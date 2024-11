Von Berlin bis Athen – wir stehen zusammen in Trauer, in Wut und in revolutionärer Solidarität

Nach einer Explosion, die sich am Donnerstag, den 31. Oktober in Ambelokipi in Athen ereignete sowie der darauf folgenden Repression, versammelten wir uns am 3. November mit Freund*innen und Gefährt*innen von Kryiakos Xymitris, Marianna M., Dimitra Z. und der vierten beschuldigten und seit dem 1. November inhaftierten Person.

Sie sind ein Teil von uns und sie werden geliebt und respektiert für das was sie sind. In allen Momenten welche wir teilten, inspirierten sie uns in unseren täglichen Kämpfen, standen mit uns gegen Repression, brachten uns zum Lachen und gaben uns die Kraft an unsere Stärke und an unsere Ideen zu glauben. Deswegen kommen wir zusammen, trauern und weinen gemeinsam und zeigen unsere Solidarität und Kompliz*innenschaft auch in den Straßen Berlins.

Die Staatsmacht und die Medien versuchen Kontrolle über das Narrativ zu erlangen. Diese Kontrolle bekämpfen wir durch das Verbreiten und Verteidigen unserer Ideen von einem gerechten Kampf gegen alle Formen der Unterdrückung. Wir bauen unsere Wut und unsere Trauer auf den Tatsachen sowie den Worten unserer Gefährt*innen auf, nicht auf den Spekulationen der Cops und Medien.

Die kommende Zeit wird für niemanden einfach sein, und genau deswegen stehen wir Seite an Seite mit den Beschuldigten und der Verletzten. Wir senden Küsse und warme Umarmungen an alle Betroffenen, ihre Familien, unsere Gefährt*innen und Freund*innen. Besonders auch an unsere Gefährt*innen in Griechenland, in den Versammlungen, vor dem Krankenhaus und auf den Straßen, die sich in diesen schweren Zeiten gegenseitig bestärken und die kollektive Verantwortung für das politische Vermächtnis tragen, das wir im Hier und Jetzt leben.

Sie waren und werden für immer Teil unserer Kämpfe und unserer Herzen sein. Wir werden nicht schweigen, bis auch die letzten Gefangenen aus den Mauern der Knäste befreit sind.

Revolutionäre Herzen brennen für immer!

Der Kampf geht weiter!

Ewiger Ruhm dem gefallenen anarchistischen Gefährten Kyriakos!

Lasst die Hände von der anarchistischen Gefährtin Marianna!

Freiheit für die anarchistische Gefährtin Dimitra.

Freiheit für den verhafteten Gefährten.

Freiheit für alle Gefangenen, Verfolgten und untergetauchten Gefährt*innen.

Berlin Assembly In Memory and Solidarity With Kyriakos Xymitiris, Marianna M., Dimitra And The Fourth Accused Comrade

From Berlin to Athens - we stand together in grief, with anger and in revolutionary solidarity.

On 3.11 we came together with friends and comrades of Kyriakos Xymitiris, Marianna M., Dimitra Z. and the fourth accused person held imprisoned since the 1st of November, in the aftermath of an explosion that happened on Thursday the 31st of October in Ambelokipi, Athens and the repression that followed.

Each of them is one of us and they are loved and respected for who they are. In all the moments that we have shared with them, they inspired our daily struggles, made us stronger in the face of repression, made us laugh and gave us the power to believe in our strength and ideas. This is why we come together, grieve and cry collectively, and also show our solidarity and complicity in the streets of Berlin.

The state forces and the media attempt to take control of the narrative, which we combat by spreading and defending our ideas of a just struggle against all kinds of oppression. Our rage and sadness is based on the actual facts and on the words of our comrades and not on the speculations of cops and media.

The coming times won’t be easy for anybody and this is why we stand side by side with the accused and injured. We send hugs and kisses to all those affected, our comrades, friends and their families. This also extends especially to the comrades in Greece, in the assemblies, in front of the hospital and on the streets, empowering each other in these hard moments and carrying collective responsibility for the political legacy that we live here and now.

They were and will be part of our struggles, in our hearts, and we won’t be silent until the last prisoner is freed from the cages.

Revolutionary hearts burn forever!

The struggle continues - Der Kampf geht weiter*

FOREVER GLORY TO THE DEAD KYRIAKOS XYMITIRIS.

HANDS OFF THE ANARCHIST COMRADE MARIANNA.

FREEDOM TO THE ANARCHIST COMRADE DIMITRA.

FREEDOM TO THE ARRESTED COMRADE.

FREEDOM FOR ALL PRISONERS, PERSECUTED AND COMRADES ON THE RUN.

*Rudi Dutschke for Holger Meins on 18.11.1974

Απο το Βερολίνο ως την Αθήνα – στεκόμαστε μαζί στον θρήνο, με οργή και επαναστατική αλληλεγγύη.

Στις 3.11 συναντηθήκαμε με φίλους/ες και συντρόφους/ισσες του Κυριάκου Ξυμητήρη, της Μαριάννας Μ., της Δήμητρας Z., και του τέταρτου κατηγορούμενου ατόμου που τέθηκε υπό κράτηση απο την 1 Νοεμβρη, μετά από την έκρηξη της Πέμπτης 31.10 στους Αμπελόκηπους της Αθήνας και της επακόλουθης καταστολής.

