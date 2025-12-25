Response to the pro-war left's "petition"
Eine Antwort von Anarchist*innen aus Ost-Europa zum Krieg in der Ukraine und gegen deren Befürwörter*innen.
Response to the pro-war left's "petition"
A statement in support of Solidarity Collectives and ABC-Belarus has been published on the internet, signed by a number of groups and individuals. https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
We are publishing our response, which is not, however, a dialogue with these open and covert supporters of militarism. We simply want to share our analysis publicly and strengthen the connection between people with an anti-militarist and revolutionary defeatist perspective.
(note: Other language versions will be published below this statement!)
The statement to which we are responding was written by supporters of the war, who reproduce a binary narrative for this purpose: empathetic and supportive Eastern European anarchists versus arrogant and unsupportive anarchists from Western Europe. This narrative is false and manipulative. Those who share this narrative refuse to acknowledge that criticism of pro-war projects such as Solidarity Collectives and ABC (Belarus) also exists within the anarchist milieu in Eastern Europe. The signatories of the statement ignore this anti-militarist tendency in their narrative or lie when they claim that these are Putinists or pro-Russian propagandists. They repeatedly claim that the "Eastern European voice" is overlooked in Western Europe, while they themselves overlook anti-militarist and anti-war voices from Eastern European regions. It should be added that these overlooked voices also come from a relatively large number of people directly from the war zone. By this we mean not only anarchist collectives, but also other working-class people who refuse to support the war efforts of "their" and neighboring states. Let's look at how many people have deserted from the Russian and Ukrainian armies and how many people in both countries are avoiding mobilization(1). Hundreds of thousands of people are ignored by this "radical left" that tells us it represents the voices of Eastern Europe and fights against the arrogance of the West. Their binary narrative is hypocritical. The contradiction is not between anarchists from the West and those from the East. There is only a contradiction between the revolutionary and counterrevolutionary tendencies, which exist in all regions.
We quote from their statement:“They are writing various kinds of “statements” condemning work in support of Ukrainian resistance to the Russian invasion.”
We respond: We do not condemn resistance to the Russian invasion. We are not even opposed to armed struggle, as long as it does not replicate militaristic logic and is directed against states and their armies. However, we reject the strategy of conventional warfare and militaristic forms of struggle. From an anarchist perspective, resistance to the aggressive policies of one state (e.g., Russia) should not be a practical service in the defense of another state (e.g., Ukraine). We support autonomous resistance against Putinism and Russian imperialism, but also against the Zelensky regime and EU/NATO imperialism. This is anarchist resistance against war.
We quote from their statement:“We believe in the need for dialogue on controversial issues.”
We respond: They have long presented themselves as "experts in monologue", but suddenly they pretend to be interested in dialogue. This is not at all convincing. People who deliberately avoid face-to-face dialogue, slander anarchists(2), engage in dangerous doxxing(3), and are verbally and physically aggressive(4) are collaborating on these projects. Some signatories also pressure other groups to prevent anti-militarists from attending anarchist events(5) or directly participate in sabotaging anti-militarist activities(6). We believe that the call for dialogue is a manipulative political calculation in this context. They want to gain spaces in which they will receive money and resources for soldiers. We believe that they do not want to listen to criticism from their opponents and discuss controversial issues. Anarchists have repeatedly expressed critical analysis of their militaristic and pro-war tendencies in the past. There has been no self-reflection or acknowledgment of mistakes. So why insist on dialogue with them? It cannot be a constructive process.
We quote from their statement:“We do not consider the work of the “Solidarity Collectives” and “ABC-Belarus” to be in any way pro-war or supportive of state militarism.”
We respond: Both of these groups provide propaganda, financial, and material support to the soldiers of the Ukrainian army, which is at war with Russia. Why do the signatories of this statement refuse to acknowledge that the Ukrainian army and its soldiers are the embodiment of state militarism? There is no structure more militaristic than a state army. Why do these people refuse to acknowledge that they are defending a pro-war position when they support soldiers of the state army involved in the war? Is it insincerity, political manipulation, or do they fail to understand the basic context? They claim to be against militarism, but when soldiers desert the Ukrainian army or men in Ukraine are forcibly mobilized, they do not show practical solidarity with these people. They object to Russia's militarism, but the militarism of Ukraine/NATO/EU is their main ally. We refuse to cooperate with them because they advocate cooperation with Western imperialism in its war against Russian imperialism. However, we also do not cooperate with those who cooperate with Russian imperialism, because this is not a constructive strategy that the working class could effectively use against American and European imperialism. We reject all one-sided anti-imperialism. We fight against all imperialist states and blocs.
The list of names and titles under the declaration is very long, but that does not mean it is significant. Socially revolutionary groups do not evaluate the quality of practice by quantitative measures. The number of signatures under a manipulative and deceitful statement does not make it a valuable document. Not even the biggest sum of socially reactionary and pro-war groups can never give rise to revolutionary anarchist practice.
The list of signatories to the aforementioned statement includes quite a few liars, manipulators, aggressors, collaborators with the far right(7), as well as dangerous doxxers and nationalists(8). Groups such as Solidarity Collectives and ABC - Belarus discredit themselves by publicly declaring that they maintain contact with these controversial individuals. If they express concern that anarchists do not want to cooperate with them, this is actually a positive sign. While left-wing supporters of militarism are losing support, the revolutionary anarchist tendency is gaining the necessary energy.
- Some anarchists from Central Europe, Eastern Europe, and the Balkans
NOTES:
(1)Around 250,000 conscripts left Russia to avoid being forced to fight in the war, and more than 300,000 fled Ukraine.Moreover, in 2024 alone, the Russian war Ministry recorded 50,500 cases of desertion and unauthorized abandonment of a unit in a warring army. https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/11/22/interview-with-anarcho-syndicalists-from-russia-on-mobilization-and-repression/
Pro-presidential MP Mariana Bezuhla stated on October 11 that the number of personnel who fled the Ukrainian army equaled the total number of personnel that there was before the full-scale Russian invasion in 2022. A few days later, crime statistics emerged, showing that twice as many military servicemen had escaped this year than in the first two and a half years of the war. In total, nearly 290,000 criminal cases for SZCh and desertion were opened during the war. From January 2022 to September 2024, there were nearly 90,000 cases. This means that over the past year alone, an additional 200,000 were opened. It is important to underscore that we are not talking about the number of fugitive persons, but only about the number of registered criminal cases. https://libcom.org/article/ukraine-sporadic-resistance-war-first-hotbeds-collective-struggle
(2) - We refute the lies being spread about AMI
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/05/22/we-refute-the-lies-being-spread-about-ami/
- [Konvulsismo] From Vinnytsia to Berlin
https://www.autistici.org/tridnivalka/konvulsismo-from-vinnytsia-to-berlin/
- Клевета Дубовика против КРАС: еще больше вранья, чем казалось
- Response from the so-called ‘anarcho-putinists’, from some participants from the Prague anti-war congress, May 2024
https://libcom.org/article/response-so-called-anarcho-putinists-some-participants-prague-anti-war-congress-may-2024
(3) - “Anarchists” who forget the principles. Statement by KRAS-IWA
https://iwa-ait.org/content/again-about-anarchists-who-forget-principles
Za bezpečný prostor bez práskačů a jejich kompliců
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/11/05/za-bezpecny-prostor-bez-praskacu-a-jejich-komplicu/
(4) - Attack against an anarchist militant
https://pocketedition.noblogs.org/post/2025/06/07/atack-against-an-anarchist-militant/
I will not be intimidated
https://lukasborl.noblogs.org/i-will-not-be-intimidated/
(5) - Proč nebude stánek AMI na anarchistickém bookfairu v Brně
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2023/10/18/proc-nebude-stanek-ami-na-anarchistickem-bookfairu-v-brne/
(6) - Make Tattoo Not War is canceled // Akce Make Tattoo Not War je zrušena
https://actionweek.noblogs.org/post/2024/05/10/akce-make-tattoo-not-war-je-zrusena-make-tattoo-not-war-is-canceled/
- The left of capital is sabotaging the anarchist movement: let’s fight back!
https://www.autistici.org/tridnivalka/ami-the-left-of-capital-is-sabotaging-the-anarchist-movement-lets-fight-back/
(7) - Collaboration of pro-war anarchists with the far-right. Masks are off, or the fail of the "anti-authoritarian resistance" myth
https://libcom.org/article/collaboration-pro-war-anarchists-far-right-masks-are-or-fail-anti-authoritarian-resistance
- Is national dictatorship the goal of unbreakable anarchists?
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/04/30/is-national-dictatorship-the-goal-of-unbreakable-anarchists/
- Myths and the truth about the enemies of our enemies
https://lukasborl.noblogs.org/myths-and-the-truth-about-the-enemies-of-our-enemies/
(8) Here is some footage from the head of a demonstration in Brussels which was co-organized by one of the official signatories of this appeal, Anarchist Collective Antwerp (Belgium)
https://www.youtube.com/watch?v=yeYzkjv1CFY
In English the slogans which were marched behind are "Glory to the Nation! Death to its enemies!" and "Ukraine above all!" (adopted from 'Deutschland uber alles!"). So yeah, it must be a complete mystery as to why these groups are having so much trouble spreading their ideas at anarchist events...
/ Ελληνικά /
Απάντηση στην «φιλοπόλεμη» αριστερά και την πρόσφατη «έκκλησή» της
Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο μια δήλωση υπέρ των Solidarity Collectives και του ABC–Belarus, υπογεγραμμένη από διάφορες ομάδες και άτομα: https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/.
Παραθέτουμε την απάντησή μας, η οποία δεν συνιστά διάλογο με ανοιχτούς ή καλυμμένους υποστηρικτές του μιλιταρισμού. Θέλουμε απλώς να κοινοποιήσουμε δημόσια την ανάλυσή μας και να ενισχύσουμε τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων με αντιμιλιταριστική και επαναστατική ντεφαιτιστική προοπτική.
(Σημείωση: Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες θα προστεθούν κάτω από αυτή τη δήλωση!)
Η δήλωση στην οποία απαντάμε έχει γραφτεί από υποστηρικτές του πολέμου, οι οποίοι επιστρατεύουν γι’ αυτόν τον σκοπό μια μανιχαϊστική αφήγηση: ευαίσθητοι και αλληλέγγυοι αναρχικοί από την Ανατολική Ευρώπη απέναντι σε αλαζονικούς και αδιάφορους αναρχικούς της Δυτικής Ευρώπης. Πρόκειται για αφήγηση ψευδεπίγραφη και χειριστική. Όσοι την αναπαράγουν αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι η κριτική στα φιλοπόλεμα εγχειρήματα, όπως το Solidarity Collectives και το ABC–Belarus, υπάρχει και μέσα στον αναρχικό χώρο της Ανατολικής Ευρώπης. Οι υπογράφοντες αποκρύπτουν πλήρως αυτή την αντιπολεμική τάση ή ψευδολογούν όταν ισχυρίζονται ότι πρόκειται για «πουτινιστές» ή «φιλορωσική προπαγάνδα». Επαναλαμβάνουν ότι η «ανατολικοευρωπαϊκή φωνή» αγνοείται στη Δύση, ενώ οι ίδιοι αποσιωπούν τις αντιμιλιταριστικές και αντιπολεμικές φωνές από τις ίδιες αυτές περιοχές.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αυτές οι παραγνωρισμένες φωνές προέρχονται και από έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων που βρίσκονται κυριολεκτικά μέσα στη ζώνη του πολέμου. Και δεν μιλάμε μόνο για αναρχικές συλλογικότητες, αλλά για εργαζόμενους και εργαζόμενες που αρνούνται να στηρίξουν τις πολεμικές προσπάθειες «του δικού τους» ή του γειτονικού κράτους. Ας αναρωτηθούμε πόσοι έχουν λιποτακτήσει από τους ρωσικούς και ουκρανικούς στρατούς ή πόσοι αποφεύγουν τη στρατολόγηση(1). Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται από αυτήν την «ριζοσπαστική αριστερά», η οποία διακηρύσσει ότι εκφράζει τις φωνές της Ανατολικής Ευρώπης και ότι μάχεται την αλαζονεία της Δύσης. Η μανιχαϊστική τους αφήγηση είναι απολύτως υποκριτική. Η αντίθεση δεν είναι μεταξύ αναρχικών της Δύσης και της Ανατολής· η μόνη πραγματική αντίθεση είναι μεταξύ επαναστατικών και αντεπαναστατικών τάσεων, που υπάρχουν παντού.
Παραθέτουμε από τη δήλωσή τους: «Γράφουν διάφορες “δηλώσεις” που καταδικάζουν την υποστήριξη στην ουκρανική αντίσταση απέναντι στη ρωσική εισβολή.»
Απαντάμε: Δεν καταδικάζουμε την αντίσταση στη ρωσική εισβολή. Δεν είμαστε καν αντίθετοι στον ένοπλο αγώνα, εφόσον δεν αναπαράγει τη λογική του μιλιταρισμού και στρέφεται ενάντια στα κράτη και στους στρατούς τους. Απορρίπτουμε όμως τη στρατηγική του συμβατικού πολέμου και τις μιλιταριστικές μορφές σύγκρουσης. Από αναρχική σκοπιά, η αντίσταση στις επιθετικές πολιτικές ενός κράτους (π.χ. της Ρωσίας) δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πρακτική υπεράσπιση ενός άλλου κράτους (π.χ. της Ουκρανίας).
Υποστηρίζουμε την αυτόνομη αντίσταση απέναντι στον πουτινισμό και τον ρωσικό ιμπεριαλισμό, αλλά και απέναντι στο καθεστώς Ζελένσκι και τον ιμπεριαλισμό της ΕΕ/ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει αναρχική αντίσταση στον πόλεμο.
Στο σημείο από τη δήλωσή τους: «Πιστεύουμε στην ανάγκη διαλόγου γύρω από αμφιλεγόμενα ζητήματα.»
Απαντάμε: Οι εδώ και χρόνια «ειδικοί του μονολόγου» προσποιούνται ξαφνικά ότι ενδιαφέρονται για διάλογο. Δεν πείθουν κανέναν. Στα συγκεκριμένα εγχειρήματα συμμετέχουν άνθρωποι που αποφεύγουν τον διά ζώσης διάλογο, συκοφαντούν αναρχικούς(2), προβαίνουν σε επικίνδυνο doxxing(3) και ασκούν λεκτική και σωματική βία(4). Μερικοί από τους υπογράφοντες πιέζουν συλλογικότητες να αποκλείσουν αντιμιλιταριστές από αναρχικές διοργανώσεις(5) ή συμμετέχουν άμεσα στη δολιοφθορά αντιμιλιταριστικών πρωτοβουλιών(6). Ο «διάλογος» που επικαλούνται είναι καθαρά εργαλειακός: θέλουν χώρους όπου θα εξασφαλίζουν χρήματα και πόρους για στρατιώτες. Δεν έχουν δείξει καμία διάθεση να ακούσουν κριτική. Η κριτική στους μιλιταριστικούς και φιλοπολεμικούς προσανατολισμούς τους έχει διατυπωθεί ξανά και ξανά από αναρχικούς. Δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική, καμία αναγνώριση λαθών. Γιατί λοιπόν να επιμείνει κανείς σε διάλογο; Δεν θα ήταν ούτε παραγωγικός ούτε ειλικρινής.
Σε ένα ακόμα σημείο από τη δήλωσή τους: «Δεν θεωρούμε ότι το έργο των ‘Solidarity Collectives’ και ‘ABC–Belarus’ είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπέρ του πολέμου ή υποστηρικτικό του κρατικού μιλιταρισμού.»
Απαντάμε: Και οι δύο ομάδες παρέχουν προπαγανδιστική, οικονομική και υλική στήριξη σε στρατιώτες του ουκρανικού στρατού, ο οποίος διεξάγει πόλεμο με τη Ρωσία. Γιατί αρνούνται οι υπογράφοντες να αναγνωρίσουν ότι ο ουκρανικός στρατός και το προσωπικό του είναι η ίδια η υλική μορφή του κρατικού μιλιταρισμού; Δεν υπάρχει πιο ολοκληρωμένη μιλιταριστική δομή από έναν κρατικό στρατό. Γιατί αρνούνται να παραδεχτούν ότι υπερασπίζονται μια φιλοπόλεμη θέση, όταν στηρίζουν στρατιώτες μιας κρατικής πολεμικής μηχανής; Πρόκειται για ασυνέπεια, πολιτικό χειρισμό ή αδυναμία κατανόησης των βασικών συνθηκών; Ισχυρίζονται ότι αντιτίθενται στον μιλιταρισμό, αλλά όταν στρατιώτες λιποτακτούν από τον ουκρανικό στρατό ή όταν άνδρες στην Ουκρανία υφίστανται αναγκαστική στρατολόγηση, δεν δείχνουν καμία έμπρακτη αλληλεγγύη. Καταγγέλλουν τον ρωσικό μιλιταρισμό, αλλά ο μιλιταρισμός της Ουκρανίας/ΝΑΤΟ/ΕΕ είναι ο βασικός τους σύμμαχος.Αρνούμαστε να συνεργαστούμε μαζί τους επειδή προωθούν μια στρατηγική που καταλήγει σε συμπόρευση με τον δυτικό ιμπεριαλισμό ενάντια στον ρωσικό. Αλλά δεν συνεργαζόμαστε ούτε με όσους συμπλέουν με τον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν συνιστά αποτελεσματική στρατηγική για την εργατική τάξη απέναντι στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό. Απορρίπτουμε οποιονδήποτε μονομερή «αντιιμπεριαλισμό». Ο αγώνας μας στρέφεται ενάντια σε όλα τα ιμπεριαλιστικά κράτη και μπλοκ.
