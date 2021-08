...vor 50 Jahren: Gefangenenaufstand in Attica

Dass in den USA Träume wahr werden können, „belegen“ Berichte der Regenbogenpresse aus der „Traumfabrik“ (God´s own country). Weniger publik ist das Schicksal der Vielen, die nun mal so gar nicht „vom Tellerwäscher zum Millionär“ wurden. Und das sind eben die Allermeisten: ihr Schicksal ist Armut, Krankheit und, wo sie gegen die Gesetze der Reichen verstoßen haben, nur zu oft der Knast.

Es gibt kein Land auf der Welt mit mehr Strafgefangenen: laut UN-Angaben sitzen ¼ aller weltweit Eingesperrten in US-Gefängnissen. Die „Prison Nation“ umfasst ca. 2,19 Millionen, unter ihnen unverhältnismäßig viele People of Color (Afroamerikaner*innen, Latin@s, Indigene oder Asiat*innen). Dazu kommen eine beträchtliche Anzahl Untersuchungshäftlinge. Letztes Jahr warteten 631.000 Menschen *1 in amerikanischen "Jails", also Untersuchungshaft-Anstalten, auf ihren Gerichtstermin, - und das oft für viel zu lange Zeit. Das zuvor schon überlastete Gerichtssystem kam durch die Pandemie geradezu zum Erliegen.

Einmal arm – immer ärmer

Menschen, die in den USA nur leichter Vergehen angeklagt sind und deren Fluchtgefahr als niedrig eingestuft wird, könnten ja eigentlich sehr wohl den menschenunwürdigen Lebensumständen der Haft bis zu ihrer Verurteilung entgehen. Wenn sie Kaution zahlen könnten...

Ein Privileg, das sich eben nur wenige leisten können. Da diese, je nach Richter, Bundesstaat und Straftat, sehr hoch angesetzt werden kann, verfügen nur wenige Privatpersonen über die nötigen finanziellen Mittel, auf diesem Wege ihre Freiheit zu wahren.

Sind aber Angst und Verzweiflung groß genug, was angesichts der Haftbedingungen in den Vereinigten Staaten nur allzu verständlich ist, gibt es für den ärmeren Teil der Bevölkerung nur zwei Möglichkeiten: Wochen- bis jahrelange Untersuchungshaft oder die Dienste eines Kautionsagenten*2 in Anspruch zu nehmen, der die benötigte Summe gegen eine Gebühr und Zinsen zu Verfügung stellt.

Eine Abwärtsspirale fortlaufender Pauperisierung wird in Gang gesetzt. Einmal arm – immer ärmer...

Und Knast heißt eben auch Zwangsarbeit für Hungerlöhne. Die US-Regierung räumte in einer Untersuchung 2011 ein, weitaus mehr Gefangene der Zwangsarbeit zuzuführen als zu Zeiten der Abschaffung der Sklaverei befreit wurden.

Die Bedingungen dieser modernen Sklaverei sind mörderisch: schlechte Unterbringung und Ernährung, unzureichende medizinische Versorgung, ungerechte Behandlung und regelmäßige Gängelung in der Isolation. Aber sie treffen auf das Profitinteresse eines rasch wachsenden Industriezweiges: in privat-öffentlicher Partnerschaft ist inzwischen ein gigantischer gefängnis-industrieller Komplex entstanden, der in den Staaten zur drittgrößten „Branche“ gemessen an Beschäftigtenzahlen wurde.

Auch vor 50 Jahren: Prominente Black Panther werden erschossen



Seit Beginn des Kalten Krieges wurden durch das FBI reihenweise Leuten Fallen gestellt, um Widerstand zu kriminalisieren. Es ist die Zeit des Geheimprogrammes COINTELPRO, das erklärtermaßen Fallen stellen sollte, mit denen Linke in Straftaten verwickelt werden. Und in ihrer Höchstform töteten diese Agenten ihre Gegner*innen auch reihenweise. So z.B. noch in den Sechzigern etwa den prominenten „Fred Hampton*2,einenBürgerrechtler und Aktivisten der Black Panther Partei, dervon einer Polizeieinheit im Schlaf erschossen wurde.

Und schließlich gab es exakt vor 50 Jahren auch noch einen nicht minder prominenten Toten namens „George Jackson*3. Dieser Aktivist der Black Panther Partei plädierte u.a. für einen gewaltsamen Umsturz. Er wurde bei einer Schießerei im einem kalifornischen Knast getötet.

Auf diese Weise entpuppte sich das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ immer deutlicher als Land der zügellosen Ermordung.

Der „amerikanische Traum“ wird zum Alptraum



Dagegen regte sich Widerstand: Am 9. September 1971 übernahmen ca. 1.200 Gefangene der Attica-Haftanstalt, eines der berüchtigtsten Gefängnisse im Bundesstaat New York die Kontrolle über die Hälfte der Anstalt, nahmen 38 Wächter als Geiseln und erklärten:

„Wir sind Menschen. Wir wollen nicht geschlagen und wie Tiere behandelt werden.“

Vier Tage lang kontrollierten die „Attica Brothers“ den D-Block mit dem Ziel, die Menschen draußen auf das brutale System aufmerksam zu machen. Die Attica Rebellion war der bestorganisierteste Gefängnisaufstand in der Geschichte der USA, und wurde von den Menschen weltweit als gerechtfertigte Antwort auf die unmenschlichen Gefängnisbedingungen gesehen.*5

Dann wurde der ohne Schusswaffen durchgeführte Aufstand auf Anweisung des damaligen Gouverneurs Rockefeller von Polizei und Nationalgarde niedergeschossen. Es gab 43 Tote.

Auch 50 Jahre danach ist „Attica“ unvergessen.

»Die Attica-Tragödie ist ein weiterer schlagender Beweis dafür, daß in Amerika etwas schrecklich falsch ist«, fand der demokratische Senator Edmund Muskie. »Wir sind so weit gekommen, daß Menschen lieber sterben, als noch einen Tag in Amerika zu leben.« *6

