FREE THEM ALL - 100 Menschen für Leonard Peltier, Jalil Muntaqim, Rodney Reed und Mumia Abu-Jamal vor US Botschaft

Die z.T. bundesweit angereiste Redner*innen beschrieben seine Situation, die juristischen Widersprüche in seinem Fall und auch aktuelle Beispiele indigenen Widerstands gegen Rassismus, patriarchale Gewalt und ökologische Zerstörung in den Nordamerikas.

Nach beinahe 44 Jahren Haft ist Leonard Peltier noch immer nicht vergessen. Die Kämpfe des American Indian Movement finden ihre Entsprechung in den Water Protector Kämpfen der Gegenwart, dem Widerstand gegen patriachale Gewalt und der Bekämpfung von rassistischer Polizeigewalt, die Indigene ebenso hart trifft, wie alle Communities of Color in den USA.

Tausende Kilometer von seinen Angehörigen entfernt unterliegt Leonard Peltier häufig dem sog. "Lock Down", also dem absoluten Einzeleinschluss ohne Kommunikation in dem föderalen Knast SCI Coleman in Florida. Er ist gesundheitlich stark angegriffen. Eine Aorta Aussackung - theoretisch operierbar - wird bei ihm nicht behandelt. Sollte seine Halsschlagader platzen, wird er innerlich verbluten, bevor ihm unter diesen Haftbedingungen irgend eine Hilfe zu kommen kann. Deshalb beantragte er - bisher erfolglos - eine Verlegung in ein Gefängnis niederer Sicherheitsstufe und besserer Gesundheitsversorgung.

Schreibt ihm:

LEONARD PELTIER #89637-132

USP COLEMAN I

U.S. PENITENTIARY

P.O. BOX 1033

COLEMAN, FL 33521

USA

Wichtig: weißes Papier in weißen Briefumschlägen, keine Bilder. Fotos oder Zeichnungen, ausreichend frankieren und den Absender nicht vergessen - sonst wird die Post von der Knastzensur angehalten.

Über den seit 1981 inhaftierten Journalisten Mumia Abu-Jamal, den texanischen Todestraktgefangenen Rodney Reed (angesetztes Hinrichtungsdatum 20. November 2019!!!!) und den seit 1971 (!) gefangenen Black Panther Jalil Muntaqim wurde ebenfalls berichtet und ihre Freiheit gefordert. Die Rote Hilfe Berlin unterstrich in einer Grußbotschaft die Bedeutung der lange anhaltenden Solidarität mit Mumia und Leonard Peltier.

Die Gefängnisindustrie als fortgesetzte Sklaverei samt der juristischen Aburteilungsmaschine, die 97% der US Gefangenen sogar ein Verfahren verweigerte, waren ebenfalls Thema auf dieser Kundgebung. Außerdem gab es eine Ankündigung der Anti-Knast-Tage vom 23. - 27. Oktober 2019 in Berlin.

Vorangegangen waren am Donnerstag (Leonard Peltiers 75. Geburtstag) bereits eine Mahnwache vor der US Botschaft sowie am Freitag eine sehr gute besuchte Lesung über Leonard Peltier im Kreuzberger Buchladen Schwarze Risse.

Danke an alle, die dieses Solidaritätswochenende im Vorfeld unterstützt und dafür mobilisiert haben sowie natürlich an alle, die daran teilgenommen haben.

Freiheit für alle Gefangenen - Free Them ALL!