Η μακριά λίστα ονομάτων κάτω από τη δήλωσή τους δεν σημαίνει τίποτα. Οι κοινωνικά επαναστατικές ομάδες δεν αξιολογούν την ποιότητα της πρακτικής με ποσοτικά κριτήρια. Ο αριθμός υπογραφών κάτω από μια χειριστική και παραπλανητική δήλωση δεν την καθιστά πολύτιμη. Καμία συσσώρευση κοινωνικά αντιδραστικών και φιλοπολεμικών ομάδων δεν μπορεί να γεννήσει επαναστατική αναρχική πρακτική.
Ανάμεσα στους υπογράφοντες εντοπίζονται ψεύτες, χειριστικοί, επιθετικοί, άνθρωποι που συνεργάζονται με την άκρα δεξιά(7), επικίνδυνοι doxxers και εθνικιστές(8). Οι Solidarity Collectives και το ABC–Belarus εκτίθενται δημόσια όταν δηλώνουν ότι διατηρούν επαφές με τέτοια πρόσωπα. Αν ανησυχούν που αναρχικές ομάδες δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους, αυτό είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι. Όσο οι φιλοπόλεμοι της αριστεράς χάνουν στήριξη, η επαναστατική αναρχική τάση αποκτά την απαραίτητη ενέργεια.
- Μερικοί αναρχικοί από την Κεντρική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1) Περίπου 250.000 στρατιώτες εγκατέλειψαν τη Ρωσία για να αποφύγουν να αναγκαστούν να πολεμήσουν στον πόλεμο, και περισσότεροι από 300.000 εγκατέλειψαν την Ουκρανία. Επιπλέον, μόνο το 2024, το ρωσικό Υπουργείο Πολέμου κατέγραψε 50.500 περιπτώσεις λιποταξίας και αυθαίρετης εγκατάλειψης μονάδας σε πολεμικό στρατό.
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/11/22/interview-with-anarcho-syndicalists-from-russia-on-mobilization-and-repression/
Η φιλοπροεδρική βουλευτής Mariana Bezuhla δήλωσε στις 11 Οκτωβρίου ότι ο αριθμός όσων εγκατέλειψαν τον ουκρανικό στρατό ισούται με το σύνολο του προσωπικού πριν την πλήρη ρωσική εισβολή το 2022. Λίγες μέρες αργότερα, δημοσιεύθηκαν στατιστικά στοιχεία, τα οποία έδειξαν ότι διπλάσιος αριθμός στρατιωτών είχε διαφύγει φέτος σε σχέση με τα πρώτα δυόμισι χρόνια του πολέμου. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του πολέμου, άνοιξαν σχεδόν 290.000 ποινικές υποθέσεις για λιποταξία και μη εξουσιοδοτημένη εγκατάλειψη μονάδας. Από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, υπήρξαν σχεδόν 90.000 υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι μόνο κατά το τελευταίο έτος καταγράφτηκαν επιπλέον 200.000 υποθέσεις. Σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν αναφερόμαστε στον αριθμό των φυγάδων, αλλά μόνο για τον αριθμό των καταχωρημένων ποινικών υποθέσεων.
https://libcom.org/article/ukraine-sporadic-resistance-war-first-hotbeds-collective-struggle
(2) - Αμφισβητούμε τα ψέματα που διαδίδονται για την AMI
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/05/22/we-refute-the-lies-being-spread-about-ami/
- [Konvulsismo] Από τη Βινίτσα στο Βερολίνο https://www.autistici.org/tridnivalka/konvulsismo-from-vinnytsia-to-berlin/
- Η δυσφήμιση του Dubovik κατά КРАС : ακόμα περισσότερα ψέματα από ό,τι φαινόταν https://aitrus.info/node/6243
- Απάντηση από τους λεγόμενους «αναρχο-πουτινιστές», από ορισμένους συμμετέχοντες στο αντιπολεμικό συνέδριο της Πράγας, Μάιος 2024 https://libcom.org/article/response-so-called-anarcho-putinists-some-participants-prague-anti-war-congress-may-2024
(3) - «Αναρχικοί» που ξεχνούν τις αρχές. Δήλωση της KRAS-IWA
https://iwa-ait.org/content/again-about-anarchists-who-forget-principles
- «Για έναν ασφαλή χώρο χωρίς ρουφιάνους και τους συνεργούς τους».
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/11/05/za-bezpecny-prostor-bez-praskacu-a-jejich-komplicu/
(4) - Επίθεση εναντίον αναρχικού αγωνιστή
https://pocketedition.noblogs.org/post/2025/06/07/atack-against-an-anarchist-militant/
- Δεν θα με εκφοβίσουν https://lukasborl.noblogs.org/i-will-not-be-intimidated/
(5) - Γιατί δεν θα υπάρχει περίπτερο της AMI στο αναρχικό bookfair στο Brno
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2023/10/18/proc-nebude-stanek-ami-na-anarchistickem-bookfairu-v-brne/
(6) - Το Make Tattoo Not War ακυρώνεται // Akce Make Tattoo Not War je zrušena
https://actionweek.noblogs.org/post/2024/05/10/akce-make-tattoo-not-war-je-zrusena-make-tattoo-not-war-is-canceled/
- Η αριστερά του κεφαλαίου σαμποτάρει το αναρχικό κίνημα: ας αντισταθούμε! https://www.autistici.org/tridnivalka/ami-the-left-of-capital-is-sabotaging-the-anarchist-movement-lets-fight-back/
(7) - Συνεργασία των φιλοπόλεμων αναρχικών με την ακροδεξιά. Οι μάσκες έπεσαν ή η αποτυχία του μύθου της «αντιεξουσιαστικής αντίστασης»
https://libcom.org/article/collaboration-pro-war-anarchists-far-right-masks-are-or-fail-anti-authoritarian-resistance
- Είναι η εθνική δικτατορία ο στόχος των αδιάσπαστων αναρχικών;
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/04/30/is-national-dictatorship-the-goal-of-unbreakable-anarchists/
- Μύθοι και αλήθεια για τους εχθρούς των εχθρών μας
https://lukasborl.noblogs.org/myths-and-the-truth-about-the-enemies-of-our-enemies/
(8) Στιγμιότυπα από πορεία στις Βρυξέλλες που συνδιοργάνωσε μια από τις υπογράφουσες ομάδες, Anarchist Collective Antwerp (Βέλγιο):
https://www.youtube.com/watch?v=yeYzkjv1CFY
Τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στα αγγλικά ήταν «Δόξα στο Έθνος! Θάνατος στους εχθρούς του!» και «Η Ουκρανία πάνω από όλα!» (από το «Deutschland uber alles!»). Ναι, πρέπει να είναι ένα απόλυτο μυστήριο το γιατί αυτές οι ομάδες έχουν τόση δυσκολία να διαδώσουν τις ιδέες τους σε αναρχικές εκδηλώσεις…
/ Românesc /
Răspuns la „petiția” stângii pro-război
O declarație în sprijinul Solidarity Collectives și ABC-Belarus a fost publicată pe internet:, semnată de o serie de grupuri și indivizx. https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
Publicăm răspunsul nostru, care nu este însă un dialog cu acești susținători declarați sau ascunși ai militarismului. Dorim pur și simplu să împărtășim public analiza noastră și să consolidăm legătura dintre persoanele cu o perspectivă antimilitaristă și revoluționară defetistă.
[..]
Declarația la care răspundem a fost scrisă de susținători ai războiului, care reproduc o narațiune binară în acest scop: anarhiștx din europa de est-empatici și solidari versus anarhiștx din europa de vest-aroganți și nesolidari. Această relatare este falsă și manipulatoare.
Cei care împărtășesc această narațiune refuză să recunoască faptul că o critică a proiectelor pro-război precum Solidarity Collectives și ABC - Belarus, există și în mediul anarhist din europa de est. Semnatarii declarației ignoră această tendință antimilitaristă în relatarea lor sau mint când afirmă că aceștia sunt putiniști sau propagandiști pro-ruși. Ei susțin în mod repetat că „vocea europei de est” este ignorată în europa de vest, în timp ce ei înșiși ignoră vocile antimilitariste și anti-război din regiunile europei de est.
Trebuie adăugat că aceste voci ignorate provin și de la un număr relativ mare de persoane aflate direct în zona de război. Prin aceasta ne referim nu numai la colectivele anarhiste, ci și la alte persoane din clasa muncitoare care refuză să susțină eforturile de război ale statelor „lor” și ale statelor vecine. Să privim la câți oameni au dezertat din armatele ruse și ucrainene și câți oameni din ambele țări evită mobilizarea(1). Sute de mii de oameni sunt ignorați de această „stângă radicală” care ne spune că reprezintă vocile europei de est și luptă împotriva aroganței vestului/occidentului. Narațiunea lor binară este ipocrită. Contradicția nu este între anarhiștix din est și cei din vest. Există doar o contradicție între tendințele revoluționare și contrarevoluționare, care există în toate regiunile.
Cităm din declarația lor: „[Se] scriu diverse tipuri de „declarații” prin care [se] condamnă eforturile de sprijinire a rezistenței ucrainene împotriva invaziei rusești.”
Răspundem: Nu condamnăm rezistența împotriva invaziei rusești. Nu ne opunem nici măcar luptei armate, atâta timp cât aceasta nu reproduce logica militaristă și este îndreptată împotriva statelor și armatelor lor. Cu toate acestea, respingem strategia războiului convențional și formele militariste de luptă. Din perspectiva anarhistă, rezistența față de politicile agresive ale unui stat (e.g., rusia) nu ar trebui să fie un serviciu practic în apărarea unui alt stat (e.g., ucraina). Susținem rezistența autonomă împotriva putinismului și imperialismului rus, dar și împotriva regimului zelensky și imperialismului ue/nato. Aceasta este rezistența anarhistă împotriva războiului.
Cităm din declarația lor: „Credem în necesitatea dialogului pe teme controversate”.
Răspundem: Pentru mult timp s-au prezentat drept „experți în monolog”, dar brusc pretind că sunt interesați de dialog. Acest lucru nu este deloc convingător. Persoanele care evită în mod deliberat dialogul față în față, calomniază anarhiștx(2), se angajează în activități periculoase de doxxing(3) și sunt agresive verbal și/[sau] fizic(4) colaborează la aceste proiecte. Unii semnatari exercită presiuni asupra altor grupuri pentru a împiedica antimilitaristii să participe la evenimente anarhiste(5) sau participă direct la sabotarea activităților antimilitariste(6). Considerăm că, în acest context, apelul la dialog este o manevră politică manipulatoare. Se caută să se câștige arii în care să primească bani și resurse pentru soldați. Credem că nu vor să asculte criticile adversarilor lor și să discute probleme controversate. Anarhiștx au exprimat în repetate rânduri analize critice ale tendințelor lor militariste și pro-război din trecut. Nu a existat nicio auto-reflecție sau recunoaștere a greșelilor. De ce ce să insistăm așadar asupra dialogului cu ei? Nu poate fi un proces constructiv.
Cităm din declarația lor: „Nu considerăm că activitatea „Solidarity Collectives” și „ABC-Belarus” este în vreun fel pro-război sau susține militarismul de stat”.
Răspundem: Ambele grupuri oferă sprijin propagandistic, financiar și material soldaților armatei ucrainene, care se află în război cu rusia. De ce semnatarii acestei declarații refuză să recunoască faptul că armata ucraineană și soldații săi sunt întruchiparea militarismului de stat? Nu există structură mai militaristă decât armata unui stat. De ce aceste persoane refuză să recunoască că apără o poziție pro-război atunci când susțin soldații armatei statului implicați în război? Este vorba de nesinceritate, manipulare politică sau de faptul că nu se înțelege contextul de bază? Pretind că sunt împotriva militarismului, dar când soldații dezertează din armata ucraineană sau bărbații din Ucraina sunt mobilizați cu forța, nu manifestă solidaritate concretă cu aceste persoane. Se opun militarismului rusiei, dar militarismul ucrainei/nato/ue este principalul lor aliat. Refuzăm să cooperăm cu aceste grupuri deoarece ele pledează pentru cooperarea cu imperialismul occidental în războiul său împotriva imperialismului rus. Cu toate acestea, nu cooperăm nici cu cei care conlucrează cu imperialismul rus, deoarece aceasta nu este o strategie constructivă pe care clasa muncitoare ar putea-o utiliza în mod eficient împotriva imperialismului american și european. Respingem orice formă de antiimperialism unilateral. Luptăm împotriva tuturor statelor și blocurilor imperialiste.
Lista numelor și titlurilor de sub declarație este foarte lungă, dar asta nu înseamnă că este și semnificativă. Grupurile revoluționare sociale nu [iși] evaluează calitatea practicii prin măsuri cantitative. Numărul de semnături de sub o declarație manipulatoare și înșelătoare nu o face un document valoros. Nici măcar cea mai mare sumă de grupuri social-reacționare și pro-război nu poate da naștere unei practici anarhiste revoluționare.
Lista semnatarilor declarației menționate mai sus include destul de mulți oameni nesinceri, manipulatori, agresori, colaboratori cu extrema dreaptă(7), precum și doxxeri și naționaliști periculoși(8). Grupuri precum Solidarity Collectives și ABC - Belarus se discreditează singure prin declarațiile publice potrivit cărora mențin legătura cu aceste persoane controversate. Dacă își exprimă îngrijorarea că anarhiștii nu vor să coopereze cu ele, acest lucru este de fapt un semn pozitiv. În timp ce susținătorii de stânga ai militarismului pierd sprijinul, tendința anarhistă revoluționară isi adună energia necesară.
- niste anarhiștx din europa centrală, europa de est și balcani
NOTE:
(1) Aproximativ 250.000 de recruți au părăsit rusia pentru a evita să fie obligați să lupte în război, iar peste 300.000 au fugit din ucraina. Mai mult, numai în 2024, ministerul războiului rus a înregistrat 50.500 de cazuri de dezertare și abandon neautorizat al unei unități din armata beligerantă.
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/11/22/interview-with-anarcho-syndicalists-from-russia-on-mobilization-and-repression/
Deputata pro-prezidențială mariana bezuhla a declarat pe 11 octombrie că numărul personalului care a fugit din armata ucraineană era egal cu numărul total al personalului existent înainte de invazia rusă pe scară largă din 2022. Câteva zile mai târziu, au apărut statistici privind criminalitatea, care arătau că în acest an au fugit de două ori mai mulți militari decât în primii doi ani și jumătate de război. În total, în timpul războiului au fost deschise aproape 290 000 de dosare penale pentru SZCh și dezertare. Din ianuarie 2022 până în septembrie 2024, au fost înregistrate aproape 90 000 de cazuri. Aceasta înseamnă că numai în ultimul an au fost deschise încă 200.000 de dosare. Este important să subliniem că nu vorbim despre numărul de persoane fugare, ci numai despre numărul de dosare penale înregistrate. https://libcom.org/article/ukraine-sporadic-resistance-war-first-hotbeds...
(2)- Respingem minciunile răspândite despre AMI https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/05/22/we-refute-the-lies-being-spread-about-ami/
- [Konvulsismo] De la Vinnytsia la Berlin https://www.autistici.org/tridnivalka/konvulsismo-from-vinnytsia-to-berlin/
- Клевета Дубовика против КРАС: еще больше вранья, чем казалось https://aitrus.info/node/6243
- Răspunsul așa-numiților „anarho-putiniști”, din partea unor participanți la congresul anti-război de la Praga, mai 2024 https://libcom.org/article/response-so-called-anarcho-putinists-some-participants-prague-anti-war-congress-may-2024
(3) - „Anarhiștii” care uită principiile. Declarație a KRAS-IWA https://iwa-ait.org/content/again-about-anarchists-who-forget-principles
- Za bezpečný prostor bez práskačů a jejich kompliců https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/11/05/za-bezpecny-prostor-bez-praskacu-a-jejich-komplicu/
(4) - Atac împotriva unui militant anarhist https://pocketedition.noblogs.org/post/2025/06/07/atack-against-an-anarchist-militant/
- I will not be intimidated https://lukasborl.noblogs.org/i-will-not-be-intimidated/
(5) - Proč nebude stánek AMI na anarchistickém bookfairu v Brně https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2023/10/18/proc-nebude-stanek-ami-na-anarchistickem-bookfairu-v-brne/
(6) - Make Tattoo Not War is canceled // Akce Make Tattoo Not War je zrušena https://actionweek.noblogs.org/post/2024/05/10/akce-make-tattoo-not-war-je-zrusena-make-tattoo-not-war-is-canceled/
- The left of capital is sabotaging the anarchist movement: let’s fight back! https://www.autistici.org/tridnivalka/ami-the-left-of-capital-is-sabotaging-the-anarchist-movement-lets-fight-back/
(7) - Colaborarea anarhiștilor pro-război cu extrema dreaptă. Măștile au căzut, sau eșecul mitului „rezistenței anti-autoritare” https://libcom.org/article/collaboration-pro-war-anarchists-far-right-masks-are-or-fail-anti-authoritarian-resistance
- Este dictatura națională obiectivul anarhiștilor de neclintit? https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/04/30/is-national-dictatorship-the-goal-of-unbreakable-anarchists/
- Mituri și adevăruri despre dușmanii dușmanilor noștri https://lukasborl.noblogs.org/myths-and-the-truth-about-the-enemies-of-our-enemies/
(8) Iată câteva imagini de la capul unei demonstrații din Bruxelles, co-organizată de unul dintre semnatarii oficiali ai acestui apel, Anarchist Collective Antwerp (Belgia)
https://www.youtube.com/watch?v=yeYzkjv1CFY
În engleză, sloganurile scandate în timpul marșului sunt „Glorie națiunii! Moarte dușmanilor ei!” și „Ucraina mai presus de toate!” (preluat din „Deutschland uber alles!”). Da, trebuie să fie un mister de ce aceste grupuri au atâtea probleme în a-și răspândi ideile la evenimentele anarhiste...
/ Magyarul /
Válasz a háborúpárti baloldal „petíciójára”
Az interneten megjelent egy nyilatkozat a Szolidaritási Kollektívák és az ABC-Belarus támogatásáról, amelyet számos csoport és magánszemély aláírt. (https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/)
Közzétesszük válaszunkat, amely azonban nem párbeszéd a militarizmus ezen nyílt és burkolt támogatóival. Egyszerűen csak szeretnénk nyilvánosan megosztani elemzésünket, és erősíteni a kapcsolatot az antimilitarista és forradalmi defetista szemléletű emberek között.
