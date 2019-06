Wg. unzureichender Behandlung: Mumia droht im Knast zu erblinden

Der New Yorker Internist Joseph Harris untersucht Mumia seit 2017 regelmässig und stellte am 27. Mai 2019 fest, dass Mumias Sicht rapide schwindet. Er stellt das schnelle Fortschreiten der Erkrankung in einen Zusammenhang mit den Folgen der Hep-C sowie der durch die Verschleppung der Gefängnisbehörden bereits erfolgten Leberzirrhose. In einem Kurzbericht geht er davon aus, dass dieser Zustand unbehandelt in 2 - 4 Jahren zur Erblindung führt. Bereits jetzt hat Mumia Phasen, in denen seine journalistische Tätigkeit deshalb stark eingeschränkt ist. Dr. Harris plädiert für eine sofortige Freilassung des Gefangenen nach über 37 Jahren (!) Haft, um eine externe medizinische Versorgung durchführen zu können. Letztendlich handelt es sich bei Mumias Gesundheitsproblemen um behandelbare Probleme, die aber im Knast bisher nur unzureichend oder z.T. gar nicht behandelt werden.

Noch ist nicht bekannt, wann das angekündigte neue Revisionsverfahren über Mumias Verurteilung stattfinden wird. Vorbereitungen für eine länderübergreifende Prozeßbeobachtung haben jedoch bereits begonnen. Es folgt eine Übersetzung und das Original von Dr. Harris Gesundheitsbericht von Mumia Abu-Jamal.

Kurzer aktueller Bericht über den Gesundheitszustand von Mumia Abu Jamal

“Wie eine Mulltuch über meinen Augen”

Mumias visuelle Einschränkung ist drastisch fortgeschritten

Ich habe Mumias Gesundheitsakten durchgesehen und ihn bei seiner monatlichen Untersuchung am 27. Mai 2019 selbst untersucht.

Mumia leidet an verschiedenen Erkrankungen, unter anderem an Glaukom (Anmerkung Übersetzerin: auch grüner Star genannt), als auch an einem 'primär chronischen Offenwinkelglaukom' sowie an einer 'Glaskörperabhebung' (Anmerkung Übersetzerin: dabei löst sich im Auge der Glaskörper von der Netzhaut ab) und an einer Linsentrübung des Auges (Katarakt).

Dies zusätzlich zur Leberzirrhose, Bluthochdruck, Diabetes (nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus) und Hepatitis C.

Der Patient berichtete, dass er im März und April nicht lesen konnte, obwohl es inzwischen im klinischen Kontext der letzten 3-4 Wochen besser wurde:

1. Es bestehen mehrere ernste Risikofaktoren, z.B. in der Familiengeschichte, Diabetes, schlecht kontrollierter Bluthochdruck, eine Leberzirrhose, sowie die Anforderungen seiner Arbeit als Journalist (kontinuierliches Lesen bei schlechter Beleuchtung) und der für Gefängnis-Alltag typische erhöhte Stress; es ist fast sicher, dass Mumia Abu-Jamal's Erkrankung weiter fortschreiten wird, was bis zu fast vollständiger Erblindung in 2-4 Jahren führen wird.

2. Sofortige Freilassung aufgrund medizinischer und Härtefall-Basis zu seiner Gemeinschaft und Familie für die Regelversorgung wäre die bewährte Methode in dieser Situation. Er hat ein weitreichendes Netzwerk benannt, das ihn im Falle seiner Freilassung unterstützen würde.

3. Wenn die Frage der öffentlichen Sicherheit gestellt wird, wäre ein Hausarrest eine akzeptable Alternative.

Ein umfassender Bericht wird folgen.

Der Patient Mumia Abu-Jamal hat seine Erlaubnis erteilt, seinen Fall öffentlich zu besprechen.

Ich werde persönlich versuchen, in dieser Woche den Bezirksstaatsanwalt zu besuchen, um diese medizinische Notwendigkeit mit ihm zu besprechen.

Viele Grüße und in Frieden

Dr. med. Joseph Harris

-------------------

englischer Originaltext:

Brief Medical Update on Mumia Abu Jamal



“Like a Cheesecloth over both my eyes”

Mumia’s visual impairment has rapidly progressed.



I reviewed Mumia’s chart and saw the patient for a regular monthly f/u on Memorial Day 5/27/19



Mumia’s suffers from multiple medical conditions including Glaucoma, (Open Angle) as well as Vitreous Detachment and Cataracts.



This in addition to Cirrhosis, Hypertension, NIDDM, (Type 2 diabetes), Hepatitis C.



The patient reports being unable to read or write anything for over 5 weeks in March and April and although reporting improvement over the last 3-4 weeks given the over all clinical context:



1. Several Severe risk factors-positive family history, NIDDM, poorly controlled hypertension, Hx of Cirrhosis, as well as the demands of his profession as a journalist (incessant reading under conditons of poor lighting) and the increased stress typical of the correctional envirionment, it is nearly certain that Mumia Abu-Jamal will progressto near- total if not total Blindness within 2-4 years.

2. Immediate release on a Medical and Compassionate basis to his community and family would be the standard of care in this situation. The has indicated an extensive social network that would assist him in th of his release.

3. If a question of Public Safety is posed home confinement would be an acceptable alternative.



Full report to follow.



The patient Mumia Abu-Jamal gave permission to discuss his medical case publicly.



I will seek to personally visit District Attorney this week to discuss this medical need.



Best,

Peace,



Joseph Harris MD