Mumia Abu-Jamal: Gericht verlangt weitere Prüfung

Hier kommen aktuelle Meldungen über den seit 1981 gefangenen Journalisten Mumia Abu-Jamal aus den USA. Mumias Gesundheitssituation, vor allem seine Hautbeschwerden haben sich leicht verbesssert. Nach beharrlichem Drängen und weltweiten Anrufen durch Unterstützer*innen hat die Gefängnisbehörde ihm inzwischen ein von seinem Vertrauensarzt empfohlenes Mittel sowie eine neue Salbe zugestanden. Zwar sind die Beschwerden noch lange nicht überwunden, aber die Schmerzen haben dennoch abgenommen. Mumia selbst hat in den vergangenen zwei Wochen wieder zahlreiche Veröffentlichungen auf Prison Radio eingesprochen: http://www.prisonradio.org/

In der Anhörung über die mögliche Wiederaufnahme von Mumias Berufungsverfahren (siehe auch die letzten Rundbriefe http://mumia-hoerbuch.de/rundbrief.htm ) gab es in den vergangenen Tagen ebenfalls Neuigkeiten. Am 26. Februar 2018 mußte die Staatsanwaltschaft von Philadelphia vor Untersuchungsrichter Tucker zugeben, dass sie die geforderten Papiere nicht finden, in denen Staatsanwalt Castille sich über Mumias Verurteilung von 1982 mit dem 1990 zuständigen Staatsanwalt Gayle McLaughlin Barthold austauschte. Das Pikante daran: 1994 wurde Mumias Berufungsantrag abgelehnt. Der Vorsitzende Richter hiess dabei Ronald Castille. Und dieser war 1982 selbst am Todesurteil gegen den afroamerikanischen Jorunalisten beteiligt. Eine „unabhängige und unvoreingenomme Justiz“ sieht anders aus.

Es ist derzeit schwer vorstellbar, mit welchen juristischen Kniffen Philadelphias Staatsanwaltschaft den offensichtlichen Interessenskonflikt verneinen könnte, der Ron Castille als Richter eigentlich dazu hätte bewegen müssen, sich aus Abu-Jamals Verfahren zurück zu ziehen. Der nächste, nicht-öffentliche Gerichtstermin wird am 27. März stattfinden. In Berlin gibt es an diesem Tag eine Solidaritätskundgebung mit Mumia und allen kämpfenden Gefangenen (siehe auch Termine weiter unten). Am 30. April, also wenige Tage nach Mumias 64.Geburtstag ist dann wieder eine öffentliche Gerichtsverhandlung in Philadelphia. Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft um den neugewählten Larry Krasner, der auch von der Black Lives Matter Bewegung unterstützt wurde, spätestens dann grundsätzlich erklären wird, ob sie einer Neuverhandlung von Mumia Abu-Jamals Fall sowie 16 weiteren Gefanenen zustimmt, die unter den gleichen Umständen von Castille ihrer Berufung beraubt wurden. In diesem Frühjahr könnten entscheidene Weichen für Mumia Abu-Jamals Freiheit gestellt werden. Beteiligt euch an den Protesten und Veranstaltungen in Frankfurt am Main, Potsdam und Berlin. Verbreitet diese Infos weiter. Wir alle werden dieses Jahr bestimmt noch einige Anlässe erhalten, um endlich Mumias Freiheit durchzusetzen.

Zum weiteren Inhalt:

1.*** Termine

2.*** Presse

3.*** Solidarität mit Gefangenen

4.*** Abschaffung der Todesstrafe – überall!

1.*** Termine

Sa. 17. März 2018 – München, Kafe Marat

GEFÄNGNISINDUSTRIE – SKLAVEREI 3.0 am Beispiel USA mit Ausblick auf die BRD (von FREE MUMIA Berlin und der Roten Hilfe, Ortsgruppe München, weitere Informationen: http://www.kalinka-m.org/events/gefaengnisindustrie-sklaverei-3-0-am-beispiel-usa-mit-ausblick-auf-die-brd/ )

Kafe Marat - Thalkirchnerstraße 102 – München

So. 18. März 2018 – Frankfurt Am Main - 14:45 Uhr

Kundgebung im Rahmen der Tour de „Révolte et Répression“ vor dem US-Generalkonsulat - wir fordern die sofortige Freilassung der politischen Langzeitgefangenen Leonard Peltier, Ana Belen-Montes und Mumia Abu-Jamal in den USA!

US-Generalkonsulat, Gießener Straße 30, 60435 Frankfurt a.M.



Di. 27. März 2018 – Berlin – Kungebung, Boxhagener Platz 18 Uhr

Kundgebung: „FREE MUMIA - FreeThem ALL! - Solidarität am Gerichtstag“

weitere Informationen:http://mumia-hoerbuch.de

Boxhagener Platz, Ecke Gabriel-Max-Strasse/Grünberger Strasse Berlin-Friedrichshain - U5-Samariterstr.

Di. 27. März 2018 – Frankfurt Am Main – US General Konsulat

Am 27. März findet anlässlich der Anhörung von Mumia eine Spezial-Mahnwache von 18:00 bis 19:00 Uhr vor dem US-Generalkonsulat statt!

US-Generalkonsulat, Gießener Straße 30, 60435 Frankfurt a.M.



So. 1. April 2018 – Potsdam – Anarchistische Tage

„Gefängnisindustrie (Prison Industrial Complex) – Ausbeutungsverhältnisse hinter Gittern“ von FREE MUMIA Berlin

Adresse, Uhrzeit etc. folgen später, weitere Informationen zu den Anarchistischen Tagen in Potsdam http://atagepotsdam.blogsport.eu

2.*** Presse

(Ossietzky no 3.2018) Hoffnung für Mumia Abu-Jamal

von Sabine Kebir (10.02.2018) http://www.freiheit-fuer-mumia.de/#Os100218

(jW) Kämpfe des schwarzen Amerika (7.02.2018) https://www.jungewelt.de/beilage/art/325840

3.*** Solidarität mit Gefangenen

Black Panther film fuels calls for release of jailed political activists (February 16, 2018) https://www.theguardian.com/film/2018/feb/16/black-panther-party-marvel-film-jail



Philadelphia’s DA office keeps secret list of suspect police (Feb 13, 2018)

http://phillycom.cmail20.com/t/d-l-ojykytt-vyhiiydjd-jr/

Pennsylvania DOC prison system threatens to ban Workers World newspaper for reporting on Florida prison strike (Feb 7, 2018) https://www.workers.org/2018/02/07/action-needed-pennsylvania-doc-prison-system-threatens-to-ban-workers-world-newspaper-for-reporting-on-florida-prison-strike/



Haftantritt von Tortenwerferin (6.02.2018) https://de.indymedia.org/node/17757

4.*** Abschaffung der Todesstrafe – überall!

Attorney general: Tennessee should set 8 executions before June 1, when drug availability becomes 'uncertain' (February 15, 2018)https://www.tennessean.com/story/news/crime/2018/02/15/tennessee-ag-schedule-executions-june-drug-availability-uncertain/341718002/

As South Carolina looks at firing squad as an option, Utah may provide a template (February 15, 2018) https://www.greenvilleonline.com/story/news/local/south-carolina/2018/02/15/how-firing-squads-work-utah-only-state-executions/338012002/

Wir hoffen, gut informiert zu haben. Bitte verbreite diese Meldungen auch selbst weiter.

FREE MUMIA - Free Them All!

Viele Grüße

FREE MUMIA Berlin

im HdD, Greifswalderstr. 4

Briefkasten Nr. 79

10405 Berlin

www.mumia-hoerbuch.de