[..]
Azt a nyilatkozatot, amelyre válaszolunk, a háború támogatói írták, akik erre a célra egy bináris narratívát alkalmaznak: empatikus és támogató kelet-európai anarchisták kontra arrogáns és támogatást nem nyújtó nyugat-európai anarchisták. Ez a narratíva hamis és manipulatív. Azok, akik ezt a narratívát osztják, nem hajlandók elismerni, hogy az olyan háborúpárti projektek kritikája, mint például a Solidarity Collectives és az ABC-Belarus, a kelet-európai anarchista körökben is létezik. A nyilatkozat aláírói narratívájukban figyelmen kívül hagyják ezt az antimilitarista tendenciát, vagy hazudnak, amikor azt állítják, hogy ezek putyinisták vagy oroszbarát propagandisták. Folyton azt állítják, hogy Nyugat-Európában nem veszik figyelembe a „kelet-európai hangot”, miközben ők maguk figyelmen kívül hagyják a kelet-európai régiók antimilitarista és háborúellenes hangjait. Hozzá kell tenni, hogy ezek a figyelmen kívül hagyott hangok viszonylag nagy számban közvetlenül a háborús övezetből érkeznek. Ez alatt nemcsak anarchista kollektívákat értünk, hanem más munkásosztálybeli embereket is, akik nem hajlandók támogatni „saját” államuk és a szomszédos államok háborús erőfeszítéseit. Nézzük csak meg, hányan dezertáltak az orosz és az ukrán hadseregből, és hányan kerülik el a mozgósítást mindkét országban(1)! Ez a „radikális baloldal”, amely azt állítja, hogy Kelet-Európa hangját képviseli és a Nyugat arroganciája ellen küzd, több százezer embert figyelmen kívül hagy. Bináris narratívájuk képmutató. Az ellentmondás nem a nyugati és a keleti anarchisták között van. Egyedül a forradalmi és ellenforradalmi tendenciák között van ellentmondás, amelyek minden régióban jelen vannak.
Idézünk a nyilatkozatukból:„Különféle »nyilatkozatokat« írnak, amelyekben elítélik az orosz invázióval szembeni ukrán ellenállás támogatását.”
Mi azt válaszoljuk: Nem ítéljük el az orosz invázióval szembeni ellenállást. Ahogyan nem ellenezzük a fegyveres harcot sem, amennyiben az nem a militarista logika másolásán alapul, és az államok és azok hadseregei ellen irányul. Elutasítjuk azonban a hagyományos hadviselés stratégiáját és a militarista harci formákat. Anarchista szemszögből nézve az egyik állam (pl. Oroszország) agresszív politikájával szembeni ellenállás nem lehet egy másik állam (pl. Ukrajna) védelmében tett gyakorlati szolgálat. Támogatjuk az autonóm ellenállást a putyinizmus és az orosz imperializmus ellen, de ugyanúgy a Zelenszkij-rezsim és az EU/NATO imperializmus ellen is. Ez a háborúval szembeni anarchista ellenállás.
Idézünk a nyilatkozatukból:„Hiszünk a vitatott kérdésekről való párbeszéd szükségességében.”
Mi azt válaszoljuk: Ők hosszú ideje úgy mutatják be magukat, mint akik »szakértők a monológban«, erre most hirtelen úgy tesznek, mintha érdekelné őket a párbeszéd. Ez egyáltalán nem meggyőző. Azok az emberek, akik szándékosan kerülik a személyes párbeszédet, rágalmazzák az anarchistákat(2), veszélyes doxolásban vesznek részt(3), valamint verbálisan és fizikailag agresszívek(4), együttműködnek ezekben a projektekben. Néhány aláíró más csoportokat is nyomás alá helyez, hogy megakadályozzák az antimilitaristák anarchista rendezvényeken való részvételét(5), vagy közvetlenül részt vesznek antimilitarista tevékenységek szabotálásában(6). Úgy véljük, ebben a kontextusban a párbeszédre való felhívás manipulatív politikai számítás. Olyan tereket akarnak szerezni, ahol pénzt és erőforrásokat szerezhetnek katonák számára. Úgy véljük, hogy ők nem akarják meghallgatni ellenfeleik kritikáját, sem pedig megtárgyalni a vitás kérdéseket. Az anarchisták a múltban többször is kritikus elemzést fogalmaztak meg militarista és háborúpárti tendenciáikról. Nem történt önreflexió, ahogyan a hibák elismerése sem. Akkor miért ragaszkodjunk a velük való párbeszédhez? Ez nem lehet konstruktív folyamat.
Idézünk a nyilatkozatukból:„Mi nem tekintjük a »Solidarity Collectives« és az »ABC-Belarus« munkáját semmilyen formában háborúpárti vagy az állami militarizmust támogató tevékenységnek.”
Mi azt válaszoljuk: Mindkét csoport propaganda, pénzügyi és anyagi támogatást nyújt az Oroszországgal háborúzó ukrán hadsereg katonáinak. Miért nem hajlandók a nyilatkozat aláírói elismerni, hogy az ukrán hadsereg és katonái az állami militarizmus megtestesítői? Nincs militaristább struktúra, mint egy állami hadsereg. Miért nem hajlandók ezek az emberek elismerni, hogy háborúpárti álláspontot képviselnek, amikor a háborúban részt vevő állami hadsereg katonáit támogatják? Mindez kétszínűség, politikai manipuláció lenne részükről, vagy egyszerűen nem értik az alapvető összefüggéseket? Azt állítják, hogy ellenzik a militarizmust, de amikor katonák dezertálnak az ukrán hadseregből, vagy Ukrajnában erőszakkal mozgósítják a férfiakat, nem mutatnak gyakorlati szolidaritást ezekkel az emberekkel. Ellenzik Oroszország militarizmusát, de Ukrajna/a NATO/az EU militarizmusa a fő szövetségesük. Nem vagyunk hajlandók együttműködni velük, mert ők a nyugati imperializmus és az orosz imperializmus közötti háborúban a nyugati imperializmussal való együttműködést támogatják. Mindazonáltal nem kooperálunk azokkal sem, akik az orosz imperializmussal működnek együtt, mert ez nem egy olyan konstruktív stratégia, amelyet a munkásosztály hatékonyan alkalmazhatna az amerikai és európai imperializmus ellen. Elutasítunk minden egyoldalú antiimperializmust. Mi minden imperialista állammal és blokkal szemben harcolunk.
A nyilatkozat alatt szereplő nevek és címek listája igen hosszú, de ez nem egyenértékű azzal, hogy jelentős is lenne. A társadalmi forradalmat szorgalmazó csoportok nem mennyiségi mutatók alapján értékelik a gyakorlat minőségét. Egy manipulatív és megtévesztő nyilatkozat alatt szereplő aláírások száma azt még nem teszi értékes dokumentummá. A társadalmi reakció és a háború pártján álló csoportok összessége soha nem idézhet elő forradalmi anarchista gyakorlatot.
A fent említett nyilatkozat aláíróinak listája jó néhány hazugot, manipulátort, agresszort, szélsőjobboldallal kollaborálót(7), valamint veszélyes doxolókat és nacionalistákat(8) tartalmaz. Az olyan csoportok, mint a Solidarity Collectives és az ABC-Belarus, nyilvánosan kijelentve, hogy kapcsolatot tartanak fenn ezekkel a vitatott személyekkel, hiteltelenné teszik magukat. Ha aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy anarchisták nem akarnak velük együttműködni, ez valójában pozitív jel. Míg a militarizmus baloldali támogatói veszítenek támogatottságukból, a forradalmi anarchista tendencia egyre inkább megszerzi a szükséges energiát.
– Néhány anarchista Közép-Európából, Kelet-Európából és a Balkánról
MEGJEGYZÉSEK:
(1) Körülbelül 250.000 besorozott hagyta el Oroszországot, hogy elkerülje a háborúban való kényszerű harcot, és több mint 300.000-en menekültek el Ukrajnából. Ráadásul egyedül 2024-ben az orosz hadügyminisztérium 50.500 dezertálási és engedély nélküli egységelhagyási esetet regisztrált a hadviselő hadseregnél. https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/11/22/interview-with-anarcho-syndicalists-from-russia-on-mobilization-and-repression/
Marjana Bezula elnökpárti parlamenti képviselő október 11-én kijelentette, hogy az ukrán hadseregből dezertáltak száma megegyezik a 2022-es teljes körű orosz invázió előtti személyi állomány teljes létszámával. Néhány nappal később bűnügyi statisztikák jelentek meg, amelyekből kiderült, hogy idén kétszer annyi katona szökött meg, mint a háború első két és fél évében. A háború alatt összesen közel 290.000 büntetőeljárás indult engedély nélküli távollét és dezertálás miatt. 2022 januárja és 2024 szeptembere között közel 90.000 ilyen eset történt. Ez azt jelenti, hogy csak az elmúlt évben további 200.000 ügyet indítottak. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a szökésben lévő személyek számáról beszélünk, hanem mindössze a nyilvántartásba vett büntetőügyek számáról. https://libcom.org/article/ukraine-sporadic-resistance-war-first-hotbeds-collective-struggle
(2) - We refute the lies being spread about AMI https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/05/22/we-refute-the-lies-being-spread-about-ami/
- [Konvulsismo] From Vinnytsia to Berlin https://www.autistici.org/tridnivalka/konvulsismo-from-vinnytsia-to-berlin/ (Magyarul: Vinnicjából Berlinbe – az „anarcho”-militaristák és háborús propagandájuk ellen [konvulsismo] https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/08/09/vinnicjabol-berlinbe-az-anarcho-militaristak-es-haborus-propagandajuk-ellen-konvulsismo/ )
- Клевета Дубовика против КРАС: еще больше вранья, чем казалось https://aitrus.info/node/6243
- Response from the so-called ‘anarcho-putinists’, from some participants from the Prague anti-war congress, May 2024 https://libcom.org/article/response-so-called-anarcho-putinists-some-participants-prague-anti-war-congress-may-2024
(3) - “Anarchists” who forget the principles. Statement by KRAS-IWA https://iwa-ait.org/content/again-about-anarchists-who-forget-principles
- Za bezpečný prostor bez práskačů a jejich kompliců https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/11/05/za-bezpecny-prostor-bez-praskacu-a-jejich-komplicu/
(4) - Attack against an anarchist militant https://pocketedition.noblogs.org/post/2025/06/07/atack-against-an-anarchist-militant/ (Magyarul: Barikád Kollektíva – Részeg Hajó: Támadás egy anarchista mozgalmár ellen https://reszeghajo.hu/korunk-anarchista-kommunista-dokumentumaibol/korunk-anarchista-kommunista-dokumentumaibol-html-pdf-allomany/ )
- I will not be intimidated https://lukasborl.noblogs.org/i-will-not-be-intimidated/
(Magyarul: Lukáš Borl: Nem lehet megfélemlíteni https://reszeghajo.hu/korunk-anarchista-kommunista-dokumentumaibol/korunk-anarchista-kommunista-dokumentumaibol-html-pdf-allomany/ )
(5) - Proč nebude stánek AMI na anarchistickém bookfairu v Brně https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2023/10/18/proc-nebude-stanek-ami-na-anarchistickem-bookfairu-v-brne/
(6) - Make Tattoo Not War is canceled // Akce Make Tattoo Not War je zrušena https://actionweek.noblogs.org/post/2024/05/10/akce-make-tattoo-not-war-je-zrusena-make-tattoo-not-war-is-canceled/
- The left of capital is sabotaging the anarchist movement: let’s fight back! https://www.autistici.org/tridnivalka/ami-the-left-of-capital-is-sabotaging-the-anarchist-movement-lets-fight-back/
(7) - Collaboration of pro-war anarchists with the far-right. Masks are off or the fail of the "anti-authoritarian resistance" myth https://libcom.org/article/collaboration-pro-war-anarchists-far-right-masks-are-or-fail-anti-authoritarian-resistance
- Is national dictatorship the goal of unbreakable anarchists? https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/04/30/is-national-dictatorship-the-goal-of-unbreakable-anarchists/
- Myths and the truth about the enemies of our enemies https://lukasborl.noblogs.org/myths-and-the-truth-about-the-enemies-of-our-enemies/
(8)
Íme néhány felvétel a brüsszeli tüntetés éléről, amelyet a felhívás egyik hivatalos aláírója, az Anarchist Collective Antwerp (Belgium) szervezett. https://www.youtube.com/watch?v=yeYzkjv1CFY
Az angol nyelvű szlogenek, amelyekkel a tüntetők vonultak, a következők: „Dicsőség a nemzetnek! Halál az ellenségeire!”, valamint „Ukrajna mindenek felett!” (a „Deutschland über alles!” szlogenből átvéve). Nos tehát igen, teljes rejtély, hogy ezek a csoportok miért küzdenek ennyire azzal, hogy anarchista rendezvényeken terjesszék az eszméiket...
/ Česky /
Odpověď na "petici" proválečné levice
Na internetu bylo publikováno prohlášení na podporu Solidarity Collectives a ABC-Belarus, které je podepsané řadou skupin a jednotlivců. https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
Přinášíme naši reakci, která však není dialogem s těmito otevřenými a skrytými zastánci militarismu. Chceme pouze veřejně sdílet naši analýzu a upevnit spojení mezi lidmi s antimilitaristickou a revolučně defétistickou perspektivou.
(poznámka: Verze v jiných jazycích jsou zveřejněny pod tímto prohlášením!)
Prohlášení, na které reagujeme, bylo napsáno zastánci války, kteří za tímto účelem reprodukují binární narativ: empatické a solidární anarchisty z východní Evropy versus povýšenecké a nesolidární anarchisty ze západní Evropy. Tento narativ je falešný a manipulativní. Ti, kdo ho sdílejí, například odmítají uznat, že kritika proválečných projektů, jako jsou Solidarity Collectives a ABC Belarus, existuje i v anarchistickém prostředí ve východní Evropě. Signatáři prohlášení tuto antimilitaristickou tendenci ve svém narativu ignorují nebo lžou, když tvrdí, že se jedná o putinisty nebo proruské propagandisty. Opakovaně tvrdí, že "východoevropský hlas" je v západní Evropě přehlížen, zatímco oni sami přehlížejí antimilitaristické a protiválečné hlasy z východoevropských regionů. Je třeba dodat, že tyto přehlížené hlasy pocházejí také od relativně velkého počtu lidí přímo z válečné zóny. Tím nemáme na mysli pouze anarchistické kolektivy, ale také další lidi z dělnické třídy, kteří odmítají podporovat válečné úsilí „svého" a sousedních států. Podívejme se, kolik lidí dezertovalo z ruské a ukrajinské armády a kolik lidí se v obou zemích vyhýbá mobilizaci(1). Stovky tisíc lidí jsou ignorovány touto „radikální levicí", která nám tvrdí, že zastupuje hlasy východní Evropy a bojuje proti povýšenectví Západu. Jejich binární narativ je pokrytecký. Vážný rozpor není mezi anarchisty ze Západu a těmi z Východu. Existuje pouze rozpor mezi revolučními a kontrarevolučními tendencemi, které jsou přítomny ve všech regionech.
Citujeme z jejich prohlášení: "píší různá „prohlášení", kde odsuzují práci podporující odpor proti ruské invazi."
Odpovídáme: Neodsuzujeme odpor proti ruské invazi. Nejsme ani proti ozbrojenému boji, pokud nekopíruje militaristickou logiku a je namířen proti státům a jejich armádám. Odmítáme však strategii konvenční války a militaristické formy boje. Z anarchistického pohledu by odpor proti agresivní politice jednoho státu (např. Ruska) neměl být praktickou službou na obranu jiného státu (např. Ukrajiny). Podporujeme autonomní odpor proti putinismu a ruskému imperialismu, ale také proti Zelenského režimu a imperialismu EU/NATO. To je anarchistický odpor proti válce.
Citujeme z jejich prohlášení: "věříme v potřebu dialogu o kontroverzních otázkách."
Odpovídáme: Dlouho se prezentovali jako "experti na monolog", ale najednou předstírají, že mají zájem o dialog. To vůbec není přesvědčivé. Na těchto projektech spolupracují lidé, kteří záměrně vyhýbají přímému dialogu, pomlouvají anarchisty(2), zapojují se do nebezpečného doxxingu(3) a jsou verbálně i fyzicky agresivní(4). Někteří signatáři také vyvíjejí tlak na jiné skupiny, aby zabránili antimilitaristům účastnit se anarchistických akcí(5) nebo se přímo podílejí na sabotování antimilitaristických aktivit(6). Věříme, že výzva k dialogu je v tomto kontextu manipulativní politický kalkul. Chtějí získat prostory, ve kterých budou dostávat peníze a zdroje pro vojáky. Domníváme se, že nechtějí naslouchat kritice svých oponentů a diskutovat o kontroverzních tématech. Anarchisté v minulosti opakovaně vyjádřili kritickou analýzu jejich militaristických a proválečných tendencí. Nedošlo k žádné sebereflexi ani uznání chyb. Proč tedy trvat na dialogu s nimi? Nemůže to být konstruktivní proces.
Citujeme z jejich prohlášení: "Nepovažujeme aktivity Solidarity Collectives a ABC-Belarus žádným způsobem za „proválečné" nebo jakkoli podporující státní militarismus."
