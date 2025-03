19.03. in Freibiurg: Infoabend BASC / Budapest Verfahren

Im Jahr 2023 kam es in Budapest im Rahmen des „Tag der Ehre“ zu Auseinandersetzungen zwischen Antifaschist:innen und Neonazis. Darauf folgte eine europaweiten Hetzjagd gegen linke Aktivist:innen. Angesichts der Verhaftungen in Ungarn, Italien und Deutschland sahen sich Einige gezwungen, unterzutauchen, um dem Horror, der ihnen im Falle einer Auslieferung nach Ungarn droht, zu entgehen. Denn schnell zeigte sich: Das ultrarechts regierte Ungarn wird seinem Ruf gerecht und will an den Antifas ein Exempel statuieren. Unmenschliche Haftbedingungen und absurd hohe Haftstrafen von mehreren Jahrzehnten stehen im Raum. Und all das wegen ein paar Schlägereien! Angesichts dessen erteilte selbst das ebenfalls ultrarechts regierte Italien Auslieferungen nach Ungarn eine Absage, nicht so die rot-grüne Bundesregierung. Sie lieferte Maja 2024 in einer allen Rechtsstandards widersprechenden Nacht- und Nebelaktion aus.

Kurz zuvor wurde im Nürnberger Stadtteil Gostenhof die Antifaschistin Hanna verhaftet. Seitdem sitzt sie in U-Haft, am 19. Februar begann ihr Prozess in München, in dem unter anderem der absurde Vorwurf des „versuchten Mord“ verhandelt wird. Mit Zaid ist ein weiterer Nürnberger betroffen, der aktuell in Auslieferungshaft sitzt und akut von einer Auslieferung nach Ungarn bedroht ist. Gerade jetzt ist unsere Solidarität also wichtiger denn je!

Um über die Hintergründe des „Tag der Ehre“, den aktuellen Stand von Hannas und Zaids Verfahren und die Soli-Arbeit dazu zu berichten, reisen Genoss:innen vom Solikreis Nürnberg derzeit durch die Bundesrepublik. Dabei machen sie auch halt in Freiburg. Also kommt Alle am 19.03.2025 in die KTS. Lassen wir die beschuldigten Genoss:innen nicht allein! Getroffen hat es Einige, gemeint sind wir Alle!

In Kooperation mit dem Solikreis Nürnberg

Diese Veranstaltung ist Teil der Reihe "No Justice! No Peace" - Eine Veranstaltungsreihe zur politisch motivierten Justiz und Polizeigewalt" der Roten Hilfe OG Freiburg & des KTS Infoladens