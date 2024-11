Neonazi Dario Voss (Identitäre Bewegung) in Bielefeld geoutet

VORSICHT: NEONAZI IN DER NACHBARSCHAFT

Dario Voss

Am Stückenkamp 6a

33607 Bielefeld

Dario Voss (23 Jahre, Kampfsportler + gelernter Zimmermann) ist seit einigen Jahren in der rechten Szene aktiv. Er ist Mitglied der Identitären Bewegung. Der lokale Ableger nennt sich

"Wetfalens Erben". In dieser Gruppe nimmt er eine führende Position ein. Als Teil der Identitären Bewegung geht es den „Westfalens Erben“ um die Verbreitung von Rassismus, Nationalismus und

Queerfeindlichkeit. Die „Westfalens Erben“ haben gute Kontakte in die lokale Neonazi-Szene, wie z.B. zu der (nach Eigenangabe frisch aufgelösten) Gruppe „Aktion Hermannsland“.

Voss besucht schon seit er 17 Jahre alt ist die Demos der Identitären Bewegung. So war er z.B. in Halle, Berlin und jeden Sommer beim zentralen identitären Großaufmarsch in Wien. In diesem Jahr

feierte die Identitäre Bewegung Deutschland ihr 10-jähriges Jubiläum. Voss und andere Mitglieder der „Westfalens Erben“ aus Bielefeld und OWL - darunter Valentin Hassenewert, David Krömker

und Magnus Baak – waren dort als Sicherheitsdienst eingesetzt. Im Juli 2024 kämpfte Dario Voss bei einer Fightnight der Identitären Bewegung in Wien am

Vorabend der rassistischen Demo am 20.07. Bei mehreren Lagern der Identitären Bewegung leitete Voss Kampfsporttrainings für die teilnemenden

Neonazis an. Dario Voss trägt konkret dazu bei, dass nationalistische und neonazistische Personen ihre Gewalt gezielter auf die Straßen tragen

können. Migrantische Menschen, People of Colour etc. sind somit vor Ort einer konstanten Gefahr ausgesetzt.

Nazis aus der Deckung holen!

Kein Platz für Nazis und Faschos in unserem Viertel!