Odpovídáme: Obě tyto skupiny poskytují propagandistickou, finanční a materiální podporu vojákům ukrajinské armády, která je ve válce s Ruskem. Proč signatáři tohoto prohlášení odmítají uznat, že ukrajinská armáda a její vojáci jsou ztělesněním státního militarismu? Neexistuje struktura, která by byla militarističtější než státní armáda. Proč tito lidé odmítají uznat, že hájí proválečné postoje, když podporují vojáky státní armády zapojené do války? Je to neupřímnost, politická manipulace, nebo nechápou základní souvislosti? Tvrdí, že jsou proti militarismu, ale když vojáci dezertují z ukrajinské armády nebo jsou muži na Ukrajině násilně mobilizováni, neprojevují těmto lidem praktickou solidaritu. Namítají proti ruskému militarismu, ale militarismus Ukrajiny/NATO/EU je jejich hlavním spojencem. Odmítáme s nimi spolupracovat, protože prosazují spolupráci se západním imperialismem ve válce proti ruskému imperialismu. Nespolupracujeme ani s těmi, kteří spolupracují s ruským imperialismem, protože to není konstruktivní strategie, kterou by dělnická třída mohla účinně použít proti americkému a evropskému imperialismu. Odmítáme veškerý jednostranný antiimperialismus. Bojujeme proti všem imperialistickým státům a blokům.
Seznam jmen pod prohlášením je velmi dlouhý, což ale neznamená, že je to významné. Sociálně revoluční skupiny nehodnotí kvalitu praxe kvantitativními měřítky. Počet podpisů pod manipulativním a klamavým prohlášením z něj nedělá hodnotný dokument. Ani největší součet sociálně reakčních a proválečných skupin nikdy nemůže vést k revoluční anarchistické praxi.
Seznam signatářů zmíněného prohlášení zahrnuje poměrně mnoho lhářů, manipulátorů, agresorů, spolupracovníků s krajní pravicí(7), stejně jako nebezpečných doxxerů a nacionalistů(8). Skupiny jako Solidarity Collectives a ABC - Belarus se diskreditují tím, že veřejně prohlašují, že udržují kontakt s těmito kontroverzními osobami. Pokud vyjadřují obavy, že anarchisté s nimi nechtějí spolupracovat, je to ve skutečnosti pozitivní znamení. Zatímco levicoví příznivci militarismu ztrácejí podporu, revoluční anarchistické hnutí získává potřebnou energii.
- Někteří anarchisté ze střední Evropy, východní Evropy a Balkánu
POZNÁMKY:
(1) Zhruba 250 000 branců opustilo Rusko, aby se vyhnuli nucené účasti ve válce, a více než 300 000 uprchlo z Ukrajiny. Navíc jen v roce 2024 zaznamenalo ruské ministerstvo války 50 500 případů dezertérství a neoprávněného opuštění jednotky ve válčící armádě. https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/11/22/rozhovor-s-anarchosyndikalisty-z-ruska-o-mobilizaci-a-represich/
Proprezidentská poslankyně Mariana Bezuhla 11. října prohlásila, že počet osob, které dezertovaly z ukrajinské armády, se rovná celkovému počtu osob, které v ní sloužily před plnohodnotnou ruskou invazí v roce 2022. O několik dní později se objevily statistiky, které ukazují, že letos uprchlo dvakrát více vojáků než za první dva a půl roku války. Celkem bylo během války zahájeno téměř 290 000 trestních řízení za SZCh a dezerci. Od ledna 2022 do září 2024 bylo zaznamenáno téměř 90 000 případů. To znamená, že jen za poslední rok bylo zahájeno dalších 200 000 řízení. Je důležité zdůraznit, že nemluvíme o počtu uprchlých osob, ale pouze o počtu registrovaných trestních řízení. https://libcom.org/article/ukraine-sporadic-resistance-war-first-hotbeds-collective-struggle
(2) - Dubovikova pomluva na adresu KRAS: ještě více lží, než se zdálo -
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/09/29/dubovikova-pomluva-na-adresu-kras-jeste-vice-lzi-nez-se-zdalo/
- Vyvracíme lži, které se šíří o AMI
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/05/11/vyvracime-lzi-ktere-se-siri-o-ami/
- [Konvulsismo] From Vinnytsia to Berlin
https://www.autistici.org/tridnivalka/konvulsismo-from-vinnytsia-to-berlin/
- Response from the so-called 'anarcho-putinists', from some participants
from the Prague anti-war congress, May 2024
https://libcom.org/article/response-so-called-anarcho-putinists-some-participants-prague-anti-war-congress-may-2024
(3) - "Anarchisté", kteří zapomínají na zásady: Prohlášení KRAS-IWA
https://kronika.noblogs.org/post/2022/06/27/anarchiste-kteri-zapominaji-na-zasady-prohlaseni-kras-iwa/
- “Anarchists” who forget the principles. Statement by KRAS-IWA
https://iwa-ait.org/content/again-about-anarchists-who-forget-principles
- Za bezpečný prostor bez práskačů a jejich kompliců
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/11/05/za-bezpecny-prostor-bez-praskacu-a-jejich-komplicu/
(4) - Útok na anarchistického militanta
https://lukasborl.noblogs.org/utok-na-anarchistickeho-militanta/
- Nenechám se zastrašit
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/02/13/nenecham-se-zastrasit-lukas-borl/
(5) - Proč nebude stánek AMI na anarchistickém bookfairu v Brně
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2023/10/18/proc-nebude-stanek-ami-na-anarchistickem-bookfairu-v-brne/
(6) - Make Tattoo Not War is canceled // Akce Make Tattoo Not War je zrušena
https://actionweek.noblogs.org/post/2024/05/10/akce-make-tattoo-not-war-je-zrusena-make-tattoo-not-war-is-canceled/
- Levice kapitálu sabotuje anarchistické hnutí: Braňme se!
https://actionweek.noblogs.org/post/2024/06/27/levice-kapitalu-sabotuje-anarchisticke-hnuti-branme-se/
(7) - Spolupráce pro-válečných anarchistů*ek s krajní pravicí. Masky jsou pryč aneb selhání mýtu o „antiautoritářském odporu"
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/09/29/spoluprace-pro-valecnych-anarchistu-s-krajni-pravici-masky-jsou-pryc-aneb-selhani-mytu-o-antiautoritarskem-odporu/
- Je národní diktatura cílem nezlomných anarchistů?
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/04/30/je-narodni-diktatura-cilem-nezlomnych-anarchistu/
- Mýty a pravda o nepřátelích našich nepřátel
https://lukasborl.noblogs.org/nepratele-nasich-nepratalel-z-blizka/
(8) Zde je několik záběrů z čela demonstrace v Bruselu, kterou spolupořádal jeden z oficiálních signatářů této výzvy, Anarchist Collective Antwerp (Belgie).
https://www.youtube.com/watch?v=yeYzkjv1CFY
Slogany, za kterými pochodovali se dají přeložit jako, „Sláva národu! Smrt jeho nepřátelům!" a „Ukrajina nade vše!" (převzato z „Deutschland über alles!"). Takže ano, musí být naprostou záhadou, proč mají tyto skupiny takové potíže s šířením svých myšlenek na anarchistických akcích...
/ Slovensky /
Odpoveď na "petíciu" pro-vojnovej ľavice
Na internete bolo publikované prehlásenie na podporu Solidarity Collectives a ABC-Belarus, ktoré je podpísané množstvom skupín a jednotlivcov. https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
Prinášame našu reakciu, ktorá však nie je dialógom s týmito otvorenými a skrytými zástancami militarizmu. Chceme len verejne zdieľať našu analýzu a upevniť spojenie medzi ľuďmi s antimilitaristickou a revolučne defetistickou perspektívou.
(poznámka: Verzie v ďalších jazykoch sú zverejnené pod týmto prehlásením!)
Prehlásenie, na ktoré reagujeme, bolo napísané zástancami vojny, ktorý za týmto účelom reprodukujú binárny naratív: empatický a solidárny anarchisti z východnej Európy verzus povýšenecký a nesolidárny anarchisti zo západnej Európy. Tento naratív je falošný a manipulatívny. Tí, ktorí ho zdieľajú, napríklad odmietajú uznať, že kritika pro-vojenských projektov, ako sú Solidarity Collectives a ABC Belarus, existuje i v anarchistickom prostredí vo východnej Európe. Signatári prehlásenia túto antimilitaristickú tendenciu vo svojom naratíve ignorujú alebo klamú, keď tvrdia, že se jedná o putinistov alebo pro-ruských propagandistov. Opakovane tvrdia, že "východoeurópský hlas" je v západnej Európe prehliadaný, zatiaľčo oni sami prehliadajú antimilitaristické a protivojnové hlasy z východoeurópskych regiónov. Je treba dodať, že tieto prehliadané hlasy pochádzajú od relatívne veľkého počtu ľudí priamo z vojnovej zóny. Tým nemáme na mysli len anarchistické kolektívy, ale taktiež ďalší ľudia z pracujúcej triedy, ktorý odmietajú podporovať vojenské úsilie „svojho" a susedných štátov. Pozrime sa, koľko ľudí dezertovalo z ruskej a ukrajinskej armády a koľko ľudí sa v oboch krajinách vyhýba mobilizácii(1). Stovky tisíc ľudí sú ignorovaných tejto „radikálnej ľavici", ktorá nám tvrdí, že zastupuje hlasy východnej Európy a bojuje proti povýšenectvu Západu. Ich binárny naratív je pokrytecký. Vážny rozpor nie je medzi anarchistami zo Západu a tými z Východu. Existuje iba rozpor medzi revolučnými a kontrarevolučnými tendenciami, ktoré sú prítomné vo všetkých regiónoch.
Citujeme z ich prehlásenia: "píšu rôzne „prehlásenia", kde odcudzujú prácu podporujúcu odpor proti ruskej invázii."
Odpovedáme: Neodcudzujeme odpor proti ruskej invázii. Nie sme ani proti ozbrojenému boju, pokiaľ nekopíruje militaristickú logiku a je namierený proti štátom a ich armádam. Odmietame však stratégiu konvenčnej vojny a militaristické formy boja. Z anarchistického pohľadu by odpor proti agresívnej politike jedného štátu (napr. Ruska) nemal byť praktickou službou na obranu iného štátu (napr. Ukrajiny). Podporujeme autonómny odpor proti putinizmu a ruskému imperializmu, ale taktiež proti Zelenského režimu a imperializmu EU/NATO. To je anarchistický odpor proti vojne.
Citujeme z ich prehlásenia: "veríme v potrebu dialógu o kontroverzných otázkach."
Odpovedáme: Dlho sa prezentovali ako "experti na monológ", ale zrazu predstierajú, že majú záujem o dialóg. To vôbec nie je presvedčivé. Na týchto projektoch spolupracujú ľudia, ktorý sa zámerne vyhýbajú priamemu dialógu, ohovárajú anarchistov(2), zapájajú sa do nebezpečného doxxingu(3) a sú verbálne i fyzicky agresívny(4). Niektorí signatári taktiež vyvíjajú tlak na iné skupiny, aby zabránili antimilitaristom účastniť sa anarchistických akcií(5) alebo sa priamo podieľajú na sabotovanie antimilitaristických aktivít(6). Veríme, že výzva k dialógu je v tomto kontextu manipulatívny politický kalkul. Chcú získať priestory, v ktorých budú dostávať peniaze a zdroje pre vojakov. Domnievame sa, že nechcú naslúchať kritike svojich oponentov a diskutovať o kontroverzných témach. Anarchisti v minulosti opakovane vyjadrili kritickú analýzu ich militaristických a pro-vojenských tendencií. Nedošlo k žiadnej sebareflexii ani uznanie chýb. Prečo potom trvať na dialógu s nimi? Nemôže to byť konštruktívny proces.
Citujeme z ich prehlásenia: "Nepovažujeme aktivity Solidarity Collectives a ABC-Belarus žiadnym spôsobom za „pro-vojenský" alebo akokoľvek podporujúci štátny militarizmus."
Odpovedáme: Obe tieto skupiny poskytujú propagandistickú, finančnú a materiálnu podporu vojakom ukrajinskej armády, ktorá je vo vojne s Ruskom. Prečo signatári tohoto prehlásenia odmietajú uznať, že ukrajinská armáda a ich vojaci sú stelesneným štátneho militarizmu? Neexistuje štruktúra, ktorá by bola militaristickejšia ako štátna armáda. Prečo títo ľudia odmietajú uznať, že obhajujú pro-vojenské postoje, keď podporujú vojakov štátnej armády zapojených do vojny? Je to neúprimnosť, politická manipulácia, alebo nechápu základne súvislosti? Tvrdia, že sú proti militarizmu, ale keď vojaci dezertujú z ukrajinskej armády alebo sú muži na Ukrajine násilne mobilizovaný, neprejavujú týmto ľuďom praktickú solidaritu. Namietajú proti ruskému militarizmu, ale militarizmus Ukrajiny/NATO/EU je ich hlavným spojencom. Odmietame s nimi spolupracovať, pretože presadzujú spoluprácu so západným imperializmom vo vojne proti ruskému imperializmu. Nespolupracujeme anis tými, ktorý spolupracujú s ruským imperializmom, pretože to nie je konštruktívna stratégia, ktorou by pracujúca trieda mohla účinne použiť proti americkému a európskemu imperializmu. Odmietame všetky jednostranné anti-imperializmy. Bojujeme proti všetkým imperialistickým štátom a blokom.
Zoznam mien pod prehlásením je veľmi dlhý, čo ale neznamená, že je to významné. Sociálne revolučné skupiny nehodnotia kvalitu praxe kvantitatívnymi meradlami. Počet podpisov pod manipulatívnym a klamlivým prehlásením z neho nerobí hodnotný dokument. Ani najväčší súčet sociálne reakčných a pro-vojenských skupín nikdy nemôže viesť k revolučnej anarchistickej praxi.
Zoznam signatárov zmieneného prehlásenia zahrňuje pomerne veľa klamárov, manipulátorov, agresorov, spolupracovníkov s krajnou pravicou(7), rovnako ako nebezpečných doxxerov a nacionalistov(8). Skupiny ako Solidarity Collectives a ABC - Belarus sa diskreditujú tým, že verejne prehlasujú, že udržujú kontakt s týmito kontroverznými osobami. Pokiaľ vyjadrujú obavy, že anarchisti s nimi nechcú spolupracovať, je to v skutočnosti pozitívne znamenie. Zatiaľčo ľavicoví priaznivci militarizmu strácajú podporu, revolučné anarchistické hnutí získava potrebnú energiu.
- Niektorí anarchisti zo strednej Európy, východnej Európy a Balkánu
POZNÁMKY:
(1) Zhruba 250 000 brancov opustilo Rusko, aby sa vyhli nútenej účasti vo vojne, a viac ako 300 000 utieklo z Ukrajiny. Naviac, len v roku 2024 zaznamenalo ruské ministerstvo vojny 50 500 prípadov dezercie a neoprávneného opustenia jednotky v bojujúcej armáde.
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2025/11/22/rozhovor-s-anarchosyndikalisty-z-ruska-o-mobilizaci-a-represich/
Pro-prezidentská poslankyňa Mariana Bezuhla 11. októbra prehlásila, že počet osôb, ktoré dezertovali z ukrajinskej armády, sa rovná celkovému počtu osôb, ktoré v nej slúžili pred plnohodnotnou ruskou inváziou v roku 2022. O niekoľko dní potom sa objavili štatistiky, ktoré ukazujú, že tohto roku utieklo dvakrát viac vojakov ako za prvých dva a pol roku vojny. Celkovo bolo behom vojny začaté takmer 290 000 trestných konaní za SZCh a dezerciu. Od januára 2022 do októbra 2024 bolo zaznamenaných takmer 90 000 prípadov. To znamená, že len za posledný rok bolo začatých ďalších 200 000 konaní. Je dôležité zdôrazniť, že nehovoríme o počte osôb, ktoré utiekli, ale len o počte registrovaných trestných konaní.
https://libcom.org/article/ukraine-sporadic-resistance-war-first-hotbeds-collective-struggle
(2) - Dubovikova pomluva na adresu KRAS: ještě více lží, než se zdálo -
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2024/09/29/dubovikova-pomluva-na-adresu-kras-jeste-vice-lzi-nez-se-zdalo/
- Vyvracíme lži, které se šíří o AMI
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2024/05/11/vyvracime-lzi-ktere-se-siri-o-ami/
- [Konvulsismo] From Vinnytsia to Berlin
https://www.autistici.org/tridnivalka/konvulsismo-from-vinnytsia-to-berlin/
- Response from the so-called 'anarcho-putinists', from some participants from the Prague anti-war congress, May 2024
https://libcom.org/article/response-so-called-anarcho-putinists-some-participants-prague-anti-war-congress-may-2024
(3) - "Anarchisté", kteří zapomínají na zásady: Prohlášení KRAS-IWA
https://kronika.noblogs.org/post/2022/06/27/anarchiste-kteri-zapominaji-na-zasady-prohlaseni-kras-iwa/
- “Anarchists” who forget the principles. Statement by KRAS-IWA
https://iwa-ait.org/content/again-about-anarchists-who-forget-principles
- Za bezpečný prostor bez práskačů a jejich kompliců
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2024/11/05/za-bezpecny-prostor-bez-praskacu-a-jejich-komplicu/
(4) - Útok na anarchistického militanta
https://lukasborl.noblogs.org/utok-na-anarchistickeho-militanta/
- Nenechám se zastrašit
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2025/02/13/nenecham-se-zastrasit-lukas-borl/
(5) - Proč nebude stánek AMI na anarchistickém bookfairu v Brně
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2023/10/18/proc-nebude-stanek-ami-na-anarchistickem-bookfairu-v-brne/
(6) - Make Tattoo Not War is canceled // Akce Make Tattoo Not War je zrušena
https://actionweek.noblogs.org/post/2024/05/10/akce-make-tattoo-not-war-je-zrusena-make-tattoo-not-war-is-canceled/
- Levice kapitálu sabotuje anarchistické hnutí: Braňme se!
https://actionweek.noblogs.org/post/2024/06/27/levice-kapitalu-sabotuje-anarchisticke-hnuti-branme-se/
(7) - Spolupráce pro-válečných anarchistů*ek s krajní pravicí. Masky jsou pryč aneb selhání mýtu o „antiautoritářském odporu"
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2024/09/29/spoluprace-pro-valecnych-anarchistu-s-krajni-pravici-masky-jsou-pryc-aneb-selhani-mytu-o-antiautoritarskem-odporu/
- Je národní diktatura cílem nezlomných anarchistů?
https://antimilitarizmus.noblogs.org/post/2025/04/30/je-narodni-diktatura-cilem-nezlomnych-anarchistu/
- Mýty a pravda o nepřátelích našich nepřátel
https://lukasborl.noblogs.org/nepratele-nasich-nepratalel-z-blizka/
(8) - Tu je niekoľko záberov z čela demonštrácie v Bruseli, ktorú spoluorganizoval jeden z oficiálnych signatárov tejto výzvy, Anarchist Collective Antwerp (Belgie).
https://www.youtube.com/watch?v=yeYzkjv1CFY
Slogany, za ktorými pochodovali sa dajú preložiť ako, „Sláva národu! Smrť jeho nepriateľom!" a „Ukrajina nadovšetko!" (prevzaté z „Deutschland über alles!"). Takže áno, musí byť úplnou záhadou, prečo majú tieto skupiny také problémy zo šírením svojich myšlienok na anarchistických podujatiach...
