Outing des Hammerskin Neonazi Patrick Kummer

von: anonym am: 28.11.2025 - 17:27
Antifa
Antirassismus
Indymedia
Repression
Bayern Altenbanz
Nazi Outing

Outing des Neonazi (Hammerskin) Patrick Kummer aus Altenbanz bei Bad Staffelstein.

Achtung der Gewaltbereite Neonazi, treibt in der Region Coburg/ Bad Staffelstein sein unwesen... Es werden Nachbarn und Andersdenkende bedroht und verfolgt! Auf der rechten Hand trägt er stolz seinen SS- Schädel Tattoo. Und brüstet sich mit seinen gewaltbereiten Nazischlägern! 

Wohnhaft: Laurentiusstraße 19 96231 Altenbanz (Bad Staffelstein)

linkedin Profil: https://share.google/UHog9Tox7CIH6Kyam

Er muss irgendwo bei Bamberg arbeiten als Gerüstbaumeister. Traurig dass es noch immer Firmen gibt, welche solche Faschos bei sich haben wollen!

 

Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen