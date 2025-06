[Berlin] Das Herzstück der Megamaschine abschalten – Feuer der Mikrochipproduktion

Winzige Riesen an der Schnittstelle von Technologie und Krieg

Das Netz der kapitalistischen Herrschaft spannt sich immer enger um uns. Dabei ist der technologische Fortschritt der Motor, der die zerstörerische Megamaschine antreibt und immer weiter in die intimsten Bereiche unserer Existenz vordringen lässt. Leblose Dinge aus Kunststoff und Metall, welche sich, ausgestattet mit Sensoren, Mikrophonen, Linsen, Mikrochips etc. je länger desto mehr zu Prothesen sozialer Interaktion herausbilden, ersetzen echte, einfühlsame Beziehungen und lassen unsere kognitive Fähigkeiten zunehmend verkümmern. Gleichzeitig werden wir durch Social Media, Sprachassistenten, Künstliche Intelligenz, „smarte“ Geräte, Gesichtserkennung und vielen weiteren Überwachungsinstrumenten auf Schritt und Tritt verfolgt, wodurch all unser Tun immer umfangreicher durch die kapitalistische Wertschöpfungskette einverleibt wird. Aus Big Data wird Big Money. Die Implementierung solcher Technologien in unserem Alltag formen unser Sein und daraus hergeleitete algorithmische Berechnungen entscheiden und bestimmen immer häufiger auch über unsere Zukunft. Haben wir uns erst einmal daran gewöhnt, wirken diese Mechanismen derart allumfassend, dass es für die meisten Menschen heute kaum noch vorstellbar ist, sich dem digitalen Zugriff zu entziehen. Bei Vielen löst schon der Gedanke daran Angstzustände aus. Was bleibt ist ein Heer von Sklav:innen der Maschine, abhängig, kontrolliert, fremdbestimmt und sich diesem Verhältnis meinst nicht mal bewusst.

Das ist jedoch nur die eine Seite des technologischen Angriffs. Denn Technologie kann und soll nicht nur unser Denken und Handeln manipulieren, sondern sie soll auch töten. Fast alle relevanten Technologien sind auf militärische Forschung und Entwicklung zurückzuführen, um sich Vorteile auf dem Schlachtfeld zu verschaffen. Nicht nur gegenüber feindlichen Nationen, sondern auch im sozialen Krieg gegen die Ausgebeuteten, Überflüssigen und Prekarisierten der Bevölkerung. Von der Atomkraft bis zum Internet, von der Kybernetik bis zur Künstlichen Intelligenz –unser Alltag ist durchdrungen von Dingen, die im Kern einer militärischen Logik entstammen. Im Extremfall kann dies bedeuten, dass Apps, die uns heutespielerisch durch den Tag begleiten, die selben Maschinen füttern und trainieren, auf deren Grundlage morgen eine KI-gesteuerte Drohne ihr Ziel bestimmt und vernichtet. Eine Praxis, die bisweilen vor allem vom israelischen Militär durch KI-Programme wie „Lavender“ in ihrem entfesselten Vernichtungsfeldzug gegen die palästinensische Bevölkerung Gazas und mit freundlicher Unterstützung ihrer westlichen Komplizen, Anwendung findet. Was wie eine Episode aus einem dystopischen Sciencefiction-Film anmutet,ist die grauenvolle Wirklichkeit technologischer „Errungenschaften“, welche unter dem Begriff „Dual-use“ zusammengefasst werden und den meisten Technologien inhärent ist. Firmen wie Google, Amazon, Microsoft, IBM, Siemens, Telekom oder Tesla sind nur einige der bekanntesten Player, die an derSchnittstelle zivil-militärischer Anwendungen agieren. Weit weniger geläufig sind hierbei Unternehmen, die hochspezialisierte Schlüsseltechnologien wie Mikrochips/Halbleiter herstellen, ohne welche keines der modernen technischen Geräte funktionieren würde. Smartphone, Computer oder Auto genauso wenig wie Panzer, Lenkrakete oder Kriegsdrohne.

