitet das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter einen allumfassenden Gegenschlag ein. Hunderte Raketen mit mehrfachen Atomsprengköpfen werden auf die NATO-Länder niedergehen. Alle Raketenschutzschilder werden wegen massiver Überforderung versagen. Die Überlebenden werden die Toten beneiden. Faschistische Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland. Nach dem Tod des ukrainischen Volksturms wird Boris Pistolius Deutschland in den Stellvertreterkrieg gegen Russland führen. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau alle sterben. Wir befinden uns als US-Vasallen auf der falschen Seite der Geschichte. Aus dem scheinbar russischen Angriffskrieg zur Verhinderung einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft und weiteren NATO-Erweiterungen bis Moskau wird mit weitreichenden Waffen ein lange von den USA geplanter ukrainischer Angriffskrieg gegen Atommacht Russland.
Was uns der Regierungsfunk ARD & ZDF verheimlicht:
Ein nuklearer elektromagnetischer Impuls zerstört sämtliche Elektronik und Kommunikation, ein totaler Chaos folgt. Auf Zerstörung des Verteidigungsministeriums und Tötung der Generalität in Moskau mit weitreichenden Marschflugkörpern Taurus antwortet das vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter, Tote Hand, mit allumfassendem Gegenschlag und es folgt ein langer dunkler nuklearer Winter, also eine neue Eiszeit ohne Landwirtschaft. Ukraine-Konflikt: Wir haben die Wahl zwischen Diplomatie mit Kompromiss-Suche und einem Weltkrieg.
Der Ukraine-Krieg sollte nicht isoliert, sondern vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden neuen multipolaren Weltordnung betrachtet werden. Und gerade das mache diesen Konflikt so gefährlich.
Auf eventuellen atomaren Enthauptung-Schlag antwortet das russische vollautomatische atomare Vergeltung-System Perimetr (Tote Hand). Wenn sich Taurus mit gespeicherten Geländekarten mit Flughöhe 15 m oder mit einer Flughöhe von 21 m durch russische Täler unter den russischen Radarstrahlern anschleicht und in Moskau das Verteidigungsministerium mit der russischen Generalität eliminiert, dann bleiben die Lebenszeichen der Generalität an Perimetr aus. Deutsche Lokomotivführer müssen mit regelmäßiger Betätigung einer Taste bestätigen, dass sie wach sind, sonst wird der Zug automatisch gestoppt. Mit dem Ausbleiben der Lebenszeichen der Generalität aus Moskau an Perimetr wird der Krieg auch ohne Russen von dieser Maschine und ihren Sensoren fortgeführt. Mit Perimetr kann man dann keinen Waffenstillstand aushandeln und auch keine Friedensverhandlungen führen. Aus den NATO-Ländern wird am Ende eine verbrannte radioaktive Trümmer-Wüste. Überlebenschancen gibt es nur auf der Südhalbkugel und vielleicht noch in den neutralen Schweiz mit ihren vielen Bunkern unter allen Gebäuden. Bunker unter Gebäuden sind wichtig, weil die russischen Hyperschall-Raketen so schnell kommen, dass fast jeder Weg zum nächsten Schutzraum zu lang ist. Sollte Perimetr mit mit einem nuklearen elektromagnetischen Impuls beginnen, dann ist sämtliche Elektronik zerstört und es gibt kein Radio, kein TV, kein Internet und keine Telefonate, niemand kann sich informieren was los ist. Sollte zu viel Staub und Rauch in die Atmosphäre aufsteigen, dann wird der Himmel mehrere Jahre dunkel bleiben, die Temperaturen werden stark sinken, während dieser neuen Eiszeit werden mehrere Ernten ausbleiben.
Auf Deine private Altersvorsorge warten Finanzamt, GKV, Pflegeve
Alle Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne, zwei breite Streifen Blau und Gelb. Beim Streit um die gesetzliche Rente zwischen Jung und Alt werden alternativlose Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung Bund in der überschuldeten Ukraine nicht erwähnt. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deswegen müssen Renten ab 67 trotz hohen Sozialabgaben niedrig bleiben oder werden sogar sinken bis zu einer Basisabsicherung. Junge Menschen sollen deswegen für das Alter privat vorsorgen. Auf private Altersvorsorge warten dann das Finanzamt, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Dazu kommt schleichende Enteignung mit Inflation. Später werden wegen ständig steigenden Eigenanteilen im Altersheim sowieso alle Rentner ohne Privatvermögen zum Sozialfall. Auf der Börse können junge Menschen nur Geld verlieren, weil sie in diesem Kasino gegen KI-Algorithmen im hochfrequenten Handel nur ärmer werden können. Übrigens, Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne zwei breite Steifen Blau und Gelb. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuch-Diplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäuser wegen Insolvenzen für immer schließen müssen, welche später im Krieg fehlen werden.
Wir kämpfen gegen Russland, sind aber keine Kriegspartei
Wir produzieren Raketen und Marschflugkörper, wir programmieren das Gelände und die Ziele des Anschlags ein und liefern diese in die Ukraine. Wir sind keine Kriegspartei, weil den roten Startknopf hat ein bei uns ausgebildeter ukrainischer Soldat gedrückt.
In einem Atomkrieg wird nur die Südhalbkugel überleben und krebsfrei bleiben, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt.
Haben unsere Kriegshetzer, Politiker, Generäle und die Oberschicht Fluchtburgen, Ersatzwohnsitze in Südamerika?
Die Auswirkungen von Atombombenabwürfen werden zumeist falsch eingeschätzt. Hiroschima und Nagasaki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswirkungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atombomben zum Einsatz kommen?
Atombomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explosivkraft eine größere Reichweite. Die Druck- und Hitzewelle kann ihre Wirkung über viele Kilometer entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abgeschirmt von Bauwerken oder natürlichen Erhebungen. Der Wirkradius wäre stark eingeschränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseuchung um ein Vielfaches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefährlichen radioaktiven Partikeln. Warum ist das so?
Die Bilder von „Atompilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitzeentwicklung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräftiges Tiefdruckgebiet. Die dadurch zur Aufwärtsbewegung gezwungene Luft mit all den radioaktiven Partikeln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilometern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilometer wurden beobachtet bei der Zündung der sowjetischen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schrecklich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ultimative Waffe abgeworfen und beobachtet hatte, hat fortan sein Leben verändert und niemals wieder ein Bombenflugzeug geflogen.
Diese Bombe hätte ganz Paris inklusive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druckwelle der Explosion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Interessant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nordmeer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radioaktivem Fallout betroffen war. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Sprengkraft dieser Höllenmaschine absichtlich auf etwa die Hälfte des Möglichen reduziert war. Mehr darüber finden Sie hier:https://de.wikipedia.org/wiki/AN602
Der Unterschied zwischen Atombomben und Kernkraftwerken
Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atombombe die Zerstörungen unterhalb der Zündung, also am sogenannten „ground zero“, katastrophal sind, die radioaktive Verseuchung jedoch geringfügig. Das eben, weil die radioaktiven Partikel von dem von der Explosion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abgesaugt und in die obere Atmosphäre transportiert werden. Dort werden sie von den Höhenwinden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halbkugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frankreich ihre oberirdischen Atomtests im Südpazifik durchgeführt haben? Insgesamt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 oberirdische Atombombenzündungen, bis man sich einigte, diese nur noch unterirdisch durchzuführen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radioaktiven Fallout mehr zu produzieren.
In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tschernobyl ein, dessen Havarie angeblich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruchteil dessen frei geworden, was jede oberirdische Explosion in die Atmosphäre geschleudert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tschernobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wildtiere auf radioaktive Kontamination zu untersuchen. Diese Ergebnisse wurden dem Unfall in Tschernobyl zugeordnet und das ist falsch.
Nahezu alles, was an radioaktiven Partikeln den Boden verseucht hat, stammt von den oberirdischen Atombombentests. Das aber will man natürlich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verantwortung übernommen werden. Tschernobyl müsste neu bewertet werden und die Diskussionen über Kernkraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Allerdings ist es bei einem GAU in einem Kernkraftwerk anders, als bei der Explosion einer Bombe. Die radioaktiven Partikel werden nicht in die obere Atmosphäre geschleudert, sie gehen Mangels der Absaugung durch eine Explosion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tschernobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.
10.000 Atombomben werden einen nuklearen Winter auslösen
In den Arsenalen der Atommächte befinden sich mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlagabtauschs zum Einsatz vorgesehen. Wir wissen nun, wie die 688 oberirdischen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalbkugel gezündet. Das ist übrigens die wahre Ursache für vermehrt aufgetretene Hautkrebserkrankungen in Australien, nicht das sogenannte „Ozonloch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwissenheit gehalten.
Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atomkrieg käme. Alle Atomwaffen befinden sich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die vorgesehenen Ziele ebenfalls. Abgesehen von den direkten Verwüstungen, würde sich der radioaktive Niederschlag beinahe gleichmäßig über die gesamte Nordhalbkugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteorologe im ersten Semester, dass praktisch kein Austausch der Luftmassen zwischen der Nord- und Südhalbkugel stattfindet. Am Äquator, in den Zonen der Passatwinde, sind die Luftströmungen getrennt. Dort gibt es praktisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Richtung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atombomben zum Einsatz kämen, von dem tödlichen Fallout auf der Südhalbkugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?
Wird Afrika Flüchtlinge aus Europa willkommen heißen?
Die Zivilisationen auf der Nordhalbkugel würden aufhören zu existieren. Es würde unendliche Migration geben, vom gepriesenen Wertewesten, dem aktuellen Ziel für Migranten aus Afrika, Richtung Südhalbkugel, dem verbliebenen Rest an unverseuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwanderern verfahren werden, wie unsere Gutmenschenregierungen, ist zu bezweifeln. Es wird nämlich auch im Süden dramatische Einbrüche geben. Es werden nicht nur Düngemittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatzteile, die nicht nur die Landwirtschaft benötigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympathie zu finden sein wird.
So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atomkriegs zwar keine sofortigen, direkten Auswirkungen auf die Südhalbkugel geben wird, aber die Sekundärschäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reorganisation zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elektronik produzieren, werden eine völlig neue, dominante, Stellung einnehmen. Die Mehrzahl der verbliebenen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahrlässig vom Einsatz von Atomwaffen spricht, sollte darüber nachdenken, was die Folgen sein werden.
Die atomare Erstschlagdoktrin der USA
Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atombomben eingesetzt haben und die sich mit ihrer Militärdoktrin atomare Erstschläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russland, Putin, immer unmissverständlich gesagt hat, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf fremde Atomangriffe eingesetzt werden. Das ist glaubhaft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in englischer Tradition, wie vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, untergehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südamerika schon jetzt niemand die Amerikaner mag. Und eigentlich auf der gesamten Südhalbkugel, außer Australien und Neuseeland. Es wird also für Amerikaner und den Rest der Nordhalbkugel kein Willkommen auf der Südhalbkugel geben...wenn es dann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, irgendwohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atomkrieg ist galoppierender Wahnsinn, der nur von Hirnamputierten auch nur angedacht werden kann.
