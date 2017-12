[B] „You can’t evict a movement!“ – Zur anstehenden Räumung der Ohlauer

Die Gerhart Haupmann-Schule in der Ohlauerstrasse in Kreuzberg wurde erstmals im Dezember 2012 besetzt, die Besetzung wurde anschließend vom Bezirk geduldet. Als im Sommer 2014 eine Räumung versucht wurde, besetzten Aktivist*innen das Dach der GHS. Daraufhin besetzte die Polizei den Kiez, verprügelte Aktivist*innen, verweigerte Journalist*innen den Zugang, spazierte mit einer Maschinenpistole durch die Gegend, machte die gesamte Nachbarschaft zur militarisierten No-Go-Zone und probte den Ausnahmezustand.

Am 02.07.2014 unterzeichneten die Aktivist*innen und die Vertreter*innen des Bezirks schließlich eine Vereinbarung. Darin war festgelegt, dass die Besetzer*innen in der Schule bleiben können und dort ein selbstverwaltetes Zentrum von Refugees für Refugees, ein antirassistischer Freiraum, entstehen sollte.

Schon nach kurzer Zeit fing der Bezirk allerdings an, die Rechtmäßigkeit der Vereinbarung anzuzweifeln und begann gegen die Aktivist*innen zu klagen. Zwei Mal gewannen die Aktivist*innen. Diesen Sommer jedoch wurde die Vereinbarung in der nächsten Instanz vom Gericht aus unerfindlichen Gründen als zeitlich beschränkt interpretiert. Dementsprechend darf der Bezirk die Schule räumen lassen und wird dies auch tun. Die Gerichtsvollzieherin hat sich für den 11. Januar 2018 angekündigt.

Langsam regt sich erneut Widerstand gegen diese rassistische Verarsche und die anstehende Räumung. Letztes Wochenende demonstrierten Black Lives Matter Berlin zusammen mit den Aktivist*innen aus der Schule gegen strukturellen Rassismus. Für den 29.12. ist ein Plenum im Bethanien einberufen worden, dass Aktionsmöglichkeiten rings um die anstehende Räumung diskutieren will.

Timeline der Ereignisse 2014:

https://de.squat.net/2014/06/28/berlin-raeumung-der-von-refugees-besetzten-schule-in-der-ohlauer-strasse/

Aktueller Stand:

https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5463761&s=ohlauer/

Invitation to an assembly regarding the upcoming eviction (englisch, italian, french, spanish below):

--------------deutsch------------

29.12.2017, 19h – Assembly im New York/Bethanien zur Räumung der Ohlauer (Gerhart-Hauptmann-Schule)

Was passiert in unserer Stadt?

Politische Versprechen werden andauernd gebrochen.

Mehr und mehr politische Räume werden zerstört.

In der Ohlauer Strasse war ein selbstverwaltetes internationales Zentrum von Geflüchteten für Geflüchtete geplant.

Stattdessen wird der Bezirk die Refugee-Aktivisten am 11. Januar 2018 räumen. Um 8 Uhr morgens.

Das nehmen wir nicht hin.

Ihr auch nicht?

Lasst uns überlegen, wie wir zusammen darauf reagieren.

29.12.2017, 19h Assembly, New York/Bethanien

Adresse:

New York/Bethanien

Mariannenplatz 2a

10997 Berlin

https://de.indymedia.org/node/16228

———————English———————————

29.12.2017, 7pm - assembly at New Yorck/Bethanien concerning the eviction of Ohlauer (Gerhart-Hauptmann-Schule)

What is going on in our city?

Political promises are constantly broken.

More and more left-wing spaces are being destroyed.

A self-organized international center run for refugees by refugees was planned in Ohlauer Strasse.

Instead, the district plans to evict the refugee activists on the 11. of january 2018. At 8 o’clock in the morning.

We’re not going to accept that.

How about you?

Come and discuss how to react.

29.12.2017, 19h – Assembly, New York/Bethanien

New York/Bethanien

Mariannenplatz 2a

10997 Berlin

https://de.indymedia.org/node/16228

————————Arabic——————————

29.12.2017 - 7pm

ماذا يجري في مدينتنا؟

غالباً ما تكسر الوعود السياسية.

ويُدمَّر المزيد من المساحات اليسارية.

كان من المفروض خلق مركز دولي ذو تنظيم ذاتي من قِبَل والى اللاجئيين/ات في أوهلور ستراسّه.

لكن، إدارة المنطقة تنوي طرد الناشطين/ات في ١١ كانون الثاني/ يناير الساعة ٨ صباحاً.

نحن لن نقبل بذلك!! ماذا عنك؟؟

انضموا الينا لناقش ماذا علينا عمله لإنقاذ المركز.

New York/Bethanien

Mariannenplatz 2a

10997 Berlin-Kreuzberg

https://de.indymedia.org/node/16228

—————Français————————

29.12.2017, 19h – Assemblée @ New York/Bethanien pour l’expulsion de la Ohlauer (Gerhardt-Hauptmann-Schule)

Il se passe quoi dans notre ville?

Les promesses politiques sont sans cesse rompues.

De plus en plus d’espaces politiques sont détruits.

Il y avait un project d’établir un centre international organisé par les réfugiés pour les refugiés dans la Ohlauer Strasse.

Au lieu de réaliser ceci, l’administration du district a l’intention d’expulser les activistes réfugiés de la Gerhart-Hauptmann-Schule le 11 janvier 2018.

À 8 heures du matin. Nous n’acceptons pas ceci!

Et toi?

Viens discuter comment réagir.

29.12.2017, 19h – Assemblée, New York/Bethanien

New York/Bethanien

Mariannenplatz 2a

10997 Berlin

https://de.indymedia.org/node/16228

———————Italiano————————————

29.12.2017, 19h – Assemblea @ New York/Bethanien per sfratto della Ohlauer (Gerhart-Hauptmann-Schule)

Cosa succede nella nostra città?

Le promesse politiche non vengono mantenute.

Sempre più spazi politici vengano distrutti.

Un centro internazionale organizzato da rifugiati per rifugiati sarebbe dovuto nascere nella Ohlauer Strasse.

Invece di realizzare questo progetto, il distretto progetta di sfrattare gli attivisti rifugiati della Gerhart-Hauptmann-Schule l´11 gennaio 2018. Alle 8 di mattina.

Questo non lo accettiamo!

E tu?

Venite a discutere come reagire!

29.12.2017, 19h – Assemblea, New York/Bethanien

New York/Bethanien

Mariannenplatz 2a

10997 Berlin

https://de.indymedia.org/node/16228

————————Espagnol———————————

29.12.2017, 19h – Assemblea @ New York/Bethanien para hablar sobre la reacciòn al desahucio previsto de la escuela Gerhart-Hauptmann/Ohlauer Strasse.

New York/Bethanien

Mariannenplatz 2a

10997 Berlin

https://de.indymedia.org/node/16228

Image by Markus Winkler [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons