Naziouting in Bielefeld

Heinz „Charlie“ Kriegel gibt sich vielleicht gern als netter Nachbar und „Kümmerer“, ist aber tatsächlich in vielen rechtsextremen Kontexten in ganz Deutschland zu finden.

So nahm er teil an einer Demonstration der Partei „Der III. Weg“ und besuchte verschiedene Konzerte/Festivals von rassistischen, nationalsozialismus-verherrlichenden Bands.

Er und seine Freunde bezeichnen sich selbst als „Division Ostwestfalen“ und er fiel auch schon durch verschiedenste rassistische und rechtsextreme Facebook-Aktivitäten auf.

Besonders besorgniserregend ist, dass Kriegel lange Mitglied und zeitweiser Vorsitzender der Reservistenkammer 36 in Bielefeld war. Es ist daher nicht klar, auf welche Weise er militärisch ausgebildet und bewaffnet ist. Ein beunruhigender Gedanke!

Wir sagen es sollte keinen ruhigen Platz für einen Neonazis im Wellensiek und auch sonst nirgendwo geben! Deswegen sprecht mit euren Nachbar:innen, vernetzt euch und werdet gemeinsam und öffentlich aktiv, um den Nazis zu zeigen, was ihr von ihnen haltet!

Mehr Infos zu Heinz Kriegel gibt es hier:

rkowl.blackblogs.org/2021/01/31/neonazi.../