Auf Deine private Altersvorsorge warten Finanzamt, GKV, Pflegeve
Alle Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne, zwei breite Streifen Blau und Gelb. Beim Streit um die gesetzliche Rente zwischen Jung und Alt werden alternativlose Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung Bund in der überschuldeten Ukraine nicht erwähnt. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deswegen müssen Renten ab 67 trotz hohen Sozialabgaben niedrig bleiben oder werden sogar sinken bis zu einer Basisabsicherung. Junge Menschen sollen deswegen für das Alter privat vorsorgen. Auf private Altersvorsorge warten dann das Finanzamt, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Dazu kommt schleichende Enteignung mit Inflation. Später werden wegen ständig steigenden Eigenanteilen im Altersheim sowieso alle Rentner ohne Privatvermögen zum Sozialfall. Auf der Börse können junge Menschen nur Geld verlieren, weil sie in diesem Kasino gegen KI-Algorithmen im hochfrequenten Handel nur ärmer werden können. Übrigens, Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne zwei breite Steifen Blau und Gelb. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuch-Diplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäuser wegen Insolvenzen für immer schließen müssen, welche später im Krieg fehlen werden.
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt Aggressive expansive NATO bedroht die Existenz der Menschheit. Der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst, die NATO wächst in Richtung Moskau wie ein Krebsgeschwür. Die russische Freiheit wird in der Ukraine verteidigt, damit die NATO nicht bis nach Moskau kommt. Dem gutgläubigen Gorbatschow hat man wiederholt versprochen, dass die NATO nicht erweitert wird. Den einfachen Menschen kann es egal sein wem die Karrierepolitiker dienen, der undemokratischen EU, den Amis, den Russen oder den Chinesen. Die Angreifer sprechen immer über Frieden und Verteidigung, aber unter falscher Fahne provozieren sie den nächsten großen Krieg. Jetzt müssen eigene Drohnen russische Drohnen spielen, damit die Bevölkerung Angst bekommt, damit alle Aufrüstung wollen, auch wenn deswegen die Staatsschulden unheimlich stark zunehmen, die Abgabenlast zunimmt, das Sozialnetz abgebaut wird, die Brücken einstürzen und unterfinanzierte Krankenhäuser schließen müssen. Vor einer Auslieferung der Marschflugkörper Taurus ohne Reichweite-Begrenzung an Volodymyr Zelensky bitten wir um Jodtabletten und Zyankali-Kapseln gegen unnötig langes Leiden vor einem sicheren Tod. Präventiver Enthauptung-Schlag mit Marschflugkörper Taurus. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau sterben. Weil, wenn Marschflugkörper Taurus die Generalität in Moskau tötet, dann werden die regelmäßigen Lebenszeichen der Generalität an Perimeter ausbleiben, danach leitet das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter einen allumfassenden Gegenschlag ein. Hunderte Raketen mit mehrfachen Atomsprengköpfen werden auf die NATO-Länder niedergehen. Alle Raketenschutzschilder werden wegen massiver Überforderung versagen. Die Überlebenden werden die Toten beneiden. Faschistische Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland. Nach dem Tod des ukrainischen Volksturms wird Boris Pistolius Deutschland in den Stellvertreterkrieg gegen Russland führen. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau alle sterben. Wir befinden uns als US-Vasallen auf der falschen Seite der Geschichte. Aus dem scheinbar russischen Angriffskrieg zur Verhinderung einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft und weiteren NATO-Erweiterungen bis Moskau wird mit weitreichenden Waffen ein lange von den USA geplanter ukrainischer Angriffskrieg gegen Atommacht Russland.
Was uns der Regierungsfunk ARD & ZDF verheimlicht:
Ein nuklearer elektromagnetischer Impuls zerstört sämtliche Elektronik und Kommunikation, ein totaler Chaos folgt. Auf Zerstörung des Verteidigungsministeriums und Tötung der Generalität in Moskau mit weitreichenden Marschflugkörpern Taurus antwortet das vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter, Tote Hand, mit allumfassendem Gegenschlag und es folgt ein langer dunkler nuklearer Winter, also eine neue Eiszeit ohne Landwirtschaft. Ukraine-Konflikt: Wir haben die Wahl zwischen Diplomatie mit Kompromiss-Suche und einem Weltkrieg.
Der Ukraine-Krieg sollte nicht isoliert, sondern vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden neuen multipolaren Weltordnung betrachtet werden. Und gerade das mache diesen Konflikt so gefährlich.
Auf eventuellen atomaren Enthauptung-Schlag antwortet das russische vollautomatische atomare Vergeltung-System Perimetr (Tote Hand). Wenn sich Taurus mit gespeicherten Geländekarten mit Flughöhe 15 m oder mit einer Flughöhe von 21 m durch russische Täler unter den russischen Radarstrahlern anschleicht und in Moskau das Verteidigungsministerium mit der russischen Generalität eliminiert, dann bleiben die Lebenszeichen der Generalität an Perimetr aus. Deutsche Lokomotivführer müssen mit regelmäßiger Betätigung einer Taste bestätigen, dass sie wach sind, sonst wird der Zug automatisch gestoppt. Mit dem Ausbleiben der Lebenszeichen der Generalität aus Moskau an Perimetr wird der Krieg auch ohne Russen von dieser Maschine und ihren Sensoren fortgeführt. Mit Perimetr kann man dann keinen Waffenstillstand aushandeln und auch keine Friedensverhandlungen führen. Aus den NATO-Ländern wird am Ende eine verbrannte radioaktive Trümmer-Wüste. Überlebenschancen gibt es nur auf der Südhalbkugel und vielleicht noch in den neutralen Schweiz mit ihren vielen Bunkern unter allen Gebäuden. Bunker unter Gebäuden sind wichtig, weil die russischen Hyperschall-Raketen so schnell kommen, dass fast jeder Weg zum nächsten Schutzraum zu lang ist. Sollte Perimetr mit mit einem nuklearen elektromagnetischen Impuls beginnen, dann ist sämtliche Elektronik zerstört und es gibt kein Radio, kein TV, kein Internet und keine Telefonate, niemand kann sich informieren was los ist. Sollte zu viel Staub und Rauch in die Atmosphäre aufsteigen, dann wird der Himmel mehrere Jahre dunkel bleiben, die Temperaturen werden stark sinken, während dieser neuen Eiszeit werden mehrere Ernten ausbleiben.
Ukraine ruiniert DE-Staatshaushalt mit immer neuen "Krediten"
Unbequeme Wahrheiten werden als Desinformation bezeichnet. Mit endlosen selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland die eigene Witschaft abwürgen und Einwohner in bittere Armut stürzen? Wem nutzt das? Wer will das? Wozu soll das dienen? Bald kein Benzin und kein Diesel an den Tankstellen, deswegen Kraftstoff-Diebstähle aus Fahrzeugen und Baumaschinen. Bald kein Gas für Krematorien und für Gaskraftwerke. Ohne Atomstrom aus Frankreich und aus CZ drohen Stromabschaltungen. Sollen wir wegen dem Israelischen Angriffskrieg und wegen antirussischen Sanktionen frieren, kalt duschen, im Dunkeln sitzen, Inflation ertragen, Job verlieren, mit Fahrrad bei jedem Wetter in die Arbeit fahren? Sind unsere Politiker krank im Kopf? AfD bitte hilf uns, rette uns!! USA-Rüstungskonzerne verdienen mit Waffenexporten uzählige Milliarden. Berliner Karrieristen bezahlen diese Waffen mit "Sondervermögen", mit Sozialabbau und mit Steuern, Abgaben und Gebühren. Sogar die Rentenzahlungen in der Pleite-Ukraine muß die Deutsche Rentenversicherung Bund übernehmen. Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne Blau-Gelb. Deswegen wird in der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder mit Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuchdiplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäusen wegen Insolvenzen für immer schließen müssen. Weitere "Sondervermögen" und "befristete" Solidaritätsabgabe Ukraine werden kommen. Mineralölsteuer wird mit PKW-Auflade-Strom-Steuer ergänzt. Vollen Mehrwertsteuersatz auf rezeptpflichtige Medikamente und auf Bestattungen, Grundsteuer, Versicherungssteuer, CO2-Steuer, Tageskurtaxe, Bettensteuer und Zweitwohnsitzsteuer haben wir schon. Bei Erbschaften erbt der Fiskus mehr als die eigentlichen Erben. Es fehlen nur noch Vermögenssteuer, Methan-Furz-Steuer und Atemluft-Steuer.
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen.
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Unangenehme und politisch unkorrekte Wahrheit wird als Desinformation bezeichnet. Wer die Wahrheit verträgt, der soll sich des-informieren. Deutschland ist gespalten, die einen informieren sich aus dem Regierungsfunk ARD&ZDF, die anderen benutzen ihre Gehirne. Wer Nachrichten aus dem Ausland abschaltet, blockiert und zensiert, der will uns etwas verschweigen. Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland, bekommt dazu von der EU viel Geld, viele Waffen und ZielKoordinatenkoordinaten. Mit diesem Stellvertreterkrieg und mit ewigen selbstschädigenden Sanktionen soll Russland geschwächt und sturmreif gemacht werden. Wann zieht Putin die nukleare Notbremse? Jetzt soll Iran einen Stellvertreterkrieg gegen den Westen führen und den Westen wirtschaftlich ruinieren, bekommt dazu von Russland und von China viele moderne Raketen, Marschflugkörper und ZielKoordinatenkoordinaten. Erpresser Donald Trump will US-Soldaten von Deutschland abziehen? Sehr gut! Alle diese Besatzer und Kriegsverbrecher sollen endlich verschwinden! Seit 1945 ist Deutschland besetztes Land. Nukleare Teilhabe ist kein Schutzschirm, im Gegenteil, die US-Atomwaffen in Deutschland sind primäres Angriffsziel, müssen im Kriegsfall zuerst eliminiert werden. Wann zieht Putin die nukleare Notbremse? Mit endlosen selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland die eigene Witschaft abwürgen und Einwohner in bittere Armut stürzen? Wem nutzt das? Wer will das? Wozu soll das dienen? Sollen wir wegen Sanktionen frieren, kalt duschen, Inflation ertragen, Job verlieren, mit Fahrrad bei jedem Wetter in die Arbeit fahren? Sind unsere Politiker krank im Kopf? AfD hilf uns! Wie würden die USA auf Militärpakt Mexikos mit Russland oder mit China mit Bau von Militärbasen mit Atomwaffen und mit Großmanövern an US-Grenze reagieren? 1962 Kubakrise: US-Frist, Sowjetische Atomraketen von Kuba sofort abziehen, sonst starten Pershings in Richtung Moskau. Die russische Freiheit wird in der Ukraine verteidigt. Sonst wird die NATO bis vor die Tore Moskaus wie ein Krebsgeschwür wachsen. Auf den Wirtschaftskrieg des Westens könnte Russland mit militärischen Mitteln antworten. Frist zur Beendigung der Sanktionen setzen und nach Ablauf dieser Frist sollte eine atomar bestückte Hyperschallrakete starten. Mal sehen, ob die Leute im Westen bereit sind wegen Ukraine zu sterben. Der Klügere gibt solange nach bis er am Ende der Dumme ist (Putin). Eine nuklear bestückte Hyperschallrakete muß wohl starten, damit der aggressive Westen aufwacht und Russland ernst nimmt. Sonst wird Russland nach der Salamitaktik langsam zum Tode stranguliert. Das EU-Politbüro hat auf amerikanischen Druck "immer mehr Verantwortung für die Ukraine übernommen", ist in den letzten Jahren zweitgrößter Zahler des Ukraine-Kriegs und der Ukraine-Staatsfinanzen geworden, hat die Mitgliedsstaaten zu immer höheren Kriegsleistungen angestachelt und der Ukraine sogar den Wiederaufbau nach dem Kriege mit 720 Milliarden Euro versprochen. Weitere 50 Milliarden Kriegskostenunterstützung waren vorübergehend von Orban blockiert, sind aber widerrechtlich von den G7-Ländern freigegeben worden.
