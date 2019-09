Magdeburg [MD] Vier auf einen Streich - Solidarische Grüße nach Exarchia

------------------------------------english below, and some parts in greek

Wir haben in dieser Nacht 4 Häuser in verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg besetzt. Damit zeigen wir unsere Wut über die brutalen Angriffe auf Exarchia, bei denen über 140 Menschen in Flüchtlingslager eingesperrt oder gleich geknastet wurden. Wir zeigen damit aber auch unsere Solidarität mit den freien und rebellischen Geistern dieses Viertels und allen anderen widerständigen Orten.

Την περασμένη νύχτα καταλάβαμε 4 κτήρια σε διαφορετικές περιοχές στο Μαγδεμβούργο. Έτσι δείχνουμε τον θυμό μας για τις σκληρές επιθέσεις στα Εξάρχεια, μετά από τις οπείες πάνω από 140 άνθρωποι κλειστήκανε μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε φυλακές. Δείχνουμε και την αλληλεγγύη μας στους ελεύθερους και επαναστατικούς ανθρώπους αυτης της περιοχής και όλων των επαναστατικών γειτονιών.

Heute haben sich mehrere Menschen in Magdeburg zusammengetan und sich für eine Weile verschiedene Häuser angeeignet – damit sagen wir: Wir können uns die Räume nehmen, wenn wir das wollen. Exarchia lebt!

Es hatte sich schon lange angekündigt, nun aber schlugen Kyriakos Mitsotakis, neugewählter griechischer Ministerpräsident, und seine Riotpolizei MAT mit aller Gewalt zu. Sein Ziel war und ist das autonome Viertel Exarchia in der Innenstadt von Athen. In diesem Viertel, welches seit Jahrzehnten geprägt ist von Selbstorganisierung und Widerstandsgeist, will Mitsotakis nun 'aufräumen', da es einen Makel für das Athener Gentrifizierungsprojekt darstellt. Exarchia soll eine Metrostation aufgezwungen werden, damit es sich Massentourismus und Immobilienspekulationen unterwirft. Bisher versuchte man mittels Repression, Kontrollen und Verdrängung die Bewohner*innen des Viertels zu schikanieren, nun aber haben sich die Mittel wieder verschärft.

Unmittelbar nach der Regierungsübernahme gab es Angriffe auf zwei Besetzungen von Migrant*innen, „Notara 26“ und „Hotel Oneiro“. Sie versuchten, die Wasser - und Stromzufuhr zu unterbrechen, was dazu führte, dass Hunderte von Menschen Angst um ihr Leben und ihre Freiheit bekamen. Am 26. August begann um 6 Uhr morgens eine polizeiliche Räumungsaktion in Exarchia. Die Polizei drang in zwei besetzte Häuser in der Spirou-Trikoupi-Straße und in die anarchistischen besetzten Häuser GARE und Rosa de Foc ein. Sie nahmen 134 Migrant*innen fest, die anschließend auf verschiedene Flüchtlingslager verteilt wurden. Bei einigen soll nun die Abschiebung vollzogen werden. Die Bilder von den weinenden Kindern gingen um die Welt. Amnesty International beklagt die Ingewahrsamnahme der 35 minderjährigen Geflüchteten. Außerdem wurden drei Anarchisten verhaftet, die am Tag darauf wieder aus dem Gewahrsam entlassen wurden. Am 27. August brach die Polizei die Tür des besetzten Hauses Omokentro in der Tsamadhou-Straße 32 in Exarchia auf und durchsuchte es. Am 28. August wurden die wohnungslosen Menschen vom Stadtteilberg Exarchias vertrieben. Am 30. August griffen die MAT Truppen Festivalbesucher*innen auf dem Exarchia-Platz von drei Seiten mit Tränengas an. Dann versuchten sie, ins K*Vox einzudringen, schlugen die Glastür ein und warfen Tränengasgranaten rein, während der Raum voller Menschen war. Die Menschen im K*Vox konnten die Polizeieinheiten am Betreten des Gebäudes hindern. Ein Mensch wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert...

1985 und 2008 wurden zwei junge Athener Aktivisten von der Polizei ermordet. Und auch jetzt lassen die täglichen Repressionen und Angriffe gegen selbstorganisierte Räume, Migrant*innen und lokale Aktivist*innen die Vermutung aufkommen, dass die Polizei nicht davor zurückschrecken wird, möglichst brutal vorzugehen. In den letzten Tagen wurde bereits zweimal eine Waffe gezogen. Im Nordwesten des von der Polizei besetzten Stadtteils ist die Situation noch schwieriger geworden, vor allem für die besetzte 'Notara 26', die sich in der Mitte des betreffenden Gebietes befindet, nahezu von Polizeistationen umzingelt. „In diesem Bereich wurde ein schwules Paar von der Polizei angegriffen. In diesem Gebiet wurden auch Faschisten im small talk mit Bullen gesichtet, sie trugen T-Shirts der neonazistischen Ultras von 'Lazio Rom' und der Identitären Bewegung von 'Defend Europe'.“ (aus: Exarchia – mon amour, von Yannis Youlountas). Faschisten und Aufstandsbekämpfungseinheiten belagern gemeinsam das Viertel. Am Montag, den 2.9., wurden Schüsse abgegeben und kurz darauf die Militärpolizei gesichtet. Die Lage in Exarchia spitzt sich dramatisch zu. Ein Fernsehsender ließ verkünden, dass ein unmittelbarer und gleichzeitiger Angriff auf 11 Besetzungen bevorsteht, um den Widerstand im Viertel möglichst schnell zu brechen.

