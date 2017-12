[B]: Demo:United we stand - gemeinsam gegen Repression!

Die Demo war dynamisch und schnell, es gab laute Parolen und Pyrotechnik. Zugleich wurden Anwohner*innen mit Flyern über den Anlass der Demo informiert. Mit Sprechchören wurde an den vor genau neun Jahren von Polizisten ermordeten Alexandros Grigoropoulos und den vor fast 13 Jahren in einer Polizeizelle ermordeten Oury Jalloh erinnert.

Der Widerstand gegen den globalen Kapitalismus und seine mörderischen Auswirkungen ist nichts, das sich auf ein Gipfelevent im Sommer beschränken lässt, sondern findet in alltäglichen und lokalen Kämpfen statt. Aus diesem Grund ging die Demo an der räumungsbedrohten Schule in der Ohlauer Straße, dem geplanten Google-Campus und der kurz vor dem G20 geräumten Friedel 54 vorbei. Auch die Demo selbst war nicht frei von Repression. So gab es einzelne Vorkontrollen, die versammlungsrechtlich nicht zulässig sind.

Eine weitere Demonstration wegen der Durchsuchungen am 5.12.17 und der umfassenden, teils auch tödlichen Staats- und Polizeigewalt (nicht nur) in Deutschland wird es am Samstag, 9.12.17 geben. Start ist um 14 Uhr am Platz der Luftbrücke. Bringt eure Freund*innen, Schilder, Flyer und Transparente mit.

Falls ihr weitere Infos zur Repression rund um G20 haben wollt oder selbst Informationen veröffentlichen möchtet, nutzt:

https://de.indymedia.org oder https://unitedwestand.blackblogs.org

Wir bleiben dabei:

Bei weiteren Repressionsschlägen sehen wir uns am Tag X+1 um 19 Uhr am Kottbusser Tor.

United we stand!