/ yкраїнський /
Відповідь на «петицію» провоєнних лівих
В інтернеті було опубліковано заяву на підтримку Solidarity Collectives та ABC-Belarus: підписану низкою груп та окремих осіб. https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
Ми публікуємо нашу відповідь, яка, однак, не є діалогом з цими відкритими й прихованими прихильниками мілітаризму. Ми просто хочемо публічно поділитися нашим аналізом і зміцнити зв'язок між людьми з антимілітаристською та революційно-дефетистською перспективою.
(Примітка: інші мовні версії буде опубліковано нижче цієї заяви!)
Заява, на яку ми відповідаємо, написана прихильниками війни, які відтворюють для цього бінарний наратив: емпатійні й солідарні східноєвропейські анархісти проти зарозумілих і не солідарних анархістів із Західної Європи. Цей наратив є хибним і маніпулятивним. Ті, хто його поширює, відмовляються визнавати, що критика провоєнних проєктів, таких як Solidarity Collectives та ABC-Belarus, існує також і в анархістському середовищі Східної Європи. Підписанти заяви ігнорують цю антимілітаристську тенденцію у своєму наративі або ж брешуть, стверджуючи, що це путіністи чи проросійські пропагандисти. Вони постійно заявляють, що «східноєвропейський голос» ігнорується в Західній Європі, водночас самі ігноруючи антимілітаристські та антивоєнні голоси зі східноєвропейських регіонів. Слід додати, що ці проігноровані голоси походять також від відносно великої кількості людей безпосередньо із зони війни. Йдеться не лише про анархістські колективи, а й про інших представників робітничого класу, які відмовляються підтримувати воєнні зусилля «своїх» та сусідніх держав. Подивімося, скільки людей дезертирували з російської та української армій і скільки людей у обох країнах уникають мобілізації(1). Сотні тисяч людей ігноруються цією «радикальною лівицею», яка заявляє, що представляє голоси Східної Європи та бореться із зарозумілістю Заходу. Їхній бінарний наратив є лицемірним. Протиріччя полягає не між анархістами Заходу і Сходу. Є лише протиріччя між революційними та контрреволюційними тенденціями, які існують у всіх регіонах.
Цитуємо їхню заяву:«Вони пишуть різного роду "заяви", засуджуючи роботу з підтримки українського опору російському вторгненню».
Ми відповідаємо: Ми не засуджуємо опір російському вторгненню. Ми навіть не виступаємо проти збройної боротьби, доти, доки вона не відтворює мілітаристську логіку і спрямована проти держав та їхніх армій. Однак ми відкидаємо стратегію конвенційної війни та мілітаристські форми боротьби. З анархістської перспективи опір агресивній політиці однієї держави (наприклад, Росії) не повинен перетворюватися на практичну службу в обороні іншої держави (наприклад, України). Ми підтримуємо автономний опір путінізму та російському імперіалізму, але також режиму Зеленського та імперіалізму ЄС/НАТО. Це — анархістський опір війні.
Цитуємо їхню заяву:«Ми віримо в необхідність діалогу щодо суперечливих питань».
Ми відповідаємо: Вони давно зарекомендували себе як «експерти з монологу», але раптом удають, ніби зацікавлені в діалозі. Це зовсім не переконливо. Люди, які свідомо уникають особистого діалогу, обмовляють анархістів(2), займаються небезпечним доксингом(3), є словесно та фізично агресивними(4), співпрацюють у цих проєктах. Деякі підписанти також тиснуть на інші групи, щоб не допустити антимілітаристів до анархістських заходів(5), або безпосередньо беруть участь у саботажі антимілітаристської діяльності(6). Ми вважаємо, що заклик до діалогу в цьому контексті є маніпулятивним політичним розрахунком. Вони хочуть отримати простори, де їм надаватимуть гроші та ресурси для солдатів. Ми переконані, що вони не хочуть слухати критику з боку опонентів і обговорювати суперечливі питання. Анархісти вже неодноразово висловлювали критичний аналіз їхніх мілітаристських і провоєнних тенденцій у минулому. Жодної саморефлексії чи визнання помилок не було. То навіщо наполягати на діалозі з ними? Це не може бути конструктивним процесом.
Цитуємо їхню заяву:«Ми не вважаємо діяльність "Solidarity Collectives" та "ABC-Belarus" у будь-який спосіб провоєнною чи такою, що підтримує державний мілітаризм».
Ми відповідаємо: Обидві ці групи надають пропагандистську, фінансову та матеріальну підтримку солдатам української армії, яка веде війну з Росією. Чому підписанти цієї заяви відмовляються визнавати, що українська армія та її солдати є втіленням державного мілітаризму? Не існує структури більш мілітаристської, ніж державна армія. Чому ці люди відмовляються визнавати, що, підтримуючи солдатів державної армії, залученої до війни, вони захищають провоєнну позицію? Це нещирість, політична маніпуляція чи нерозуміння базового контексту? Вони стверджують, що виступають проти мілітаризму, але коли солдати дезертирують з української армії або коли чоловіків в Україні примусово мобілізують, вони не виявляють практичної солідарності з цими людьми. Вони виступають проти мілітаризму Росії, але мілітаризм України/НАТО/ЄС є їхнім головним союзником. Ми відмовляємося співпрацювати з ними, оскільки вони виступають за співпрацю із західним імперіалізмом у його війні проти російського імперіалізму. Водночас ми не співпрацюємо і з тими, хто співпрацює з російським імперіалізмом, адже це не є конструктивною стратегією, яку робітничий клас міг би ефективно використати проти американського та європейського імперіалізму. Ми відкидаємо будь-який однобічний антиімперіалізм. Ми боремося проти всіх імперіалістичних держав і блоків.
Список імен і назв під цією декларацією дуже довгий, але це не означає, що він є значущим. Соціально-революційні групи не оцінюють якість практики за кількісними показниками. Кількість підписів під маніпулятивною та оманливою заявою не робить її цінним документом. Навіть найбільша сукупність соціально реакційних і провоєнних груп ніколи не здатна породити революційну анархістську практику. Серед підписантів згаданої заяви є чимало брехунів, маніпуляторів, агресорів, колаборантів з ультраправими(7), а також небезпечних доксерів і націоналістів(8). Такі групи, як Solidarity Collectives та ABC-Belarus, самі себе дискредитують, публічно заявляючи, що підтримують контакти з цими суперечливими особами. Якщо вони висловлюють занепокоєння тим, що анархісти не хочуть із ними співпрацювати, це насправді позитивний знак. Поки ліві прихильники мілітаризму втрачають підтримку, революційна анархістська тенденція набирає необхідної енергії.
- Деякі анархісти з Центральної Європи, Східної Європи та Балкан
ПРИМІТКИ:
(1) Близько 250 000 призовників покинули Росію, щоб уникнути примусової участі у війні, а понад 300 000 втекли з України. Більше того, лише у 2024 році російське військове міністерство зафіксувало 50 500 випадків дезертирства та несанкціонованого залишення підрозділу в армії, що веде війну.
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/11/22/interview-with-anarcho-syndicalists-from-russia-on-mobilization-and-repression/
Пропрезидентська депутатка Маріана Безугла 11 жовтня заявила, що кількість військовослужбовців, які втекли з української армії, дорівнює загальній кількості військовослужбовців, які були до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Кілька днів по тому з'явилася статистика злочинності, яка показала, що цього року втекло вдвічі більше військовослужбовців, ніж за перші два з половиною роки війни. Загалом Загалом під час війни було порушено майже 290 000 кримінальних справ за дезертирство та відмову від виконання військового обов'язку. З січня 2022 року по вересень 2024 року було порушено майже 90 000 справ. Це означає, що лише за останній рік було порушено ще 200 000 справ. Важливо підкреслити, що ми говоримо не про кількість осіб, які втекли, а лише про кількість зареєстрованих кримінальних справ.
https://libcom.org/article/ukraine-sporadic-resistance-war-first-hotbeds-collective-struggle
(2) - Ми спростовуємо поширювані неправдиві відомості про AMI
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/05/22/we-refute-the-lies-being-spread-about-ami/
- [Konvulsismo] Від Вінниці до Берліна
https://www.autistici.org/tridnivalka/konvulsismo-from-vinnytsia-to-berlin/
- Клевета Дубовика проти КРАС: ще більше брехні, ніж здавалося
- Відповідь від так званих «анархо-путіністів», від деяких учасників антивоєнного конгресу в Празі, травень 2024 року
https://libcom.org/article/response-so-called-anarcho-putinists-some-participants-prague-anti-war-congress-may-2024
(3) - «Анархісти», які забувають про принципи. Заява KRAS-IWA
https://iwa-ait.org/content/again-about-anarchists-who-forget-principles
- За безпечний простір без донощиків та їхніх спільників
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2024/11/05/za-bezpecny-prostor-bez-praskacu-a-jejich-komplicu/
(4) - Напад на анархістського бойовика
https://pocketedition.noblogs.org/post/2025/06/07/atack-against-an-anarchist-militant/
- Я не дам себе залякати
https://lukasborl.noblogs.org/i-will-not-be-intimidated/
(5) - Чому не буде стенду AMI на анархістській книжковій ярмарці в Брно
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2023/10/18/proc-nebude-stanek-ami-na-anarchistickem-bookfairu-v-brne/
(6) - Акція «Make Tattoo Not War» скасована // Akce Make Tattoo Not War je zrušena
https://actionweek.noblogs.org/post/2024/05/10/akce-make-tattoo-not-war-je-zrusena-make-tattoo-not-war-is-canceled/
- Ліва частина капіталу саботує анархістський рух: давайте боротися назад!
https://www.autistici.org/tridnivalka/ami-the-left-of-capital-is-sabotaging-the-anarchist-movement-lets-fight-back/
(7) - Співпраця провійськових анархістів з ультраправими. Маски зняті, або провал міфу про «антиавторитарний опір»
https://libcom.org/article/collaboration-pro-war-anarchists-far-right-masks-are-or-fail-anti-authoritarian-resistance
- Чи є національна диктатура метою непохитних анархістів?
https://antimilitarismus.noblogs.org/post/2025/04/30/is-national-dictatorship-the-goal-of-unbreakable-anarchists/
- Міфи та правда про ворогів наших ворогів
https://lukasborl.noblogs.org/myths-and-the-truth-about-the-enemies-of-our-enemies/
(8) Ось кілька кадрів з початку демонстрації в Брюсселі, яку спільно організував один з офіційних підписантів цього заклику, Анархістський колектив Антверпена (Бельгія) https://www.youtube.com/watch?v=yeYzkjv1CFY
На англійській мові гасла, під якими йшли учасники маршу, звучали так: «Слава нації! Смерть її ворогам!» та «Україна понад усе!» (запозичене з «Deutschland uber alles!»). Тож так, мабуть, залишається повним загадкою, чому ці групи мають такі великі труднощі з поширенням своїх ідей на анархістських заходах…
/ Русский /
Ответ на «заявление» провоенных левых
В интернете было опубликовано заявление в поддержку «Коллективов солидарности» и АЧК Беларуси, подписанное рядом групп и отдельных лиц. (https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/)
Мы публикуем наш ответ, который однако же не является диалогом с этими открытыми и завуалированными сторонниками милитаризма. Мы просто хотим публично высказать нашу позицию и укрепить связи между людьми, которые придерживаются антимилитаристской и пораженческой ориентации.
Заявление, на которое мы отвечаем, было написано сторонниками войны, которые воспроизводят бинарный подход к этому вопросу: проявляющие эмпатию и поддержку восточно-европейские анархисты против высокомерных и отказывающих в поддержке анархистов из Западной Европы. Это утверждение является ложным и манипулятивным. Те, кто распространяют этот подход, отказываются учитывать, что критика в адрес таких провоенных проектов как «Коллективы солидарности» и АЧК Беларуси высказывается и в среде анархистов в Восточной Европе. Подписавшие заявление игнорируют это антимилитаристское течение в своих текстах или лгут, именуя его путинистами или пророссийскими пропагандистами. Они раз за разом повторяют, что в Западной Европе не замечают «восточноевропейский голос», сами не замечают антимилитаристские и антивоенные голоса из восточно-европейских регионов. Стоит добавить, что эти не замечаемые ими голоса исходят в том числе от сравнительно большого числа людей непосредственно из зоны войны. При этом мы имеем в виду не только анархистские группы, но и других трудящихся, которые отказываются поддерживать военные усилия «своих» и соседних государств. Достаточно посмотреть на то, какое количество людей дезертировали из российской и украинской армий и сколько людей в обеих странах уклоняются от мобилизации(1). Сотни тысяч людей игнорируются этими «радикальными левыми», которые заявляют нам, что они будто бы представляют голоса Восточной Европы и борются против высокомерия Запада. Их бинарные утверждения лицемерны. Нет никакого противоречия между анархистами с Запада и с Востока. Есть только противоречие между революционным и контрреволюционным течениями, которые проявляются во всех регионах.
Цитируем их заявление: «Они написали различные „заявления’’ с осуждением работы в поддержку украинского сопротивления российскому вторжению».
Наш ответ: Мы не осуждаем сопротивление российскому вторжению. Мы даже не против вооруженной борьбы, если она не копирует милитаристскую логику и направлена против государств и их армий. Но мы отвергаем стратегию обычной войны и милитаристские формы борьбы. С анархистской точки зрения, сопротивление агрессивной политике одного государства (например, России) не должно быть практической службой в защиту другого государства (например, Украины). Мы поддерживаем автономное сопротивление против путинизма и российского империализма, но также и против режима Зеленского и империализма ЕС / НАТО. Таково анархистское сопротивление против войны.
Цитируем их заявление: «Мы убеждены в необходимости диалога по спорным вопросам».
Наш ответ: Они давно уже представляют себя в качестве «экспертов по монологу», но теперь вдруг претендуют на заинтересованность в диалоге. Это совершенно неубедительно. В этих проектах участвуют люди, которые сознательно избегают диалога лицом к лицу, клевещут на анархистов(2), вовлечены в опасный доксинг(3) и проявляют словесную и физическую агрессию(4). Некоторые из подписавших также оказывали нажим на другие группы, чтобы помешать антимилитаристам присутствовать на анархистских мероприятиях(5) или прямо участвовали в саботаже антимилитаристских действий(6). Мы убеждены, что в этом контексте их призыв к диалогу — это манипулятивный политический расчет. Они хотят обрести пространство, в котором получат деньги и ресурсы для солдат. Мы убеждены, что они не желают выслушивать критику со стороны оппонентов и обсуждать спорные вопросы. Анархисты неоднократно выступали с критическим анализом их милитаристских и провоенных тенденций в прошлом. Никакой саморефлексии или признания ошибок не последовало. Как же можно настаивать на диалоге с ними? Это не может быть конструктивным процессом.
Цитируем их заявление: «Мы не считаем, что работа „Коллективов солидарности“ и „АЧК Беларуси“ является каким-либо образом провоенной или поддерживающей государственный милитаризм».
Наш ответ: Обе эти группы оказывают пропагандистскую, финансовую и материальную поддержку солдатам украинской армии, которая находится в состоянии войны с Россией. Каким образом подписавшие это заявление отказываются признавать, что украинская армия и ее солдаты являются воплощением государственного милитаризма? Нет структуры более милитаристской, чем государственная армия. Как эти люди отказываются признать, что они поддерживают провоенную позицию, если они поддерживают солдат государственной армии, вовлеченной в войну? Это неискренность, политическая манипуляция, или они вообще не понимают самый элементарный контекст? Они заявляют, что они против милитаризма, однако когда солдаты дезертируют из украинской армии или мужчины в Украине подвергаются насильственной мобилизации, они не проявляют практической солидарности с этими людьми. Они против российского милитаризма, но милитаризм Украины / НАТО / ЕС — их главный союзник. Мы отказываемся сотрудничать с ними, потому что они выступают за сотрудничество с западным империализмом в войне против российского империализма. Но мы и не сотрудничаем с теми, кто сотрудничает с российским империализмом, потому что и это не является конструктивной стратегией, которую действительно может использовать трудящийся класс в борьбе с американским и европейским империализмом. Мы отвергаем любой односторонний антиимпериализм. Мы боремся против всех империалистических государств и блоков.
Список имен и названий под их декларацией весьма длинен, но это не имеет никакого значения. Социально-революционные группы не оценивают качество практики количественными показателями. Количество подписей под манипулятивным и лживым заявлением не делает его ценным документом. Из обилия социально-реакционных и провоенных групп никогда не вырастет революционная анархистская практика.
Список подписавших вышеупомянутое заявление включает довольно много лжецов, манипуляторов, агрессоров, лиц, сотрудничающих с крайне правыми(7), а также опасных доксеров и националистов(8). Такие группы, как Коллективы солидарности и АЧК Беларуси дискредитруют себя сами, заявляя, что они поддерживают контакты со столько спорными лицами. Если они выражают озабоченность тем, что анархисты не желают с ними сотрудничать, то это, на самом деле, весьма позитивный знак. В то время как левые сторонники милитаризма теряют поддержку, революционная анархистская тенденция приобретает необходимую ей энергию.
