Teilerfolg für Mumia: linkes Auge erfolgreich operiert - lasst uns jetzt vollständige Behandlung durchsetzen
von: Bundesweites Free Mumia Netzwerk am: 08.09.2025 - 10:07
Vielen Dank an alle, die in der vergangenen Woche das SCI Mahanoy Gefängnis und die Gefängnisbehörde des US Bundesstaates Pennsylvania kontaktiert haben:
Mumia wurde vor fünf Tagen am linken Auge gegen Katarakte operiert. Die OP scheint erfolgreich verlaufen zu sein.
Lasst uns weiterhin wachsam sein und den Druck auf die Behörden erhöhen. Sie müssen auch das rechte Auge operieren und Mumia endlich Diabetesgerechte Ernährung und Behandlung zuerkennen!
FreeMumia #FreeOurElders #medicaltreatmentnow #FreeMumiaAbuJamal #FreeThemAll
Bitte verbreitet das nach Kräften weiter und telefoniert und schreibt E-Mails an die Behörden. Weitere Infos folgen in einigen Tagen.
Free Mumia - Free Them ALL!
Berlin: Sonntag 14.09. Infos am Tag der Mahnung und Erinnerung
Berlin: kommt vorbei und vernetzt euch mit uns - Free Mumia Infotisch am kommenden Sonntag, 14.09.
Tag der Mahnung und Erinnerung - Herfurth Platz, Berlin-Neukölln - U8-Boddinstr