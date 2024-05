Versandet: Ein bisher der Öffentlichkeit unbekanntes linksunten-Ermittlungsverfahren

So kann sich der ermittelnde Staatsanwalt (angeblich) weder genau erinnern, ob er das Verfahren am Ende einstellte oder an eine andere Staatsanwaltschaft abgab, noch ist ihm (angeblich) das Aktenzeichen noch bekannt, mit dem sich die erste Unklarheit aufklären ließe.

Wortlaut der Mitteilung der Staatsanwaltschaft:

„Das [linksunten-]Archiv selbst war [der Staatsanwaltschaft Karlsruhe] bereits vorher [vor Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen den RDL-Journalisten Fabian Kienert] bekannt. Der exakte erstmalige Zeitpunkt lässt sich aber nicht mehr feststellen. Nach Erinnerung des zuständigen Dezernenten gab es in diesem Zusammenhang einmal ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen Unbekannt. Diese wurde entweder nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt oder (wohl eher) an eine andere Staatsanwaltschaft abgegeben. Dies war dem Dezernenten nicht mehr erinnerlich, ebenso wenig das Aktenzeichen o.ä. (mit dessen Hilfe ich die Frage Einstellung vs. Abgabe hätte klären können). Zeitlich war dies aber vor dem RDL-Verfahren.“

Anlaß der Antwort?

Ich versuchte herauszufinden, warum sich der Staat jahrelang (von Januar 2020 bis Juli/August 2023) nicht sonderlich für das linksunten-Archiv zu interessieren schien – und dann doch. Dies könnte aus zwei Gründen interessant sein:

Das, was bis zum Sommer 2023 dazuführte, daß kein Ermittlungsverfahren wegen der Archiv-Veröffentlichung eingeleitet wurde (so jedenfalls der bisherige Informationsstand), könnte auch dagegen sprechen, daß dann im Sommer 2023 doch eines eingeleitet wurde; und erst recht dagegen sprechen, daß Fabian Kienert angeklagt wurde – denn: Wenn die Veröffentlichung des Archivs keine Straftat war, wie soll dann die Verlinkung des Archivs eine Straftat darstellen, Staatsanwaltschaft Graulich?

Selbst, falls sich ein derartiger unmittelbarer pragmatischer Nutzen für das Kienert-Verfahren nicht ergeben sollte, wäre interessant, herauszufinden, nach welchen Kriterien Strafverfolgungsbehörden Sachverhalte, die grundsätzlich für Strafverfahren in Betracht kommen, tatsächlich verfolgen oder ignorieren.

