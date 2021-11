[AC] Die sechste Ausgabe von Tacheles ist da!

Weitere lokale Nachrichten gibt‘s zur sich anbahnenden Räumung in Lützerath. Außerdem schauen wir international auf die EU-Außengrenze zwischen Bosnien und Kroatien. Leider kommen wir nicht drum rum darauf hinzuweisen, dass wir ein spendenfinanziertes Projekt sind und uns über jeden Euro freuen, den ihr bereit seid, an uns abzudrücken. Ach ja, wir haben noch eine kleine Überraschung anzukündigen: Es wird gemunkelt, dass das Autonome Zentrum Aachen seine Türen wieder geöffnet hat. Deswegen laden wir zur ersten Tacheles Release Kneipe ein, um auf die neue Ausgabe anzustoßen. Lasst euch die Chance nicht entgehen, die Redakteur*innen eurer Lieblingszeitung live und in Farbe zu treffen. Alle weiteren Infos findet ihr auf der letzten Seite. So jetzt aber genug geplappert, fangt an zu lesen und gönnt euch die Tacheles!