Schanzenfest 2025: Nehmt euch den Raum – die Stadt gehört allen!

Gesellschaft entwickelt sich über Orte und Ereignisse, Kämpfe und Errungenschaften von unten, die wir gegen Begehrlichkeiten von oben oder desillusioniert nebenan auf vielfältige Weise immer wieder verteidigen müssen. Oder kurz gesagt: Gegen das Scheiß Klima – für mehr Unfug und Revolte.

Veranstaltungszelt (Ludwigstraße/Ecke Sternstraße)

Weil feiern nicht reicht, um die Verhältnisse zu überwinden, gibt es auch in diesem Jahr zahlreiche Beiträge und Programmpunkte, von denen wir einige hier dokumentieren wollen und einladen, daran teilzunehmen. Neben dem Bühnenprogramm gibt es in diesem Jahr ein Veranstaltungszelt in dem Inputs und Vorträge stattfinden. Auch dazu sind alle eingeladen!

13:00 Uhr Disrupt.Food.System.

Infos zu den Aktionstagen in und bei Bremen vom 9.-13. Oktober 2025

13:30 Uhr Gegen den fossilen Rollback

In dem Mobivortrag stellt Ende Gelände unsere Ideen für eine Massenaktion im Sommer 2026 vor. Zusammen wollen wir uns dem Bau von 50 neuen Gaskraftwerken entgegenstellen und verhindern, dass der Kohleausstieg zum Gaseinstieg wird.

14:00 Uhr Was tun wenns brennt und die Post danach

Die Rote Hilfe Ortsgruppe Hamburg gibt einen Input zum Umgang mit Repression nach politischen Aktionen.

15:00 Uhr Widerstand gegen den Lithiumabbau in Covas do Barroso, Nordportugal

Seit 7 Jahren leisten die Anwohner*innen Widerstand gegen die Zerstörung ihrer Natur- & Kulturlandschaft durch den geplanten Lithiumabbau.

16:00 Uhr Was Fluchtboote erzählen

Wie überwinden Menschen die Grenzen der Festung Europa? Die Betrachtung der Fluchtboote gibt ungeahnte Einblicke in die Lebensrealität bei der Flucht über das Mittelmeer. Geesche Wilts gibt Einblicke in ihre aktuell laufende Dissertation, die die Geschehnisse an der Grenze anschaulich zeigen.

17:00 Uhr Demo 1×1 für trans, inter, nicht binäre und agender Personen

Demonstrationen sind ein Ort des politischen Ausdrucks, die immer wieder Repressionen nach sich ziehen. Wie ihr diese vermeiden oder mit ihnen umgehen könnt, erfahrt ihr in dem Vortrag. Der Schwerpunkt liegt auf eine Beratung für trans, inter, nicht binäre und agender Personen.

19 Uhr Veranstaltungszelt Filmvorführung „Die Träume, die wir teilen“

„Los sueños que compartimos“ (Mexiko, 2025), Valentina Leducs Debütfilm, bietet Einblicke in drei Projekte der Hoffnung und Geschichten über die Selbstorganisation von Gemeinschaften in den Wäldern von Froxan, Galicien (Spanien), Lûtzerath (Deutschland) und Juan C. Bonilla, Gemeinde Puebla (Mexiko), die durch die inspirierende Reise der Gira Zapatista durch Europa im Jahr 2021 miteinander verwoben sind. Wir freuen uns den Film auf dem Schanzenfest im Orginal mit englischen Untertiteln präsentieren zu dürfen.

Zum Trailer auf YouTube

Bühne und Beiträge (Schanzenstraße / Ecke Schulterblatt)

Zusätzlich wird es Berichte und Beiträge aus sozialen Kämpfen von einer Livebühne geben. Das Programm ist noch nicht komplett und kann noch ergänzt werden. Wir freuen uns unter anderem auf eine Teilnehmerin eines internationalen Treffens in Südmexiko/Chiapas, die auf dem Schanzenfest von Widerstandserfahrungen, Repressionen und der Praxis des Verschwindenlassens von indigenen Umweltaktivist*innen, Geflüchteten und immer mehr Menschen in Mexiko berichtet. Eine WiWa Bleibt! Aktivistin wird zum aktuellen Stand um den Wilden Wald in Hamburg-Wilhelmsburg erzählen, der diesen Winter dem Rodungsapparat zum Opfer fallen könnte. Es wird zudem ein Iuventa Crew Soli Beitrag für Seenotrettung und gegen das europäische Grenzregime stattfinden. Family and Friends verfolgter und inhaftierter Antifa-Aktivist*innen geben auf der Schanzenfestbühne einen kurzen Überblick zum aktuellen Stand im Budapest Komplex.