Der Widerstand der Menschen in Exarchia wird noch größer und heftiger werden – gleichzeitig ist nun auch internationale Solidarität gefragt. Denn: „Die Verteidigung von Exarchia verteidigt unser Möglichkeit zu zeigen, dass andere Wege möglich sind, aus der allgegenwärtigen Sackgasse heraus, in der sich diese Welt befindet.“ (Yannis Youlountas)

"Αν υπερασπιζόμαστε τα Εξάρχεια υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να δείξουμε ότι μπορούμε να βαδίσουμε νέους δρόμους, έξω από το αδιέξοδο που βρίσκεται ο κόσμος σήμερα." (Γιάννης Γιουλούντας)

Solidarität mit den Menschen, die in Exarchia brutal aus den Häusern geräumt wurden – Solidarität mit den Menschen, die vom griechischen Staat in Flüchtlingslager und Knäste gesperrt wurden – Solidarität mit den besetzten Häusern in Exarchia und allen anderen Orten des Widerstandes!

Αλληλεγγύη σε αυτούς που διώχτηκαν στα Εξάρχεια από τα σπίτια τους! Αλληλεγγύη σε αυτούς που κλειστήκανε από το ελληνικό κράτος μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε φυλακές! Αλληλεγγύη στις καταλήψεις στα Εξάρχεια και σε όλα τα μέρη της αντίστασης!

Einige Gruppen aus Magdeburg in Solidarität

Magdeburg [MD] Four at a stroke - Solidarity greetings to Exarchia

In this night, we squatted four houses in different city districts of Magdeburg (Germany). We want to express our anger on the brutal attacks in Exarchia where more than 140 people have been jailed in refugee camps or directly imprisoned. At the same time, we want to show our solidarity with the free and rebellious spirits of the district here and of all other resisting places.

Today, several people in Magdeburg came together to appropriate different houses temporarily - with that we are saying: We can take the rooms if we want. Exarchia lives on!

It has been pronounced long time ago, but now Kyriakos Mitsotakis, newly elected prime minister and his riot police MAT striked with full violence. His aim was and is the autonomous district Exarchia in downtown of Athens. In this district which is shaped by self-organisation and the spirit of resistance, Mitsotakis wants to "tidy up", as it depicts a stain for the gentrification project in Athens. They want to impose a metro station in Exarchia so it subjects itself to mass tourism and real estate speculation. So far they tried to harass the inhabitants of that district through repression, controls and expulsion, now the methods have been intensified.

Immediately after taking over the government, there has been attacks on two squats of migrants, „Notara 26“ and „Hotel Oneiro“. They tried to cut the water and electricity supply which lead to that fact that hundreds of people had fear of their lives and freedom. On 26th August 2019, a police eviction started at 6 o'clock in the morning in Exarchia. The police invaded two squats in Spirou-Trikoupi street and the anarchists squats GARE and Rosa de Foc. They detained 134 migrants which have been distributed to different refugee camps. The deportation of some of the people are being executed now. The images of crying children was spread worldwide. Amnesty International complained about 35 minor refugees who have been detained. Moreover, they jailed three anarchists who have been released of detention on the following day. On 27th August, the police broke the door of the squat Omokentro in Tsamadhou street 32 in Exarchia and searched everything. On 28th August, the homeless people on the districts' mountain of Exarchia have been expelled. On 30th August, the MAT forces attacked festival visitors on Exarchia place from three sides with tear gas. After that, they tried to trespass K*Vox, battered the glass door and threw inside tear gas grenades while the room was full of people. The people from K*Vox could hinder the police forces to enter the building. One person was hospitalised with serious head injuries...

1985 and 2008, two young Athenian activists were murdered by police. And also now, the all-day repression and attacks against self-organised rooms, migrants and local activists raises suspicion that police will not abstain from acting as brutal as possible. In the last days, a weapon has been drawn two times. In North-West of the police occupied district, the situation got more difficult, especially for the squat "Notara 26" which is in the middle of the concerned area and is almost fully surrounded by police. "In this area, a gay couple has been attacked by police. In this area, fascists have been spotted doing small talk with cops, they were wearing t-shirts of the neo-Nazi ultras of "Lazio Rom" and the Identitarian Movement of "Defend Europe." (from: Exarchia – mon amour, von Yannis Youlountas) Fascists and counter-insurgency units are besieging the district together. On Monday, 2nd September, shots have been fired and shortly after, military police has been seen. The situation in Exarchia is escalating dramatically. A television channel was announcing that a direct and simultaneous attack on 11 squats is approaching to break resistance in the district as soon as possible.

The peoples' resistance in Exarchia will get bigger and more intense - at the same time, international solidarity is in demand. Because: "The defence of Exarchia is defending our possibility to show that other ways are possible out of the current deadlock in which the world is situated." (Yannis Youlountas)

Solidarity with those people who have been brutally evicted from the houses in Exarchia - Solidarity with the people who have been jailed in refugee camps and prisons by the Greek state - Solidarity with the squats in Exarchia and all other places of resistance!

Some groups from Magdeburg in Solidarity

