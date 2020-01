Italienische Hafenarbeiter zu den Protesten gegen die saudischen Bahri-Frachter

Bahris Schiffe (https://de.wikipedia.org/wiki/Bahri-Abha-Klasse) transportieren Waffen und Militärfahrzeuge von den USA, Kanada und Europa in den Nahen Osten, hauptsächlich für die Armeen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüber wurde in Zeitungen und Fernsehsendern berichtet. Zwischen Mai und Juni 2019 wurden Bahris Schiffe in Le Havre, Genua und Marseille blockiert oder gegen die Einfahrt protestiert, während in anderen Fällen Hafenarbeiter die Beladung mit Militärfahrzeugen verweigerten. Soweit wir wissen, haben Bahri-Schiffe seitdem die nordeuropäischen Häfen nicht mehr angefahren, mit Ausnahme von Genua, wo sie jedoch keine militärische Ausrüstung mehr laden. Möglich wurde dies durch die Mobilisierung der Hafenarbeiter und derjenigen, die mit ihnen protestierten, sowohl in Frankreich als auch in Italien. Im vergangenen Jahr hatte eine ähnliche Mobilisierung das Transport- und Logistikunternehmen Bahri gezwungen, den Hafen von Bilbao zu verlassen. Unabhängig davon transportieren Bahris Schiffe weiterhin Waffen, Sprengstoffe und Militärfahrzeuge, die speziell für das Massaker im Jemen bestimmt sind, auch wenn sie nicht in unseren Häfen anlegen.

Vor ein paar Tagen legte der Frachter Bahri Abha im Hafen von Sagunt (Spanien) an, wo er acht Container mit Sprengstoff für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verlud, die ebenfalls am Krieg im Jemen beteiligt sind. Lokale Mobilisierungen haben versucht, die Beladung zu stoppen, wurden jedoch von der Polizei und der Guardia Civil daran gehindert. Die Abha ist jetzt in Genua angekommen, hat den üblichen Einsatz von Polizei und Carabinieri am Eingang des Hafens und im Terminal ausgelöst. An Bord wurden vierrädrige Panzerfahrzeuge mit Geschützturm und Kanone gesichtet, wahrscheinlich leicht gepanzerte Fahrzeuge aus Kanada, die von General Dynamics hergestellt wurden.

Viele Arbeiter wollen aus Sicherheitsgründen nicht unter diesen Bedingungen arbeiten und viele weigern sich, Teil der globalen Kriegsmaschine zu sein. Heute sind einige Hafenarbeiter zu einem Treffen zwischen Hafenarbeitgebern und Behörden aufgebrochen, um ihre deutliche Haltung gegen diesen Sachverhalt zu erklären. Wenn die kriegerischen Verhältnisse weiter Teil unseres Hafens bleiben, werden die Folgen, vor allem die wirtschaftlichen, für alle spürbar sein. Wir werden nicht tolerieren, dass Genua ein Zwischenstopp in einem Krieg ist, der weltweit Millionen Menschen Tod und Elend bringt. Wenn unsere Chefs die Aufträge und die Zeit nicht verlieren möchten, sollten sie uns die Ladepläne zeigen. Wir haben monatelang darum gebeten, diese öffentlich zu machen. Wir wollen, dass sie uns beweisen, dass wir und die spanischen Hafenarbeiter Unrecht haben.

Wenn sie die Schiffe über andere Wege woanders hinbringen, werden andere Genossen und Arbeiter den Kampf fortsetzen müssen. Jeder muss seinen Beitrag leisten.

Kein Kriegsschiff in unseren Häfen!

