Bauprojekt Rigaer Straße 71-73 tritt in heiße Phase ein

Auf dem Areal der ehemaligen Möbelfabrik in Berlin Friedrichshain errichtet die CG Gruppe einen Gebäudekomplex im Hochpreissegment.

Die Möbelfabrik war eines der ältesten Häuser im Stadtteil. Hier waren zuletzt Handwerk, Kunst und Kultur, sowie ein sog. Bildungsträger untergebracht. Unter dem ehemaligen Bezirksbürgermeister Schulz gab es Bestrebungen, den Komplex auch weiterhin als Mischung aus Wohn- und Gewerbegebiet zu erhalten. Doch allen bezirklichen und zivilgesellschaftlichen Bemühungen zum Trotz wurden die Gebäude fast gänzlich beräumt, was zu großem Entsetzen in der Bevölkerung führte. Seit Baubeginn werden die Arbeiten mit regelmäßigen Protesten begleitet.

Wieder einmal wurde ein Gelände, das für eine Vielzahl der Menschen als Möglichkeit zum Austausch, Arbeiten, Kultur und Erhohlung genutzt wurde, den Profitinteressen Weniger geopfert. Das dies jetzt und in Zukunft nicht unbeantwortet bleibt, ist dabei ja nur verständlich. Vielleicht ist der tolle "Szenebezirk" dann nicht mehr ganz so erstrebenswert, wie noch im Hochglanzprospekt angepriesen. Mit Beendigung der Baumaßnahmen verschwinden auch der Sicherheitszaun und die Security...

Richtfest für den 25.06.19 geplant

Am Dienstag, dem 25.06. ist auf dem Gelände ein Richtfest geplant. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils sind eingeladen, den zukünftigen Bewohner_innen zu zeigen, auf was sie sich hier eingelassen haben.

Programm:

11:00 Uhr Sektempfang

11:30 Uhr Ansprachen und Richtspruch

12:30 Uhr Feierliche Buffeteröffnung

14:00 Uhr Ausklang der Veranstaltung



Carré nach dem Richtfest (Symbolbilder)

Not welcome im Szenebezirk - Sie werden niemals Nachbarschaft - Welcome to hell