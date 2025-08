Schanzenfest 2025: Gegen das Scheiss Klima. Für mehr Unfug und Revolte.

Rechtspopulistische Gesellschaftsvorstellungenbestimmen dabei zunehmend staatliche Politik. Sozialausgaben werden gekürzt und fließen in Militarisierung, notwendiger Umweltschutz wird ökonomischen Interessen untergeordnet, Gleichstellungsprogramme abgeschafft und Außengrenzen dichtgemacht.

Wir lassen uns davon nicht kirre machen und bleiben auf der Straße, um mit dem Straßenfest im Schanzenviertelam 6. September das Terrain der Auseinandersetzung zu verschieben und eben diesen Themen Raum zu geben, die gegenwärtig angegriffen werden. Das Motto des Schanzenfestes lautet daher: „Gegen das Scheiß Klima. Für mehr Unfug und Revolte.“

Solidarische Grüße gehen an Menschen auf der Flucht, ohne Papiere oder die gezwungen sind, in der Illegalität zu leben, an kriminalisierte Seenotretter*innen, die Betroffenen des Budapest-Verfahrens gegen Antifas und alle anderen emanzipatorischen Strukturen, die von staatlicher oder gesellschaftlicher Repression betroffen sind. Keine Abschiebungen, keine Auslieferungen und Einstellung aller Verfahren gegen Antifas! Free Maja – free them all!

Wie immer ist das Schanzenfest kein fertiges Event, sondern eine Plattform für alle, die eigene Aktionen und andere Beiträge veranstalten wollen. Auch in diesem Jahr wird Geld gesammelt. Nicht nur für die Durchführung des Festes, sondern auch zur Verteidigungder antifaschistischen Bewegung, für kriminalisierte und verfolgte Antifas und soziale Bewegungen. Von Ständen auf dem Schanzenviertelfest wird zu diesem Zweck eine solidarische Spende erwartet.

Das Schanzenfest ist weiterhin unangemeldet, selbstorganisiert und unkommerziell – professionelle, kommerzielle oder rücksichtslose Stände sind unerwünscht. Es wird von 9 - 22 Uhr in der Bartels-, Schanzen-, Ludwig- und Sternstraße Musikbühnen, Soundsysteme, Infoständeund inhaltliche Beiträge geben. Einige Bereiche werden abgesprüht für Rettungswege, Stadtteilinitiativen oder Infrastruktur wie Bühne, Technik usw. Diese Bereiche sind freizuhalten und zu respektieren. Denkt daran, dass es auch andere Stände gibt und passt eure Lautstärke an die Situation an!

Wir wollen auf dem Fest gemeinsam auf Übergriffe und Provokationen reagieren, aber auch besonnen auf die Sicherheit von Teilnehmenden ohne Pass oder traumatisierten Menschen achten. Ein solidarischer Umgang und kein rassistisches, antisemitisches, sexistisches, homophobes, transfeindliches oder sonstiges Scheißverhalten sollte selbstverständlich sein.

6.9.2025 Schanzenfest

Gegen das Scheiss Klima

Für mehr Unfug und Revolte

Mehr Infos: https://schanzenfest.noblogs.org

Kontakt: antifaschanzenfest (at) nadir.org