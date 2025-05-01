Das war der 40. autonome 1. Mai in Wuppertal

Über die ganze Trasse und bis zum Ottenbrucher Bahnhof hörte man laut „Trasse frei, für den 1. Mai“, „Amore Anarchia Autonomia“ und viele weitere Parolen.

Am Ottenbrucher wurde sich dann Limonade gegönnt und ein Päuschen eingelegt. Passend dazu hing auch dort ein Transparent: „Wir haben 8 Std erkämpft, wir werden 4 Std erkämpfen“

Schon ab 14:30 sammelte sich nach und nach die Nachbar*innenschaft des Ölbergs und weitere Interessierte auf dem Schusterplatz um das traditionelle 1. Mai Schusterplatzfest zu feiern. Dabei gab es leckeren Nudelsalat, Pommes und Focaccia von der AZ-KüfA (Küche für Alle) und der Talküche, eine Torwand, Dekoration in den Bäumen und diverse Stände mit Infos und Spaß, wie die vom Bündnis 8. März, dem Inside Out, den Studis gegen Rechts, Tacheles e.V. und einem weiteren.

Das Schusterplatzfest wurde zum Diskutieren und zum Austausch genutzt. Es ging um den stattfindenden Klassenkampf von oben, wie wir uns wehren können und um antifaschistische, feministische, queere, antiableistische und weitere Initiativen. Gegen Patriarchat, Staat, Kapital und für das gute Leben für alle Menschen!

Begleitet wurde der Aufbau von Musik mit Pauken und Trompeten.



Danach spielte ein Straßenpunk beste autonome Klassiker der 80er und 90er, im Wechsel mit Redebeiträgen. In denen ging es unter anderem um einige Faschist*innen im Tal, um die Angeklagten im sogenannten Budapest-Verfahren, das momentan in Düsseldorf stattfindet und von denen Paula bei uns in Wuppertal sitzt, um Kritik an KI, den sozialen Angriff, Feminismus und den Solinger Brandanschlag 2024,

Auch der Schwarz-Rote Chor hat uns mit schönen Liedern besungen, während zeitweise versucht wurde, diese mit Lautsprecherdurchsagen der Cops zu untermalen. diese erhielten jedoch von den Festbesucher*innen keinerlei Aufmerksamkeit und waren auch nicht zu verstehen, weil hiefür viel zu fröhlich und energisch gesungen wurde. Zudem war die aufgebaute Drohkulisse mit Helmen und Schlagstöcken auf einem Spielplatz und das mackerige Heumstehen vor jedem Zugang vollkommen unnötig. Jede*r auf dem Ölberg weiß, dass dieses Fest seit Jahrzehnten ohne Zwischenfälle stattfindet. Gemeinsam, solidarisch und kämpferisch.

Der Chor schmetterte „A las Barricadas“, „Bread and Roses“, „Gesetzestreue lohnt sich nicht“, „Tout le monde deteste la police“, „An Rhein und Ruhr“ und viele weitere schöne Lieder.

Auf dem Otto-Böhne-Platz konnte zudem eine Ausstellung mit Plakaten aus den letzten 40 Jahren Autonomer 1. Mai besucht werden. Auch hier wurde Musik gespielt und es kamen Menschen zusammen, die sich austauschen konnten.

Anschließend besuchten Menschen noch Paula in Ronsdorf, die aktuell dort in U-Haft sitzt, schickten ihr Grüße und spielten Musik für sie und die anderen Gefangenen.

Obwohl der Spruch aktuell auf nahezu jeder Demo zu sehen ist und somit fast schon als Kulturgut anzusehen ist, hat ein Cop scheinbar eine Anzeige wegen eines Schildes mit der Aufschrift „mrz lck eier“ angefertigt.

Es war ein Tag voller fröhlicher Gesichter trotz ernsten Anliegens. Denn uns werden immer mehr Rechte genommen, die wir erkämpft haben. Der 8-Stunden-Tag ist für Viele schon lange keine Realität mehr. Der Mindestlohn wird häufig ausgehöhlt und ist sowieso viel zu wenig. Alles wird immer teurer, weil sich einige Wenige die Taschen vollstopfen und den Hals nicht vollkriegen. Sie haben jetzt schon viel mehr Geld als sie und ihre Enkel*innen und Urenkel*innen ausgeben könnten, während Andere auf der Straße leben müssen oder nicht wissen, wie sie ihren Einkauf bezahlen sollen. Deswegen müssen wir uns ermächtigen und uns wieder holen was uns zusteht! Die Produktion steigt und steigt und die Menschen haben gar nichts davon. So soll es nicht weiter gehen. Wir haben genug von dem Bullshit von SPD und CDU! Wir wollen Lifestyle Teilzeit für Alle, Work-Life-Balance und eine gute Krankenversorgung. Fuck Teilzeitkrankschreibung und fuck Kürzungen in Sozial- und Gesundheitsbereichen. Fuck Abschiebungen und fuck AFD! Nieder mit der Nazipest!

Während der 1. Mai in der Mehrheitsgesellschaft oft nur als Tag der Arbeiter*innenschaft gesehen wird, ist der 1. Mai auch ein anarchistischer Tag. Der Ursprung liegt in der Haymarket-Affäre 1886. Dort riefen Arbeiter*innen zu Generalstreiks und Protesten zur Durchsetzung des 8 Stunden Tages auf. Nach blutigen Auseinandersetzungen mit den Cops wurden acht Anarchisten, die Kundgebungen organisiert und Reden gehalten hatten, angeklagt. Vier wurden gehängt, einer begang Suizid und die anderen drei wurden später begnadigt. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeiter*innen, der Anarchist*innen und des Klassenkampfes! Macht kaputt, was euch kaputt macht!

Alerta!