Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Marche sauvage du 15 Février en mémoire de Kyriakos

Samedi 15 Février, en solidarité avec le compa Kyriakos qui a perdu la vie, Marianna qui a été grièvemment blessée lorsqu’une bombe a explosé à Athènes, en Grèce, le 31 octobre, et avec les compas enfermé.e.s dans le cadre de l’affaire anti-terroriste d’Ampelokipoi (Marianna, Dimitria, Dimitris, Nikos et A.K.), nous sommes une cinquantaine de compas à avoir déambulé de nuit dans les rues de Montreuil derrière une banderole, arborant le slogan « Kyriakos, le feu de ta révolte brûle d’Athènes à Paris, solidarité avec les enfermé.e.s de l’affaire d’Ampelokipoi ». Criant des slogans « Kyriakos Présent », « À bas l’État, les flics et les fachos », tirant des feux d’artifices à Croix-de-Chavaux. Il était important pour nous de nous rassembler en mémoire du compa Kyriakos et son combat et d’affirmer qu’il sera toujours présent à nos côtés dans nos luttes contre l’État, ses taules, sa police et ses politiques nauséabondes.

Se retrouver pour ce moment toustes ensemble était agréable, donne de la force pour la suite et montre qu’il y a une volonté de s’organiser et d’agir alors que nous subissons un vide profond de sens et d’objectifs dans nos organisations. Nous espérons pouvoir continuer à se retrouver pour manifester notre rage et notre solidarité de cette manière le plus régulièrement possible. Anarchistes, communistes anti-autoritaires, nous avons besoin de ces moments et espaces pour continuer de combattre et détruire l’oppression toujours plus grandissante des états. Retrouvons-nous le plus souvent possible pour se rassembler et continuer de faire vivre la rage de nos compas d’ici et d’ailleurs.

Nous apportons tout notre soutien aux compas qui continuent de lutter en Grèce et qui font face à la répression de l’État grec. À Marianna, blessée lors de l’explosion, qui subit encore à ce jour l’interdiction d’accès à des soins vitaux depuis la prison de Korydallos, et ce malgré son état de santé qui s’aggrave.

LE FEU DE VOTRE RÉVOLTE CONTINUE DE BRÛLER D’ATHÈNES À PARIS,

CELLES/CEUX QUI TOMBENT DANS LE FEU DE LA BATAILLE NE MEURENT JAMAIS.

CRÈVE LA TAULE !

CRÈVE L’ÉTAT !

SOLIDARITÉ AVEC TOUS LES COMPAS EMPRISONNÉ.E.S !

KYRIAKOS XIMITIRIS TOUJOURS PRÉSENT !

Des anarchistes/communistes

https://attaque.noblogs.org/post/2025/03/05/montreuil-seine-saint-denis-...