- Некоторые анархисты из Центральной Европы, Восточной Европы и Балкан
/ Castellano /
CONTRA EL APOYO IZQUIERDISTA A LA GUERRA
Se ha publicado en Internet una declaración en apoyo a los Colectivos Solidarios y ABC-Bielorrusia, firmada por varios grupos y personas. (https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/)
Publicamos nuestra respuesta, que no es, sin embargo, un diálogo con estos partidarios abiertos y encubiertos del militarismo. Simplemente queremos compartir públicamente nuestro análisis y fortalecer la conexión entre las personas con una perspectiva antimilitarista y derrotista revolucionaria.
La declaración a la que respondemos fue redactada por partidarios de la guerra, que reproducen una narrativa binaria con este fin: anarquistas de Europa del Este empáticos y solidarios frente a anarquistas arrogantes y poco solidarios de Europa Occidental. Esta narrativa es falsa y manipuladora. Quienes comparten esta narrativa se niegan a reconocer que las críticas a proyectos pro-guerra como Solidarity Collectives y ABC- Belarus también existen dentro del entorno anarquista de Europa del Este. Los firmantes de la declaración ignoran esta tendencia antimilitarista en su narrativa o mienten cuando afirman que se trata de putinistas o propagandistas prorrusos. Afirman repetidamente que la «voz del Este europea» se pasa por alto en Europa occidental, mientras que ellos mismos pasan por alto las voces antimilitaristas y antibélicas de las regiones de Europa del Este. Cabe añadir que estas voces ignoradas también provienen de un número relativamente grande de personas directamente de la zona de guerra. Con esto nos referimos no solo a los colectivos anarquistas, sino también a otras personas de la clase trabajadora que se niegan a apoyar los esfuerzos bélicos de «su» país y de los países vecinos. Veamos cuántas personas han desertado de los ejércitos ruso y ucraniano y cuántas personas en ambos países están evitando la movilización(1). Cientos de miles de personas son ignoradas por esta «izquierda radical» que nos dice que representa las voces de Europa del Este y lucha contra la arrogancia de Occidente. Su narrativa binaria es hipócrita. No hay contradicción entre los anarquistas de Occidente y los de Oriente. Solo hay una contradicción entre las tendencias revolucionarias y contrarrevolucionarias, que están presentes en todas las regiones.
Citando su declaración: «Están redactando diversos tipos de «declaraciones» condenando el trabajo en apoyo a la resistencia ucraniana contra la invasión rusa».
Respondemos: No condenamos la resistencia a la invasión rusa. Ni siquiera nos oponemos a la lucha armada, siempre y cuando no reproduzca la lógica militarista y se dirija contra los Estados y sus ejércitos. Sin embargo, rechazamos la estrategia de la guerra convencional y las formas militaristas de lucha. Desde una perspectiva anarquista, la resistencia a las políticas agresivas de un Estado (por ejemplo, Rusia) no debe ser un servicio práctico en defensa de otro Estado (por ejemplo, Ucrania). Apoyamos la resistencia autónoma contra el putinismo y el imperialismo ruso, pero también contra el régimen de Zelensky y el imperialismo de la UE/OTAN. Esta es la resistencia anarquista contra la guerra.
Citaremos su declaración: «Creemos en la necesidad del diálogo sobre temas controvertidos».
Respondemos: Durante mucho tiempo se han presentado como «expertos en el monólogo», pero de repente fingen estar interesados en el diálogo. Esto no resulta nada convincente. Personas que evitan deliberadamente el diálogo cara a cara, difaman a los anarquistas(2), se dedican al peligroso doxxing(3) y son verbal y físicamente agresivas(4) están colaborando en estos proyectos. Algunos firmantes también presionan a otros grupos para impedir que los antimilitaristas asistan a eventos anarquistas(5) o participan directamente en el sabotaje de actividades antimilitaristas(6). Creemos que la llamada al diálogo es un cálculo político manipulador en este contexto. Quieren ganar espacios en los que recibirán dinero y recursos para los soldados. Creemos que no quieren escuchar las críticas de sus oponentes ni debatir cuestiones controvertidas. Los anarquistas han expresado repetidamente su análisis crítico de sus tendencias militaristas y belicistas en el pasado. No ha habido autorreflexión ni reconocimiento de errores. Entonces, ¿por qué insistir en el diálogo con ellos? No puede ser un proceso constructivo.
Citando su declaración: «No consideramos que el trabajo de los «Colectivos Solidarios» y «ABC-Bielorrusia» sea en modo alguno favorable a la guerra o apoye el militarismo estatal».
Respondemos: Ambos grupos proporcionan apoyo propagandístico, financiero y material a los soldados del ejército ucraniano, que está en guerra con Rusia. ¿Por qué los firmantes de esta declaración se niegan a reconocer que el ejército ucraniano y sus soldados son la encarnación del militarismo estatal? No hay estructura más militarista que un ejército estatal. ¿Por qué estas personas se niegan a reconocer que están defendiendo una posición a favor de la guerra cuando apoyan a los soldados del ejército estatal implicados en la guerra? ¿Se trata de falta de sinceridad, manipulación política o es que no comprenden el contexto básico? Afirman estar en contra del militarismo, pero cuando los soldados desertan del ejército ucraniano o los hombres en Ucrania son movilizados a la fuerza, no muestran solidaridad práctica con estas personas. Se oponen al militarismo de Rusia, pero el militarismo de Ucrania/OTAN/UE es su principal aliado. Nos negamos a cooperar con ellos porque abogan por la cooperación con el imperialismo occidental en su guerra contra el imperialismo ruso. Sin embargo, tampoco cooperamos con quienes cooperan con el imperialismo ruso, porque no se trata de una estrategia constructiva que la clase trabajadora pueda utilizar eficazmente contra el imperialismo estadounidense y europeo. Rechazamos todo antiimperialismo unilateral. Luchamos contra todos los Estados y bloques imperialistas.
La lista de nombres y títulos que figuran en la declaración es muy larga, pero eso no significa que sea relevante. Los grupos socialmente revolucionarios no evalúan la calidad de la práctica mediante medidas cuantitativas. El número de firmas que figuran en una declaración manipuladora y engañosa no la convierte en un documento valioso. La suma de grupos socialmente reaccionarios y belicistas nunca puede dar lugar a una práctica anarquista revolucionaria.
La lista de firmantes de la declaración mencionada incluye a bastantes mentirosos, manipuladores, agresores, colaboradores con la extrema derecha(7), así como peligrosos doxxers y nacionalistas (8). Grupos como Solidarity Collectives y ABC - Belarus se desacreditan a sí mismos al declarar públicamente que mantienen contacto con estas controvertidas personas. Si expresan su preocupación por que los anarquistas no quieran cooperar con ellos, esto es en realidad una señal positiva. Mientras que los partidarios de izquierda del militarismo están perdiendo apoyo, la tendencia anarquista revolucionaria está ganando la energía necesaria.
- Algunos anarquistas de Europa Central, Europa del Este y los Balcanes
/ Português /
Resposta à «petição» da esquerda pró-guerra
Uma declaração de apoio aos Coletivos Solidários e à ABC-Bielorrússia foi publicada na, assinada por vários grupos e indivíduos. https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
Publicamos a nossa resposta, que não é, no entanto, um diálogo com estes apoiantes abertos e dissimulados do militarismo. Queremos simplesmente partilhar publicamente a nossa análise e reforçar a ligação entre pessoas com uma perspetiva antimilitarista e derrotista revolucionária.
(nota: outras versões linguísticas serão publicadas abaixo desta declaração!)
A declaração à qual estamos a responder foi escrita por apoiantes da guerra, que reproduzem uma narrativa binária para esse fim: anarquistas empáticos e solidários da Europa Oriental versus anarquistas arrogantes e pouco solidários da Europa Ocidental. Esta narrativa é falsa e manipuladora. Aqueles que partilham esta narrativa recusam-se a reconhecer que as críticas a projetos pró-guerra, como os Coletivos Solidários e ABC - Bielorrússia, também existe dentro do meio anarquista da Europa Oriental. Os signatários da declaração ignoram essa tendência antimilitarista na sua narrativa ou mentem quando afirmam que estes são putinistas ou propagandistas pró-russos. Eles afirmam repetidamente que a «voz da Europa Oriental» é ignorada na Europa Ocidental, enquanto eles próprios ignoram as vozes antimilitaristas e anti-guerra das regiões da Europa Oriental. Deve-se acrescentar que essas vozes ignoradas também vêm de um número relativamente grande de pessoas diretamente da zona de guerra. Com isso, queremos dizer não apenascoletivos anarquistas, mas também outras pessoas da classe trabalhadora que se recusam a apoiar os esforços de guerra dos «seus» Estados e dos Estados vizinhos. Vejamos quantas pessoas desertaram os exércitos russo e ucraniano e quantas pessoas em ambos os países estão a evitar a mobilização(1). Centenas de milhares de pessoas são ignoradas por essa "esquerda radical" que nos diz representa as vozes da Europa Oriental e luta contra a arrogância do Ocidente. A sua narrativa binária é hipócrita. A contradição não é entre anarquistas do Ocidente eos do Leste. Existe apenas uma contradição entre as tendências revolucionárias e contra-revolucionárias, que existem em todas as regiões.
Citando a sua declaração: «Eles estão a escrever vários tipos de «declarações» condenando o trabalho em apoio à resistência ucraniana à invasão russa.»
Respondemos: Não condenamos a resistência à invasão russa. Nem sequer nos contra a luta armada, desde que ela não reproduza a lógica militarista e seja dirigida contra os Estados e os seus exércitos. No entanto, rejeitamos a estratégia da guerra convencional e formas militaristas de luta. De uma perspectiva anarquista, a resistência às políticas agressivas de um Estado (por exemplo, a Rússia) não deve ser um serviço prático em defesa de outro (por exemplo, a Ucrânia). Apoiamos a resistência autónoma contra o putinismo e o imperialismo russo, mas também contra o regime de Zelensky e o imperialismo da UE/OTAN. Esta é uma resistência anarquista contra a guerra.
Citando a sua declaração: «Acreditamos na necessidade de diálogo sobre questões controversas.»
Respondemos: há muito que se apresentam como «especialistas em monólogo», mas de repente eles fingem estar interessados no diálogo. Isso não é nada convincente. Pessoas que deliberadamente evitam o diálogo cara a cara, difamam anarquistas(2), se envolvem em doxxing perigoso(3) e são agressivas verbal e fisicamente(4) estão a colaborar nesses projetos. Alguns signatários também pressionam outros grupos para impedir que antimilitaristas participem em eventos anarquistas(5) ou participem diretamente na sabotagem de atividades antimilitaristas(6). Acreditamos que o apelo ao diálogo é um cálculo político manipulador neste contexto. Eles querem ganhar espaços onde receberão dinheiro e recursos para os soldados. Acreditamos que eles não querem ouvir as críticas dos seus oponentes e discutir questões controversas. Os anarquistas têm expressado repetidamente análises críticas sobre as suas tendências militaristas e pró-guerra no passado. Não houve autorreflexão ou reconhecimento de erros. Então, por que insistir no diálogo com eles? Não pode ser um processo construtivo.
Citando a sua declaração: «Não consideramos o trabalho dos «Coletivos de Solidariedade» e do «ABC-Bielorrússia» como sendo de alguma forma pró-guerra ou de apoio ao militarismo estatal.»
Respondemos: Ambos os grupos fornecem propaganda, apoio financeiro e material aos soldados do exército ucraniano, que está em guerra com a Rússia. Por que razão os signatários desta declaração se recusam a reconhecer que o exército ucraniano e os seus soldados são a personificação do militarismo estatal? Não há estrutura mais militarista do que um exército estatal. Por que é que estas pessoas se recusam a reconhecer que estão a defender uma posição pró-guerra quando apoiam soldados do exército estatal envolvidos na guerra? É insinceridade, manipulação política ou não compreendem o contexto básico? Afirmam ser contra o militarismo, mas quando os soldados desertam do exército ucraniano ou os homens na Ucrânia são mobilizados à força, elas não demonstram solidariedade prática com essas pessoas. Elas se opõem ao militarismo da Rússia, mas o militarismo da Ucrânia/OTAN/UE é o seu principal aliado. Recusamo-nos a cooperar com eles porque defendem a cooperação com o imperialismo ocidental na sua guerra contra o imperialismo russo. No entanto, também não cooperamos com aqueles que cooperam com o imperialismo russo, porque essa não é uma estratégia construtiva que a classe trabalhadora possa usar eficazmente contra o imperialismo americano e europeu. Rejeitamos todo o anti-imperialismo unilateral. Lutamos contra todos osblocos.
A lista de nomes e títulos abaixo da declaração é muito longa, mas isso não significa que seja significativa. Os grupos socialmente revolucionários não avaliam a qualidade da prática por medidas quantitativas. O número de assinaturas abaixo de uma declaração manipuladora e enganosa não a torna um documento valioso. Nem mesmo a maior soma de grupos socialmente reacionários e pró-guerra nunca poderá dar origem a práticas anarquistas revolucionárias.
A lista de signatários da declaração acima mencionada inclui alguns mentirosos, manipuladores, agressores, colaboradores da extrema direita(7), bem como perigosos doxxers e nacionalistas(8). Grupos como Solidarity Collectives e ABC - Belarus desacreditam-se ao declarar publicamente que mantêm contacto com esses indivíduos controversos.
Se eles expressam preocupação com o facto de os anarquistas não quererem cooperar com eles, isso é na verdade um sinal positivo. Enquanto os apoiantes de esquerda do militarismo estão a perder apoio, a tendência anarquista revolucionária está a ganhar a energia necessária.
- Alguns anarquistas da Europa Central, Europa Oriental e Balcãs
/ Français /
Réponse à la «pétition» de la gauche pro-guerre
Une déclaration de soutien à Solidarity Collectives et ABC-Belarus a été publiée sur Interneti, signée par plusieurs groupes et individus. Nous publions notre réponse, qui n’est toutefois pas un dialogue avec ces partisans ouverts et cachés du militarisme. Nous voulons simplement partager notre analyse publiquement et renforcer les liens entre les personnes ayant une perspective antimilitariste et défaitiste révolutionnaire.
(Remarque : d’autres versions linguistiques seront publiées sous cette déclaration !)
La déclaration à laquelle nous répondons a été rédigée par des partisans de la guerre, qui reproduisent à cette fin un récit binaire : les anarchistes d’Europe de l’Est, empathiques et solidaires, contre les anarchistes d’Europe occidentale, arrogants et peu solidaires. Ce récit est faux et manipulateur. Ceux qui partagent ce récit refusent de reconnaître que la critique des projets pro-guerre tels que Solidarity Collectives et ABC-Belarus existe également au sein du milieu anarchiste en Europe de l’Est. Les signataires de la déclaration ignorent cette tendance antimilitariste dans leur récit ou mentent lorsqu’ils affirment qu’il s'agit de Poutinistes ou de propagandistes pro-russes. Ils affirment à profusion que la « voix de l’Europe de l’Est » est ignorée en Europe occidentale, alors qu’eux-mêmes ignorent les voix antimilitaristes et anti-guerre des régions d’Europe de l’Est. Il convient d’ajouter que ces voix ignorées proviennent également d’un nombre relativement important de personnes provenant directement de la zone de guerre. Nous entendons par là non seulement les collectifs anarchistes, mais aussi d’autres personnes issues de la classe ouvrière qui refusent de soutenir les efforts de guerre de « leur » État et des États voisins. Voyons combien de personnes ont déserté les armées russe et ukrainienne et combien de personnes dans les deux pays échappent à la mobilisationii. Des centaines de milliers de personnes sont ignorées par cette « gauche radicale » qui prétend représenter les voix de l’Europe de l’Est et lutter contre l’arrogance de l’Occident. Leur discours manichéen est hypocrite. Il n’y a pas de contradiction entre les anarchistes de l’Ouest et ceux de l’Est. Il n’y a qu’une contradiction entre les tendances révolutionnaires et contre-révolutionnaires, présentes dans toutes les régions.
Nous citons leur déclaration: «Ils publient diverses «déclarations» condamnant leur soutien à la résistance ukrainienne face à l’invasion russe.»
Nous répondons: Nous ne condamnons pas la résistance face à l’invasion russe. Nous ne sommes même pas opposés à la lutte armée, tant qu’elle ne reproduit pas la logique militariste et qu’elle est dirigée contre les États et leurs armées. Cependant, nous rejetons la stratégie de la guerre conventionnelle et les formes militaristes de lutte. D’un point de vue anarchiste, la résistance aux politiques agressives d’un État (par exemple, la Russie) ne devrait pas être un service pratique pour la défense d’un autre État (par exemple, l’Ukraine). Nous soutenons la résistance autonome contre le poutinisme et l’impérialisme russe, mais aussi contre le régime Zelenski et l’impérialisme de l’UE/OTAN. Il s’agit de la résistance anarchiste contre la guerre.
Nous citons leur déclaration: «Nous croyons en la nécessité du dialogue dans les controverses.»
Nous répondons: Ils se sont longtemps présentés comme des «experts du monologue», mais soudainement, ils prétendent s’intéresser au dialogue. Cela n’est pas du tout convaincant. Des personnes qui évitent délibérément le dialogue en face à face, qui calomnient les anarchistesiii, se livrent à des pratiques dangereuses de doxxingiv et qui sont agressives verbalement et physiquementv collaborent à ces projets. Certains signataires font également pression sur d’autres groupes pour empêcher les antimilitaristes d’assister à des événements anarchistesvi ou participent directement au sabotage d’activités antimilitaristesvii. Nous pensons que l’appel au dialogue est dans ce contexte un calcul politique manipulateur. Ils cherchent à gagner des espaces dans lesquels ils recevront de l’argent et des ressources pour les soldats. Nous pensons qu’ils ne veulent pas écouter les critiques de leurs opposants ni discuter de questions controversées. Les anarchistes ont exprimé à plusieurs reprises une analyse critique de leurs tendances militaristes et pro-guerre dans le passé. Il n’y a eu aucune réflexion sur eux-mêmes ni aucune reconnaissance de leurs erreurs. Alors pourquoi insister pour dialoguer avec eux ? Cela ne peut pas être un processus constructif.
