[AC] Die sechzehnte Ausgabe von Tacheles ist da!

Schon 5 Jahre Tacheles feiern wir mit dieser Ausgabe!

Es war in vielerlei Hinsicht ein schlimmer Winter: Die Geschwindigkeit, mit der die Gesellschaft nach rechts rückt, hat aufgeheizt durch Medien und Wahlkampf enorm zugenommen. Das erschütternde Ergebnis der Bundestagswahl: Jede*r fünfte wählt Nazis, fast alle sind für Abschottung und unmenschliche Flüchtlingspolitik. Das gesellschaftliche Klima hat sich bereits verändert und das spiegelt sich leider überall wider. Wir müssten zusammenhalten, aber währenddessen zerstreitet sich die Linke wieder mal über Israel und Palästina.

Für linke Räume und Begegnungsstätten sind schon längst schlechte Zeiten angebrochen: Das Café Zuflucht, die einzige Beratungsstelle für Geflüchtete in der Städteregion, bangt um seine Existenz. Unseren Freund*innen vom Diffus Space wurde ohne Begründung der Raum gekündigt. Mit viel Neugier und Wut haben einige von uns den Gerichtsprozess um den Nazi Kevin Polz, ehemaliger „Ober-Hool“ der Alemannia Aachen, verfolgt. Unweigerlich wurden im Gerichtssaal etliche Dinge öffentlich, die die Alemannia lieber weiter verschwiegen hätte. Mehr dazu lest ihr hoffentlich in der nächsten Ausgabe.

Mut gemacht hat uns diesen Winter der starke Gegenprotest gegen den Naziaufmarsch am 18.01., der von allen Gesellschaftsschichten mitgetragen wurde. Im Nachhinein wurde durch Polizei und Presse zwar versucht, den Gegenprotest in „gute, friedliche Bürger*innen“ und „radikale Gewalttäter*innen“ zu spalten – aber alle, die dabei waren, wissen, dass das Unsinn ist. Der Zusammenhalt und die Solidarität zwischen allen Aktionsformen war an diesem Tag deutlich spürbar und hat uns viel Kraft gegeben, weiterzukämpfen. Aachen bleibt stabil!