Nachdem die Amerikaner die Lust am Ukraine-Krieg verloren haben (weil die NATO den Krieg nicht gewinnen konnte), soll nach dem Willen des US-Präsidenten "Europa nun mehr Verantwortung übernehmen", also den Krieg weiterführen und nicht nur die Kriegskosten, sondern auch die Staatskosten der Pleite-Ukraine übernehmen.
Eine Aufnahme der Ukraine würde jedoch die EU sprengen, denn:
1. Die Ukraine ist pleite, hat mehr als 1 Billion Schulden (mehr als allein 100 Milliarden Dollar für die Kriegslieferungen der USA), hat mit Donezk und Donbass sein Industriegebiet verloren und kann als Agrarland seine Schulden allein nie mehr abzahlen, würde also Dauerkostgänger der EU bleiben. Das amerikanische Großkapital – vor allem Soros – hat schon einmal 2014 600 Mrd. Dollar Ukraine-Schulden zu Billigkurs von ca. 20% aufgekauft und diesen Preis alleine schon durch Zinsen in wenigen Jahren verdient. Sie verhindern auch jetzt eine Abwertung der Ukraine-Schulden und erwarten volle Rückzahlung durch die Hilfen der EU. Allein Deutschland hat als größter Schenker von Kriegsmaterial und Staatshilfen die Ukraine uneigennützig mit 93 Mrd. Euro finanziert, sogar für 5 Jahre die Zahlung der Renten mit je 5 Milliarden jährlich übernommen, weil die Ukraine zahlungsunfähig ist. Mit dem Export an Landwirtschaftsprodukten allein kann die Ukraine nicht überleben. Sie wird also entweder Staatsbankrott erklären und Verarmung erleben oder voll von der EU subventioniert werden müssen. Das wären jährlich für die EU ca. 50 Milliarden Finanzzuschüsse, welche Selenskyj schon als künftige Dauerzahlungen von der EU abgefordert hat, deren Zahlung die anderen EU-Mitgliedsländer wohl kaum zu eigenen Lasten mitmachen werden. 2. Die Ukraine war schon vor dem Krieg vom angelsächsischen Großkapital aufgekauft. Mehr als die Hälfte des Schwarzerdebodens gehört BlackRock, Vanguard und anderen US-Konzernen. Ebenso gehört die Industrie dem angelsächsischen Großkapital. Die Ukraine war also schon vor dem Krieg ausverkauft und ist jetzt wirtschaftlich durch die Kriegszerstörungen so geschwächt, so dass sie für die EU ein langfristiges Subventionsfass wäre, wenn sie dieses Land als Mitglied übernähme, was sie nach der Satzung nicht dürfte. 3. Die Ukraine ist aber auch ausgeblutet. Von den mehr als 40 Millionen Einwohnern sind durch Verlust der Donbass-Gebiete und Flucht ins Ausland weniger als 20 Millionen geworden. Würde die Ukraine durch Aufnahme freie Grenzen zur EU haben, würden weitere Millionen Fachkräfte das zerstörte Land verlassen, weil sie anderswo günstigere Überlebenschancen hätten. Die Restbevölkerung wird also langfristig ein Armenhaus Europas bleiben, den für einen Beitritt notwendigen Lebensstandarddurchschnitt nicht erreichen. 4. Die Ukraine erfüllt aber vorerst auch keine europäischen Rechtsnormen. Sie ist das korrupteste Land Europas in der Hand einer Oligarchen-Gang um den Oligarchen Selenskyj. Diese Bande hat sich als Treuhänder des angelsächsischen Großkapitals die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Führungspositionen gesichert, sich an den einheimischen Ressourcen, vor allem aber an den seit zwei Jahren üppig fließenden Kriegsgeldern schamlos bedient. Allein Selenskyj hat Villen und Latifundien in Israel, auf Zypern, in Italien, USA und Millionen in der Steueroase Jungferninseln angesammelt. Bestechung ist so üblich und so allseitig, dass nach Ansicht der CIA 50% der vom Westen gelieferte Kriegswaffen inzwischen in der ganzen Welt auftauchen, also von den Oligarchen weiterverkauft worden sind. Das Korruptionsausmaß in der ganzen ukrainischen Gesellschaft und vor allem in seiner wirtschaftlichen und politischen Elite dürfte alleine schon langfristig eine Aufnahme in die EU ausschließen. 5. Gegen eine Aufnahme der Ukraine würden auch die Subventionsinteressen vieler europäischer Mitgliedsländer stehen. Wäre die Ukraine EU-Mitglied, würde sie mehr als ein Viertel aller Landwirtschaftssubventionen beanspruchen können, gerieten dadurch hunderttausende von Landwirten in den übrigen Mitgliedsstaaten in Existenzschwierigkeiten. Und in den amerikanischen Konzernen gehörenden Landwirtschaftsbetrieben der Ukraine werden Genprodukte hergestellt, die mittelfristig nicht umzustellen wären, aber in der EU nicht erlaubt sind. Wie 1989 die DDR, hat die Ukraine auch durch den Krieg ihren russischen Absatzmarkt für Industriegüter verloren und wird gleichwertigen Ersatz im Westen schon aus qualitativen Gründen vorerst nicht zurückgewinnen können. Die EU müsste also auch den industriellen Aufbau massiv unterstützen, um das Land überhaupt wieder mitgliedsreif werden zu lassen, wofür allerdings die EU kein Geld hat, weil sie selbst in zunehmende Finanzschwierigkeiten gerät.
Die Beitrittshoffnung der Ukraine zur EU ist deshalb nur langfristige Hoffnung, kurzfristig und mittelfristig nicht erfüllbar. Würde das EU-Präsidium trotz dieser Ausschlussgründe eine Aufnahme der Ukraine mit Tricks erreichen, würde der Finanzbedarf der Ukraine und sein militärisches Risiko an der Grenze zu Russland die EU sprengen können. Warum sollten die Mittelmeerländer, die selbst hoch verschuldet sind, noch ein hohe Subventionen forderndes zusätzliches Pleite-Land aufnehmen, für das sie dauerhaft zahlen müssten und zusätzlich noch in eine Feindschaft mit der größten europäischen Rohstoffquelle Russland getrieben werden?
Eine EU, die sich inzwischen selbst mit über 2,5 Bio. Euro verschuldet hat, ohne eigene Einnahmen dafür zu haben (nur Beiträge der Mitgliedsstaaten) und die dann noch das größte Pleite-Land Europas aufnehmen will, überschätzt ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und wird finanziell scheitern.
Die Gesprächsaufnahme über einen Beitritt der Ukraine werden deshalb voraussichtlich so verlaufen wie die mit der Türkei: Je länger sie dauern, desto mehr Probleme tauchen auf, desto mehr zeigt sich, dass sich die EU durch weitere Aufnahmen selbst zerstört und ihre Mitgliedsländer mehr schädigt, als deren Bevölkerungen zu tragen bereit sind.
Die Existenzkrise der Ukraine würde, wenn diese aufgenommen würde, zur Existenzkrise auch der EU führen.
Schon jetzt regt sich in den Mitgliedsländern immer mehr Widerstand gegen die Politik der EU, souveräner Zentralstaat über die Mitgliedsländer zu werden und deren Souveränität bis zum Provinzstatus zu reduzieren . Der wachsende nationale Widerstand in den Mitgliedsländern und politischer Rechtsruck richtet sich vor allem gegen die "EU-Diktatur".
Die Misswirtschaft und Schuldenexplosion der EU seit von der Leyen könnten allerdings durch Platzen der EU selbst das Problem der Mitgliedschaft der Ukraine noch überholen.
Wir kämpfen gegen Russland, sind aber keine Kriegspartei
Wir produzieren Raketen und Marschflugkörper, wir programmieren das Gelände und die Ziele des Anschlags ein und liefern diese in die Ukraine. Wir sind keine Kriegspartei, weil den roten Startknopf hat ein bei uns ausgebildeter ukrainischer Soldat gedrückt.
In einem Atomkrieg wird nur die Südhalbkugel überleben und krebsfrei bleiben, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt.
Haben unsere Kriegshetzer, Politiker, Generäle und die Oberschicht Fluchtburgen, Ersatzwohnsitze in Südamerika?
Die Auswirkungen von Atombombenabwürfen werden zumeist falsch eingeschätzt. Hiroschima und Nagasaki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswirkungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atombomben zum Einsatz kommen?
Atombomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explosivkraft eine größere Reichweite. Die Druck- und Hitzewelle kann ihre Wirkung über viele Kilometer entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abgeschirmt von Bauwerken oder natürlichen Erhebungen. Der Wirkradius wäre stark eingeschränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseuchung um ein Vielfaches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefährlichen radioaktiven Partikeln. Warum ist das so?
Die Bilder von „Atompilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitzeentwicklung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräftiges Tiefdruckgebiet. Die dadurch zur Aufwärtsbewegung gezwungene Luft mit all den radioaktiven Partikeln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilometern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilometer wurden beobachtet bei der Zündung der sowjetischen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schrecklich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ultimative Waffe abgeworfen und beobachtet hatte, hat fortan sein Leben verändert und niemals wieder ein Bombenflugzeug geflogen.
Diese Bombe hätte ganz Paris inklusive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druckwelle der Explosion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Interessant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nordmeer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radioaktivem Fallout betroffen war. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Sprengkraft dieser Höllenmaschine absichtlich auf etwa die Hälfte des Möglichen reduziert war. Mehr darüber finden Sie hier:https://de.wikipedia.org/wiki/AN602
Der Unterschied zwischen Atombomben und Kernkraftwerken
Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atombombe die Zerstörungen unterhalb der Zündung, also am sogenannten „ground zero“, katastrophal sind, die radioaktive Verseuchung jedoch geringfügig. Das eben, weil die radioaktiven Partikel von dem von der Explosion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abgesaugt und in die obere Atmosphäre transportiert werden. Dort werden sie von den Höhenwinden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halbkugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frankreich ihre oberirdischen Atomtests im Südpazifik durchgeführt haben? Insgesamt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 oberirdische Atombombenzündungen, bis man sich einigte, diese nur noch unterirdisch durchzuführen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radioaktiven Fallout mehr zu produzieren.
In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tschernobyl ein, dessen Havarie angeblich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruchteil dessen frei geworden, was jede oberirdische Explosion in die Atmosphäre geschleudert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tschernobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wildtiere auf radioaktive Kontamination zu untersuchen. Diese Ergebnisse wurden dem Unfall in Tschernobyl zugeordnet und das ist falsch.