Nous citons leur déclaration: «Nous ne considérons en aucun cas le travail de Solidarity Collectives et de l’ABC-Belarus comme étant pro-guerre ou soutenant le militarisme d’État.»
Nous répondons: Ces deux groupes fournissent un soutien propagandiste, financier et matériel aux soldats de l’armée ukrainienne, qui est en guerre contre la Russie. Pourquoi les signataires de cette déclaration refusent-ils de reconnaître que l’armée ukrainienne et ses soldats incarnent le militarisme d’État ? Il n’existe pas de structure plus militariste qu’une armée nationale. Pourquoi ces personnes refusent-elles de reconnaître qu’elles défendent une position favorable à la guerre lorsqu’elles soutiennent les soldats de l’armée nationale impliqués dans le conflit ? S’agit-il d’hypocrisie, de manipulation politique ou d’une incompréhension du contexte général ? Ils prétendent être contre le militarisme, mais lorsque des soldats désertent l’armée ukrainienne ou que des hommes en Ukraine sont mobilisés de force, ils ne font pas preuve de solidarité concrète avec ces personnes. Ils s’opposent au militarisme de la Russie, mais le militarisme de l’Ukraine/de l’OTAN/de l’UE est leur principal allié. Nous refusons de coopérer avec eux parce qu’ils prônent la coopération avec l’impérialisme occidental dans sa guerre contre l’impérialisme russe. Cependant, nous ne coopérons pas non plus avec ceux qui coopèrent avec l’impérialisme russe, car ce n’est pas une stratégie constructive que la classe ouvrière pourrait utiliser efficacement contre l’impérialisme américain et européen. Nous rejetons tout anti-impérialisme unilatéral. Nous luttons contre tous les États et blocs impérialistes.
La liste des noms et titres figurant sous la déclaration est très longue, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit significative. Les groupes révolutionnaires sociaux n'évaluent pas la qualité de la pratique à l’aide de mesures quantitatives. Le nombre de signatures sous une déclaration manipulatrice et trompeuse ne fait pas de celle-ci un document précieux. La somme des groupes socialement réactionnaires et pro-guerre ne peut en aucun cas donner naissance à une pratique anarchiste révolutionnaire. La liste des signataires de la déclaration susmentionnée comprend un certain nombre de menteurs, de manipulateurs, d’agresseurs, de collaborateurs de l’extrême droiteviii, ainsi que de dangereux doxxers et nationalistesix. Des groupes tels que Solidarity Collectives et ABC-Belarus se discréditent en déclarant publiquement qu’ils entretiennent des contacts avec ces personnes controversées. S’ils s’inquiètent du fait que les anarchistes ne veulent pas coopérer avec eux, c’est en réalité un signe positif. Alors que les partisans de gauche du militarisme perdent du terrain, la tendance anarchiste révolutionnaire gagne en énergie.
- Des anarchistes d’Europe centrale, d’Europe de l'Est et des Balkans / anarchist_voices@riseup.net
/ Italiano /
In risposta alla "petizione" lanciata dalla sinistra pro-guerra
Su Internet è stata pubblicata una dichiarazione a sostegno dei Solidarity Collectives e dell'ABC-Belarus firmata da diversi gruppi e individui. (https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/)
Pubblichiamo di seguito la nostra risposta, che non intende tuttavia avviare un dialogo con questi sostenitori, palesi e occulti, del militarismo. Desideriamo semplicemente condividere pubblicamente la nostra analisi e rafforzare il legame tra le persone che condividono una prospettiva antimilitarista e rivoluzionaria disfattista.
Il comunicato a cui stiamo rispondendo è stato scritto da sostenitori della guerra che riproducono un binomio narrativo a tale scopo: da una parte gli anarchici dell'Europa orientale, empatici e solidali, dall'altra gli anarchici dell'Europa occidentale, arroganti e non solidali. Questa rappresentazione è falsa e manipolatoria. Coloro che condividono questa rappresentazione rifiutano di riconoscere che anche all'interno dell'ambiente anarchico dell'Europa orientale esistono critiche nei confronti di progetti filoguerra come Solidarity Collectives e ABC - Belarus. I firmatari della dichiarazione omettono questa inclinazione antimilitarista dalla loro narrazione o mentono quando affermano che si tratti di sostenitori di Putin o propagandisti filo-russi. Essi sostengono ripetutamente che la "voce dell'Europa orientale" venga ignorata in Europa occidentale, ma sono loro stessi a ignorare le voci antimilitariste e contro la guerra provenienti dalle regioni dell'Europa orientale. Va aggiunto che queste voci ignorate provengono anche da un numero relativamente elevato di persone che vivono direttamente nella zona di guerra. Con questo, non intendiamo solo i collettivi anarchici, ma anche molte altre persone delle classi lavoratrici che si rifiutano di sostenere gli sforzi bellici dei loro Stati e di quelli confinanti. Basti pensare a quanti hanno disertato dall'esercito russo e ucraino e a quanti in entrambi i Paesi stanno cercando di sfuggire alla mobilitazione(1). Centinaia di migliaia di persone vengono ignorate da questa "sinistra radicale" che ci dice di rappresentare le voci dell'Europa orientale e di combattere l'arroganza dell'Occidente. La loro narrativa binaria è ipocrita. La contrapposizione non è tra anarchici occidentali e anarchici orientali. Esiste solo una contrapposizione: quella tra spinte rivoluzionarie e spinte controrivoluzionarie, presenti in tutte le regioni.
Citiamo dalla loro dichiarazione: «Stanno scrivendo vari tipi di “ comunicati” che condannano il lavoro a sostegno della resistenza ucraina contro l'invasione russa»
Rispondiamo: noi non condanniamo la resistenza all'invasione russa. Non siamo nemmeno contrari alla lotta armata, a condizione che non riproduca la logica militarista e che sia diretta contro gli Stati e i loro eserciti. Rifiutiamo la strategia della guerra convenzionale e le forme di lotta militariste. In una prospettiva anarchica, la resistenza alle politiche aggressive di uno Stato (come la Russia) non dovrebbe tradursi in un servizio pratico a difesa di un altro Stato (come l'Ucraina). Sosteniamo la resistenza autonoma contro il "putinismo" e l'imperialismo russo, ma anche contro il regime di Zelensky e l'imperialismo dell'UE/NATO. Questa è resistenza anarchica contro la guerra.
Citiamo dalla loro dichiarazione: «Crediamo nella necessità di un dialogo su questioni controverse»
Rispondiamo: Da tempo si presentano come "esperti del monologo", ma improvvisamente fingono di essere interessati al dialogo. Ciò non convince per niente. Le persone che collaborano a questi progetti evitano deliberatamente il dialogo faccia a faccia, diffamano gli anarchici(2), si impegnano in pericolose attività di "doxxing"(3) e si dimostrano aggressivi sia verbalmente che fisicamente(4). Alcuni firmatari hanno anche esercitato pressioni su altri gruppi per impedire agli antimilitaristi di partecipare ad eventi anarchici(5) o hanno preso parte direttamente al sabotaggio di attività antimilitariste(6). Riteniamo che la richiesta di dialogo in un simile contesto sia solo un calcolo politico manipolatorio. Il loro obiettivo è assicurarsi spazi in cui raccogliere fondi e risorse per i soldati. Siamo convinti che non abbiano alcuna intenzione di ascoltare le critiche dei loro oppositori o di discutere questioni controverse. In passato, gli anarchici hanno più volte espresso analisi critiche riguardo alle loro tendenze militariste e filoguerrafondaie. Non c'è stata alcuna riflessione su se stessi né alcun riconoscimento degli errori commessi. Allora, perché insistere sul dialogo con loro? Di sicuro non potrà mai esserci un processo costruttivo.
Citiamo dalla loro dichiarazione: «Non riteniamo che il lavoro dei "Solidarity Collectives" e di "ABC-Belarus" sia in alcun modo favorevole alla guerra o sostenitore del militarismo di Stato»
Rispondiamo: Entrambi questi gruppi forniscono sostegno propagandistico, finanziario e materiale ai soldati dell'esercito ucraino, impegnato in un conflitto armato con la Russia. Perché i firmatari di questa dichiarazione si rifiutano di riconoscere che l'esercito ucraino e i suoi soldati incarnano il militarismo di Stato? Non esiste struttura più militarista di un esercito statale. Perché queste persone rifiutano di ammettere che stanno sostenendo una posizione favorevole alla guerra quando sostengono i soldati dell'esercito statale impegnati in un conflitto armato? Si tratta di ipocrisia, manipolazione politica o incapacità di comprendere il contesto? Si dichiarano contrari al militarismo, ma quando i soldati disertano l'esercito ucraino o gli uomini in Ucraina vengono arruolati con la forza, non mostrano alcuna solidarietà concreta nei loro confronti. Si oppongono al militarismo della Russia, ma il militarismo dell'Ucraina/NATO/UE è il loro principale alleato. Ci rifiutiamo di collaborare con loro perché sostengono la cooperazione con l'imperialismo occidentale nella sua guerra contro l'imperialismo russo. Tuttavia, non intendiamo nemmeno prestare il fianco a chi collabora con l'imperialismo russo, perché non si tratta di una strategia costruttiva che la classe operaia potrebbe usare efficacemente contro l'imperialismo americano ed europeo. Rigettiamo ogni forma di anti-imperialismo unilaterale. Combattiamo contro tutti gli Stati e i blocchi imperialisti.
L'elenco dei nomi e dei titoli riportati nella dichiarazione è molto lungo, ma ciò non significa che sia significativo. I gruppi socialmente rivoluzionari non misurano la qualità della pratica in base a criteri quantitativi. Il numero di firme apposte sotto una dichiarazione manipolatoria e ingannevole non ne aumenta il valore. Nemmeno la più grande somma di gruppi socialmente reazionari e favorevoli alla guerra potrà mai dare origine a una pratica anarchica rivoluzionaria.
Tra i firmatari della suddetta dichiarazione figurano diversi personaggi menzogneri, manipolatori, aggressori, collaboratori dell'estrema destra(7) e pericolosi divulgatori di dati personali e nazionalisti(8). Gruppi come Solidarity Collectives e ABC - Belarus si screditano pubblicamente dichiarando di mantenere contatti con questi soggetti controversi. Se esprimono preoccupazione per il fatto che gli anarchici non vogliono cooperare con loro, questo è in realtà un segnale positivo. Mentre i sostenitori di sinistra del militarismo stanno perdendo consensi, la tendenza anarchica rivoluzionaria sta acquisendo l'energia necessaria.
- Alcuni anarchici dell'Europa centrale, dell'Europa orientale e dei Balcani
/ Dutch /
Reactie op de “petitie” van linkse voorstanders van oorlog
Op internet is een verklaring gepubliceerd ter ondersteuning van Solidarity Collectives en ABC-Belarus, ondertekend door een aantal groepen en individuen.
https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
We publiceren onze reactie, die echter geen dialoog is met deze openlijke en verborgen aanhangers van het militarisme. We willen daarentegen in het openbaar onze analyse delen en de band versterken met mensen met een antimilitaristisch en revolutionair defaitistisch perspectief.
(opmerking: andere taalversies worden onder deze verklaring gepubliceerd!)
De verklaring waarop we reageren is geschreven door voorstanders van de oorlog, die voor dit doel een tweeledig verhaal oprakelen: aan de ene kant empathische en solidaire Oost-Europese anarchisten, aan de andere kant arrogante en onsolidaire anarchisten uit West-Europa. Dit verhaal is onjuist en manipulatief. Degenen die dit verhaal vertellen, weigeren te erkennen dat er binnen de anarchistische beweging in Oost-Europa ook kritiek bestaat op pro-oorlogsprojecten zoals die van Solidarity Collectives en ABC - Belarus.
De ondertekenaars van de verklaring negeren in hun verhaal deze antimilitaristische tendens of liegen wanneer ze beweren dat het hier om Poetinisten of pro-Russische propagandisten gaat. Ze beweren herhaaldelijk dat de “Oost-Europese stem” in West-Europa over het hoofd wordt gezien, terwijl ze zelf antimilitaristische en anti-oorlogsstemmen uit Oost-Europese regio's negeren. Hieraan moet worden toegevoegd dat deze genegeerde stemmen ook afkomstig zijn van een relatief groot aantal mensen die rechtstreeks uit het oorlogsgebied komen. Hiermee bedoelen we niet alleen anarchistische collectieven, maar ook andere arbeiders die weigeren de oorlogsinspanningen van “hun” staat en buurstaten te steunen. Laten we eens kijken hoeveel mensen zijn gedeserteerd uit het Russische en Oekraïense leger en hoeveel mensen in beide landen mobilisatie ontduiken(1). Honderdduizenden mensen worden genegeerd door deze “radicale linkse beweging” die beweert de stemmen van Oost-Europa te vertegenwoordigen en te strijden tegen de arrogantie van het Westen. Hun tweedeling is hypocriet. De tegenstelling is niet tussen anarchisten uit het Westen en die uit het Oosten. Er is alleen een tegenstelling tussen de revolutionaire en contrarevolutionaire tendensen, die in alle regio's bestaan.
We citeren uit hun verklaring: “Ze schrijven allerlei ‘verklaringen’ waarin ze het werk ter ondersteuning van het Oekraïense verzet tegen de Russische invasie veroordelen.”
Ons antwoord: Wij veroordelen het verzet tegen de Russische invasie niet. We zijn zelfs niet tegen gewapende strijd, zolang die gericht is tegen staten en hun legers, en niet de militaristische logica daarvan kopieert. We verwerpen echter de strategie van klassieke oorlogsvoering en militaristische vormen van strijd. Vanuit een anarchistisch perspectief mag verzet tegen de agressieve politiek van de ene staat (bijvoorbeeld Rusland) in de praktijk niet ten dienste staan van de verdediging van een andere staat (bijvoorbeeld Oekraïne). Wij steunen autonoom verzet tegen het Poetinisme en het Russische imperialisme, maar ook tegen het regime van Zelensky en het imperialisme van de EU/NAVO. Dat is anarchistisch verzet tegen oorlog.
We citeren uit hun verklaring: “Wij geloven in de noodzaak van dialoog over controversiële kwesties.”
Ons antwoord: Ze hebben zich lange tijd geprofileerd als “experts in monoloog”, maar plotseling doen ze alsof ze geïnteresseerd zijn in dialoog. Dit is absoluut niet overtuigend. Mensen die bewust face-to-face dialoog vermijden, anarchisten belasteren(2), zich bezighouden met gevaarlijke doxxing(3) en verbaal en fysiek agressief zijn(4), werken samen aan deze projecten. Sommige ondertekenaars oefenen ook druk uit op andere groepen om te voorkomen dat antimilitaristen anarchistische evenementen bijwonen(5) of nemen rechtstreeks deel aan het saboteren van antimilitaristische activiteiten(6). Wij zijn van mening dat de oproep tot dialoog in deze context een manipulatieve politieke bedoeling heeft. Ze willen ruimtes verwerven waar ze geld en middelen voor soldaten kunnen krijgen. Wij zijn van mening dat ze niet willen luisteren naar kritiek van hun tegenstanders en geen controversiële kwesties willen bespreken. Anarchisten hebben in het verleden herhaaldelijk kritische analyses gemaakt van militaristische en oorlogszuchtige tendenzen in het anarchisme. Er is [nu] geen zelfreflectie of erkenning van fouten geweest. Waarom dan een dialoog met hen? Dat kan geen constructief proces zijn.
We citeren uit hun verklaring: “Wij beschouwen het werk van de ‘Solidarity Collectives’ en ‘ABC-Belarus’ op geen enkele wijze als oorlogszuchtig of als steun aan staatsmilitarisme.”
Wij antwoorden: Beide groepen bieden propaganda, financiële en materiële steun aan de soldaten van het Oekraïense leger, dat in oorlog is met Rusland. Waarom weigeren de ondertekenaars van deze verklaring te erkennen dat het Oekraïense leger en zijn soldaten de belichaming zijn van staatsmilitarisme? Er is geen structuur die militaristischer is dan een staatsleger. Waarom weigeren deze mensen te erkennen dat ze een pro-oorlogsstandpunt verdedigen wanneer ze soldaten van het staatsleger steunen dat betrokken is bij de oorlog? Is het onoprechtheid, politieke manipulatie, of begrijpen ze niet de achterliggende context? Ze beweren tegen militarisme te zijn, maar wanneer soldaten het Oekraïense leger deserteren of mannen in Oekraïne gedwongen worden gemobiliseerd, tonen ze geen praktische solidariteit met deze mensen. Ze hebben bezwaar tegen het militarisme van Rusland, maar het militarisme van Oekraïne/NAVO/EU is hun belangrijkste bondgenoot. Wij weigeren met hen samen te werken omdat zij pleiten voor samenwerking met het westerse imperialisme in zijn oorlog tegen het Russische imperialisme. Wij werken echter ook niet samen met degenen die samenwerken met het Russische imperialisme, omdat dit geen constructieve strategie is die de arbeidersklasse effectief zou kunnen gebruiken tegen het Amerikaanse en Europese imperialisme. Wij verwerpen elk eenzijdige anti-imperialisme. Wij strijden tegen alle imperialistische staten en blokken.
De lijst met namen van personen en organisaties onder de verklaring is erg lang, maar dat betekent niet dat deze belangrijk is. Sociaal-revolutionaire groeperingen beoordelen de kwaliteit van de praktijk niet aan de hand van kwantitatieve maatstaven. Het aantal handtekeningen onder een manipulatieve en bedrieglijke verklaring maakt deze nog niet tot een waardevol document. Zelfs de hoogste optelsom van sociaal-reactionaire en oorlogszuchtige groeperingen kan nooit leiden tot revolutionaire anarchistische praktijk.
