Nazi Outing in Oberhausen

Nazis aus der Anonymität holen

In den letzten Tagen wurde das Wohnumfeld des Nazis Benjamin (Benny) Berger durch hunderte von Flugblättern informiert wer in der Nachbarschaft wohnt.

Benjamin (Benny) Berger, 30 Jahre (*20.11.89)

46049 Oberhausen, Broicher Strasse 28, Dachgeschoss Wohnung

Ursprünglich stammt Berger aus Brandenburg. Er hat jahrelang in der Umgebung von Koblenz gelebt und war in der dortigen Neonaziszene aktiv. Seit Anfang 2018 lebt er mit seiner Frau Daniela Berger-Ueter in Oberhausen (Ruhrgebiet), nachdem er mehrere Jahre in Haft verbracht hat. Verurteilt worden ist er u.a. wegen Volksverhetzung, Körperverletzung auf Antifaschist*innen und dem tätowieren von verfassungsfeindlichen Symbolen (auch bei Minderjährigen). Seinen Lebensunterhalt bestreitet er als minderbegabter Tätowierer in seiner eigenen Wohnung, natürlich ohne entsprechende Gewerbeanmeldung.

Im Mai 2019 hat er einen Kreisverband der neonazistischen und antisemitischen Kleinstpartei "Die Rechte" gegründet, gemeinsam mit seiner Frau bildet er den Vorstand der neuformierten Gruppe. Auch auf sämtlichen Social Media-Kanälen zeigt er Präsenz unter verschiedenen Namen um sein menschenverachtendes Weltbild zu verbreiten, inklusive Gewaltandrohungen (z.B. Drohungen mit einer Axt mit eingraviertem Hakenkreuz).

Berger hat aufgrund seiner auffälligen Gesichtstätowierungen einen hohen Wiedererkennungswert. Außerdem, begründet durch seine Vorgeschichte sowie sein aggressives Auftreten in der Öffentlichkeit, ist er als extrem gewaltbereit und gefährlich einzuschätzen.

Faschismus und Antisemitismus sind keine Meinung – sondern ein Verbrechen!

Nazis den Raum nehmen – auf allen Wegen mit allen Mitteln!