Nahezu alles, was an radioaktiven Partikeln den Boden verseucht hat, stammt von den oberirdischen Atombombentests. Das aber will man natürlich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verantwortung übernommen werden. Tschernobyl müsste neu bewertet werden und die Diskussionen über Kernkraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Allerdings ist es bei einem GAU in einem Kernkraftwerk anders, als bei der Explosion einer Bombe. Die radioaktiven Partikel werden nicht in die obere Atmosphäre geschleudert, sie gehen Mangels der Absaugung durch eine Explosion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tschernobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.
10.000 Atombomben werden einen nuklearen Winter auslösen
In den Arsenalen der Atommächte befinden sich mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlagabtauschs zum Einsatz vorgesehen. Wir wissen nun, wie die 688 oberirdischen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalbkugel gezündet. Das ist übrigens die wahre Ursache für vermehrt aufgetretene Hautkrebserkrankungen in Australien, nicht das sogenannte „Ozonloch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwissenheit gehalten.
Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atomkrieg käme. Alle Atomwaffen befinden sich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die vorgesehenen Ziele ebenfalls. Abgesehen von den direkten Verwüstungen, würde sich der radioaktive Niederschlag beinahe gleichmäßig über die gesamte Nordhalbkugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteorologe im ersten Semester, dass praktisch kein Austausch der Luftmassen zwischen der Nord- und Südhalbkugel stattfindet. Am Äquator, in den Zonen der Passatwinde, sind die Luftströmungen getrennt. Dort gibt es praktisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Richtung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atombomben zum Einsatz kämen, von dem tödlichen Fallout auf der Südhalbkugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?
Wird Afrika Flüchtlinge aus Europa willkommen heißen?
Die Zivilisationen auf der Nordhalbkugel würden aufhören zu existieren. Es würde unendliche Migration geben, vom gepriesenen Wertewesten, dem aktuellen Ziel für Migranten aus Afrika, Richtung Südhalbkugel, dem verbliebenen Rest an unverseuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwanderern verfahren werden, wie unsere Gutmenschenregierungen, ist zu bezweifeln. Es wird nämlich auch im Süden dramatische Einbrüche geben. Es werden nicht nur Düngemittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatzteile, die nicht nur die Landwirtschaft benötigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympathie zu finden sein wird.
So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atomkriegs zwar keine sofortigen, direkten Auswirkungen auf die Südhalbkugel geben wird, aber die Sekundärschäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reorganisation zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elektronik produzieren, werden eine völlig neue, dominante, Stellung einnehmen. Die Mehrzahl der verbliebenen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahrlässig vom Einsatz von Atomwaffen spricht, sollte darüber nachdenken, was die Folgen sein werden.
Die atomare Erstschlagdoktrin der USA
Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atombomben eingesetzt haben und die sich mit ihrer Militärdoktrin atomare Erstschläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russland, Putin, immer unmissverständlich gesagt hat, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf fremde Atomangriffe eingesetzt werden. Das ist glaubhaft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in englischer Tradition, wie vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, untergehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südamerika schon jetzt niemand die Amerikaner mag. Und eigentlich auf der gesamten Südhalbkugel, außer Australien und Neuseeland. Es wird also für Amerikaner und den Rest der Nordhalbkugel kein Willkommen auf der Südhalbkugel geben...wenn es dann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, irgendwohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atomkrieg ist galoppierender Wahnsinn, der nur von Hirnamputierten auch nur angedacht werden kann.
Wir kämpfen gegen Russland, sind aber keine Kriegspartei
Wir produzieren Raketen und Marschflugkörper, wir programmieren das Gelände und die Ziele des Anschlags ein und liefern diese in die Ukraine. Wir sind keine Kriegspartei, weil den roten Startknopf hat ein bei uns ausgebildeter ukrainischer Soldat gedrückt.
In einem Atomkrieg wird nur die Südhalbkugel überleben und krebsfrei bleiben, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt.
Haben unsere Kriegshetzer, Politiker, Generäle und die Oberschicht Fluchtburgen, Ersatzwohnsitze in Südamerika?
Die Auswirkungen von Atombombenabwürfen werden zumeist falsch eingeschätzt. Hiroschima und Nagasaki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswirkungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atombomben zum Einsatz kommen?
Atombomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explosivkraft eine größere Reichweite. Die Druck- und Hitzewelle kann ihre Wirkung über viele Kilometer entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abgeschirmt von Bauwerken oder natürlichen Erhebungen. Der Wirkradius wäre stark eingeschränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseuchung um ein Vielfaches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefährlichen radioaktiven Partikeln. Warum ist das so?
Die Bilder von „Atompilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitzeentwicklung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräftiges Tiefdruckgebiet. Die dadurch zur Aufwärtsbewegung gezwungene Luft mit all den radioaktiven Partikeln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilometern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilometer wurden beobachtet bei der Zündung der sowjetischen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schrecklich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ultimative Waffe abgeworfen und beobachtet hatte, hat fortan sein Leben verändert und niemals wieder ein Bombenflugzeug geflogen.
Diese Bombe hätte ganz Paris inklusive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druckwelle der Explosion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Interessant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nordmeer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radioaktivem Fallout betroffen war. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Sprengkraft dieser Höllenmaschine absichtlich auf etwa die Hälfte des Möglichen reduziert war. Mehr darüber finden Sie hier:https://de.wikipedia.org/wiki/AN602
Der Unterschied zwischen Atombomben und Kernkraftwerken
Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atombombe die Zerstörungen unterhalb der Zündung, also am sogenannten „ground zero“, katastrophal sind, die radioaktive Verseuchung jedoch geringfügig. Das eben, weil die radioaktiven Partikel von dem von der Explosion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abgesaugt und in die obere Atmosphäre transportiert werden. Dort werden sie von den Höhenwinden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halbkugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frankreich ihre oberirdischen Atomtests im Südpazifik durchgeführt haben? Insgesamt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 oberirdische Atombombenzündungen, bis man sich einigte, diese nur noch unterirdisch durchzuführen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radioaktiven Fallout mehr zu produzieren.
In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tschernobyl ein, dessen Havarie angeblich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruchteil dessen frei geworden, was jede oberirdische Explosion in die Atmosphäre geschleudert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tschernobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wildtiere auf radioaktive Kontamination zu untersuchen. Diese Ergebnisse wurden dem Unfall in Tschernobyl zugeordnet und das ist falsch.
Nahezu alles, was an radioaktiven Partikeln den Boden verseucht hat, stammt von den oberirdischen Atombombentests. Das aber will man natürlich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verantwortung übernommen werden. Tschernobyl müsste neu bewertet werden und die Diskussionen über Kernkraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Allerdings ist es bei einem GAU in einem Kernkraftwerk anders, als bei der Explosion einer Bombe. Die radioaktiven Partikel werden nicht in die obere Atmosphäre geschleudert, sie gehen Mangels der Absaugung durch eine Explosion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tschernobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.
10.000 Atombomben werden einen nuklearen Winter auslösen
In den Arsenalen der Atommächte befinden sich mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlagabtauschs zum Einsatz vorgesehen. Wir wissen nun, wie die 688 oberirdischen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalbkugel gezündet. Das ist übrigens die wahre Ursache für vermehrt aufgetretene Hautkrebserkrankungen in Australien, nicht das sogenannte „Ozonloch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwissenheit gehalten.
Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atomkrieg käme. Alle Atomwaffen befinden sich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die vorgesehenen Ziele ebenfalls. Abgesehen von den direkten Verwüstungen, würde sich der radioaktive Niederschlag beinahe gleichmäßig über die gesamte Nordhalbkugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteorologe im ersten Semester, dass praktisch kein Austausch der Luftmassen zwischen der Nord- und Südhalbkugel stattfindet. Am Äquator, in den Zonen der Passatwinde, sind die Luftströmungen getrennt. Dort gibt es praktisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Richtung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atombomben zum Einsatz kämen, von dem tödlichen Fallout auf der Südhalbkugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?
Wird Afrika Flüchtlinge aus Europa willkommen heißen?
Die Zivilisationen auf der Nordhalbkugel würden aufhören zu existieren. Es würde unendliche Migration geben, vom gepriesenen Wertewesten, dem aktuellen Ziel für Migranten aus Afrika, Richtung Südhalbkugel, dem verbliebenen Rest an unverseuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwanderern verfahren werden, wie unsere Gutmenschenregierungen, ist zu bezweifeln. Es wird nämlich auch im Süden dramatische Einbrüche geben. Es werden nicht nur Düngemittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatzteile, die nicht nur die Landwirtschaft benötigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympathie zu finden sein wird.
So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atomkriegs zwar keine sofortigen, direkten Auswirkungen auf die Südhalbkugel geben wird, aber die Sekundärschäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reorganisation zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elektronik produzieren, werden eine völlig neue, dominante, Stellung einnehmen. Die Mehrzahl der verbliebenen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahrlässig vom Einsatz von Atomwaffen spricht, sollte darüber nachdenken, was die Folgen sein werden.
Die atomare Erstschlagdoktrin der USA
Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atombomben eingesetzt haben und die sich mit ihrer Militärdoktrin atomare Erstschläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russland, Putin, immer unmissverständlich gesagt hat, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf fremde Atomangriffe eingesetzt werden. Das ist glaubhaft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in englischer Tradition, wie vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, untergehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südamerika schon jetzt niemand die Amerikaner mag. Und eigentlich auf der gesamten Südhalbkugel, außer Australien und Neuseeland. Es wird also für Amerikaner und den Rest der Nordhalbkugel kein Willkommen auf der Südhalbkugel geben...wenn es dann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, irgendwohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atomkrieg ist galoppierender Wahnsinn, der nur von Hirnamputierten auch nur angedacht werden kann.
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen.
