Rambozambo – das war der autonome 1. Mai 2025 in Wuppertal

Nachdem der schwarz-rote Arbeiter*innenchor und Lillith auf dem Schusterplatz aufgetreten waren, hieß es Straße frei für das autonome Radrennen durch die historischen Straßen des Ölbergs. Die Radler*innen waren beeindruckend motiviert, wahnwitzig schnell oder auch langsam, gut kostümiert und frisiert. Am Start- und Zielpunkt Otto-Böhne-Platz, sowie an der kurvenreichen Rennstrecke lümmelten sich Demonstrierende und Schaulustige und skandierten lautstark Parolen.

Als auch die letzten durchs Ziel geradelt kamen, ging die erste Demo autonom durch das Viertel los. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt noch etwas schlecht sortiert, kam dann aber leider doch noch etwas in Schwung.

Bald bewegten sich viele autonome kleine Demos durch die Nordstadt und die ganze Stadt. Dabei war eine Forderung am lautesten zuhören: „AZ BLEIBT AN DER GATHE!“

Über den Tag verteilt setzten sich ca. 15 Gruppen in Bewegung mit dem Ziel zum AZ zu gelangen. Dies gelang auch den meisten. Auch die Startpunkte für die „Blitz-Demos“ wurden ein wenig genutzt, auch wenn die meisten Startpunkte der jeweiligen Situation geschuldet etwas verlegt wurden. Im AZ gab es im Anschluß noch die grandiose Preisverleihung, die den Tag gut abrundete.

Der diesjährige autonome 1.Mai war ein gutes Warm-Up, denn dieses Jahr wird es erst richtig spannend. Autonome Freiräume verteidigen!

AZ BLEIBT AN DER GATHE!

15 METER NACH LINKS!

GEGEN DEN SOZIALEN ANGRIFF! GEGEN RECHTE UND REICHE!

GEGEN FASCHISMUS UND ISLAMISMUS!

5. – 7. September – Heraus zum Aktionswochenende: AZ verteidigen. Wir laden euch alle herzlich ein!