De lijst van ondertekenaars van de bovengenoemde verklaring bevat nogal wat leugenaars, manipulatoren, agressors, collaborateurs met extreemrechts(7), evenals gevaarlijke doxxers en nationalisten(8). Groepen zoals Solidarity Collectives en ABC - Belarus brengen zichzelf in diskrediet door publiekelijk te verklaren dat ze contact onderhouden met deze controversiële personen. Als ze hun bezorgdheid uiten over het feit dat anarchisten niet met hen willen samenwerken, is dat eigenlijk een positief teken. Terwijl linkse aanhangers van militarisme aan steun verliezen, krijgt de revolutionaire anarchistische tendens de nodige energie.
- Enkele anarchisten uit Centraal-Europa, Oost-Europa en de Balkan
/ Viimeistele /
Vastaus sotaa kannattavan vasemmiston “vetoomukseen"
Solidarity Collectives -nimisen alustan ja Valko-Venäjän anarkistisen mustan ristin puolesta on julkaistu verkossa vetoomus, jonka ovat allekirjoittaneet monet ryhmät ja yksilöt. https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/
Julkaisemme vastauksemme siihen, mutta emme ryhtyäksemme dialogiin militarismia avoimesti tai peitellysti kannattavien kanssa. Haluamme vain julkaista näkökulmamme sekä vahvistaa yhteyttä anti-militaristien sekä vallankumouksellista defaitismia kannattavien kesken.
Tämän mainitun lausunnon kirjoittaneet sodankäynnin kannattajat tekevät politiikkaansa toistamalla kaksinapaista narratiivia empaattisista ja sodan uhreista välittävistä Itä-Euroopan anarkisteista sekä ylimielisistä ja sodan uhreista välinpitämättömistä Länsi-Euroopan anarkisteista. Tämä on virheellinen ja manipulatiivinen narratiivi. Sen esittäjät kieltäytyvät tunnistamasta, että Solidarity Collectives -alustan ja Valko-Venäjän anarkistisen mustan ristin edustamaa sotaprojektiakohtaan esitetään kritiikkiä Itä-Euroopassa. Tämän vetoomuksen allekirjoittajat eivät joko tunnista tätä anti-militaristista tendenssiä tai valehtelevat väittäessään tämän kritiikin olevan putinistien tai Venäjän valtion kannattajien propagandaa. He toistavat väitettä siitä, että Länsi-Euroopassa ei huomioda ”Itä-Euroopan ääntä” ja jättävät huomiotta Itä-Euroopasta kuuluvat anti-militaristiset sodanvastaiset äänet. Emme tarkoita ainoastaan anarkistikollektiiveja vaan niiitä lukuisiatyöläistaustaisia ihmisiä, jotka kieltäytyvät tukemasta omien ja naapurivaltioittensa sotaprojekteja. Katsotaanpa vaikka miten monet ovat hylänneet asemansa Venäjän sekä Ukrainan armeijoissa ja karanneet sekä sitä miten lukuisat ihmiset välttelevät kutsuntoja näissä maissa(1). Tämä kyseinen ”radikaalin vasemmiston” suuntaus sivuuttaa nämä sadat tuhannet ihmiset, kertoo edustavansa Itä-Euroopan ääntä ja taistelevansa läntisten anarkistien röyhkeyttä vastaan. Tämä idän ja lännen anarkistien vastakkainasettelu ei ole todellinen. Se on tekopyhä. Kyse on yksinkertaisesti kaikilla alueilla ilmenevästä ristiriidasta vallankumouksellisten ja vastavallankumouksellisten tendenssien välillä.
Tässä julistuksessa väitetään, että on kirjoiteltu kaikenlaisiaUkrainaa tukevan vastarinnan tuomitsevia ”lausuntoja”. Vastaamme: Emme tuomitse Venäjän hyökkäyksen vastustamista. Emme vastusta edes aseellista taistelua, kunhan se ei noudata militaristista logiikka ja se suunnataan valtioita ja armeijoita vastaan. On kuitenkin totta, että hylkäämme perinteisen sodankäynnin ja kamppailun militaristiset muodot. Yhden valtion (Venäjän) vastustaminen ei anarkistisesta näkökulmasta saa tarkoittaa minkään valtion puolustamista. Annamme tukemme putinismin ja venäläisen imperialismin autonomiselle vastustamiselle aivan kuten myös Zelenskyin hallinnon EU:n ja Naton imperalismin vastustamiselle. Tämä on anarkistista sodan vastustamista. He väittävät lausunnossaan uskovansa dialogiin vaikeissa kysymyksissä. Vastaamme heidän jo pitkään esiintyneen monologiekspertteinä, jotka ovat vasta hiljattain alkaneet esittää olevansa kiinnostuneita keskustelusta. Tämä ei vakuuta meitä. Kyse on näiden tiettyjen projektien ympärillä olevista ihmisistä, jotka tietoisesti välttelevät kasvokkaista dialogia, herjaavat anarkisteja(2) harrastavat vaarallista ”doksaamista”(3) ja ovat verbaalisesti ja fyysisesti agressivisia(4). Jotkut näistä allekirjoittajista myös painostavat muita ryhmiä estämään anti-militaristeja osallistumasta anarkistien tapahtumiin(5) tai osallistuvat anti-militaristien toiminnan sabotaasiin(6). Tämänkaltaisessa tilanteessa kutsu dialogiin tuntuu laskelmoidulta poliittiselta manipulaatiolta. He yrittävät saada haltuunsa tiloja varojen ja resurssien keräämiseksi sotilaille. Emme usko heidän haluavan kuunnella toisinajattelevien kritiikkiä tai keskustella vaikeista kysymyksistä. Anarkistit ovat toistuvasti esittäneet kritiikkiä heidän militarismiaan ja sotaa tukevaa politiikkaansa vastaan. He eivät ole osoittaneet kiinnostusta itsereflektioon tai virheidensä käsittelemiseen. Rakentava prosessi heidän kanssaan on mahdotonta, joten myös dialogi hyödytöntä. He kieltävät lausunnossaan Solidarity Collectives alustan ja Valko-Venäjän anarkistisen mustan ristin olevan sodan ja valtiollisen militarismin puolella. Vastaamme näiden molempien ryhmien tekevä tukevan rahallisesti ja aineellisesti Ukrainan valtion armeijan sotilaita sekä tekevän propagandaa näiden puolesta. Miksi tämän vetoomuksen allekirjoittajat kieltäytyvät tunnistamasta Ukrainan armeijan ja sen sotilaiden edustavan valtiollista militarismia? On vaikea kuvitella militaristisempaa rakennetta kuin valtion armeija. Miksi he eivät tunnista tukevansa sotaa tukiessaan valtion armeijan sotaa käyviä sotilaita? Johtuuko se epärehellisyydestä, poliittisesta manipulaatiosta vai eivätkö he vain ymmärrä tätä tilannetta? He väittävät olevansa militarismia vastaan, mutta eivät osoita minkäänlaista solidaarisuutta Ukrainan armeijasta karkaaville sotilaille tai armeijaan pakkokutsutuille henkilöille. He vastustavat Venäjän militarismia, mutta liittoutuvat samalla Ukrainan, EU:n ja Naton militarismin kanssa. Kieltäydymme tekemästä heidän kanssaan yhteistyötä, koska he tukevat läntistä imperialismia sodassa venäläistä imperialismia vastaan. Kieltäydymme kuitenkin yhteistyöstä yhtä lailla venäläistä imperialismia tukevien kanssa, sillä sekään ei ole rakentava strategia työväenluokan kamppailussa amerikkalaista ja eurooppalaista imperialismia vastaan. Hylkäämme kaiken yksipuolisen imperialismin vastustamisen. Taistelemme kaikkia imperialistisia valtioita ja blokkeja vastaan.
Tämän mainitun julistuksen allekirjoittaneiden tahojen lista on pitkä. Se ei kuitenkaan tarkoita sen olevan merkittävä. Yhteiskunnallisen vallankumouksen kannalla olevat ryhmät eivät arvioi poliittisten käytäntöjen laatua määrällisillä mittareilla. Petollisen ja manipulatiivisen lausunnon allekirjoittajien määrä ei nosta sen arvoa. Yhteiskunnallisesti taantumukselliset ja sodan puolella olevat ryhmät eivät kykene kehittämään vallankumouksellista anarkistista käytäntöä. Tämän listan allekirjoittajiin kuuluu valehtelevia, manipuloivia, agressiivisia ja jopa ääri-oikeiston kanssa yhteistyötä tekeviä tahoja (7) sekä vaarallisia doksaajia sekä nationalisteja. Solidarity collectives -alusta sekä Valko-Venäjän anarkistinen musta risti syö omaa uskottavuuteen julistamalla avoimesti olevansa yhteyksissä näiden kiistanalaisten tahojen kanssa. On vain myönteinen merkki, mikäli nämä ilmaisevat huolta siitä, etteivät anarkistit tahdo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Militarismin vasemmistolaiset kannattajat alkavat menettää suosiotaan ja anarkistien vallankumouksellinen tendenssi kerätä tarvittavaa energiaa.
- Joukko anarkisteja Keski- ja Itä-Euroopasta sekä Balkanilta
/ Deutsch /
Antwort auf die „Petition” der kriegsbefürwortenden Linken
Im Internet wurde eine Erklärung zur Unterstützung von Solidaritätskollektiven und ABC-Belarus veröffentlicht https://www.solidaritycollectives.org/en/on-silencing-voices-from-eastern-europe-at-anarchist-events-in-eu/, die von einer Reihe von Gruppen und Individuen unterschrieben wurde. Wir veröffentlichen unsere Antwort, die aber kein Dialog mit diesen offenen und verdeckten Unterstützern des Militarismus ist. Wir wollen einfach unsere Analyse öffentlich teilen und die Verbindung zwischen Menschen mit einer antimilitaristischen und revolutionär-defätistischen Perspektive stärken.
(Hinweis: Andere Sprachversionen werden unter dieser Erklärung veröffentlicht!)
Die Erklärung, auf die wir antworten, wurde von Kriegsbefürwortern verfasst, die zu diesem Zweck eine binäre Erzählung reproduzieren: einfühlsame und unterstützende osteuropäische Anarchistinnen und Anarchisten versus arrogante und nicht unterstützende Anarchistinnen und Anarchisten aus Westeuropa. Dieses Narrativ ist falsch und manipulativ. Diejenigen, die diese Erzählung teilen, weigern sich anzuerkennen, dass Kritik an pro-Kriegsprojekten wie Solidarity Collectives und ABC-Belarus auch innerhalb des anarchistischen Milieus in Osteuropa existiert. Die Unterzeichner der Erklärung ignorieren diese antimilitaristische Tendenz in ihrer Erzählung oder lügen, wenn sie behaupten, dass es sich dabei um Putinisten oder pro-russische Propagandisten handelt. Sie behaupten immer wieder, dass die „osteuropäische Stimme” in Westeuropa übersehen wird, während sie selbst antimilitaristische und kriegsfeindliche Stimmen aus osteuropäischen Regionen übersehen. Es sollte hinzugefügt werden, dass diese übersehenen Stimmen auch von einer relativ großen Anzahl von Menschen stammen, die direkt aus dem Kriegsgebiet kommen. Damit meinen wir nicht nur Anarchistinnen und Anarchisten, sondern auch andere Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich weigern, die Kriegsanstrengungen „ihrer” und benachbarter Staaten zu unterstützen. Schauen wir uns mal an, wie viele Menschen aus der russischen und der ukrainischen Armee desertiert sind und wie viele Menschen in beiden Ländern sich der Mobilmachung entziehen1. Hunderttausende Menschen werden von dieser „radikalen Linken” ignoriert, die behauptet, die Stimmen Osteuropas zu vertreten und gegen die Arroganz des Westens zu kämpfen. Ihre binäre Erzählung ist heuchlerisch. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Anarchistinnen und Anarchisten aus dem Westen und dem Osten. Es gibt nur einen Widerspruch zwischen revolutionären und konterrevolutionären Tendenzen, die in allen Regionen vorhanden sind.
Wir zitieren aus ihrer Erklärung: „Sie verfassen verschiedene Arten von „Erklärungen”, in denen sie die Arbeit zur Unterstützung des ukrainischen Widerstands gegen die russische Invasion verurteilen.”
Wir antworten: Wir verurteilen den Widerstand gegen die russische Invasion nicht. Wir sind nicht einmal gegen bewaffneten Kampf, solange er nicht die militaristische Logik reproduziert und sich gegen Staaten und ihre Armeen richtet.
Wir lehnen jedoch die Strategie der konventionellen Kriegsführung und militaristische Kampfformen ab. Aus anarchistischer Sicht sollte Widerstand gegen die aggressive Politik eines Staates (z. B. Russland) nicht zur Praxis der Verteidigung eines anderen Staates (z. B. der Ukraine) werden. Wir unterstützen den autonomen Widerstand gegen den Putinismus und den russischen Imperialismus, aber auch gegen das Selenskyj-Regime und den Imperialismus der EU/NATO. Das ist anarchistischer Widerstand gegen Krieg.
Wir zitieren aus ihrer Erklärung: „Wir glauben an die Notwendigkeit des Dialogs über kontroverse Themen.“
Wir antworten: Sie haben sich lange als „Experten für Monologe“ präsentiert, aber plötzlich geben sie vor, an einem Dialog interessiert zu sein. Das ist überhaupt nicht überzeugend. Menschen, die bewusst den direkten Dialog vermeiden, Anarchistinnen und Anarchisten verleumden2, sich an gefährlichem Doxxing beteiligen3 und verbal und körperlich aggressiv sind4, arbeiten an diesen Projekten mit. Einige Unterzeichner setzen auch andere Gruppen unter Druck, um Antimilitaristen davon abzuhalten, an Veranstaltungen von Anarchistinnen und Anarchisten teilzunehmen5, oder beteiligen sich direkt an der Sabotage antimilitaristischer Aktivitäten6. Wir glauben, dass der Aufruf zum Dialog in diesem Zusammenhang eine manipulative politische Berechnung ist. Sie wollen Räume gewinnen, in denen sie Geld und Ressourcen für Soldaten erhalten. Wir glauben, dass sie nicht bereit sind, Kritik von ihren Gegnern anzuhören und kontroverse Themen zu diskutieren.
Anarchistinnen und Anarchisten haben in der Vergangenheit wiederholt kritische Analysen ihrer militaristischen und kriegsbefürwortenden Tendenzen geäußert. Es gab keine Reflexion oder Anerkennung von Fehlern. Warum also auf einem Dialog mit ihnen bestehen? Das kann kein konstruktiver Prozess sein.
Wir zitieren aus ihrer Erklärung: „Wir betrachten die Arbeit der „Solidarity Collectives” und „ABC-Belarus” in keiner Weise als kriegsbefürwortend oder den staatlichen Militarismus unterstützend.”
Wir antworten: Beide Gruppen bieten den Soldaten der ukrainischen Armee, die sich im Krieg mit Russland befindet, Propaganda, finanzielle und materielle Unterstützung. Warum weigern sich die Unterzeichner dieser Erklärung anzuerkennen, dass die ukrainische Armee und ihre Soldaten die Verkörperung des staatlichen Militarismus sind? Es gibt keine militaristischere Struktur als eine staatliche Armee. Warum weigern sich diese Leute anzuerkennen, dass sie eine kriegsbefürwortende Position vertreten, wenn sie Soldaten der in den Krieg verwickelten staatlichen Armee unterstützen? Ist das Unaufrichtigkeit, politische Manipulation oder verstehen sie den grundlegenden Kontext nicht? Sie behaupten, gegen Militarismus zu sein, aber wenn Soldaten aus der ukrainischen Armee desertieren oder Männer in der Ukraine zwangsweise mobilisiert werden, zeigen sie keine praktische Solidarität mit diesen Menschen. Sie lehnen den Militarismus Russlands ab, aber der Militarismus der Ukraine/NATO/EU ist ihr wichtigster Verbündeter. Wir lehnen eine Zusammenarbeit mit ihnen ab, weil sie die Zusammenarbeit mit dem westlichen Imperialismus in seinem Krieg gegen den russischen Imperialismus befürworten. Wir arbeiten aber auch nicht mit denen zusammen, die mit dem russischen Imperialismus kooperieren, weil das keine konstruktive Strategie ist, die die Arbeiterklasse effektiv gegen den amerikanischen und europäischen Imperialismus einsetzen könnte. Wir lehnen jeden einseitigen Antiimperialismus ab. Wir kämpfen gegen alle imperialistischen Staaten und Blöcke.
Die Liste der Namen und Titel unter der Erklärung ist echt lang, aber das heißt nicht, dass sie wichtig ist. Sozialrevolutionäre Gruppen beurteilen die Qualität der Praxis nicht anhand quantitativer Maßstäbe. Die Anzahl der Unterschriften unter einer manipulativen und betrügerischen Erklärung macht sie nicht zu einem wertvollen Dokument. Die Summe sozialreaktionärer und kriegsbefürwortender Gruppen kann niemals zu einer revolutionären Praxis der Anarchistinnen und Anarchisten führen.
Die Liste der Unterzeichner der oben genannten Erklärung enthält eine ganze Reihe von Lügnern, Manipulatoren, Aggressoren, Kollaborateuren der extremen Rechten7 sowie gefährlichen Doxxern und Nationalisten8. Gruppen wie Solidarity Collectives und ABC - Belarus diskreditieren sich selbst, indem sie öffentlich erklären, dass sie Kontakt zu diesen umstrittenen Individuen pflegen. Wenn sie sich besorgt darüber äußern, dass Anarchistinnen und Anarchisten nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Während linke Anhänger des Militarismus an Unterstützung verlieren, gewinnt die revolutionäre anarchistische Strömung die nötige Energie.
– Einige Anarchistinnen und Anarchisten aus Mitteleuropa, Osteuropa und dem Balkan