Lange Zeit mehr oder weniger unbeachtet, rückt diese Produktionssparte mit zunehmender geopolitischer Spannungen zwischen China und Taiwan immer mehr ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit. Denn in Taiwan werden über die Hälfte aller Mikrochips hergestellt und in manchen Bereichen der komplexen Fertigung von Hochleistungschips liegt der Anteil des taiwanischen Konzerns TSMC bei über 90%. Das wollen die EU und die USA schnellstmöglich ändern, denn der Zugriff auf hochwertige Mikrochips ist im Ernstfall kriegsentscheidend und die Weltwirtschaft unmittelbar abhängig davon. Zudem ist die Produktion wegen des hohen Spezialisierungsgrades sowie den fragilen globalen Lieferketten äußerst anfällig für Störungen und Unterbrechungen, was bereits während Corona zu Lieferengpässen führte, wobei weltweit hunderte Fabriken, vor allem der Autohersteller, zum Stillstand kamen. Deshalb werden derzeit mehrere Mikrochipfabriken in der EU und in den USA gebaut. Abhängigkeiten existieren aber in alle Richtungen und die Branche ist von gegenseitigen Sanktionsmaßnahmen und Protektionspolitik geprägt, weshalb auch von einem „Chipkrieg“ die Rede ist. Belichtungsanlagen für Hochleistungschips können bisher z.B. nur von dem niederländischen Unternehmen ASML hergestellt werden, welches ein beträchtlicher Teil ihrer Produktion inBerlin angesiedelt hat, was die Stadt zu einem bedeutenden Standort für die Chipindustrie macht. ASML, so wie alle anderen Produzenten der Halbleiterindustrie sind wiederum abhängig von einer Vielzahl spezialisierter Zulieferer. Einer dieser Zulieferer ist Micro Resist Technology, ein Forschungs- und High-Tech Unternehmen aus Köpenick, das für die Chipproduktion Spezialchemikalien fertigt und kontrolliert, auf deren Basis diese dann hergestellt werden. Da diese Technologie aus Gründen der wirtschaftlichen Potenz und militärischen Schlagkraft essentiell ist und Kriegstüchtigkeit sowieso die Maxime unserer Zeit zu sein scheint, erlebt die Mikrochipindustrie derzeit einen regelrechten Boom in Europa. Das von uns angegriffene Unternehmen gilt deshalb als „Hidden Champion“, was eigentlich schon alles sagt.

Die Chipproduktion ist aber in vielerlei Hinsicht auch eine ökologische Katastrophe. Für die Regionen, wo die Fabriken angesiedelt sind, genauso wie überall dort, wo die seltenen Rohstoffe zu ihrer Herstellung geplündert werden. Wenn, wie von der EU geplant, zukünftig 20 Prozent der weltweiten Mikrochips in Europa produziert werden sollen, könnten die Emissionen der Branche sogar die der europäischen Chemie- und Stahlindustrie übertreffen. Zusätzlich ist durch den gegenwärtigen KI-Hype von einem exponentiellen Wachstum des Bedarfs an Mikrochips auszugehen, was zwangsläufig auch den Umfang der Naturzerstörung im gleichen Maße steigern wird.

Aber auch viele andere Produkte, die das technologische Monster immer mächtiger werden lassen und deren Anwendung weitreichende Folgen auf unser aller Leben haben, kommen aus dem HauseMicro Resist. Diese finden Anwendung in allen möglichen Schlüsseltechnologien wie der Mikrosystemtechnik, Mikroelektronik, Optoelektronik, Mikro- und Nanophotonik, Mikro- und Nanotechnik sowie den Life Sciences. Darüber hinaus forscht und entwickelt Micro Resist derzeit in Kooperation mit Google an einer neuen Version der virtuellen Brille, die einem Daten und Informationen ins Sichtfeld liefern soll. Auch das eine Technologie, die ihren Ursprung im militärischen Bereich hat, um aus Soldat:innen mittels Mensch-Maschine-Interaktionen unfehlbare Cyborgs und Kampfroboter zu machen.Es bleibt abzuwarten, ob ein erneuter Feldversuch zur Normalisierung solcher Überwachungs- und Kontrollinstrumente im zivilen Bereich wieder an den handfesten Argumenten seiner Gegner:innen im Gesicht der Tech-Yuppies scheitern wird. Auch wenn wir in diesen Zeiten insgesamt wenig Hoffnung verspüren, bleibt es zu hoffen.

Für alles weitere halten wir die Sabotage mit ihrer jahrhundertenalten Tradition nach wie vor für eine zeitgemäße Antwort auf Kriegstüchtigkeit, technologischen Angriff und die Zerstörung des Planeten.

Die Megamaschine abschalten!

Feuer und Flamme statt Ruhm und Ehre für Militarismus, Soldatentum und Vaterland!

Kriegsprofiteure angreifen – Veteranentag sabotieren!

Glück und Kraft in Untergrund und Haft – Freiheit für alle!

Anarchistischer Haufen M.R.M.D (micro resist – mega damage)