Neben weiteren Beiträgen, die noch bekanntgegeben werden, freuen wir uns auf auf die folgenden Bands im folgenden Zeitplan:

14:00 Uhr RE NI TENT

Deutschpunk https://www.instagram.com/renitent_band/

14:45 Uhr Soko Mettigel

Deutschpunk https://www.instagram.com/sokomettigel/

15:10 Uhr Family and Friends zum Budapest Komplex

Auch nach dem Ende des Hungerstreiks darf es keine Ruhe geben: Maja muss raus aus der Isolation und zurück nach Hause! Für den Samstag, 13. September 2025, wird zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Family and Friends geben auf dem Schanzenfest einen kurzen Überblick zum aktuellen Stand im Budapest Komplex. Free Clara, free Maja, free all Antifas!

16:10 Uhr Bühne Craut

Indie-Rock – energetisch – rau – experimentell https://www.craut.info/

16:45 Uhr Gegen das Verschwindenlassen – Megaprojekte, globaler Raubbau und Widerstand

Beitrag einer Teilnehmerin des internationalen, zapatistischen Treffens „ALGUNAS PARTES DEL TODO“ in Chiapas zu Widerstandserfahrungen, Repressionen und der Praxis des Verschwindenlassens von indigenen Umweltaktivist*innen, Geflüchteten und immer mehr Menschen in Mexiko. Im Anschluss findet ab 19:00 Uhr im Veranstaltungszelt Ludwig/Ecke Sternstraße noch eine Filmvorführung statt: „Die Träume, die wir teilen“.

Wilder Wald bleibt ganz! Gegen die Teilrodung des Wilden Waldes

Zum aktuellen Stand um den Wilden Wald in Hamburg-Wilhelmsburg, der diesen Winter dem Rodungsaparat zum Opfer fallen könnte

17:30 Uhr Antimaterie

Bunker-Punk https://antimaterie.bandcamp.com/

18:20 Uhr Iuventa Crew Soli Beitrag für Seenotrettung gegen das europäische Grenzregime

19:10 Uhr Four Rums

100% Rumlyrik musikalisch untermalt https://youtu.be/U-Ec2Wkzh9w

20:00 Uhr Nici

Synth Pop / Dark Wave https://nici.bandcamp.com/album/return-to-glory

21 Uhr DiskoCrunch

Elektro Punk https://www.youtube.com/watch?v=Ss7pkesfzpw

Durchfahrtsperren rund um das Schanzenfest

Rund um den Bereich des Schanzenfestes werden in diesem Jahr von städtischen Behörden robuste Durchfahrtsperren aus Beton errichtet. Die Beschränkungen des Verkehrs dienen nach deren Angaben der Sicherheit für die Teilnehmer*innen der Veranstaltung. Daraus folgt auch, dass während des Schanzenfestes zwischen 9 und 22 Uhr keine An- und Abfahrten erfolgen können. Betroffen sind die Bereiche Susannenstraße bis Bartelsstraße, Schanzenstraße, Ludwigstraße und Sternstraße.

Alle Anwohner*innen werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig vor dem Fest wegzuparken, um Unzufriedenheiten oder Stress zu vermeiden. Alle Stände sollten frühzeitig vor Ort sein und Fahrzeuge rechtzeitig wieder entfernen bzw. Sackkarren und andere Hilfsmittel am Start haben.

Bitte achtet dennoch darauf, dass vor allem in kleineren, engeren Straßen Rettungswege frei bleiben und ausreichend Platz ist, dass im Notfall Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge durchkommen.

Am sonstigen geplanten Verlauf des wie in jedem Jahr unangemeldeten und selbstorganisierten Festes im Stadtteil ändert sich nichts. Wir wünschen allen ein sonniges Fest und achtsamen Umgang, nehmt Rücksicht, lasst es krachen und lasst euch nicht kirre machen.

Wir bleiben auf der Straße gegen rechte Zustände, Umweltzerstörungen und globalen Raubbau, gegen Repressionen und die Inhaftierungen von Clara, Maja und allen anderen Antifas und Aktivist*innen, die gegenwärtig angegriffen werden. Keine Auslieferungen, keine Abschiebungen, keine Verschwundenen. Für die Freiheit und das Leben – por la vida!

