Aufhebung des Hausarrests gegen Leonard Peltier!

Nach einem Zusammenstoß zwischen dem FBI und in der Pine Ridge Reservation lebenden Native Americans wurden Leonard Peltier und weitere Aktivisten beschuldigt, zwei FBI Agenten in zivil erschossen zu haben. Obwohl allen Mitangeklagten in abgetrennten Verfahren gerichtlich anerkannt wurde, in Notwehr das Feuer auf Unbekannte und nicht als Polizisten ausgewiesene erwidert zu haben und auch nie aufgeklärt wurde, wer denn die beiden Beamten sowie einen ebenfalls in den Zusammenhang getöteten indigenen Aktivisten erschossen hat, wurde allein Leonard Peltier allein für seine Rolle als Sprecher der A.I.M. zu zweimal lebenslänglich verurteilt.

In der Haft überlebte Peltier bereits zwei mutmaßlich vom FBI organisierte Mordanschläge und erkrankte an Diabetes. 2010 bestand der Verdacht, dass er Krebs haben könnte, aber die Behörden verweigerte ihm über Monate ihm Zugang zu umfassender Gesundheitsuntersuchung, welche erst nach weltweiten Protesten zugestanden wurden. Glücklicherweise war er nicht erkrankt. Eine Aortaaussackung bedroht ebenfalls seit vielen Jahren seine Gesundheit. In Haft wurde ihm jede Behandlung dagegen verweigert.

Am 18. Februar 2025 wurde Leonard Peltier schließlich nach einem präsidialen Erlaß aus der Haft in den Hausarrest bei seinen Angehörigen in North Dakota entlassen. Diesen Arrest darf er lediglich für medizinische Behandlungen verlassen. Zwar hat sich seine Situation siet dem laut eigener Aussage „millionenfach verbessert.“ Aber die anhaltende Reglementierung des inzwischen über 80-Jährigen ist symptomatisch für den Umgang der US Regierung mit den indigen Gemeinden.

Momentan werden Spenden gesammelt, um Leonard Peltiers Gesundheitskosten nach knapp 50 Jahren Isolationshaft bezahlen zu können. Bitte unterstützt ihn dabei. Und beteiligt euch an den laufenden Protesten für die Aufhebung des Hausarrests gegen Peltier, z.B. jeden 17. des Monats um 18 Uhr vor dem US Generalkonsulat in Frankfurt a.M.

Ein Flyer dieses Textes steht als PDF Kopiervorlage zum Download bereit.

Aufhebung des Hausarrests gegen Leonard Peltier! - Free Them ALL!

Leonard Peltier Support Group

Rhein/Main ( LPDOC Chapter #923147)

www.leonardpeltier.de

