Poggenburg und seine rechte Splittervereinigung “Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland” (AdPM) haben noch die antifeministische Initiative “Frauen fordern” im Schlepptau. Unter dem Motto „Linker Anarchie und Aggression konsequent entgegnen!“ wollen sie am kommenden Mittwoch, 17.07., ab 18 Uhr eine Kundgebung an der Kreuzung Brandstraße / Selneckerstraße durchführen.

Poggenburg und die Initiative “Frauen fordern” kooperierten letztmalig Ende Juni bei einer Kundgebung vor dem Naturkundemuseum in der Leipziger Innenstadt miteinander. Vereint treten sie gegen den so genannten Genderwahn an. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Ideologie, die auf der Annahme von Zwei-Geschlechtlichkeit und Heterosexualität beruht, wobei ein traditionelles Familienbild sowie eine patriarchale Gesellschaftsordnung prägend sind. Inter*- und Trans*- und queere Personen haben keinen Platz in diesem biologistischen Volksverständnis. Anstatt Frauen*rechte einzufordern, hetzen rechte Zusammenhänge wie “Frauen fordern” gegen feministische Errungenschaften und agitieren mit rassistischen Verlautbarungen gegen nicht-weiße und vor allem geflüchtete Menschen. Diesen antifeministischen, sexistischen und rassistischen Einstellungen gilt es entgegenzutreten.

Kommt daher bereits ab 16 Uhr in den Park unterhalb der Paul-Gerhard-Kirche. Es wird gecornert, im und vorm Park abgehangen und damit der Platz den Neonazis (wobei anzumerken gilt: Lediglich an der Akzeptanz von Gewalt ist der Unterschied zwischen konservativer und extrem rechter Ideologie erkennbar, die sich in Hinblick auf die Konstruktion von Familie, Geschlecht und Sexualität ansonsten nicht unterscheiden) genommen. Je mehr Menschen, desto mehr Platz benötigen wir, desto schwieriger wird es für Poggenburg&Co. sowie Cops sich dort breit zu machen.

Mit linker Anarchie rechter Aggression konsequent begegnen! Leistet zivilen Ungehorsam und verhindert den rechten Aufmarsch.