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Unangenehme und politisch unkorrekte Wahrheit wird als Desinformation bezeichnet. Wer die Wahrheit verträgt, der soll sich des-informieren. Deutschland ist gespalten, die einen informieren sich aus dem Regierungsfunk ARD&ZDF, die anderen benutzen ihre Gehirne. Wer Nachrichten aus dem Ausland abschaltet, blockiert und zensiert, der will uns etwas verschweigen. Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland, bekommt dazu von der EU viel Geld, viele Waffen und ZielKoordinatenkoordinaten. Mit diesem Stellvertreterkrieg und mit ewigen selbstschädigenden Sanktionen soll Russland geschwächt und sturmreif gemacht werden. Wann zieht Putin die nukleare Notbremse? Jetzt soll Iran einen Stellvertreterkrieg gegen den Westen führen und den Westen wirtschaftlich ruinieren, bekommt dazu von Russland und von China viele moderne Raketen, Marschflugkörper und ZielKoordinatenkoordinaten. Erpresser Donald Trump will US-Soldaten von Deutschland abziehen? Sehr gut! Alle diese Besatzer und Kriegsverbrecher sollen endlich verschwinden! Seit 1945 ist Deutschland besetztes Land. Nukleare Teilhabe ist kein Schutzschirm, im Gegenteil, die US-Atomwaffen in Deutschland sind primäres Angriffsziel, müssen im Kriegsfall zuerst eliminiert werden. Wann zieht Putin die nukleare Notbremse? Mit endlosen selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland die eigene Witschaft abwürgen und Einwohner in bittere Armut stürzen? Wem nutzt das? Wer will das? Wozu soll das dienen? Sollen wir wegen Sanktionen frieren, kalt duschen, Inflation ertragen, Job verlieren, mit Fahrrad bei jedem Wetter in die Arbeit fahren? Sind unsere Politiker krank im Kopf? AfD hilf uns! Wie würden die USA auf Militärpakt Mexikos mit Russland oder mit China mit Bau von Militärbasen mit Atomwaffen und mit Großmanövern an US-Grenze reagieren? 1962 Kubakrise: US-Frist, Sowjetische Atomraketen von Kuba sofort abziehen, sonst starten Pershings in Richtung Moskau. Die russische Freiheit wird in der Ukraine verteidigt. Sonst wird die NATO bis vor die Tore Moskaus wie ein Krebsgeschwür wachsen. Auf den Wirtschaftskrieg des Westens könnte Russland mit militärischen Mitteln antworten. Frist zur Beendigung der Sanktionen setzen und nach Ablauf dieser Frist sollte eine atomar bestückte Hyperschallrakete starten. Mal sehen, ob die Leute im Westen bereit sind wegen Ukraine zu sterben. Der Klügere gibt solange nach bis er am Ende der Dumme ist (Putin). Eine nuklear bestückte Hyperschallrakete muß wohl starten, damit der aggressive Westen aufwacht und Russland ernst nimmt. Sonst wird Russland nach der Salamitaktik langsam zum Tode stranguliert. Das EU-Politbüro hat auf amerikanischen Druck "immer mehr Verantwortung für die Ukraine übernommen", ist in den letzten Jahren zweitgrößter Zahler des Ukraine-Kriegs und der Ukraine-Staatsfinanzen geworden, hat die Mitgliedsstaaten zu immer höheren Kriegsleistungen angestachelt und der Ukraine sogar den Wiederaufbau nach dem Kriege mit 720 Milliarden Euro versprochen. Weitere 50 Milliarden Kriegskostenunterstützung waren vorübergehend von Orban blockiert, sind aber widerrechtlich von den G7-Ländern freigegeben worden.
Nachdem die Amerikaner die Lust am Ukraine-Krieg verloren haben (weil die NATO den Krieg nicht gewinnen konnte), soll nach dem Willen des US-Präsidenten "Europa nun mehr Verantwortung übernehmen", also den Krieg weiterführen und nicht nur die Kriegskosten, sondern auch die Staatskosten der Pleite-Ukraine übernehmen.
Eine Aufnahme der Ukraine würde jedoch die EU sprengen, denn:
1. Die Ukraine ist pleite, hat mehr als 1 Billion Schulden (mehr als allein 100 Milliarden Dollar für die Kriegslieferungen der USA), hat mit Donezk und Donbass sein Industriegebiet verloren und kann als Agrarland seine Schulden allein nie mehr abzahlen, würde also Dauerkostgänger der EU bleiben. Das amerikanische Großkapital – vor allem Soros – hat schon einmal 2014 600 Mrd. Dollar Ukraine-Schulden zu Billigkurs von ca. 20% aufgekauft und diesen Preis alleine schon durch Zinsen in wenigen Jahren verdient. Sie verhindern auch jetzt eine Abwertung der Ukraine-Schulden und erwarten volle Rückzahlung durch die Hilfen der EU. Allein Deutschland hat als größter Schenker von Kriegsmaterial und Staatshilfen die Ukraine uneigennützig mit 93 Mrd. Euro finanziert, sogar für 5 Jahre die Zahlung der Renten mit je 5 Milliarden jährlich übernommen, weil die Ukraine zahlungsunfähig ist. Mit dem Export an Landwirtschaftsprodukten allein kann die Ukraine nicht überleben. Sie wird also entweder Staatsbankrott erklären und Verarmung erleben oder voll von der EU subventioniert werden müssen. Das wären jährlich für die EU ca. 50 Milliarden Finanzzuschüsse, welche Selenskyj schon als künftige Dauerzahlungen von der EU abgefordert hat, deren Zahlung die anderen EU-Mitgliedsländer wohl kaum zu eigenen Lasten mitmachen werden. 2. Die Ukraine war schon vor dem Krieg vom angelsächsischen Großkapital aufgekauft. Mehr als die Hälfte des Schwarzerdebodens gehört BlackRock, Vanguard und anderen US-Konzernen. Ebenso gehört die Industrie dem angelsächsischen Großkapital. Die Ukraine war also schon vor dem Krieg ausverkauft und ist jetzt wirtschaftlich durch die Kriegszerstörungen so geschwächt, so dass sie für die EU ein langfristiges Subventionsfass wäre, wenn sie dieses Land als Mitglied übernähme, was sie nach der Satzung nicht dürfte. 3. Die Ukraine ist aber auch ausgeblutet. Von den mehr als 40 Millionen Einwohnern sind durch Verlust der Donbass-Gebiete und Flucht ins Ausland weniger als 20 Millionen geworden. Würde die Ukraine durch Aufnahme freie Grenzen zur EU haben, würden weitere Millionen Fachkräfte das zerstörte Land verlassen, weil sie anderswo günstigere Überlebenschancen hätten. Die Restbevölkerung wird also langfristig ein Armenhaus Europas bleiben, den für einen Beitritt notwendigen Lebensstandarddurchschnitt nicht erreichen. 4. Die Ukraine erfüllt aber vorerst auch keine europäischen Rechtsnormen. Sie ist das korrupteste Land Europas in der Hand einer Oligarchen-Gang um den Oligarchen Selenskyj. Diese Bande hat sich als Treuhänder des angelsächsischen Großkapitals die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Führungspositionen gesichert, sich an den einheimischen Ressourcen, vor allem aber an den seit zwei Jahren üppig fließenden Kriegsgeldern schamlos bedient. Allein Selenskyj hat Villen und Latifundien in Israel, auf Zypern, in Italien, USA und Millionen in der Steueroase Jungferninseln angesammelt. Bestechung ist so üblich und so allseitig, dass nach Ansicht der CIA 50% der vom Westen gelieferte Kriegswaffen inzwischen in der ganzen Welt auftauchen, also von den Oligarchen weiterverkauft worden sind. Das Korruptionsausmaß in der ganzen ukrainischen Gesellschaft und vor allem in seiner wirtschaftlichen und politischen Elite dürfte alleine schon langfristig eine Aufnahme in die EU ausschließen. 5. Gegen eine Aufnahme der Ukraine würden auch die Subventionsinteressen vieler europäischer Mitgliedsländer stehen. Wäre die Ukraine EU-Mitglied, würde sie mehr als ein Viertel aller Landwirtschaftssubventionen beanspruchen können, gerieten dadurch hunderttausende von Landwirten in den übrigen Mitgliedsstaaten in Existenzschwierigkeiten. Und in den amerikanischen Konzernen gehörenden Landwirtschaftsbetrieben der Ukraine werden Genprodukte hergestellt, die mittelfristig nicht umzustellen wären, aber in der EU nicht erlaubt sind. Wie 1989 die DDR, hat die Ukraine auch durch den Krieg ihren russischen Absatzmarkt für Industriegüter verloren und wird gleichwertigen Ersatz im Westen schon aus qualitativen Gründen vorerst nicht zurückgewinnen können. Die EU müsste also auch den industriellen Aufbau massiv unterstützen, um das Land überhaupt wieder mitgliedsreif werden zu lassen, wofür allerdings die EU kein Geld hat, weil sie selbst in zunehmende Finanzschwierigkeiten gerät.
Die Beitrittshoffnung der Ukraine zur EU ist deshalb nur langfristige Hoffnung, kurzfristig und mittelfristig nicht erfüllbar. Würde das EU-Präsidium trotz dieser Ausschlussgründe eine Aufnahme der Ukraine mit Tricks erreichen, würde der Finanzbedarf der Ukraine und sein militärisches Risiko an der Grenze zu Russland die EU sprengen können. Warum sollten die Mittelmeerländer, die selbst hoch verschuldet sind, noch ein hohe Subventionen forderndes zusätzliches Pleite-Land aufnehmen, für das sie dauerhaft zahlen müssten und zusätzlich noch in eine Feindschaft mit der größten europäischen Rohstoffquelle Russland getrieben werden?
Eine EU, die sich inzwischen selbst mit über 2,5 Bio. Euro verschuldet hat, ohne eigene Einnahmen dafür zu haben (nur Beiträge der Mitgliedsstaaten) und die dann noch das größte Pleite-Land Europas aufnehmen will, überschätzt ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und wird finanziell scheitern.
Die Gesprächsaufnahme über einen Beitritt der Ukraine werden deshalb voraussichtlich so verlaufen wie die mit der Türkei: Je länger sie dauern, desto mehr Probleme tauchen auf, desto mehr zeigt sich, dass sich die EU durch weitere Aufnahmen selbst zerstört und ihre Mitgliedsländer mehr schädigt, als deren Bevölkerungen zu tragen bereit sind.
Die Existenzkrise der Ukraine würde, wenn diese aufgenommen würde, zur Existenzkrise auch der EU führen.
Schon jetzt regt sich in den Mitgliedsländern immer mehr Widerstand gegen die Politik der EU, souveräner Zentralstaat über die Mitgliedsländer zu werden und deren Souveränität bis zum Provinzstatus zu reduzieren . Der wachsende nationale Widerstand in den Mitgliedsländern und politischer Rechtsruck richtet sich vor allem gegen die "EU-Diktatur".
Die Misswirtschaft und Schuldenexplosion der EU seit von der Leyen könnten allerdings durch Platzen der EU selbst das Problem der Mitgliedschaft der Ukraine noch überholen.
Ukraine ruiniert DE-Staatshaushalt mit immer neuen "Krediten"
Unbequeme Wahrheiten werden als Desinformation bezeichnet. Mit endlosen selbstschädigenden Sanktionen gegen Russland die eigene Witschaft abwürgen und Einwohner in bittere Armut stürzen? Wem nutzt das? Wer will das? Wozu soll das dienen? Bald kein Benzin und kein Diesel an den Tankstellen, deswegen Kraftstoff-Diebstähle aus Fahrzeugen und Baumaschinen. Bald kein Gas für Krematorien und für Gaskraftwerke. Ohne Atomstrom aus Frankreich und aus CZ drohen Stromabschaltungen. Sollen wir wegen dem Israelischen Angriffskrieg und wegen antirussischen Sanktionen frieren, kalt duschen, im Dunkeln sitzen, Inflation ertragen, Job verlieren, mit Fahrrad bei jedem Wetter in die Arbeit fahren? Sind unsere Politiker krank im Kopf? AfD bitte hilf uns, rette uns!! USA-Rüstungskonzerne verdienen mit Waffenexporten uzählige Milliarden. Berliner Karrieristen bezahlen diese Waffen mit "Sondervermögen", mit Sozialabbau und mit Steuern, Abgaben und Gebühren. Sogar die Rentenzahlungen in der Pleite-Ukraine muß die Deutsche Rentenversicherung Bund übernehmen. Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne Blau-Gelb. Deswegen wird in der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder mit Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuchdiplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäusen wegen Insolvenzen für immer schließen müssen. Weitere "Sondervermögen" und "befristete" Solidaritätsabgabe Ukraine werden kommen. Mineralölsteuer wird mit PKW-Auflade-Strom-Steuer ergänzt. Vollen Mehrwertsteuersatz auf rezeptpflichtige Medikamente und auf Bestattungen, Grundsteuer, Versicherungssteuer, CO2-Steuer, Tageskurtaxe, Bettensteuer und Zweitwohnsitzsteuer haben wir schon. Bei Erbschaften erbt der Fiskus mehr als die eigentlichen Erben. Es fehlen nur noch Vermögenssteuer, Methan-Furz-Steuer und Atemluft-Steuer.