Είναι κομμάτι μας, τους αγαπάμε και τους σεβόμαστε για αυτό που είναι. Σε όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε, μας ενέπνευσαν στους καθημερινούς αγώνες, μας ενδυνάμωσαν ενάντια στην καταστολή, μας έκαναν να γελάσουμε και μας βοήθησαν να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και τις ιδέες μας. Γι’αυτό συναντιόμαστε, θρηνούμε και κλαίμε συλλογικά και δείχνουμε την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή μας και στους δρόμους του Βερολίνου.

Το κράτος και τα ΜΜΕ προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της αφήγησης, πράγμα που αντιπαλεύουμε μέσω της διάδοσης και υπεράσπισης των ιδεών μας, για έναν δίκαιο αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή καταστολής. Η οργή και η θλίψη μας βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα και στα λόγια των συντρόφων μας και όχι στις ικασίες των μπάτσων και των μίντια.

Ο επόμενος καιρός δεν θα είναι εύκολος για κανέναν και καμία και γι’αυτό στεκόμαστε μαζί με τον/ην κατηγορούμενο/η και την τραυματισμένη σύντροφισσα. Στέλνουμε αγκαλιές και φιλιά σε όλους/ες όσους επηρεάστηκαν και συνεχίζουν να επηρεάζονται από το συμβάν, τους/τις συντρόφους/ισσες, τους/τις φίλους/ες και τις οικογένειες τους. Eιδικά στα συντρόφια στην Ελλάδα, που βρίσκονται σε συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και στον δρόμο, που μας κρατάνε δυνατούς/ες αυτές τις δύσκολες στιγμές και που κουβαλάνε τη συλλογική ευθύνη προς την πολιτική παρακαταθήκη που αφήνουμε και ζούμε εδώ και τώρα.

Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα κομμάτι του αγώνα και της καρδιάς μας και δεν θα σιωπήσουμε μέχρι την απελευθέρωση όλων των έγκλειστων.

Οι καρδιές των επαναστατών, θα φλέγονται για παντα - Revolutionary hearts will burn forever!

Ο αγώνας συνεχίζεται- Der Kampf geht weiter! (Από Ρούντι Ντούτσκε για τον Χόλγκερ Μάινς στις 18.11.1974)

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟN ΝΕΚΡΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΚΥΡΙΑΚΟ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟ

Λευτεριά σε ολους/ες τους/τις φυλακισμένους/ες, κατηγορούμενους/ες και φυγόδικους/ες

Berlin'den Atina'ya - kederle, öfkeyle ve devrimci dayanışmayla bir aradayız.

3.11'de Kyriakos Xymitiris, Marianna M., Dimitra Z. ve 1 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan dördüncü sanığın arkadaşları ve yoldaşlarıyla, 31 Ekim Perşembe günü Atina Ambelokipi'de meydana gelen patlama ve ardından gelen baskılar sonrasında bir araya geldik.

Onlar bizden biri ve oldukları gibi seviliyor ve saygı görüyorlar. Onlarla paylaştığımız tüm anılarda, günlük mücadelelerimize ilham verdiler, baskıya karşı bizi daha güçlü kıldılar, bizi güldürdüler ve bize; gücümüze ve fikirlerimize inanma gücü verdiler. İşte bu nedenle Berlin sokaklarında da bir araya geliyor, birlikte yas tutuyor, birlikte ağlıyor ve dayanışma ve suç ortaklığımızı gösteriyoruz.

Devlet güçleri ve medya, her türlü baskıya karşı adil mücadele fikirlerimizi yayarak ve savunarak mücadele ettiğimiz anlatının kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Öfkemizi ve üzüntümüzü polislerin ve medyanın spekülasyonlarına değil, gerçeklere ve yoldaşlarımızın sözlerine dayandırıyoruz.

Önümüzdeki dönem hiç kimse için kolay olmayacak ve bu nedenle sanıkların ve yaralıların yanındayız. Etkilenen tüm insanlara, yoldaşlarımıza, dostlarımıza ve ailelerine kucak dolusu sevgiler ve öpücükler gönderiyoruz. Ayrıca ve özellikle Yunanistan'da, toplantılarda, hastane önünde ve sokaklarda, bu zor anlarda birbirlerine güç veren ve burada ve şimdi yaşadığımız siyasi miras için kolektif sorumluluk taşıyan yoldaşlarımıza.

Onlar mücadelelerimizin ve kalplerimizin bir parçasıydı ve öyle kalacaklar ve son mahkum da kafeslerden kurtulana kadar sessiz kalmayacağız.

Devrimci yürekler sonsuza dek yanacak!

Mücadele devam ediyor - Der Kampf geht weiter! (Rudi Dutschke, Holger Meins için 18.11.1974)

ÖLÜ KYRIAKOS XYMITIRIS'E SONSUZA DEK ZAFER.

ANARŞİST YOLDAŞ MARİNA'DAN ELLERİNİ ÇEK.

ANARŞİST YOLDAŞ DIMITRA'YA ÖZGÜRLÜK.

TUTUKLANAN YOLDAŞ'A ÖZGÜRLÜK.

TÜM MAHKUMLARA, ZULÜM GÖRENLERE VE KAÇAK YOLDAŞLARA ÖZGÜRLÜK.

