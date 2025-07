Freiheit für Maja! Feuer und Flamme den verantwortlichen Parteien und der Bundesregierung!

In der Nacht vom 02. auf den 03.07.25 wurde die Villa des CDU Landesverband Hamburg besucht. Ob es die rassistische Abschottungspolitik ist oder das Kaputtsparen von Pflege und Schulen. Es gibt viele gute Gründe gegen die menschenfeindliche Politik der CDU aktiv zu werden und heute waren wir wegen Maja hier.

Maja ist seit nun einem Jahr in ungarischer Isolationshaft gefangen, erleidet Folter und kämpft seit fast einem Monat im Hungerstreik, für die Rücküberstellung nach Deutschland. Maja sitzt in Ketten, weil Maja Antifaschist*in ist und einmal mehr hat die Bundesregierung Blut an den Händen. Majas illegale Auslieferung an das faschistiode Ungarn war heimlich geplant und durchgeführt von der soko linx und dem Kammergericht Berlin.

Majas Anwälte und das Verfassungsgericht wurden bewusst umgangen und dennoch

macht der CDU Außenminister Wadephul keinen Finger krumm um Maja zurück nach Deutschland zu holen, trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, dass Majas Auslieferung illegal war. Die CDU trägt somit direkt zu Majas Verbleib in ungarischer Folger bei.

Maja ist in Ungarn im Krankenhaus, weil Majas gesundheitlicher Zustand so kritisch ist. Jetzt ist die Zeit zu handeln! Als solidarische Gefährt*innen sehen wir in militanten Aktionen die Möglichkeit, Majas Forderungen Nachdruck zu verleihen. Wir solidarisieren uns mit allen Antifaschist;innen im Untergrund, vor Gericht und auf der Straße und rufen alle Menschen die sich mit Maja verbinden fühlen dazu auf, jetzt aktiv zu werden. Maja muss nach Hause gebracht werden und es darf keine weiteren Auslieferungen geben.

Wir kommen wieder und geben keine Ruhe bis Maja wieder bei uns ist! Free Maja! Free All Antifas!