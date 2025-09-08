Teilerfolg für Mumia: linkes Auge erfolgreich operiert - lasst uns jetzt vollständige Behandlung durchsetzen

Vielen Dank an alle, die in der vergangenen Woche das SCI Mahanoy Gefängnis und die Gefängnisbehörde des US Bundesstaates Pennsylvania kontaktiert haben:

Mumia wurde vor fünf Tagen am linken Auge gegen Katarakte operiert. Die OP scheint erfolgreich verlaufen zu sein.

Lasst uns weiterhin wachsam sein und den Druck auf die Behörden erhöhen. Sie müssen auch das rechte Auge operieren und Mumia endlich Diabetesgerechte Ernährung und Behandlung zuerkennen!