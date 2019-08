Gefangener Delbert Africa in Gefahr – isoliert in Gefängnis und Krankenhaus!

Sein Mitgefangener Phil Africa kam in einer ähnlichen Situation 2015 ums Leben. Die Todesumstände wurden nie aufgeklärt. Viele gehen davon

aus, dass Michael damals durch Isolation und unterlassene Hilfeleistung ermordet wurde. Nun, da der zuständige Staatsanwalt aus Philadelphia in

den letzten 5 Bewährungsanhörungen bisher allen Gefangenen dieser Gruppe den Weg für die Freilassung geebnet hat, und Delbert Africa ebenfalls

gute Chancen hat, im September 2019 freizukommen, steht die Befürchtung im Raum, dass Delbert Africa in großer Gefahr ist.

Seine Angehörigen sind sehr besorgt und fordern dazu auf, das Gefängnis SCI Dallas und das Geisinger Krankenhaus (beide in Pennsylvania, USA)

anzurufen und zu verlangen, dass Delbert Africa - Gefangenennummer #AM 4985 - ein Anruf an seine Familie gewährt wird:

SCI Dallas Superintendent Kevin Ransom 001 - 570-675-1101

Geisinger Hospital 001 - 570-808-7300

Hintergundinformationen zu den MOVE 9



FREE THEM ALL!