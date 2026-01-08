[K] Freiheit für Clara - Besuch bei der JVA Köln Ossendorf

Wir haben gestern Nacht der JVA Köln-Ossendorf einen Besuch abgestattet und der dort seit neuestem inhaftierten Antifaschistin Clara feurige Grüße gesendet. Gegen Clara und weitere Antifaschist:innen startet kommende Woche in Düsseldorf ein Mammut Prozess. Ihnen wird vorgeworfen am Rand eines Aufmarsches in Budapest Faschist:innen angegriffen zu haben.

Mit dem Feuerwerk schicken wir solidarische Grüße in die JVA und machen klar: Antifaschismus ist nciht kriminell sondern notwendig!

Freiheit für alle Antifas vor Gericht - Freiheit und Glück allen Untergetauchten!

Link zum Video der Aktion: https://archive.org/details/video_20260108_1525