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt
Antifaschistische Standpunkte, politisch unkorrekt Aggressive expansive NATO bedroht die Existenz der Menschheit. Der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst, die NATO wächst in Richtung Moskau wie ein Krebsgeschwür. Die russische Freiheit wird in der Ukraine verteidigt, damit die NATO nicht bis nach Moskau kommt. Dem gutgläubigen Gorbatschow hat man wiederholt versprochen, dass die NATO nicht erweitert wird. Den einfachen Menschen kann es egal sein wem die Karrierepolitiker dienen, der undemokratischen EU, den Amis, den Russen oder den Chinesen. Die Angreifer sprechen immer über Frieden und Verteidigung, aber unter falscher Fahne provozieren sie den nächsten großen Krieg. Jetzt müssen eigene Drohnen russische Drohnen spielen, damit die Bevölkerung Angst bekommt, damit alle Aufrüstung wollen, auch wenn deswegen die Staatsschulden unheimlich stark zunehmen, die Abgabenlast zunimmt, das Sozialnetz abgebaut wird, die Brücken einstürzen und unterfinanzierte Krankenhäuser schließen müssen. Vor einer Auslieferung der Marschflugkörper Taurus ohne Reichweite-Begrenzung an Volodymyr Zelensky bitten wir um Jodtabletten und Zyankali-Kapseln gegen unnötig langes Leiden vor einem sicheren Tod. Präventiver Enthauptung-Schlag mit Marschflugkörper Taurus. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau sterben. Weil, wenn Marschflugkörper Taurus die Generalität in Moskau tötet, dann werden die regelmäßigen Lebenszeichen der Generalität an Perimeter ausbleiben, danach leitet das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter einen allumfassenden Gegenschlag ein. Hunderte Raketen mit mehrfachen Atomsprengköpfen werden auf die NATO-Länder niedergehen. Alle Raketenschutzschilder werden wegen massiver Überforderung versagen. Die Überlebenden werden die Toten beneiden. Faschistische Ukraine führt Stellvertreterkrieg gegen Russland. Nach dem Tod des ukrainischen Volksturms wird Boris Pistolius Deutschland in den Stellvertreterkrieg gegen Russland führen. Wir werden wegen NATO-Erweiterung in Richtung Moskau alle sterben. Wir befinden uns als US-Vasallen auf der falschen Seite der Geschichte. Aus dem scheinbar russischen Angriffskrieg zur Verhinderung einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft und weiteren NATO-Erweiterungen bis Moskau wird mit weitreichenden Waffen ein lange von den USA geplanter ukrainischer Angriffskrieg gegen Atommacht Russland.
Was uns der Regierungsfunk ARD & ZDF verheimlicht:
Ein nuklearer elektromagnetischer Impuls zerstört sämtliche Elektronik und Kommunikation, ein totaler Chaos folgt. Auf Zerstörung des Verteidigungsministeriums und Tötung der Generalität in Moskau mit weitreichenden Marschflugkörpern Taurus antwortet das vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimeter, Tote Hand, mit allumfassendem Gegenschlag und es folgt ein langer dunkler nuklearer Winter, also eine neue Eiszeit ohne Landwirtschaft. Ukraine-Konflikt: Wir haben die Wahl zwischen Diplomatie mit Kompromiss-Suche und einem Weltkrieg.
Der Ukraine-Krieg sollte nicht isoliert, sondern vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden neuen multipolaren Weltordnung betrachtet werden. Und gerade das mache diesen Konflikt so gefährlich.
Auf eventuellen atomaren Enthauptung-Schlag antwortet das russische vollautomatische atomare Vergeltung-System Perimetr (Tote Hand). Wenn sich Taurus mit gespeicherten Geländekarten mit Flughöhe 15 m oder mit einer Flughöhe von 21 m durch russische Täler unter den russischen Radarstrahlern anschleicht und in Moskau das Verteidigungsministerium mit der russischen Generalität eliminiert, dann bleiben die Lebenszeichen der Generalität an Perimetr aus. Deutsche Lokomotivführer müssen mit regelmäßiger Betätigung einer Taste bestätigen, dass sie wach sind, sonst wird der Zug automatisch gestoppt. Mit dem Ausbleiben der Lebenszeichen der Generalität aus Moskau an Perimetr wird der Krieg auch ohne Russen von dieser Maschine und ihren Sensoren fortgeführt. Mit Perimetr kann man dann keinen Waffenstillstand aushandeln und auch keine Friedensverhandlungen führen. Aus den NATO-Ländern wird am Ende eine verbrannte radioaktive Trümmer-Wüste. Überlebenschancen gibt es nur auf der Südhalbkugel und vielleicht noch in den neutralen Schweiz mit ihren vielen Bunkern unter allen Gebäuden. Bunker unter Gebäuden sind wichtig, weil die russischen Hyperschall-Raketen so schnell kommen, dass fast jeder Weg zum nächsten Schutzraum zu lang ist. Sollte Perimetr mit mit einem nuklearen elektromagnetischen Impuls beginnen, dann ist sämtliche Elektronik zerstört und es gibt kein Radio, kein TV, kein Internet und keine Telefonate, niemand kann sich informieren was los ist. Sollte zu viel Staub und Rauch in die Atmosphäre aufsteigen, dann wird der Himmel mehrere Jahre dunkel bleiben, die Temperaturen werden stark sinken, während dieser neuen Eiszeit werden mehrere Ernten ausbleiben.
Auf Deine private Altersvorsorge warten Finanzamt, GKV, Pflegeve
Alle Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne, zwei breite Streifen Blau und Gelb. Beim Streit um die gesetzliche Rente zwischen Jung und Alt werden alternativlose Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung Bund in der überschuldeten Ukraine nicht erwähnt. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deswegen müssen Renten ab 67 trotz hohen Sozialabgaben niedrig bleiben oder werden sogar sinken bis zu einer Basisabsicherung. Junge Menschen sollen deswegen für das Alter privat vorsorgen. Auf private Altersvorsorge warten dann das Finanzamt, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Dazu kommt schleichende Enteignung mit Inflation. Später werden wegen ständig steigenden Eigenanteilen im Altersheim sowieso alle Rentner ohne Privatvermögen zum Sozialfall. Auf der Börse können junge Menschen nur Geld verlieren, weil sie in diesem Kasino gegen KI-Algorithmen im hochfrequenten Handel nur ärmer werden können. Übrigens, Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne zwei breite Steifen Blau und Gelb. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuch-Diplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäuser wegen Insolvenzen für immer schließen müssen, welche später im Krieg fehlen werden.
Wir kämpfen gegen Russland, sind aber keine Kriegspartei
Wir produzieren Raketen und Marschflugkörper, wir programmieren das Gelände und die Ziele des Anschlags ein und liefern diese in die Ukraine. Wir sind keine Kriegspartei, weil den roten Startknopf hat ein bei uns ausgebildeter ukrainischer Soldat gedrückt.
In einem Atomkrieg wird nur die Südhalbkugel überleben und krebsfrei bleiben, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt.
Haben unsere Kriegshetzer, Politiker, Generäle und die Oberschicht Fluchtburgen, Ersatzwohnsitze in Südamerika?
Die Auswirkungen von Atombombenabwürfen werden zumeist falsch eingeschätzt. Hiroschima und Nagasaki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswirkungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atombomben zum Einsatz kommen?
Atombomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explosivkraft eine größere Reichweite. Die Druck- und Hitzewelle kann ihre Wirkung über viele Kilometer entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abgeschirmt von Bauwerken oder natürlichen Erhebungen. Der Wirkradius wäre stark eingeschränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseuchung um ein Vielfaches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefährlichen radioaktiven Partikeln. Warum ist das so?
Die Bilder von „Atompilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitzeentwicklung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräftiges Tiefdruckgebiet. Die dadurch zur Aufwärtsbewegung gezwungene Luft mit all den radioaktiven Partikeln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilometern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilometer wurden beobachtet bei der Zündung der sowjetischen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schrecklich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ultimative Waffe abgeworfen und beobachtet hatte, hat fortan sein Leben verändert und niemals wieder ein Bombenflugzeug geflogen.
Diese Bombe hätte ganz Paris inklusive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druckwelle der Explosion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Interessant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nordmeer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radioaktivem Fallout betroffen war. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Sprengkraft dieser Höllenmaschine absichtlich auf etwa die Hälfte des Möglichen reduziert war. Mehr darüber finden Sie hier:https://de.wikipedia.org/wiki/AN602
Der Unterschied zwischen Atombomben und Kernkraftwerken
Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atombombe die Zerstörungen unterhalb der Zündung, also am sogenannten „ground zero“, katastrophal sind, die radioaktive Verseuchung jedoch geringfügig. Das eben, weil die radioaktiven Partikel von dem von der Explosion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abgesaugt und in die obere Atmosphäre transportiert werden. Dort werden sie von den Höhenwinden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halbkugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frankreich ihre oberirdischen Atomtests im Südpazifik durchgeführt haben? Insgesamt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 oberirdische Atombombenzündungen, bis man sich einigte, diese nur noch unterirdisch durchzuführen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radioaktiven Fallout mehr zu produzieren.
In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tschernobyl ein, dessen Havarie angeblich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruchteil dessen frei geworden, was jede oberirdische Explosion in die Atmosphäre geschleudert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tschernobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wildtiere auf radioaktive Kontamination zu untersuchen. Diese Ergebnisse wurden dem Unfall in Tschernobyl zugeordnet und das ist falsch.
Nahezu alles, was an radioaktiven Partikeln den Boden verseucht hat, stammt von den oberirdischen Atombombentests. Das aber will man natürlich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verantwortung übernommen werden. Tschernobyl müsste neu bewertet werden und die Diskussionen über Kernkraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Allerdings ist es bei einem GAU in einem Kernkraftwerk anders, als bei der Explosion einer Bombe. Die radioaktiven Partikel werden nicht in die obere Atmosphäre geschleudert, sie gehen Mangels der Absaugung durch eine Explosion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tschernobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.
10.000 Atombomben werden einen nuklearen Winter auslösen
In den Arsenalen der Atommächte befinden sich mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlagabtauschs zum Einsatz vorgesehen. Wir wissen nun, wie die 688 oberirdischen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalbkugel gezündet. Das ist übrigens die wahre Ursache für vermehrt aufgetretene Hautkrebserkrankungen in Australien, nicht das sogenannte „Ozonloch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwissenheit gehalten.
Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atomkrieg käme. Alle Atomwaffen befinden sich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die vorgesehenen Ziele ebenfalls. Abgesehen von den direkten Verwüstungen, würde sich der radioaktive Niederschlag beinahe gleichmäßig über die gesamte Nordhalbkugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteorologe im ersten Semester, dass praktisch kein Austausch der Luftmassen zwischen der Nord- und Südhalbkugel stattfindet. Am Äquator, in den Zonen der Passatwinde, sind die Luftströmungen getrennt. Dort gibt es praktisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Richtung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atombomben zum Einsatz kämen, von dem tödlichen Fallout auf der Südhalbkugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?
Wird Afrika Flüchtlinge aus Europa willkommen heißen?
Die Zivilisationen auf der Nordhalbkugel würden aufhören zu existieren. Es würde unendliche Migration geben, vom gepriesenen Wertewesten, dem aktuellen Ziel für Migranten aus Afrika, Richtung Südhalbkugel, dem verbliebenen Rest an unverseuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwanderern verfahren werden, wie unsere Gutmenschenregierungen, ist zu bezweifeln. Es wird nämlich auch im Süden dramatische Einbrüche geben. Es werden nicht nur Düngemittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatzteile, die nicht nur die Landwirtschaft benötigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympathie zu finden sein wird.
So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atomkriegs zwar keine sofortigen, direkten Auswirkungen auf die Südhalbkugel geben wird, aber die Sekundärschäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reorganisation zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elektronik produzieren, werden eine völlig neue, dominante, Stellung einnehmen. Die Mehrzahl der verbliebenen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahrlässig vom Einsatz von Atomwaffen spricht, sollte darüber nachdenken, was die Folgen sein werden.
Die atomare Erstschlagdoktrin der USA
Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atombomben eingesetzt haben und die sich mit ihrer Militärdoktrin atomare Erstschläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russland, Putin, immer unmissverständlich gesagt hat, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf fremde Atomangriffe eingesetzt werden. Das ist glaubhaft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in englischer Tradition, wie vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, untergehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südamerika schon jetzt niemand die Amerikaner mag. Und eigentlich auf der gesamten Südhalbkugel, außer Australien und Neuseeland. Es wird also für Amerikaner und den Rest der Nordhalbkugel kein Willkommen auf der Südhalbkugel geben...wenn es dann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, irgendwohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atomkrieg ist galoppierender Wahnsinn, der nur von Hirnamputierten auch nur angedacht werden kann.
Auf Deine private Altersvorsorge warten Finanzamt, GKV, Pflegeve
Alle Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne, zwei breite Streifen Blau und Gelb. Beim Streit um die gesetzliche Rente zwischen Jung und Alt werden alternativlose Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung Bund in der überschuldeten Ukraine nicht erwähnt. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deswegen müssen Renten ab 67 trotz hohen Sozialabgaben niedrig bleiben oder werden sogar sinken bis zu einer Basisabsicherung. Junge Menschen sollen deswegen für das Alter privat vorsorgen. Auf private Altersvorsorge warten dann das Finanzamt, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Dazu kommt schleichende Enteignung mit Inflation. Später werden wegen ständig steigenden Eigenanteilen im Altersheim sowieso alle Rentner ohne Privatvermögen zum Sozialfall. Auf der Börse können junge Menschen nur Geld verlieren, weil sie in diesem Kasino gegen KI-Algorithmen im hochfrequenten Handel nur ärmer werden können. Übrigens, Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne zwei breite Steifen Blau und Gelb. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuch-Diplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäuser wegen Insolvenzen für immer schließen müssen, welche später im Krieg fehlen werden.
Wir kämpfen gegen Russland, sind aber keine Kriegspartei
Wir produzieren Raketen und Marschflugkörper, wir programmieren das Gelände und die Ziele des Anschlags ein und liefern diese in die Ukraine. Wir sind keine Kriegspartei, weil den roten Startknopf hat ein bei uns ausgebildeter ukrainischer Soldat gedrückt.
In einem Atomkrieg wird nur die Südhalbkugel überleben und krebsfrei bleiben, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt.
Haben unsere Kriegshetzer, Politiker, Generäle und die Oberschicht Fluchtburgen, Ersatzwohnsitze in Südamerika?
Die Auswirkungen von Atombombenabwürfen werden zumeist falsch eingeschätzt. Hiroschima und Nagasaki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswirkungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atombomben zum Einsatz kommen?
Atombomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explosivkraft eine größere Reichweite. Die Druck- und Hitzewelle kann ihre Wirkung über viele Kilometer entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abgeschirmt von Bauwerken oder natürlichen Erhebungen. Der Wirkradius wäre stark eingeschränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseuchung um ein Vielfaches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefährlichen radioaktiven Partikeln. Warum ist das so?
Die Bilder von „Atompilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitzeentwicklung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräftiges Tiefdruckgebiet. Die dadurch zur Aufwärtsbewegung gezwungene Luft mit all den radioaktiven Partikeln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilometern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilometer wurden beobachtet bei der Zündung der sowjetischen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schrecklich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ultimative Waffe abgeworfen und beobachtet hatte, hat fortan sein Leben verändert und niemals wieder ein Bombenflugzeug geflogen.
Diese Bombe hätte ganz Paris inklusive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druckwelle der Explosion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Interessant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nordmeer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radioaktivem Fallout betroffen war. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Sprengkraft dieser Höllenmaschine absichtlich auf etwa die Hälfte des Möglichen reduziert war. Mehr darüber finden Sie hier:https://de.wikipedia.org/wiki/AN602
Der Unterschied zwischen Atombomben und Kernkraftwerken
Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atombombe die Zerstörungen unterhalb der Zündung, also am sogenannten „ground zero“, katastrophal sind, die radioaktive Verseuchung jedoch geringfügig. Das eben, weil die radioaktiven Partikel von dem von der Explosion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abgesaugt und in die obere Atmosphäre transportiert werden. Dort werden sie von den Höhenwinden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halbkugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frankreich ihre oberirdischen Atomtests im Südpazifik durchgeführt haben? Insgesamt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 oberirdische Atombombenzündungen, bis man sich einigte, diese nur noch unterirdisch durchzuführen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radioaktiven Fallout mehr zu produzieren.
In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tschernobyl ein, dessen Havarie angeblich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruchteil dessen frei geworden, was jede oberirdische Explosion in die Atmosphäre geschleudert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tschernobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wildtiere auf radioaktive Kontamination zu untersuchen. Diese Ergebnisse wurden dem Unfall in Tschernobyl zugeordnet und das ist falsch.
Nahezu alles, was an radioaktiven Partikeln den Boden verseucht hat, stammt von den oberirdischen Atombombentests. Das aber will man natürlich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verantwortung übernommen werden. Tschernobyl müsste neu bewertet werden und die Diskussionen über Kernkraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Allerdings ist es bei einem GAU in einem Kernkraftwerk anders, als bei der Explosion einer Bombe. Die radioaktiven Partikel werden nicht in die obere Atmosphäre geschleudert, sie gehen Mangels der Absaugung durch eine Explosion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tschernobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.
10.000 Atombomben werden einen nuklearen Winter auslösen
In den Arsenalen der Atommächte befinden sich mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlagabtauschs zum Einsatz vorgesehen. Wir wissen nun, wie die 688 oberirdischen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalbkugel gezündet. Das ist übrigens die wahre Ursache für vermehrt aufgetretene Hautkrebserkrankungen in Australien, nicht das sogenannte „Ozonloch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwissenheit gehalten.
Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atomkrieg käme. Alle Atomwaffen befinden sich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die vorgesehenen Ziele ebenfalls. Abgesehen von den direkten Verwüstungen, würde sich der radioaktive Niederschlag beinahe gleichmäßig über die gesamte Nordhalbkugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteorologe im ersten Semester, dass praktisch kein Austausch der Luftmassen zwischen der Nord- und Südhalbkugel stattfindet. Am Äquator, in den Zonen der Passatwinde, sind die Luftströmungen getrennt. Dort gibt es praktisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Richtung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atombomben zum Einsatz kämen, von dem tödlichen Fallout auf der Südhalbkugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?
Wird Afrika Flüchtlinge aus Europa willkommen heißen?
Die Zivilisationen auf der Nordhalbkugel würden aufhören zu existieren. Es würde unendliche Migration geben, vom gepriesenen Wertewesten, dem aktuellen Ziel für Migranten aus Afrika, Richtung Südhalbkugel, dem verbliebenen Rest an unverseuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwanderern verfahren werden, wie unsere Gutmenschenregierungen, ist zu bezweifeln. Es wird nämlich auch im Süden dramatische Einbrüche geben. Es werden nicht nur Düngemittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatzteile, die nicht nur die Landwirtschaft benötigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympathie zu finden sein wird.
So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atomkriegs zwar keine sofortigen, direkten Auswirkungen auf die Südhalbkugel geben wird, aber die Sekundärschäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reorganisation zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elektronik produzieren, werden eine völlig neue, dominante, Stellung einnehmen. Die Mehrzahl der verbliebenen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahrlässig vom Einsatz von Atomwaffen spricht, sollte darüber nachdenken, was die Folgen sein werden.
Die atomare Erstschlagdoktrin der USA
Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atombomben eingesetzt haben und die sich mit ihrer Militärdoktrin atomare Erstschläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russland, Putin, immer unmissverständlich gesagt hat, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf fremde Atomangriffe eingesetzt werden. Das ist glaubhaft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in englischer Tradition, wie vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, untergehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südamerika schon jetzt niemand die Amerikaner mag. Und eigentlich auf der gesamten Südhalbkugel, außer Australien und Neuseeland. Es wird also für Amerikaner und den Rest der Nordhalbkugel kein Willkommen auf der Südhalbkugel geben...wenn es dann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, irgendwohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atomkrieg ist galoppierender Wahnsinn, der nur von Hirnamputierten auch nur angedacht werden kann.
Auf Deine private Altersvorsorge warten Finanzamt, GKV, Pflegeve
Alle Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne, zwei breite Streifen Blau und Gelb. Beim Streit um die gesetzliche Rente zwischen Jung und Alt werden alternativlose Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung Bund in der überschuldeten Ukraine nicht erwähnt. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deswegen müssen Renten ab 67 trotz hohen Sozialabgaben niedrig bleiben oder werden sogar sinken bis zu einer Basisabsicherung. Junge Menschen sollen deswegen für das Alter privat vorsorgen. Auf private Altersvorsorge warten dann das Finanzamt, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Dazu kommt schleichende Enteignung mit Inflation. Später werden wegen ständig steigenden Eigenanteilen im Altersheim sowieso alle Rentner ohne Privatvermögen zum Sozialfall. Auf der Börse können junge Menschen nur Geld verlieren, weil sie in diesem Kasino gegen KI-Algorithmen im hochfrequenten Handel nur ärmer werden können. Übrigens, Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne zwei breite Steifen Blau und Gelb. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuch-Diplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäuser wegen Insolvenzen für immer schließen müssen, welche später im Krieg fehlen werden.
Wir kämpfen gegen Russland, sind aber keine Kriegspartei
Wir produzieren Raketen und Marschflugkörper, wir programmieren das Gelände und die Ziele des Anschlags ein und liefern diese in die Ukraine. Wir sind keine Kriegspartei, weil den roten Startknopf hat ein bei uns ausgebildeter ukrainischer Soldat gedrückt.
