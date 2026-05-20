(Ukraine) Der Krieg dauert schon fünf Jahre. Zur Verschärfung der Straßenkämpfe

März 2026

Seit fast 1.500 Tagen und Nächten schwebt der Schatten des Todes über unserer Slobozhanshchina, und die Sichel des Krieges hat die Ernte des Lebens eingefahren. Trotz der Vorhersagen vom Zusammenbruch der Front im letzten Jahr – manche aus Angst, andere in der Hoffnung, dass endlich alle das Gebiet verlassen könnten – steht sie immer noch in der Nähe von Woltschansk, Tschasow Jar, Pokrowsk (Krasnoarmejsk) und Guljajpole. Die Frist für ein hypothetisches Abkommen wurde erneut auf den späten Frühling verschoben. Keine Sanktionsdrohungen gegen die Kiewer Behörden seitens der faschistischen Trump-Regierung, die stolz zugibt, Kinder zu vergewaltigen, wenn es „ein sehr gutes Geschäft wäre, das ihnen helfen würde, großartig zu werden“. Auch die UNO hat es nicht eilig, in der Ukraine eine vorübergehende Verwaltung unter ihrer Schirmherrschaft nach dem Vorbild von Osttimor zu installieren. Die Rettung des Ertrinkenden bleibt sein eigenes Werk.

Den breiten Widerstand gegen die Wehrpflicht in der Ukraine haben wir kürzlich in einem früheren Artikel mit dem Widerstand gegen die ICE verglichen: „Von Minneapolis bis zur Ukraine: Nur der Widerstand auf der Straße kann die staatliche Menschenjagd stoppen“. Das Problem ist, dass er, wie in den Vereinigten Staaten, nicht stark genug ist, um die Gesamtsituation zu ändern. Nach der vollständigen Zerstörung unseres revolutionären Feldes durch den Stalinismus verschwand die Tradition der massenhaften Straßenbewegungen in der Ukraine, außer zur Unterstützung einiger rechter Politiker: 1991, 2004, 2014… Der Wiederaufbau von Grund auf erfordert viel Zeit und ist nun seit zwei Jahren im Gange, seit am 11. April 2024 das Gesetz zur Verschärfung der Mobilisierung verabschiedet wurde.

Seit Ende 2025 ist jedoch ein neuer Trend zu beobachten: Kriegsgegner gehen von Selbstverteidigung zu Gegenangriffen über. Fast täglich gibt es Nachrichtenberichte über bewaffnete Angriffe auf Polizei oder Einberufungsgruppen, meist in Hinterlandregionen wie Odessa oder der Westukraine. Das erinnert nicht mehr an die heutigen Vereinigten Staaten, sondern eher an die Zeit des Vietnamkriegs!

Insbesondere am ersten Morgen im Februar gab ein Passant in Winnyzja mehrere Schüsse auf eine Gruppe eines territorialen Rekrutierungszentrums ab und floh. Niemand wurde verletzt, und am 4. Februar wurde der Verdächtige, ein Mann aus der Gegend, festgenommen. Am Morgen des 2. Februar wurde eine 44-jährige Einwohnerin von Lemberg Zeugin des Mobilisierungsprozesses, zog eine Schreckschusspistole und begann, mit der Waffe gegen das Fenster eines Kleinbusses zu schlagen, in dem sich Mitarbeiter des Territorialen Rekrutierungszentrums (TRC) und Polizisten befanden. Als das Fahrzeug losfuhr, schoss die Frau darauf. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen des Verdachts auf Rowdytum erstattet. (Siehe Titelbild.) Am 4. Februar kam es in der Nähe der Mechnikov-Straße in Odessa, während TRC- und Polizeibeamte eine Razzia durchführten, laut Pressedienst zu einem Vorfall: Ein Mann, den sie einziehen wollten, setzte Tränengas ein und stach auf einen TRC-Beamten ein, bevor er floh. Am 7. Februar berichtete der Pressedienst der Polizei, dass im Charkower Stadtteil Saltowka ein 31-jähriger Mann während einer Identitätskontrolle zwei TRC-Beamte mit einem Messer attackierte und ihnen nach einem Fluchtversuch nicht durchdringende Stichwunden an Kopf und Oberkörper zufügte. Sie erlitten nicht durchdringende Schnittwunden an Kopf und Oberkörper, der Verdächtige wurde ebenfalls festgenommen. Am 14. Februar ereignete sich in der Nähe der Musikkommandantur in Odessa ein ähnlicher Vorfall: Eine Einberufungsgruppe hielt einen Bürger zur Identitätskontrolle an, woraufhin dieser ein Messer zog und auf einen der Beamten einstach. Während seine Kollegen Erste Hilfe leisteten, floh der Passant. Am 16. Januar hielten TRC-Soldaten und Polizisten in der Brigade-Straße in Odessa ein Auto an und stellten fest, dass der 49-jährige Fahrer seit September 2025 gesucht wurde. Während eines Gesprächs eröffnete der Mann das Feuer mit einer Traumatikpistole. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt: einer in der Brust, der andere am rechten Oberschenkelinneren. Außerdem wurde eine Scheibe des Dienstfahrzeugs beschädigt. Der Fahrer wurde festgenommen.

Am 23. Februar berichteten Augenzeugen aus der Stadt Kozyatyn in der Region Winnyzja, dass ein Mann während der Mobilmachung geschlagen wurde und die Polizei mehrere Schüsse abgab, als Passanten versuchten, ihn zu befreien. Ein weiterer Mann wurde festgenommen, weil er versucht hatte, einem Streifenpolizisten die Waffe zu entreißen. Zur gleichen Zeit wurde in Odessa ein Mitarbeiter des TRC von Passanten festgehalten und festgenommen, nachdem er von seinen Kollegen aus einem Kleinbus zurückgelassen worden war. Am nächsten Tag feuerte ein Mann in Luzk mehrere Schüsse auf eine Warngruppe ab, traf jedoch niemanden. Der Schütze wurde festgenommen und seine Waffe wurde ihm abgenommen. Ebenfalls am 24. Februar wurde in der Stadt Krivoy Rog ein TRC-Soldat am Bein niedergestochen, als hilfsbereite Menschen einem Passanten zu Hilfe kamen, den sie angehalten hatten, weil er wegen Wehrdienstverweigerung gesucht wurde. Der Angreifer entpuppte sich als ein Mann, dessen Vater von ihnen sehr hart ins Gesicht geschlagen worden war (bis er das Bewusstsein verlor) und dessen Schlüsselbein gebrochen war. Dabei schrie er: „Fasst meinen Vater nicht an, er ist krank!“ Der ältere Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

In einigen westlichen Regionen kommt es bereits zu einer Reihe bewaffneter Zusammenstöße. Am 6. Februar blockierten in der Stadt Riwne zwei Zivilfahrzeuge einen Kleinbus mit mobilisierten Soldaten und halfen diesen bei der Flucht. Das örtliche TRC bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass einer ihrer Mitarbeiter bei diesem Angriff verletzt wurde. Am 30. Januar meldete ein etwa 30-jähriger Soldat der Polizei der Region Riwne, dass sein auf dem Gelände des Übungsplatzes geparkter Fiat Doblo gestohlen worden sei. Am selben Tag fanden Polizisten das gestohlene Auto in der Nähe von Riwne.

Die folgenden Fotos stammen aus der Stadt Iwano-Frankiwsk. Laut dem Stadtpräsidenten Ruslan Martsinkiv wurde die Müllabfuhr am 8. und 9. März in verschiedenen Stadtteilen eingestellt, da dem Unternehmen mit 85 Mitarbeitern die Arbeitskräfte ausgingen. „Bei der Neubesetzung erschienen einige Mitarbeiter nicht zur Arbeit. Diese Probleme, insbesondere in der Dontsov-Straße, konnten über Nacht gelöst werden. Die Müllabfuhr wird in den Gebieten, in denen es Beschwerden gab, deutlich besser funktionieren“, sagte er am 10. März.

Am 12. März schloss sich unsere Nachrichtenagentur der spontanen Boykottkampagne gegen die Monobank an, nachdem deren CEO, Oleg Gorokhovsky, ein in Deutschland lebendes Mädchen aus Charkiw öffentlich schikaniert hatte, weil sie angeblich während einer Videoüberprüfung eine russische Flagge an ihrer Wand gezeigt hatte. (Sie bezeichnet diese Flagge als slowenisch und betont, dass sie die Ukraine liebt.) Wir erinnerten das Publikum auch daran, dass dieser Banker zuvor dazu aufgerufen hatte, für ihn für Atomwaffen für die Ukraine zu spenden, und dass das Unternehmen seine Mitarbeiter genauso behandelt wie seine Kunden. Zwei Tage später stand unser Beitrag bereits an der Spitze der Google-Suchergebnisse für die Suchanfrage „Boycott Monobank“:

