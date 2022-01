(USA) Leonard Peltier: Indigener Aktivist - seit 46 Jahren in Haft - ist an Covid 19 erkrankt

Radio Aktiv Berlin:

Für das kommende Wochenende sind weltweit Proteste für die Freilassung von Leonard Peltier geplant, darunter auch in Deutschland, z.B. in Staade, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfürt am Main, München und Leipzig. Wir sprachen mit Michael Koch über Leonard Peltier, die verschiedenen politischen Interessenslagen für dessen fortgesetzt Haft, den Umgang mit dem Ethonzid an den First Nations in den USA und aktuelle Unterstützungsmöglichkeiten für Interessierte von hier.

Das Interview könnt ihr hier auf Freie-radios.net hören.

Weitere Informationen vom Tokata e.V. über Leonard Peltier und mehr auf https://www.leonardpeltier.de

Background:

(Online Petition via Change.org) Leonard Peltier has COVID, 46 years in prison! Hospitalize and free him now! (January 29, 2022)

(Native News Online) BREAKING NEWS: Leonard Peltier Tests Positive for Covid-19 (January 29, 2022)

(Huffington Post) Leonard Peltier Tests Positive For COVID-19 (January 28, 2022)

(Huffington Post) Leonard Peltier Pleads For Help Amid Constant COVID Lockdowns In Prison (January 23, 2022)

Schreibt Leonard Peltier:

LEONARD PELTIER #89637-132

USP COLEMAN I

U.S. PENITENTIARY

P.O. BOX 1033

COLEMAN, FL 33521

USA

ausreichend frankieren und Absender nicht vergessen