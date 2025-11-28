Outing des Hammerskin Neonazi Patrick Kummer
von: anonym am: 28.11.2025 - 17:27
Outing des Neonazi (Hammerskin) Patrick Kummer aus Altenbanz bei Bad Staffelstein.
Achtung der Gewaltbereite Neonazi, treibt in der Region Coburg/ Bad Staffelstein sein unwesen... Es werden Nachbarn und Andersdenkende bedroht und verfolgt! Auf der rechten Hand trägt er stolz seinen SS- Schädel Tattoo. Und brüstet sich mit seinen gewaltbereiten Nazischlägern!
Wohnhaft: Laurentiusstraße 19 96231 Altenbanz (Bad Staffelstein)
linkedin Profil: https://share.google/UHog9Tox7CIH6Kyam
Er muss irgendwo bei Bamberg arbeiten als Gerüstbaumeister. Traurig dass es noch immer Firmen gibt, welche solche Faschos bei sich haben wollen!