Am 12. März blockierten in Lemberg einige Soldaten die Fahrt eines TRC-Kleinbusses, schossen in die Luft und durch die Windschutzscheibe und zwangen die Entführer anschließend mit vorgehaltener Waffe, seinen Bruder freizulassen. Das Gericht ordnete bis zum 10. Mai Untersuchungshaft ohne Kaution an. Über den Vorfall berichtete „Lviv Media“, offizielle Pressestellen äußerten sich nicht dazu. Am 16. März reagierte die Streifenpolizei in Saporischschja auf einen Notruf wegen einer Schlägerei und eines versuchten Raubüberfalls. Am Tatort griffen zwei Soldaten einen Polizisten an. Laut offizieller Pressemitteilung zog einer der Angreifer einen pistolenähnlichen Gegenstand und verhielt sich aggressiv. Der Polizist erschoss ihn. Ein weiterer Mann versuchte, Pfefferspray gegen sie einzusetzen, und wurde dabei verletzt. Beide Angreifer befanden sich im Status der SZCh. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits etwas früher: Am 25. Dezember kam aus Dnipro die Nachricht, dass ein vom TRC entführter Mann angeblich von ihnen getötet worden sei, als er Widerstand leistete. Sein Name ist Sergei Loktionov, und er lebt tatsächlich noch. Er wurde auf der Straße angehalten und, ohne dass seine Papiere überprüft wurden, in einen Kleinbus gezwungen. Dort stach er auf einen der TRC-Mitarbeiter ein, der das Feuer eröffnete und dabei einen weiteren Einberufungsbeamten verwundete, den der Selbstverteidiger als Deckung benutzt hatte. So wurden zwei Angreifer auf einmal verletzt. Jetzt befindet sich Sergei in Untersuchungshaft. Ende Februar wurde seine Haft um zwei Monate verlängert.

(…)

Wie dem auch sei, die wichtigste Form des Widerstands gegen den Krieg ist das unerlaubte Fernbleiben vom Dienst (SZCh). Dies erfordert keine umfassende Organisation und führt weitaus seltener zu Strafen als Straßenaktionen. Am 26. Januar gab eine der bekanntesten ukrainischen Kriegsprofiteure und Propagandistinnen, Alina „Mercedes“ Mykhailova, zu, dass die meisten der monatlich einberufenen Soldaten desertieren: „Es ist niemand mehr da, den man in diese Schützengräben, in diese Unterstände stecken könnte, und vor allem niemand, der diese Verteidigungslinie hält. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem des Jahres 2025. Man kann sich die Zahl der SZCh vom letzten Monat ansehen – ich möchte diese Zahlen nicht nennen, aber sie sind für jeden einsehbar. Wenn man sich ansieht, wie viele Menschen pro Monat mobilisiert wurden, gingen 70 % von ihnen zur SZCh. Wir haben 10.000 von denen, die – auf krumme, indirekte Weise – zumindest irgendwie eine grundlegende kombinierte Waffenausbildung erreichen, und diejenigen, denen es nicht gelungen ist, einfach hinter den Zaun zu fliehen. Daher wird diese Zahl steigen, und es wird weiterhin noch schlimmer werden.“

Warum verteidigen andere weiterhin ihr Gefängnis? Aus denselben Gründen, aus denen manche Zivilisten den Krieg unterstützen: das Stockholm-Syndrom (das habt ihr vielleicht schon oft bei den Anarchisten gesehen), ein naiver Glaube an die Versprechen einer anderen Karriere als der des Angriffs, die alltägliche Gewohnheit, jeder Autorität zu gehorchen… Inna aus Saporischschja zeigte am 14. Februar am Beispiel der Sturmtruppen des Agrarunternehmers Wsewolod Koschemjako aus Charkiw, wie das funktioniert:

„Mein Sohn hatte für das Frühjahr eine Reise [ins Ausland] geplant, aber daraus wurde nichts. Anfang Januar hat ihn die TRC wie einen Hund an Armen und Beinen gepackt. Er verbrachte zwei Wochen in der Region, und am 26. Januar wurde er nach Kiew gebracht. Er fing an, sich wie ein Zombie zu verhalten und sagte: ‚Alles ist in Ordnung, sie werden uns nicht an die Front schicken.‘ Ich verstehe nicht, was mit ihm los ist. Er ist in Khartiia. Er sagt mir weder seine Einheitsnummer noch den Namen des Kommandanten … Früher ging es nur um Zuhause und Arbeit; er ist fast durchgedreht, und jetzt heißt es ‚Kommunikation‘. Alle nennen sich ‚Brüder‘, aber in Wirklichkeit ist jeder Dritte ein Verräter. Ich weiß nicht, was ich tun soll… Vor allem, da Syrskyi eine Gegenoffensive vorbereitet und sagt, dass wir in der Defensive nichts erreichen werden. Jetzt ist er in den Wäldern bei Kiew, im Trainingslager. Er hat mit einem Freund vereinbart, zu den Flugabwehrraketentruppen zu wechseln, ich weiß nicht, ob das klappen wird oder nicht. Anfangs war alles in Ordnung. Es bricht schon ein Aufstand aus, weiß jemand die Nummer der Hotline?? Ich muss meine Beschwerden vorbringen. Es gibt kein Toilettenpapier, der Internetzugang ist auf zweimal 20 Minuten pro Woche beschränkt, sie lassen keine Pakete zu, sie kaufen auf persönliche Anfrage nicht einmal das Nötigste ein … und so weiter. Ich habe noch keinen Cent Geld erhalten, und es sind 600 km bis nach Hause. Ich glaube, er ist klug genug, zu einem günstigeren Zeitpunkt herauszukommen – alles hat seine Zeit.“

Ein anonymer IT-Spezialist aus Kamenskoye (Dneprodzerzhinsk) äußert sich zu dieser Geschichte, nachdem er im vergangenen Jahr geflohen ist und die ukrainische Grenze überquert hat:

„Dort versprechen sie jedem das Blaue vom Himmel … Und viele, viele Menschen fallen darauf herein. ‚Geh einfach nicht zur SZCh und absolviere die militärische Grundausbildung, dann nehmen wir dich auf jeden Fall wieder auf, du wirst bei uns im Hauptquartier sein.‘

Und da ist er nun, in der Phase, in der alles in Ordnung ist, eine vielversprechende Karriere, sie schicken dich nicht an die Front, ja, ja… Aber versuch mal, diese Versprechen in den Einsatzbefehlen oder gar in der Dienstliste des Kommandanten zu finden… und da sieht es ganz anders aus…

Ich habe das alles auch durchgemacht und mit eigenen Augen gesehen. Wundere dich jetzt nicht über seine Worte.

Die meisten der eifrigen und furchteinflößenden Deserteure glauben naiv alles und fangen an, ihren Kommandanten zu dienen… Und viele schließen sich sogar den Schnellreaktionsgruppen an – das sind Abteilungen, die diejenigen jagen, die aus ihren Einheiten fliehen.

Mit der Zeit wird er merken, dass er getäuscht wurde… Manche merken es rechtzeitig, manche, wenn es schon zu spät ist… aber sie werden jeden schicken.

Dann wird er von seinen eigenen Waffenbrüdern in seinem Bataillon, in seiner Brigade, davon hören… Mit der Zeit wird er beginnen zu verstehen, was alles auf ihn wartet… Die einzige Frage ist, ob er es rechtzeitig versteht oder erst, wenn es zu spät ist, um noch etwas zu ändern…

In meiner Kompanie während der militärischen Grundausbildung waren von 140 Personen 100 % mobilisiert. Wir wohnten in derselben Turnhalle wie die TRC. Es gab etwa 40 Betten für uns, und neben uns befanden sich 15 Betten für die TRC. Alle aßen am selben Tisch, und niemand schimpfte mit irgendjemandem. Das war in der Westukraine. Spätwinter 2025. Zwei Leute waren von Anfang an wirklich gegen die Mobilmachung und bereit zu fliehen. Der Rest glaubte alle an die Taktik „Ihr werdet nicht an die Front geschickt“. Aber aus irgendeinem Grund gab es immer noch Gitter vor den Fenstern und am Eingang. In jedem Zelt gab es 4–5 Leute, die sich bereit erklärt hatten, der Schnellreaktionsgruppe beizutreten (die, die Flüchtlinge fangen). Sie bekamen einen Jeep, jeweils zwei Drohnen und Nachtsichtgeräte. Und sie hielten nachts Wache, um sicherzustellen, dass niemand floh… Das heißt, sie jagten im Grunde genommen ihre eigenen Leute, genau wie die TRCs… Ich konnte es selbst kaum glauben… Aber so wird man einer Gehirnwäsche unterzogen…

Erst als Nachrichten von ihren eigenen Kameraden eintrafen, dämmerte es ihnen, dass sie getäuscht worden waren. Und da wurde ihnen klar, was als Nächstes wirklich passieren würde… Da strömten alle massenhaft zur SZCh…

Es gibt also immer noch jede Menge naive Leute… „Die schicken niemanden an die Front… du wirst Antennen für die Kommunikation aufstellen, vielleicht höchstens 40 km von der Frontlinie entfernt… näher kommst du nicht ran, das sag ich dir, Kumpel.“ Und die Tatsache, dass du als Granatwerfer auf der Gehaltsliste stehst – „Das ist nur vorübergehend… mach dir keine Gedanken, wir ersetzen dich später.“ Und so glauben es alle. Eine süße Lüge ist besser als die bittere Wahrheit. Und jetzt wirst du ihm wahrscheinlich nichts mehr beweisen können… Ich schätze, er hat sich schon eine gute Position im Hinterland und die Romantik des Militärs in den Kopf gesetzt… Abenteuer und so weiter und so fort. Da ist alles geschickt durchdacht…

Die Militärwissenschaft ist Jahrtausende alt. Und es gibt viele Wege, einen Menschen dazu zu überreden, in den Tod zu gehen…“

Komplett und ungekürzt hier:

https://libcom.org/article/war-has-entered-its-fifth-year-intensificatio...

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