In einem Atomkrieg wird nur die Südhalbkugel überleben und krebsfrei bleiben, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt.
Haben unsere Kriegshetzer, Politiker, Generäle und die Oberschicht Fluchtburgen, Ersatzwohnsitze in Südamerika?
Die Auswirkungen von Atombombenabwürfen werden zumeist falsch eingeschätzt. Hiroschima und Nagasaki sind keinen atomaren Wüsten. Sie sind schnell wieder zu blühenden Städten geworden. Was werden aber die Auswirkungen sein, wenn hunderte, gar tausende von Atombomben zum Einsatz kommen?
Atombomben werden etwa 300 Meter über dem Ziel gezündet. Auf diese Weise erhält die Explosivkraft eine größere Reichweite. Die Druck- und Hitzewelle kann ihre Wirkung über viele Kilometer entfalten. Erfolgte die Zündung am Boden, wäre sie schnell abgeschirmt von Bauwerken oder natürlichen Erhebungen. Der Wirkradius wäre stark eingeschränkt, aber im Zentrum wäre die atomare Verseuchung um ein Vielfaches größer. Bei einer Zündung in 300 Meter Höhe kommt aber kaum etwas am Boden an, von den gefährlichen radioaktiven Partikeln. Warum ist das so?
Die Bilder von „Atompilzen“ zeigen es auf: Durch die enorme Hitzeentwicklung entsteht ein sehr kleines, aber enorm kräftiges Tiefdruckgebiet. Die dadurch zur Aufwärtsbewegung gezwungene Luft mit all den radioaktiven Partikeln steigt auf bis in Höhen von zehn bis sechzig Kilometern und saugt so alle Partikel vom Boden ab. Die sechzig Kilometer wurden beobachtet bei der Zündung der sowjetischen „Zar-Bombe“, der stärksten Wasserstoffbombe, die jemals gezündet worden ist. Die war so schrecklich, dass Moskau entschieden hat, niemals wieder eine solche Bombe zu bauen. Der Pilot, der diese ultimative Waffe abgeworfen und beobachtet hatte, hat fortan sein Leben verändert und niemals wieder ein Bombenflugzeug geflogen.
Diese Bombe hätte ganz Paris inklusive aller Vororte mit einem Schlag dem Erdboden gleich gemacht. Die Druckwelle der Explosion hat den Erdball dreimal messbar umkreist. Interessant daran ist aber, dass selbst die Insel im Nordmeer, Nowaja Semlja, über der die Zündung im Jahr 1961 erfolgte, kaum von radioaktivem Fallout betroffen war. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Sprengkraft dieser Höllenmaschine absichtlich auf etwa die Hälfte des Möglichen reduziert war. Mehr darüber finden Sie hier:https://de.wikipedia.org/wiki/AN602
Der Unterschied zwischen Atombomben und Kernkraftwerken
Der Punkt ist also, dass beim Einsatz einer Atombombe die Zerstörungen unterhalb der Zündung, also am sogenannten „ground zero“, katastrophal sind, die radioaktive Verseuchung jedoch geringfügig. Das eben, weil die radioaktiven Partikel von dem von der Explosion erzeugten enormen Aufwind vom Boden abgesaugt und in die obere Atmosphäre transportiert werden. Dort werden sie von den Höhenwinden über die ganze Erde verblasen und kommen so weit verteilt überall nieder. Doch halt, über die ganze Erde? Eben nicht. Der Fallout bleibt beschränkt auf eine Halbkugel. Was glauben Sie, warum sonst die USA und Frankreich ihre oberirdischen Atomtests im Südpazifik durchgeführt haben? Insgesamt gab es bis Ende der 1960er Jahre 688 oberirdische Atombombenzündungen, bis man sich einigte, diese nur noch unterirdisch durchzuführen. Es ging darum, bei diesen Tests keinen radioaktiven Fallout mehr zu produzieren.
In diesem Sinn gehe ich kurz auf Tschernobyl ein, dessen Havarie angeblich Europa verseucht haben soll. Das ist blanker Unsinn. Bei diesem Unfall ist nur ein Bruchteil dessen frei geworden, was jede oberirdische Explosion in die Atmosphäre geschleudert hat. Der Punkt ist aber, dass vor Tschernobyl niemand auf die Idee gekommen ist, Pilze oder Wildtiere auf radioaktive Kontamination zu untersuchen. Diese Ergebnisse wurden dem Unfall in Tschernobyl zugeordnet und das ist falsch.
Nahezu alles, was an radioaktiven Partikeln den Boden verseucht hat, stammt von den oberirdischen Atombombentests. Das aber will man natürlich nicht zugeben, denn dann müsste dafür auch die Verantwortung übernommen werden. Tschernobyl müsste neu bewertet werden und die Diskussionen über Kernkraft müssten auch auf neuer Basis geführt werden. Allerdings ist es bei einem GAU in einem Kernkraftwerk anders, als bei der Explosion einer Bombe. Die radioaktiven Partikel werden nicht in die obere Atmosphäre geschleudert, sie gehen Mangels der Absaugung durch eine Explosion im direkten Umfeld des Unfalls nieder. Bei Tschernobyl im Umkreis von etwa dreißig Kilometern.
10.000 Atombomben werden einen nuklearen Winter auslösen
In den Arsenalen der Atommächte befinden sich mehr als 10.000 Atomsprengköpfe. Alle diese sind im Fall eines atomaren Schlagabtauschs zum Einsatz vorgesehen. Wir wissen nun, wie die 688 oberirdischen Zündungen die Erde bereits verseucht haben. Etwa die Hälfte davon wurden auf der Südhalbkugel gezündet. Das ist übrigens die wahre Ursache für vermehrt aufgetretene Hautkrebserkrankungen in Australien, nicht das sogenannte „Ozonloch“. Was also das Thema Atom angeht, werden wir schamlos belogen, in Unwissenheit gehalten.
Doch nun zum Thema, was geschähe, wenn es zu einem Atomkrieg käme. Alle Atomwaffen befinden sich auf der Nordhalbkugel der Erde. Die vorgesehenen Ziele ebenfalls. Abgesehen von den direkten Verwüstungen, würde sich der radioaktive Niederschlag beinahe gleichmäßig über die gesamte Nordhalbkugel verteilen. Nun lernt aber jeder Meteorologe im ersten Semester, dass praktisch kein Austausch der Luftmassen zwischen der Nord- und Südhalbkugel stattfindet. Am Äquator, in den Zonen der Passatwinde, sind die Luftströmungen getrennt. Dort gibt es praktisch keine Nord- oder Südwinde. Sie verlaufen immer in Ost-West-Richtung. Daraus folgt, dass, selbst wenn alle 10.000 Atombomben zum Einsatz kämen, von dem tödlichen Fallout auf der Südhalbkugel nahezu nichts ankäme. Was wären also die Folgen eines Atomkriegs?
Wird Afrika Flüchtlinge aus Europa willkommen heißen?
Die Zivilisationen auf der Nordhalbkugel würden aufhören zu existieren. Es würde unendliche Migration geben, vom gepriesenen Wertewesten, dem aktuellen Ziel für Migranten aus Afrika, Richtung Südhalbkugel, dem verbliebenen Rest an unverseuchter Erde. Ob die dann dort genauso „liberal“, besser irrsinnig, mit den Zuwanderern verfahren werden, wie unsere Gutmenschenregierungen, ist zu bezweifeln. Es wird nämlich auch im Süden dramatische Einbrüche geben. Es werden nicht nur Düngemittel aus dem Norden fehlen, sondern auch alle Produkte und Ersatzteile, die nicht nur die Landwirtschaft benötigt. Nein, es wird auch im Süden nicht genug übrig bleiben, um die eigene Bevölkerung vor dem Hungertod zu bewahren. Und wer Afrika kennt, weiß, dass da für Migranten aus dem Norden wenig Sympathie zu finden sein wird.
So komme ich zu dem Schluss, dass es im Fall eines Atomkriegs zwar keine sofortigen, direkten Auswirkungen auf die Südhalbkugel geben wird, aber die Sekundärschäden werden auch das gesamte Leben dort zu einer Reorganisation zwingen. Länder wie Malaysia, direkt am Äquator, die schon jetzt Chips für die Elektronik produzieren, werden eine völlig neue, dominante, Stellung einnehmen. Die Mehrzahl der verbliebenen Menschen werden fortan Muslime sein. Wer also fahrlässig vom Einsatz von Atomwaffen spricht, sollte darüber nachdenken, was die Folgen sein werden.
Die atomare Erstschlagdoktrin der USA
Vergessen wir nicht, es sind die USA, die als einzige schon Atombomben eingesetzt haben und die sich mit ihrer Militärdoktrin atomare Erstschläge als legales Mittel erlauben. Und es sollte klar sein, dass Russland, Putin, immer unmissverständlich gesagt hat, dass Atomwaffen nur als Reaktion auf fremde Atomangriffe eingesetzt werden. Das ist glaubhaft, denn die Führung in Moskau will ihr Volk nicht vernichten. Leider ist es aber so, dass man befürchten muss, dass die USA in englischer Tradition, wie vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso denken: Wenn wir die Welt nicht beherrschen können, untergehen, dann bitte alle anderen mit uns. Sie sollten dabei aber nicht vergessen, dass in Südamerika schon jetzt niemand die Amerikaner mag. Und eigentlich auf der gesamten Südhalbkugel, außer Australien und Neuseeland. Es wird also für Amerikaner und den Rest der Nordhalbkugel kein Willkommen auf der Südhalbkugel geben...wenn es dann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, irgendwohin zu migrieren. Allein der Gedanke an einen Atomkrieg ist galoppierender Wahnsinn, der nur von Hirnamputierten auch nur angedacht werden kann.
Auf Deine private Altersvorsorge warten Finanzamt, GKV, Pflegeve
Alle Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne, zwei breite Streifen Blau und Gelb. Beim Streit um die gesetzliche Rente zwischen Jung und Alt werden alternativlose Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung Bund in der überschuldeten Ukraine nicht erwähnt. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deswegen müssen Renten ab 67 trotz hohen Sozialabgaben niedrig bleiben oder werden sogar sinken bis zu einer Basisabsicherung. Junge Menschen sollen deswegen für das Alter privat vorsorgen. Auf private Altersvorsorge warten dann das Finanzamt, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Dazu kommt schleichende Enteignung mit Inflation. Später werden wegen ständig steigenden Eigenanteilen im Altersheim sowieso alle Rentner ohne Privatvermögen zum Sozialfall. Auf der Börse können junge Menschen nur Geld verlieren, weil sie in diesem Kasino gegen KI-Algorithmen im hochfrequenten Handel nur ärmer werden können. Übrigens, Briefe von der Deutschen Rentenversicherung Bund haben oben rechts ukrainische Fahne zwei breite Steifen Blau und Gelb. Deswegen wird in der In der Rentenversicherung immer Geld fehlen, auch wenn alle bis 70 oder bis Open End arbeiten würden. Deutsche Scheckbuch-Diplomaten verschenken zu viel Geld im Ausland, auch wenn dabei unterfinanzierte Krankenhäuser wegen Insolvenzen für immer schließen müssen, welche später im Krieg fehlen werden.