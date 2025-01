(Bln) Silvester am Knast - gegen Gefängnisse und in Solidarität mit Gefangenen

Gestern, am 31. Dezember 2024 demonstrierten in Berlin ca. 300 Menschen gegen Gefängnisse und in Solidarität mit Gefangenen rund um die JVA Moabit. Dort wird der Antifaschist Nanuk in Untersuchungshaft gehalten. Über ihn und andere Antifas, die im sog. "Budapest Komplex" angeklagt sind, wurde berichtet. Auch der kämpfende Gefangene Andreas Krebs aus der JVA beteiligte sich mit einem Grußwort. Weitere Beiträge beschäftigten sich mit der Situation von Andrea Klette in der JVA Vechta, einer Gefangenen in der JVA Lichtenberg, Gefangenen in Griechenland und den USA etc. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und berichten in O-Tönen.

Darüber hinaus gibt es zwei Veranstaltungshinweise über Mumia Abu-Jamal (12. Januar Mieterladen Friedrichshain) und Leonard Peltier (23. Januar Zielona Gora).

