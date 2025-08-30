Mumia Abu-Jamal braucht JETZT Unterstützung, um nicht im Knast zu erblinden!
Bis vor kurzem gingen wir noch davon aus, dass die Gefängnisbehörde von Pennsylvania sich an ihre Fürsorgepflicht für Gefangene halten und Mumia Abu-Jamals dringend benötigte Augenoperation durchführen würde. Mumia selbst hatte den Eindruck gewonnen, dass entsprechende Untersuchungen und eine anschliessende Behandlung nur noch eine Frage der Terminierung wären. Allerdings ist inzwischen deutlich geworden, dass die Behörde lediglich eine Hinhaltetaktik praktiziert. Mumias sagte bei einem Treffen mit Unterstützer*innen im SCI Mahanoy Gefängnis: "It appears the DOC is slowly walking me to blindness" (dt. Übersetzung: "Es hat den Anschein, als ob die Gefängnisbehörde mich langsam blind macht.")
Es hat den Anschein, dass Mumias sich verschlechternde Sehfähigkeit inzwischen an einen Punkt gekommen ist, an dem es zu nicht mehr umkehrbaren gesundheitlichen Schäden kommt. Im Juni 2025 wurde das auch von einem Anstaltsarzt im SCI Mahanoy Gefängnis bestätigt, in dem Mumias seit Ende 2011 gefangen gehalten wird. Er benötigt dringend eine Laseroperation gegen Katarakte sowie eine Behandlung gegen Diabetische Retinopathie, also Blutzucker senkende Massnahmen.
Was die Gefahr der Erblindung für das Leben in Gefangenschaft und für Mumias Arbeit als Journalist und Autor bedeutet, können sich vermutlich alle Lesenden selbst ausmalen. Die länderübergreifende Free Mumia Bewegung ruft daher alle auf, sich direkt bei den zuständigen Behörden mit Anrufen und E-Mails für Mumias Behandlung einzusetzen.
Es folgt ein englischer Mustertext:
“My name is _____ and I am calling from _____. I am calling with regards to Mumia Abu Jamal, also known as Wesley Cook, AM8335.
He is suffering from dire blindness which can be treated easily—or else he will lose his eyesight entirely.
I DEMAND THAT THIS TREATMENT HAPPENS IMMEDIATELY”
Hier sind nun die zuständigen Behörden aufgelistet. Bitte beachtet, dass von außerhalb der USA immer die telefonische Landesvorwahl 001 davor gesetzt werdne muss. Die Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und Pennsylvania beträgt 6 Stunden, also starten die Bürozeiten an der US Ostküste werktags um 15:00 Mitteleuropäischer Zeit – lasst die Drähte glühen!
SCI Mahanoy Gefängnis: 001 - 570 773 21 58
Gefängnisdirektorin Bernadette Mason: 001 - 570 773 21 58
Pennsylvanias Staatssekretär für den Strafvollzug,
PA DoC Secretary Laurel Hardy 001 - 717 728 25 73
E-Mail: ra-crpadocsecretary@pa.gov
Zentrale der Gefängnisbehörde von Pennsylvania
Central Office of PA DoC
E-Mail: ra-contactdoc@pa.gov
Darüber hinaus können Proteste und andere öffentliche Interventionen an dieser Stelle wirklich helfen, die Gesundheit des kämpfenden Gefangenen zu sichern. Unterstützen wir den 71-jährigen Mumia Abu-Jamal in seinem Kampf um Freiheit und Gesundheit im Gefängnis, dem Ort der fortgesetzten Sklaverei unter anderem Namen:
Free Mumia - Free Them All!
Ergänzungen
Mumia Abu-Jamal selbst über seine Augenerkrankung
(Prison Radio) Mumia's Vision: A Message for the Movement (3:54)
https://www.prisonradio.org/commentary/mumia-vision-message-to-the-movem...